01.12.2022–31.01.2023

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Klunker für Uschi. Handwerkskunst und Unikate, 2.-4.12.+9.-10.12., Fr 18-21 Uhr, Sa 14-20 Uhr, So (nur 4.12.) 14-18 Uhr; Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelierhaus, Atelier 2 Nord, Alter Schlachthof 13 a



Badischer Kunstverein

Jahresgaben & Mitgliederausstellung 2022, Eröffnung: 11.12., 17 Uhr, bis 15.1., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3



Badisches Landesmuseum

Parastou Forouhar. Zeichnung, bis 19.3.; Museumshelden. VolontärInnen-Ausstellung, bis 4.6.; Rheingold. Rohstoff aus dem Fluss, bis 10.9., Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So+Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe



Badische Landesbibliothek

Seher Wunder Wissenschaft. Der Blick in die Zukunft, bis 21.1., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15



BBK

Neue Mitgliederausstellung, Finissage: 11.12., 15 Uhr; Birgit Feil & Klaus Fischer. Skulptur/Malerei, Eröffnung: 15.1., 11 Uhr, bis 5.2., Do+Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr, Am Künstlerhaus 47



EnBW

Christine und Margaret Wertheim. Wert & Wandel der Korallen, bis 13.1., Mo-Sa 10-18 Uhr, Durlacher Allee 93



Franz-Bernhard-Haus

Andreas Lau. Malerei, bis 23.1., Fr 15-19 Uhr u.n.V., Weinbrennerstr. 58



Galerientag Karlsruhe

So 15.1., 15-20 Uhr, beteiligte Galerien: www.galerientage-karlsruhe.de



Galerie Burster

Markus F. Strieder. Stahlskulptur/Tusche, bis 23.12., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Baumeisterstr. 4



Galerie Demmer

Zum 100. Hermann Bachmann. Malerei, 1.-31.12., Mo-Fr 11-18.30 Uhr, Sa 11-15 Uhr, Herrenstr. 50



Galerie Knecht und Burster

Hans Baschang, Peter Burger, Wolfgang Henning, Bodo Kraft, Dieter Krieg. Malerei/Bildhauerei, bis 23.12.; Thaddäus Hüppi & Thomas Putze, Malerei/Zeichnung/Performance/Bildhauerei, Eröffnung: 21.1., 15-20 Uhr, bis 25.2., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4



Galerie Oh

Michael Neugebauer. Singular Point. Fotografie, Do/Fr/Sa 13-18 Uhr, bis 31.1.; Annette Lechler. Schmuck, 8.-10.12., Do-Sa 13-18 Uhr, Waldstr. 46



Galerie Rottloff

Agnes Märkel. Malerei/Fotografie, bis 16.12., Mi-Fr 14.30-18 Uhr, Sophienstr. 105



Gedok

Projekt3drei. Fotografie, bis 18.12.; In diesem Augenblick meines Lebens. Maria Kulikovska, Vlada Ralko, Ave Libertatemaveamor, Etching Room1/Aristduio, Kateryna Lysovenko, Antii Gonna, Eröffnung: 13.1., 19 Uhr, bis 5.2., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14



Hofgut Scheibenhardt

Wechselausstellungen der Kunstakademie Karlsruhe, Mi+Fr-So 10-16 Uhr, Do 10-18.30 Uhr, Gut Scheibenhardt 1



Hochschule für Gestaltung

After The Metaverse. Interdisziplinäre Positionen, bis 21.12., Mo-Fr 8-22 Uhr, Sa 9-13 Uhr, Lichthof Lorenzstr. 15



Jubez-Galerie

Anuradha Misal & Hannah Cooke. Textilkunst, Eröffnung: 1.12., 18 Uhr, bis 19.12., Mo 5./12./19.12., 16.30-19.30 Uhr u.n.V. (info@urbanegaerten.org), Kronenplatz 1



Kohi

Achim Däschner. Bildhauerei, Eröffnung: 15.1., 15 Uhr, Ausstellung offen je während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47



Kunstakademie

Jahresausstellung, Eröffnung: 9.12., 19 Uhr, bis 18.12., Mo-Sa 9-22 Uhr, So 14-18 Uhr, Reinhold-Frank-Str. 67



Kunstfenster

Zehn Plakatwände: Fotografie/Malerei/Videostill/Skulptur in 2D, (ehem.) StipendiatInnen der Kunststiftung Ba-Wü, bis 17.12., öffentlicher Raum



