10.02.2018 - 12.03.2018

KARLSRUHE

Badische Landesbibliothek

Schlaglichter: 100 Bücher des Jahres 1918, Eröffnung: 6.3., 19 Uhr, bis 26.5., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15, Tel. 175 22 22, www.blb-karlsruhe.de



Badisches Landesmuseum

Die Etrusker – Weltkultur im antiken Italien, bis 17.6., Zweck fremd?! – Den Dingen auf der Spur, bis 5.8., Studioausstellung: Island Hoping, bis 30.12., Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis), Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, Tel. 926-65 14, www.landesmuseum.de



Erinnerungsstätte Ständehaus

Wanderausstellung: Geraubte Kinder – vergessene Opfer, bis 10.3., Di-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Ständehausstr. 2, www.karlsruhe.de/b1/stadtgeschichte/staendehaus.de



Generallandesarchiv

Grafeneck 1940, bis 2.3., Di-Do 8.30-17.30 Uhr, Fr 8.30-19 Uhr, Nördl. Hildapromenade 3, www.landesarchiv-bw.de/glak



Naturschutzzentrum Rappenwört

Die Rückkehr der Wanderfische, bis 11.3., Di-Fr 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Hermann-Schneider-Allee 47, www.naturschutz.landbw.de



Pfinzgaumuseum Durlach

Durlacher Glanzstücke, bis 13.5., Mi 10-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlsburg, Pfinztalstr. 9, www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum



Prinz-Max-Palais – Museum für Literatur

15 Jahre Mechthild-Mayer-Stiftung, bis 18.3., Di/Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlstr. 10, Tel. 133 40 87, web3.karlsruhe.de/Kultur/MLO



Regierungspräsidium am Rondellplatz

gregor calendar award 2018, Eröffnung: 22.2., 18 Uhr, bis 18.3., Di-So 11-19 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17, www.rp-karlsruhe.de



Staatliche Kunsthalle

Carl Ludwig Frommel – Künstler und Galeriedirektor, 25.2.-27.5., Sean Scully: Vita Duplex, 24.3.-5.8., Di-So 10-18 Uhr, Do bis 21 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2, Tel. 926-33 59, www.kunsthalle-karlsruhe.de



Staatliches Museum für Naturkunde

Kegelrobben auf Helgoland, bis 8.4., Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13, Tel. 175 21 11, www.smnk.de



Stadtarchiv

Vor 50 Jahren ... Mit Horst Schlesiger durch das Jahr 1968, 3.3.-27.9., Mo-Mi 8.30-15.30 Uhr, Do 8.30-18 Uhr, Tel. 133 42 25, Markgrafenstr. 29, www.karlsruhe.de/stadtarchiv



Städtische Galerie

Mut zur Freiheit. Informel aus der Sammlung Anna und Dieter Grässlin im Dialog, bis 11.3., Benno Blome: Stilles Land, bis 3.6., Umgehängt, bis Frühjahr 2019, Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



Stadtmedienzentrum

Von Golgatha nach Auschwitz, bis 23.3., Mo/Mi 8-16 Uhr, Di/Do 7-16 Uhr, Fr 8-14.30 Uhr, Moltkestr. 64, Eingang B, www.gbs-karlsruhe.de



ZKM-Medienmuseum

Resonanzen. 40 Jahre Kunststiftung Baden-Württemberg, bis 18.2., Datumsoria: The Return of the Real, bis 18.3., The Art of Immersion: Das digitale Theater der Zukunft, bis 18.3., App Art Award 2017, bis 31.3., Feministische Avantgarde der 1970er Jahre, bis 8.4., Open Codes. Leben in digitalen Welten, bis 5.8., ZKM Gameplay, bis 31.12., The Morning Line (Vorplatz), Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, Tel. 81 00-0, www.zkm.de



Architekturschaufenster

Der Schornstein raucht wieder! Abschlussarbeiten Bachelor 2017 HSKA, bis 22.2., Mo-Do 9-12 + 14-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr, Waldstr. 8, www.architekturschaufenster.de



Artlet Studio

Erwin Josef Speckmann, bis 17.2., Chinese Impressions, Eröffnung: 24.2., 19 Uhr, bis 5.4., Do/Fr 14-18.30 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Boeckhstr. 4, Tel. 0151/15 67 52 32, www.artlet-studio.com



BBK

Absicht: Norbert Kiby/Benedikt Forster, Eröffnung: 18.2., 11 Uhr, bis 11.3., Mi-Fr 17-19, Sa/So 14-18 Uhr, Tel. 937 47 46, Am Künstlerhaus 47, www.bbk-karlsruhe.de



Café Nun

The FAR Side – David Arzt (Fotografie), Eröffnung: 2.3., 20 Uhr, bis 31.3., Do 18-23 Uhr, Fr/Sa 18-24 Uhr, Gottesauer Str. 35, www.nuncafe.de



Eiswiesen Dialoge

people. animals. landscape and more – Dolli Schorp (Fotoarbeiten aus Südafrika), bis Mitte 2018, Mo/Di 10-19 Uhr u.n.V., Jürgen Mayer + Martin Kemminer, Auf den Eiswiesen 10, Tel. 0172/809 82 21, www.kemminer-architektur.de



