01.12.2023–31.01.2024

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Circus 3000. The Dirty Dozen. Ausstellung/Lesung/Workshop, bis 3.12., Fr+Sa 19-22 Uhr, So 16-19 Uhr, Atelier 1 Süd, www.circus3000.com; Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord



Aktivio Sport

Roland Huss. Malerei/Skulptur, bis 31.1.



Badischer Kunstverein

Åsa Sonjasdotter. The Kale Bed Is So Called Because There Is Always Kale In It & Das Land denen. Film/Projektraum, beide bis 3.12.; Mitgliederausstellung, Vernissage: 17.12., 17 Uhr, bis 21.1.



Badisches Landesmuseum

Südwestdt. Keramikpreis 2023. Youkyung Sin, Vernissage: 1.12., 16 Uhr, bis 7.1.; Gobal Family. Ana Rios, bis 21.4.; Die 80er. Erlebnisausstellung, bis 25.2.



Badische Landesbibliothek

Max Reger und sein Interpret Karl Straube. Künstlerfreundschaft, bis 13.1.



BBK

Plastisches. Gruppenausstellung, bis 17.12.; Jutta Hieret & Meggi Rochell. Collage/Keramik, Vernissage: 12.1., 19 Uhr, bis 4.2.



EnBW

Heinz Mack. Jardin Artificiel, bis 21.4.



Galerie Demmer

Georg Karl Pfahler. Malerei, bis Ende Januar



Galerie Kunstperipherie/n

Leben=Hoffnung=Kunst. Malwerkstatt Bad Dürkheim & Mut zur Wut, bis 29.2.



Galerie Rottloff

Heinz Schanz. Malerei, bis 15.12.; Rolf Behm. Malerei, 20.1.-25.2.



Gedok

Unerträglich Gleichzeitig. Ukrain. & Karlsr. Künstlerinnen im Dialog. Fotodokumentation, bis 21.12.; Optimierung? Projekt3drei, Vernissage: 2.12., 19 Uhr, bis 22.12.; Hangyan Chen. HfG-Diplomarbeit. Installation, Mitte Januar bis 25.1.; HfG-Schau. Medienkunst/Sound, Vernissage: 29.1., 19 Uhr, bis 5.2.



Junge Kunsthalle

Go! Kunst bewegt. Jubiläumsausstellung, bis 11.2.



Kohi

Mr. Bacon. Street-Art-Kalender & Vidam. Urban Art, Ausstellung offen je während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de)



Knielinger Museum

Regionale Geschichte & Erlebnis-Ausstellung. Altes Handwerk, So 14-17 Uhr, Städtisches Hofgut Maxau



Kunstraum Neureut

Kunstraum Express. Kunstaka-Studierende im Wechsel: Solveig Schaper, 12.-14.1.; Hsuan-wie Chen, 19.-21.1.; Vincent Krüger, 26.-28.1.; Grischa Kaczmarek, 2.-4.2.; Vernissage: 18 Uhr



Meyer Riegger

Lin Olschowka. Malerei, bis 27.1.



Orgelfabrik

Artvent #21. Kunst & Handwerk, Vernissage: 1.12., 18-20 Uhr, 2.+3.12., 11-18 Uhr



Paw Gallery

Iris Helena Hamers & Lucia Mattes. Would You Still Love Me If I Was A Worm?, Vernissage: 1.12., 19 Uhr, bis 5.1.



Pfinzgaumuseum

Aufgetischt! 300 Jahre Durlacher Fayencen, bis 28.1.



Pförtnerhäuschen

FR-DE Correspondanz: Lisa Pelisson & Antje Bessau, bis 6.12.; tgl. 24 Std



Prinz-Max-Palais

Das andere Geschlecht. Simone de Beauvoir, bis 7.4.



Retro Games

Game Over 83. Der Videospielcrash und seine Folgen, bis 23.12.



Romy Ries

Christine Bauer. Malerei, Finissage: 21.12., 16-18 Uhr



Schauraum B9

Peter Nowack. Konkrete Kunst, Vernissage: 8.12., 19 Uhr, 9.12., n.V., Finissage: 10.12., 15-18 Uhr



Segafredo

Raimund Vögtle. Malerei (Galerie Demmer), bis 31.1.



Staatliche Kunsthalle @ ZKM

Go! Kunst bewegt. Jubiläumsausstellung der Jungen Kunsthalle, bis 11.2.; Highlights der Sammlung, ZKM-Lichthof 1+2



Staatliches Museum für Naturkunde

Von Sinnen. Formen der Wahrnehmung, bis 14.1.; Deutschlands Bodenschätze, bis 14.4.



Stadtarchiv

Künstlerfeste im 19 Jh. Fotos/Plakate, bis 14.3.



