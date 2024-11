01.12.2024–31.01.2025

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Klunker für Uschi #15. Weihnachtsmarkt, 6.-8.12., Fr 18-21 Uhr, Sa 14-20 Uhr, So 14-18 Uhr; Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord



Badischer Kunstverein

Mitgliederausstellung & Jahresgaben, Vernissage: 15.12., 17 Uhr, bis 19.1.



Badische Landesbibliothek

Joseph von Laßberg, bis 1.2.



Badisches Landesmuseum

Spolia. Vom Gedächtnis der Dinge. Myriam Schahabian, bis 27.4.; Kann das weg? Von Abfällen und Einfällen, 6.12.-28.9.; Nur Beten und Arbeiten? Aspekte klösterlichen Lebens, bis 28.9.



BBK

Framing Motions. Video/Performance/Fotografie, Finissage: 15.12., 15 Uhr



CAS Software

Klaus Eppele & Günter Weiler, Fotografie/Malerei, bis 31.3., Mo-Fr 9-18 Uhr, CAS-Weg 1-5



EnBW

Pixelweaver: Daniel Canogar. Medienkunst, bis 2.2., ZKM-Koop



Galerie Demmer

Albert Hennig. Malerei/Zeichnung, bis 31.1.



Galerie Kunstperipherien

Renate Kremer. Malerei, bis 28.2.



Galerie Oh

Nicht weit von hier. Manuel Kolip. Malerei, Vernissage: 5.12., 19-21 Uhr, ÖZ: www.galerie-oh.de, Schützenstr. 19



Galerie Rottloff

Bux Funke Fux. Sabine Funke & Karlheinz Bux. Malerei/Zeichnung, Vernissage: 18.1., bis 22.2.



Gedok

Projekt3drei. Fotografie/Medienkunst, bis 22.12.



Junge Kunsthalle

Ab in die Zukunft. Schulwettbewerb Zauberhaft, bis 12.1.



Kohi

Amerika! Gruppenausstellung, Vernissage: 1.12., 17 Uhr, bis 31.12.; Ausstellung offen während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de)



Kunstakademie

Jahresausstellung. Vernissage: 6.12., 19 Uhr, bis 15.12., Mo-Sa 12-20 Uhr, So 14-18 Uhr; Reimschneider-Podium: Miriam Cahn & Valie Export, Do, 13.1., 18 Uhr, Vortragssaal & Livestream



Kunstraum Neureut

Kunstraumexpress: Felix Seelos. Malerei, Vernissage: 17.1., 19 Uhr, bis 19.1.; Yongkuk Ko. Installation/Performance/Malerei, Vernissage: 24.1., 19 Uhr, bis 26.1.; Katinka Eichhorn. Textil/Zeichnung, Vernissage: 31.1., 19 Uhr, bis 2.2.; Hojeong Lee. Zeichnung, Vernissage: 7.2., 19 Uhr, bis 9.2.



Meyer Riegger

John Miller. Malerei, bis 17.1.



Naturkundemuseum

Schloss, Baum, Pilz, 5.12.-23.2.



Neue Kunst Gallery

KEF! Simon Röhlen, bis 7.12.



Orgelfabrik

Gabriele Höfele & Doris Presler. Jeans-Skulpturen, Vernissage: 5.12., 19 Uhr, bis 8.12., Fr 15-19 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr; Die Welt Sehen. Urban Sketchers Karlsruhe, Vernissage: 11.12., 18 Uhr, bis 21.12., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr; No Mow May. Gruppenausstellung, 22.1.-2.1.



Pfinzgaumuseum

Walter Schnebele. Fotografie, bis 25.5.



Retro Games

40 Jahre Tetris. Das Spiel, das aus der Kälte kam, bis 14.12.



Segafredo

Winterausstellung. Künstler der Galerie Demmer, bis 31.1.



Staatliche Kunsthalle @ ZKM

Studioausstellungen: Hans Thoma. Malerei, bis 2.2.; Adelheid Heine-Stillmark. Fotografie & Albrecht Altdorfer. Zeichnung/Grafik, bis 9.3.



