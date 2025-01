01.02.2025–28.02.2025

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord



art Karlsruhe

Kunstmesse, 20.-23.2., Do-Sa 11-19 Uhr, So 11-18 Uhr, Messe Karlsruhe



Badischer Kunstverein

Lenora de Barros. Konkrete Poesie/Video/Klang/Fotografie, Vernissage: 27.2., 19 Uhr, bis 11.5.



Badische Landesbibliothek

Wissen in Bildern. Sammelalben, 26.2.-27.9.



Badisches Landesmuseum

Spolia. Vom Gedächtnis der Dinge. Myriam Schahabian, bis 27.4.; Kann das weg? Von Abfällen und Einfällen, bis 28.9.; Nur Beten und Arbeiten? Aspekte klösterlichen Lebens, bis 28.9.



BBK

Annett Bienhaus & Helga Essert-Lehn. Malerei/Skulptur/Collage, Finissage: 9.2., 15 Uhr; Druckfrisch. Gruppenausstellung, Vernissage: 14.2., 19 Uhr, bis 16.3.



CAS Software

Klaus Eppele & Günter Weiler, Fotografie/Malerei, bis 31.3., Mo-Fr 9-18 Uhr, CAS-Weg 1-5



EnBW

Pixelweaver: Daniel Canogar. Medienkunst, bis 2.2., ZKM-Koop



Galerie Burster

Evelina Reiter. Glückssache, bis 1.3.



Galerie Demmer

Werner Gilles. Zeichnung/Malerei, bis 1.3.



Galerie Kunstperipherien

Renate Kremer. Malerei, bis 28.2.



Galerie Oh

Viele Farben. Gruppenausstellung, Vernissage: 22.2., 17-21 Uhr, 24.2./3.3./8.3. 14 -18 Uhr, weitere ÖZ: www.galerie-oh.de; Schützenstr. 19



Galerie Rottloff

Bux Funke Fux. Sabine Funke & Karlheinz Bux. Malerei/Zeichnung, bis 22.2.



Gedok

Auftakt II. Studenten der HfG. Medienkunst/Sound, bis 2.2.



Hallenbau

Tag der offenen Tür. So, 2.2., 11-18 Uhr, ZKM/HfG/Kunsthalle/Städt. Galerie



Hochschule für Gestaltung @ Innenstadt

25 Grad. Graduiertenausstellung, Vernissage: 13.2., 17 Uhr, bis 23.2.; EG Postgalerie/ehem. Hallhuber, Marktplatz/Bad. Kunstverein



Junge Kunsthalle

Mein Raum. Mehr als vier Wände, 1.2.-14.9.



Kunstraum Neureut

Kunstraumexpress: Katinka Eichhorn. Textil/Zeichnung, bis 2.2.; Hojeong Lee. Zeichnung, Vernissage: 7.2., 19 Uhr, bis 9.2.



Kunstrauschen

Die Lange Nacht der Projekträume, Fr, 21.2., 18-23 Uhr, www.kunstrauschen-karlsruhe.de



Naturkundemuseum

Schloss, Baum, Pilz, bis 23.2.



Neue Kunst Gallery

Triple B. Banana/Butterfly/Bag. Thoomas Baumgärtel, Dada Katharina Trost, Thitz, bis 15.2.



Orgelfabrik

Now Mow May. Gruppenausstellung, bis 2.2., Mo-Sa 15-19 Uhr, So 14-18 Uhr; Skinless Symphony. Gruppenausstellung, Vernissage: 12.2., 19 Uhr, bis 23.2., Mi-Sa 15-19 Uhr, So 12-18 Uhr



Paw Gallery

Aperture. Gruppenausstellung, bis 7.3.



Pfinzgaumuseum

Walter Schnebele. Fotografie, bis 25.5.



Regierungspräsidium

Hinter Gittern hergestellt. Produkte aus Haftanstalten in Ba-Wü, Vernissage: 3.2., 18 Uhr, bis 9.3.; Meister in Form und Farbe. Maler- und Lackiererhandwerk Ba-Wü, bis 23.2.



Retro Games

40 Jahre Amiga – Makes It Possible!. Sonderausstellung, bis 20.12.



Segafredo

Raimund Vögtle. Malerei (Galerie Demmer), 3.2.-16.3.



Staatliche Kunsthalle @ ZKM

Studioausstellungen: Hans Thoma. Malerei, bis 2.2.; Adelheid Heine-Stillmark. Fotografie & Albrecht Altdorfer. Zeichnung/Grafik, beide bis 9.3.



Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais

Filmstars in der Fächerstadt. „Bambi“-Verleihungen in Karlsruhe, 13.2.-28.9.



Städtische Galerie

Schatten von Wind. Kalin Lindea, bis 27.4.; Gute Aussichten. Fotografie, Vernissage: 14.2., 19 Uhr, bis 10.8.



VHS

Angelika Latran. Malerei, Finissage: 7.2., 18 Uhr



Yvonne Hohner Contemporary

Myriam Schahabian. Installation/Keramik, bis 22.2.



Zettzwo-Produzentengalerie

Die helle Seite des Waldes. Gruppenausstellung, bis 8.2.; Metamorphosen. Gruppenausstellung, Vernissage: 14.2., 19 Uhr, bis 8.3.



ZKM

Choose Your Filter. Browser-Art, Vernissage: 31.1., 19 Uhr, bis 24.8.; Walter Giers & Daniel Canogar, bis 2.2; Sung Hwan Kim, bis 21.4.; Fellow Travellers, bis 8.6.