Städtische Galerie

Hanna-Nagel-Preis 2023: Sasha Koura; So viel Anfang. Neue Sonderausstellung, bis 18.2.



Therme Vierordtbad

Ausstellung zum 150. Jubiläum: Tom Boller. Karlsruher Ansichten. Zeichnung/Malerei, bis März



Zettzwo-Produzentengalerie

Am Rande des Wahnsinns. Gruppenausstellung, bis 2.12.; Das Gold der Straße. Gruppenausstellung, Vernissage: 8.12., 19 Uhr, bis 6.1.; Mittendrin. Karin Münch & Katja Wittemann & „Hope In Darkness“, Vernissage: 12.1., 19 Uhr, bis 3.2.



ZKM

Ulrike Rosenbach. Video/Performance, bis 7.1.; Renaissance 3.0. Kunst & Wissenschaft, bis 25.2.; Mack im ZKM, bis 7.4.

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Maja Behrmann. Installation/Skulptur/Malerei, Vernissage: 1.12., 20 Uhr, bis 18.2.



Graphik-Kabinett

Tiefenscharf. Zeitg. Radierung der Sammlung, bis 10.3.



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Künstler in Baden-Baden 2023: Günther Lehnert. Fotografie, 1.12.-31.1.



Galerie Supper

Monika Thiele. Mond/Wald/Blatt, bis 2.3.



LA8

Criminal Women. Geschichte der weiblichen Kriminalität, bis 29.2.



Museum Frieder Burda

Nicolas Party. Malerei, bis 18.2.



Staatliche Kunsthalle

Sarkis. Sieben Tage, sieben Nächte, bis 4.2.



Kunstraum Tannenhof

Schönheit der Stille, Fotografien, Beatrix Bossle, Jochen Steinmetz, bis 11.2.



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

Uhu. Unter Hundert. Das Kleine Format. Kunstmarkt, 2.-10.12., Di/Mi/Fr 14-17 Uhr, Sa+So 13-17 Uhr



BASEL

Fondation Beyeler

Von Cézanne bis Tillmans, bis 2.1.; Niko Pirosmani. Malerei, bis 28.1.; Jeff Wall. Fotografie, bis 21.4.



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Wer hat Lust auf Rot, Gelb und Blau?, bis 7.1.; Paul Kleinschmidt. Malerei, bis 25.2.; Wolf-Rüdiger Hirschbiel. Malerei, Studio, 20.1.-21.4.



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Schall und Rau(s)ch: Dunstkreis der Dosierung. Gruppenausstellung, bis 14.4.



BRUCHSAL

Damianstor

Robert Steng. Skulptur, bis 10.12.



BÜHL

Friedrichsbau

Gerhard Hahn. Bildhauerei, bis 19.11.



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk Sammlung Klein

Stiftungspreis Fotokunst. Gruppenausstellung, bis 24.3.

ETTLINGEN

Galerie Werkstadt

Jörg Dinter. Malerei, bis 31.1.



Kunstverein Wilhelmshöhe

Neue Nachbarn. Franz Ackermann & MeisterschülerInnen. Malerei, bis 10.12.



Museum im Schloss

Parallele Leben. Karl u. Helene Albiker & Karl u. Thilde Hofer; Leben auf der Burg. Mittelalter-Mitmach-Ausstellung, beide bis 29.12.24



FRIEDRICHSHAFEN

Kunstverein

Grafikmarkt, bis 3.12.



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr



GERMERSHEIM

Kunstverein

Kunst in den Gewölben. Mitgliederausstellung, Finissage: 3.12., 14-18 Uhr, Kunstcafé 15-17 Uhr



HEIDELBERG

Gedok

Kunst to go. Kunstmarkt, 1.-3.12., Fr 16-20 Uhr, Sa+So 11-19 Uhr



Kunstverein

Eloïse Bonneviot & Anne de Boer. Multimedia Installation, bis 3.12.; Bradley Davies. Malerei, Vernissage: 1.12., 18 Uhr, bis 11.2.



Kurpfälzisches Museum

Heidelberg in den 50er Jahren. Fritz Hartschuh. Fotografie, bis 28.1.



Textilsammlung Max Berk

Hand in Hand. Stickprojekt Guldusi. Textilkunst, bis 28.1.



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Perlen & Pralinen. Werke auf Papier 1900-1930, bis 3.3.



JOCKGRIM

Zehnthaus

Eintagsfliege. Absolventen/MeisterschülerInnen Uni Landau & Kunstakademie KA, bis 17.12.



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Matthias Garff. Skulptur/Installation, bis 18.2.



KÜNZELSAU

Sammlung Würth

Fähigkeiten! Kunst von besonderen Menschen, bis 3.12.; Joachim Georg Creuzfelder. Malerei, bis 10.12.; Friedensreich Hundertwasser zum 95. Geb., bis Frühjahr 2024



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Standpunkte. Mitgliederausstellung, Vernissage: 1.12., 19 Uhr, bis 14.1.