Städtische Galerie

Elliott Erwitt. Fotografie, bis 26.1.; Schatten von Wind. Kalin Lindea, bis 27.4.



Yvonne Hohner Contemporary

Arrtist Duo. Nathalie Franz & Alexander Suvorov. Visual Poems, bis 14.12.; Myriam Schahabian. The Resilience Of Beauty – A Witness. Installation/Keramik, Vernissage: 17.1., 19.30 Uhr, bis 22.2.



Zettzwo-Produzentengalerie

Es bleibt im Raum. Karin Münch & Heike Zwirner, bis 7.12.; Der Tag eines Anderen. Große Mitgliederausstellung, Vernissage: 13.12., 19 Uhr, bis 4.1.; Die helle Seite des Waldes, Vernissage: 10.1., 19 Uhr, bis 8.2.



ZKM

Daniel Canogar, bis 2.2.; Digiloglounge No. 4, bis 5.1.; Sung Hwan Kim, bis 21.4.; Fellow Travellers, bis 8.6.

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Susanne Kühn. Malerei/Grafik, bis 16.2.



Graphik-Kabinett

Loud And Clear. Pop Art, bis 9.3.



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Ralf Schira. Bildhauerei, bis 26.1.



Galerie Supper

Roland Schauls. Malerei, bis 21.12.



Museum Frieder Burda

Yoshitomo Nara. Retrospektive, bis 27.4.



Museum LA8

Heilende Kunst. Wege zu einem besseren Leben, bis 12.1.



Staatliche Kunsthalle

Sea And Fog. Gruppenausstellung, bis 26.1.; Viron Erol Vert. Garden Of Ornaments, bis 8.3.26



BASEL

Fondation Beyeler

Tochter der Freiheit. Giacometti & Hodler, bis 5.1.; Matisse, bis 26.1.



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Nicht Ausdruck, sondern Eindruck malen. Schwäbische Impressionistinnen, bis 9.3.; Bruno Diemer zum 100. Geb., bis 12.1.; Alexis Bust Stephens. Urban Art, 25.1.-27.4.



BRUCHSAL

Damianstor

Gabriele Morschett. Zeichnung/Grafik/Objekt, bis 15.12.



EDENKOBEN

Galerie Neumühle

Heinz Brzoska. Malerei/Zeichnung/Grafik, bis 26.1.



ETTLINGEN

Galerie WerkStadt

Need Some Kitsch? Ella Gengel, Katja Wittemann, Christel Fichtmüller. Malerei, 9.12.-21.2.



Kunstverein Wilhelmshöhe

Sabine Brand Scheffel. Malerei, bis 15.12.



Museum im Schloss

Karin Kieltsch. Fotografie/Malerei, bis 26.1.; Parallele Leben. Karl u. Helene Albiker & Karl u. Thilde Hofer, bis 29.12.; Leben auf der Burg. Mittelaltermitmachausstellung, bis 29.12.



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr



HEIDELBERG

Galerie Marianne Heller

Japan zu Gast, bis 19.1.



Gedok

Into The Blue – Out Of The Blue. Neue Mitglieder, bis 4.1.



Kunstverein

Hito Steyerl. Video/Dokumentation, bis 19.1.



Kurpfälzisches Museum

Die Erfindung des Fremden, bis 12.1.; Zur Ader, bis 16.3.; 300 Jahre Carl Theodor, bis 31.12., Palais Morass; Seeing Truth, bis 16.2., Mark Twain Center



Textilsammlung Max Berk

Abstraktion. Zeitgenössische Artquilts, bis 5.1.



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Surrealismus. Gruppenausstellung, Finissage: 5.1., 11.30-15 Uhr



JOCKGRIM

Zehnthaus

Albert-Haueisen-Preis 2024, bis 8.12.



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Beyond Soundscapes, bis 26.1.