Meyer Riegger

Horst Antes. Malerei, bis 23.12., Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Klauprechtstr. 22



Orgelfabrik

Home. Imma, Peco Kawashima, Nao Kikuchi, Chiharu Koda, Rina Kurihara, Hiroshi Oka, Yukiko Oyama, Nozomi Tanabe, Eröffnung: 8.12., 18 Uhr, bis 18.12., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-20 Uhr, So 13-18 Uhr, Amthausstr. 17-19



Pfinzgaumuseum

Durlach im Werk von Alfred Siekiersky. Malerei, bis 28.5., Mi 10-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Pfinztalstr. 9



Prinz-Max-Palais

Stadt, Mensch, Fluss. KarlsruherInnen am Rhein, bis 2.4., Di+Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Stadtmuseum, Karlstr. 10



Regierungspräsidium

Kunst Handwerk Design. Weihnachtsmesse, 8.-11.12., Do-Sa 11-19 Uhr, So 11-18 Uhr, Rondellplatz, Karl-Friedrich-Str. 17



Restaurant Fünf

Mike Senft. Fische und Wasser. Holzskulptur/Papier, bis 31.12., Di-Sa ab 18 Uhr, Kanalweg 52



Segafredo

Karl Hubbuch. Zeichnungen auf Tapete (Galerie Demmer), Ecke Bürger-/Erbprinzenstr.



Staatliches Museum für Naturkunde

Von Sinnen. Formen der Wahrnehmung, 1.12.-10.9., Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13



Städtische Galerie

Marcel van Eeden & Karl Hubbuch. Zeichnung, bis 12.2.; Helen Feifel. Rauminstallation, bis 26.4., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27



Verkehrsmuseum

Nächste Ausfahrt: Entenhausen, Duck-Sammlung Martin Wacker, bis März, So 10-13 Uhr, Werderstr. 63



V12 Atelier

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Alex Besta, Irma Chacall, Tenki Hiramatsu, Nemaja Šarbajic, Eröffnung: 8.12., 18 Uhr, bis 9.12., 18-21 Uhr, Hinterhofstudio, Viktoriastr. 12



Zettzwo Produzentengalerie

Blickdicht, bis 3.12.; Der Goldene Reiter, Eröffnung: 9.12., 19 Uhr, bis 7.1.; Flocken mit Socken, Eröffnung: 13.1., 19 Uhr, bis 4.2., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2



ZKM

Sabine Schäfer & Rosemarie Vollmer. Audiovisuelle Installation, bis 11.12., Musikbalkon; Repairing The Present. Retool, bis 18.12.; Marijke van Warmerdam. Film, bis 5.2.; Soun-Gui Kim. Lazy Clouds, bis 5.2.; Walter Giers. Electronic Art, bis 16.4.; Analíva Cordeiro. Tanz/Videokunst, 28.1.-23.4.; Matter. Non Matter. Anti-Matter, 3.12.-23.4.; Ole Scheeren. Architektur, 10.12.-4.6., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Brigitte Waldach. Zeichnung, 9.12.-26.2., Di-Fr 17-19, Sa+So 14-19 Uhr, Petrus-Jakobi-Weg 1



Graphik-Kabinett

Hintergründig – Mit allen Wassern, bis 12.3., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-19 Uhr, Riecker-Raum, Petrus-Jakobi-Weg 5



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

So-Jin Kim. Malerei, bis 31.1., Di-Fr 15-17 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13



Galerie Supper

Monika Thiele. Malerei, bis 3.12.; 20/10. Gruppenausstellung zum 20., 14.12.-28.1., Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr, Kreuzstr. 3



Museum Frieder Burda

Transformers. Sammlung in Dialog mit künstl. Wesen, 10.12.-30.4., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 b



Staatliche Kunsthalle

Jimmy Robert. Installation, bis 15.1.; Synch 03. An Imaginary Audience, Eröffnung: 2.12., 19 Uhr, bis 23.4., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 a



Werkzentrale

Frank Lippold. Malerei/Relief, bis 4.12., Sa+So 14-16 Uhr u.n.V., Leisbergstr. 2



BAD RAPPENAU

Bikini Art Museum

Amy Winehouse. Kleidung & Leben, bis 31.3.; Dauerausstellung, Mo-So 10-20 Uhr, Buchäckerring 42