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Susanne Kühn. Malerei/Grafik, bis 16.2.



Graphik-Kabinett

Loud And Clear. Pop Art, bis 9.3.



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Nurcan Giz. Malerei, 9.2.-23.3.



Galerie Supper

Anja Warzecha. Spielraum Heimat, 15.2.-22.3.



Museum Frieder Burda

Yoshitomo Nara. Retrospektive, bis 27.4.



Museum LA8

Schöne Welt von Morgen. Der Gestalter Louis L. Lepoix, 8.2.-6.4.



Staatliche Kunsthalle

Conditions Of A Necessity.net, bis 30.4.; Viron Erol Vert. Garden Of Ornaments, bis 8.3.26



BASEL

Fondation Beyeler

Nordlichter, bis 25.5.



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Nicht Ausdruck, sondern Eindruck malen. Schwäbische Impressionistinnen, bis 9.3.; Alexis Bust Stephens. Urban Art, bis 27.4.



BRETTEN

Kunstverein

Mitgliederausstellung 2025, bis 1.3.



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Tower Whispers. Nicolas Fehr & Juliane Schmitt, Vernissage: 14.2., 19 Uhr, bis 30.3.



Museum im Schloss

Parallele Leben. Karl u. Helene Albiker & Karl u. Thilde Hofer; Leben auf der Burg. Mittelaltermitmachausstellung, beide bis 29.12.



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr



HEIDELBERG

Gedok

Ruth Groß. Malerei, bis 8.2.; Liliana Geiss. Malerei, 15.2.-15.3.



Kurpfälzisches Museum

Auf Rembrandts Spuren, 23.2.-29.6.; Zur Ader, bis 16.3.; Palais Morass; Seeing Truth, bis 16.2., Mark Twain Center



Textilsammlung Max Berk

9. Europäische Quilt-Triennale. Textilkunst, 9.2.-4.5.



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

500 Jahre Bauernaufstand. Kunstausstellung, 1.2.-25.5.



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Zeitreise. 50 Jahre Galerie Geiger, Vernissage: 14.2., 19 Uhr, bis 4.5.; Ideale Linien. Otto Glaser, Lilo Rasch-Naegele, Franz Weiss. Werbegrafik der 50er & 60er; bis 2.11.



KÜNZELSAU

Sammlung Würth

Arnulf Rainer zum 95. Geb., bis 23.3.; Ugo Rondinone, bis 23.3.



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Verborgen. Lena Schmidt & Ann-Kathrin Krächan, bis 9.3.



LUDWIGSHAFEN

Wilhelm-Hack-Museum

Wir werden bis zur Sonne gehen. Pionierinnen der geometrischen Abstraktion, bis 21.4.; Poesie der Elemente, bis 21.4.; Leon Folk Smith. Malerei, 8.2.-21.4.; Faden im Knoten – Knoten im Faden. Künstlerinnen-Tandems, bis 6.4., Rudolf-Scharpf-Galerie



MANNHEIM

Kunsthalle

Karl Bertsch, 7.2.-1.6.; Die Neue Sachlichkeit, bis 9.3.; Ximena Ferrer Pizarro, bis 23.2.; Fokus Sammlung, bis 18.5.; Hito Steyerl. Multimedia-Installation, bis 1.6.; Vom Werk zum Display, bis 22.6.



Kunstverein

Benjamin Burkard, bis 16.2.



Reiss-Engelhorn-Museen

Sachlich neu. August Sander, Albert Renger-Patzsch, Robert Häusser, Fotografie, bis 27.4.



OFFENBURG

Galerie im Artforum

Wald. Mitgliederausstellung, bis 9.2.; Künstlerkreis Ortenau



Städtische Galerie

O(h) Wald. Gruppenausstellung, bis 27.4.



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Leah O’Callaghan, Ida Opel, Lilli Steyer. Hochschule Pforzheim, bis 9.2.



Pforzheim Galerie

Weniger als zehn Prozent. Künstlerinnen der städt. Sammlung, bis 27.7.



Schmuckmuseum

Gernot Leibold. Legoschnitt und Glitzerzeug, bis 23.2.



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

Gathering Moss On Worm-Like Grounds. Sammlungsausstellung, Vernissage: 2.2., 11 Uhr, bis 6.7.



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Walk This Way. Gruppenschau, bis 23.2.; Alina Szapocznikow. Körpersprachen. Bildhauerei, Vernissage: 14.3., 19 Uhr, bis 6.7.



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Das Quadrat muss den Raum beherrschen. Aurélie Nemours & Zeitgenossen, bis 16.3.



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Feliz Navidad. Peruanische Weihnachtskrippen, bis 2.2.; Die dritte Dimension im Bild, bis Herbst 2025



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Hicham Berrada. Aléas, bis 16.2.; Chris Succo. Shadows Are Phantoms, bis 2.3.



Schauwerk Sindelfingen

Neon, LED & Co. Lichtkunst, bis 10.8.; Schaufler Lab @ Schauwerk, bis 27.4.



TÜBINGEN

Kunsthalle

Gert und Uwe Tobias. Das Blaue vom Himmel. Druckgrafik, bis 11.5.



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Ein Fest für die Augen. Essen in der Kunst des 20. & 21. Jh., bis 2.3.



WALDENBUCH

Museum Ritter

Birgitta Weimer. Bildhauerei; Sammlung: Paint, beide bis 21.4.



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Nike. Form Follows Motion, bis 4.5.; Science-Fiction-Design, bis 11.5.26



WEIL DER STADT

Kunstforum

Beate Herdtle. Zeichnung/Malerei, 9.-30.3.