KÜNZELSAU

Sammlung Würth

HAP Grieshaber. Holzschnitt, bis 17.1.; Christo & Jeanne-Claude, bis 25.1.; Arnulf Rainer zum 95. Geb., bis 23.3.; Ugo Rondinone, bis 23.3.



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Bildklang/Klangbild. Nikola Dimitrov, Eberhard Ross, Klaus Schneider, Vernissage: 6.12., 19 Uhr, bis 12.1.



LUDWIGSHAFEN

Wilhelm-Hack-Museum

Wir werden bis zur Sonne gehen. Pionierinnen der geometrischen Abstraktion, bis 21.4.; Sehnsuchtslandschaften, bis 5.1.; Poesie der Elemente, bis 21.4.; Unerhört. Wie sich die Vulva heute Gehört verschafft, bis 15.12., Rudolf-Scharpf-Galerie



MANNHEIM

Kunsthalle

Die Neue Sachlichkeit, bis 9.3.; Hart & direkt. Zeichnung/Grafik, bis 12.1.; Ximena Ferrer Pizarro, 5.12.-23.2.; Hito Steyerl. Multimedia-Installation, bis 1.6.; Vom Werk zum Display, bis 22.6.



Kunstverein

Benjamin Burkard, bis 16.2.



Reiss-Engelhorn-Museen

Sachlich neu. August Sander, Albert Renger-Patzsch, Robert Häusser, Fotografie, bis 27.4.



OFFENBURG

Galerie im Artforum

Förderpreis Kunst und Kultur 2023. Julla Kroner, Hojeong Lee, Janika Kungl, Finissage: 15.12., 14 Uhr; Wald. Mitgliederausstellung, Vernissage & Neujahrsempfang: 12.1., 11 Uhr, bis 9.2.; Künstlerkreis Ortenau



Städtische Galerie

O(h) Wald. Gruppenausstellung, bis 27.4.



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Art to go: Kunst zum kleinen Preis, 14.+15.12.; Leah O’Callaghan, Ida Opel, Lilli Steyer. Hochschule Pforzheim, 17.1.-9.2.



Pforzheim Galerie

Weniger als zehn Prozent. Künstlerinnen der städt. Sammlung, bis 27.7.



Schmuckmuseum

Gernot Leibold. Legoschnitt und Glitzerzeug, bis 23.2.



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

Mona Hakimi-Schüler. Malerei/Zeichnung/Plastik, bis 17.1.



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Walk This Way. Gruppenschau, bis 23.2.



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Kunst Reutlingen 2024, bis 6.1.; Skulptur & Druckgrafik. Sammlung, bis 19.1.; Gude Schaal. Malerei, bis 26.1.; Das Quadrat muss den Raum beherrschen, Aurélie Nemours & Zeitgenossen, bis 16.3.



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Feliz Navidad. Peruanische Weihnachtskrippen, bis 2.2.; Die dritte Dimension im Bild, bis Herbst 2025



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Hicham Berrada. Aléas, bis 16.2.; Chris Succo. Shadows Are Phantoms, bis 2.3.; Martyna Marciniak. Schaufenster junge Kunst, bis 19.1.



Schauwerk Sindelfingen

Neon, LED & Co. Lichtkunst, bis 10.8.; Schaufler Lab @ Schauwerk, bis 27.4.



TÜBINGEN

Kunsthalle

Gert und Uwe Tobias. Das Blaue vom Himmel. Druckgrafik, bis 11.5.



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Ein Fest für die Augen. Essen in der Kunst des 20. & 21. Jh., Vernissage: 6.12., 19 Uhr, bis 2.3.



WALDENBUCH

Museum Ritter

Birgitta Weimer. Bildhauerei; Sammlung: Paint, bis 21.4.



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Nike. Form Follows Motion, bis 4.5.; Science-Fiction-Design, bis 11.5.



WEIL DER STADT

Kunstforum

Bernd Behrends & Beate Knapp. Malerei/Zeichnung, bis 8.12.