BASEL

Fondation Beyeler

Jubiläumsausstellung, bis 8.1.; Doris Salcedo. Objekt/Intervention, bis 17.9.; Wayne Thiebaud. Malerei, 29.1.-21.5., Mo-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Baselstr. 101, CH-4125 Riehen/Basel (Schweiz)



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

De Ploeg. Avantgarde in den Niederlanden, bis 26.2.; Linolschnitte des dt. Expressionismus, bis 26.2.; Zum 100. Fred Stelzig. Malerei/Zeichnung, bis 16.4., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64



BÖBLINGEN

Deutsches Fleischermuseum

Klasse Judith Samen. Fotografie der Kunsthochschule Mainz, bis 5.3., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Marktplatz 27



Kunstverein Bretten

Toninho Dingl. Malerei/Objekt, Eröffnung: 11.12., 17 Uhr, bis 7.1., Sa 10-13 Uhr, So 15-17 Uhr u.n.V., Beylehof, Sporgasse 8



BRUCHSAL

Damianstor

Mathias Hornung. Holzrelief/Druck, bis 11.12., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11 & Schlossmuseum



ETTLINGEN

Galerie Werkstadt

Ella Gengel & Josef Weinbacher. Malerei, bis 21.1., Do+Fr 10-13+16-18 Uhr, Sa 16-18 Uhr, Untere Zwingergasse 3



Museum im Schloss

Parallele Leben. Karl und Helene Albiker & Karl und Thilde Hofer, bis 23.12.; Schau mich an! Porträt – Image – Selfie, Sonderausstellung, Mi-So 11-18 Uhr, Schlossplatz 3



FRIEDRICHSHAFEN

Kunstverein

Grafikmarkt, bis 11.12.; André Butzer. Malerei, Eröffnung: 27.1., 19 Uhr, bis 19.3., Mi-Fr 15-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Buchhornplatz 6



GERMERSHEIM

Kunstverein

40 Jahre Kunstverein Germersheim, Gruppenausstellung, bis 4.12., Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



HEIDELBERG

Gedok

Gisela Desuki, Monika Lohr, Andrea Niessen. Fotografie/Video/Malerei/Installation, Eröffnung: 17.12., 19 Uhr, bis 21.1., Mi+Fr 16-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22



Körperwelten-Museum

Dauerausstellung, Mo-So+Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5



Kunstverein

Simon Denny. Konzept/Installation, bis 8.1.; Katinka Eichhorn & Jordon Madlon. Textil/Zeichnung/Objekt, bis 8.1.; Céline Condorelli. Installation, bis 31.12.24, Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Hauptstr. 97



Kurpfälzisches Museum

Krieg und Frieden. Konfliktarchäologie an Rhein und Neckar, bis 29.1., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



Mark Twain Center

Zum 100. Marie Marcks, bis 12.2., Mi-So 13-18 Uhr, Römerstr. 162



Textilsammlung Max Berk

Pascale Goldenberg, Gabi Mett, Juditz Mundwiler. Textile Open Project (T.O.P.), bis 29.1., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Expressionismus Schweiz, bis 26.2., Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Di-Fr 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



JOCKGRIM

Zehnthaus

Katharina Meister & Stefan Engel. Bildhauerei/Zeichnung, bis 18.12., Sa 15-17, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-18



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Benjamin Badock. Objekt/Holz-/Linolschnitt, bis 15.1.; Eine Frage der Form. Abstrakte & angewandte Kunst, bis 18.6., Fr-So 11-18 Uhr, Stuttgarter Str. 93



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Zum 100. Margot Stempel-Lebert. Bildhauerei/Malerei, 3.12.-15.1., Di+Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Malte Bruns. Skultpur/Installation, bis 14.1.; Fine Art Institute Leipzig. Partizipativ (im Zoom, Rhein-Galerie), 28.1.-11.3., Di-Fr 12-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48



Wilhelm-Hack-Museum

Körperbilder. Radikale Neupositionierung im 20. Jh., bis 26.2.; René Acht. Lyrisch-konkret, bis 26.2.; Street-Life. Die Straße in der Kunst, bis 5.3., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48



MANNHEIM

Kunsthalle

Niclas Riepshoff. Skulptur/Installation, bis 19.2., Becoming Cobra. Avantgarde des 20. Jh., bis 5.3., Di-So 10-18 Uhr, Friedrichsplatz 4



Marchivum

Was hat das mit mir zu tun? Dauerausstellung zur NS-Zeit. Multimedia/Interaktiv, Eröffnungswochenende: 2.-4.12., 10-18 Uhr, Di+Do-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Archivplatz 1



OFFENBURG

Städtische Galerie

Entre Deux / Zwischen 2. Zehn französische & deutsche KünstlerInnen, bis 2.4., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2/Kulturforum



PFORZHEIM

Alfons-Kern-Turm (A.K.T.)