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Serena Ferrario. Wohin die Reise führt, Vernissage: 9.12., 16 Uhr, bis 17.2.



Wilhelm-Hack-Museum

Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen, bis 21.1.; Intime Blicke, bis 4.2.; Zeiten des Aufbruchs. Kunst vor u. zwischen den Weltkriegen, bis 4.2.



Rudolf-Scharpf-Galerie

Ars Viva-Preis. Atiéna R. Kilfa, Daniel Lie, Caner Teker, bis 10.12.



MANNHEIM

Kunsthalle

Hoover. Hager. Lassnig, Fotografie/Malerei/Video/Performance, bis 11.2.; Sammlung: Das Porträt. Grafik/Plastik, bis 10.3.; Anna Uddenberg. Skulptur, bis 21.4.



Reiss-Engelhorn-Museen

La vie des blocs. Jean-Michel Landon. Fotografie, bis 4.2.; Streifzüge durch die Natur. Jugendstil/Glas, bis 30.6.; Ugo Dossi. Zeichen und Wunder, bis 30.6.



NEUENBÜRG

Schloss

Sylvia Witzenmann. Malerei, bis 10.12.



OFFENBURG

Galerie im Artforum

Daniel Wogenstein. Verschiedene Dinge, bis 17.12.; Oliver Schuß & Mirko Seifriet. Blocked Pop Ups, Sad Emojis, 14.1.-11.2.

Städtische Galerie

Frank Kunert. Fotografie/Objekt, bis 7.4.



OBERDERDINGEN

Galerie Aschingerhaus

Tanja Izsak. Connected Universe, bis 17.12.



PFINZTAL-BERGHAUSEN

Atelier Pavel Miguel

Offenes Atelier. Bildhauerei, 3./10./17.12., 12-19 Uhr, Georgstr. 17



PFORZHEIM

Alfons-Kern-Turm (A.K.T.)

Im Osten nichts Neues. Osteuropäische Perspektiven, bis 14.1.



Galerie Brötzinger Art

Art to go. 37 KünstlerInnen, 16.+17.12., 14-18 Uhr; Alexander Sauther, Anna Gawriltschuk, Valentin Langer. Wo bleibt der Schmerz… und das Glück, 19.1.-11.2.

Schmuckmuseum

Auf Abwegen. Schmuck/Gerät/Objekt, bis 14.1.; Herta Gebhart. Mode, digital: www.schmuckmuseum-digital.de



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

Point Of View. Hannah Cooke, Simone Demandt, Johannes Mundinger. Malerei/Konzept/Fotografie, bis 1.4.



Stadtmuseum

Für die Freiheit! Die Rolle der Wirtshäuser zu Beginn der Bad. Revolution 1948. Kabinettausstellung, bis 28.4.



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Alexej von Jawlensky. Malerei, bis 3.3.



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Dunkle wilde Rosen. Pflanzen + Landschaften. Wilhelm Laages, bis 4.2.; Wolfgang Folmer. Retrospektive, bis 3.3.; Konkrete Progressionen. François Morellet & Vera Molnar, Manfred Mohr & Hartmut Böhm, bis 14.4.



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Marc Chagall. Malerei, bis 25.2.



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Dem Sternlein nachgereist. Weihnachtskrippen aus aller Welt, bis 21.1.



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Kai Fischer. Malerei/Collage/Video, bis 7.1.



Sindelfingen

Shiota. Installation/Performance; Doug Aitken. Return To The Real, bis 1.4.



SPEYER

Kunstverein

Kunstmarkt. 8.-10.12., 11-18 Uhr; Martin Scholten & Hauke Jessen. Malerei/Bildhauerei, Vernissage: 17.12., bis 28.1.



STAUFEN

Keramikmuseum

Tonangebend. Starke Frauen & ihre Kunst 1918-45, bis 30.11.



STUTTGART

Königsbau Passagen

Körperwelten. Am Puls der Zeit, ab 27.10.



TUTTLINGEN

Galerie der Stadt

Jahresausstellung. KünstlerInnen der Region, Vernissage: 15.12., 19 Uhr, bis 7.1.



TÜBINGEN

Kunsthalle

Innenwelten. Sigmund Freud und die Kunst, bis 3.3.



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Luigi Colani. Popstar des Designs, bis 11.2.



WALDENBUCH

Museum Ritter

Rozbeh Asmani. All Our Colours; Made Of Paper. 60 Positionen, beide bis 7.4.



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Iwan Baan. Fotografie, bis 3.3.; Tane Garden House. Architektur, bis 21.4.



ZELL AM HARMERSBACH

Villa Haiss

L.M. Wintersberger. Malerei; Ymer Shaqiri. Retrospektive, beide bis 31.12.