Die Hand Gottes. Fußball und Gesellschaft, bis 4.12., Do-Sa 15-19 Uhr, So 11-19 Uhr, Emma-Jaeger-Str. 20



Galerie Brötzinger Art

Art to go. 37 KünstlerInnen aus der Region, mit Verkauf, Sa+So 10.-11.12.; Be Real. Fabian Stenzel, Konstantin Sorge, Quimey Servetti, 20.1.-12.2., Do 14-18 Uhr, Fr+Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14



Pforzheim Galerie

Leo Staigle. Malerei, bis 29.1., Mi-Sa 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81



Gasometer Pforzheim

360-Grad-Panorama: Great Barrier Reef, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6



Schmuckmuseum

Pforzheim Revisited Berlin. Stipendienausstellung, bis 22.1.; Margit Jäschke. Schmuckkunst/Malerei/Skulptur, Eröffnung: 9.12., 19 Uhr, bis 16.4., Di-So+Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

Schmunzeln. Von heiter bis absurd, bis 27.11.; Jan-Hendrik Pelz. Malerei, bis 22.1., Do-Sa 12-17 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Carl Lohse. Malerei, bis 5.3., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Ins Licht. Highlights der Gemäldesammlung, bis 29.1.; Vera Leutloff. Malerei, bis 5.1.; 30 Jahre Künstlerbuch Almanach, bis 8.1.; Adolf Hölzel. Figur und Abstraktion, bis 5.2., Eberhardstr. 14, Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So+Fei 11-18 Uhr



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Lichtkunst. Gruppenausstellung, bis 26.2., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

What I Like! Partizipativ-kuratierte Sammlungsausstellung, bis 10.4.; Lisa Moll. Musik/Performance/Malerei, bis 10.4.; Ilse Beate Jäkel. Zeichnung, bis 10.4., Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-17 Uhr



Schauwerk Sindelfingen

Chiharu Shiota. Installation/Performance, bis 8.10.; Ben Willikens. Zeichnung/Fotografie, bis 12.2.; Mi-So 11-18 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15



STAUFEN

Keramikmuseum

Martina Sigmund-Servetti. Lichter in Porzellan, 9.12.+1.-8.2., Mi-Sa 14-17, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Lena Imbery & Olga Sora-Lux. Malerei, bis 4.12., Di+Do 16-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95



TUTTLINGEN

Galerie der Stadt

Sabine Schäfer & Rosemarie Vollmer. Duo- & Soloarbeiten. Keramik/Textil/Video/Audio/Installation, 14.1.-19.2., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Rathausstr. 7



TÜBINGEN

Kunsthalle

Sisters & Brothers. Geschwister in der Kunst, bis 16.4., Di/Mi/Fr-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Der Simplicissimus. Satirische Wochenschrift, bis 12.2., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12



WALDENBUCH

Museum Ritter

Şakir Gökçebağ. Objekt/Bild; Italienische Kunst aus der Sammlung Marli Hoppe-Ritter, bis 16.4., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Sabine Marcelis. Sammlungsinstallation nach Farbe, bis 14.5.; Hello, Robot. bis 5.3.; How To Best Teach Design Today?, bis 16.4.; Barragán Gallery. Architektur/Archiv, tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2



WEIL DER STADT

Kunstforum

Karl Vollmer. Malerei, bis 4.12., Fr 16-19 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Wendelinskapelle, Herrenberger Str. 17



ZELL AM HARMERSBACH

Villa Haiss

Tobias Molitor. Installation/Objekt, Kabinettausstellung, bis 29.1.; Emil Schumacher. Malerei/Grafik, bis 29.1.; Internationale Kunst ab 1945; Skulpturenpark & Zeller Kunstweg, Sa-So+Fei 14-18 Uhr, Am Park 1