EnBW

Ateliereinblicke – Julia Schmalzl, bis 2.3., Mo-Fr 10-18 Uhr, Durlacher Allee 93, www.enbw.de



Fünf

Michael Senft: Astwerke, Kanalweg 52, Tel. 0721/ 97 66 47 12, www.fuenf.de



Galerie Burster

Alex Feuerstein: Das Runde muss ins Eckige, bis 7.4., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Baumeisterstr. 4, Tel. 0721/60 90 31 56, www.galerieburster.de



Galerie Clemens Thimme

Axel Heil: Do You Miss Space?, 16.2.-29.3., Mi-Fr 14-18 Uhr u.n.V., Lorenzstr. 2, Tel. 0160/94 61 87 76, www.galerie-thimme.de



Galerie Demmer

Bert Kirner: Lieber Maler male mir..., bis 25.3., Mo-Sa 11-18 Uhr, Herrenstr. 50, www.axeldemmer.de



Galerie Heupgen

Auszug aus dem Galerieprogramm, bis 24.2., Di-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u. n. Vereinb., Kaiserpassage 11, Tel. 97 10 35 85, www.galerieheupgen.de



Galerie Knecht & Burster

Achim Däschner und Voré, bis 25.2., Ingo Ronkholz – Skulpturen und Zeichnungen,

Ulrich J. Wolff – UnikatRadierungen, 2.3.-7.4., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, Tel. 937 49 10, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie Kunstperipherien

Wo ist dein Schlüssel? – Kunststudenten und wohnungslose Frauen, Eröffnung: 7.3., 18 Uhr, bis 22.4., Mo-Do 9-16.30 Uhr, Fr 9-15 Uhr, Scheffelstr. 37, Tel. 0174/641 88 37, www.galerie-kunstperipherien.de



Galerie Rottloff

Hans Peter Reuter, bis 28.2., Mi-Fr 14.30-19 Uhr u.n.V., Sophienstr. 105, Tel. 84 32 25, www.galerie-rottloff.de



Galerie Schrade

Walter Stöhrer, bis 10.3., Di-Fr 13-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Zirkel 34-38, Tel. 151 87 74, www.galerie-schrade.de



Gedok

Postkoloniale Kunst aus Zentralasien, Eröffnung: 16.2., 19 Uhr, bis 11.3., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14, Tel. 37 41 37, www.gedok-karlsruhe.de



ibz

Irina Fuchs: Augenblicke der Begegnungen, bis 23.2., Kaiserallee 12d, www.ibz-karlsruhe.de



Karl-Nagel-Stube Bulach

Georg Tyrahn zum 100. Todestag, bis 14.2., Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Litzenhardtstr. 119a



Kohi

Julia Schramm: Vögel und Menschen, seit 31.1., Laura Polke: Mach keinen Scheiß mit Menschen!, Eröffnung: 17.2., 19 Uhr, bis 7.3., Stefan Wäldele: Schwarzwäldele-Kirschtorte Part 1, Eröffnung: 10.3., 19 Uhr, bis 5.4., geöffnet während Veranstaltungen u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47, www.kohi.de



Kunstraum Neureut

Christa Kress: Dynamische Farbigkeit – Gedächtnissausstellung, Eröffnung: Do, 1.3., 18 Uhr, bis 18.3., Mi 17-19 Uhr, Sa/So 14-17 Uhr, Kirchfeldstr. 122, www.kunstraum-neureut.de



Kunstverein Letschebach

Colin Raynal, Eröffnung: 3.3., 19 Uhr, bis 18.3., n.V., Blumentorstr. 12,

kunstvereinletschebach@gmail.com



Majolika Galerie

Work in Progress – Hirofumi Fujiwara, Christine Hitzblech, Hannelore Langhans u.a., Di-So/Fei 10-13 + 14-17 Uhr, Ahaweg 6-8, Tel. 912 37 70, www.majolika-karlsruhe.com



Meyer Riegger

Ariel Schlesinger: Objects that are not me, bis 3.3., Miriam Cahn, Eröffnung: 2.3., bis 5.5., Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Klauprechtstr. 22, Tel. 82 12 92, www.meyer-riegger.de



Neue Kunst Gallery

Van Ray – Rusted Reflections, bis 10.3., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Zirkel 32, Tel. 130 57 21, Mobil 0151/15 61 37 13, www.neuekunst.de



Open Garage

Open Garage – Assia Benhassine, Konstantin Friedrich & Sanna Reitz, Nadjana Mohr, Naomi Bosch, Tim Bohlender, Zora Kreuzer, Eröffnung: 10.2., 19 Uhr, So 11.2., 16-19 Uhr, Sophienstr. 45, Apartments 8/7/6, www.facebook.com/opengarageka



Orgelfabrik

Wir hatten Steinschleudern und wussten wann die Sonne untergeht, Eröffnung: 21.2., 19 Uhr, bis 4.3., Do-Sa 16-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Traudel Hagmann: Weibskokons, Eröffnung: 8.3., 18 Uhr, bis 11.3., Fr/Sa 13-19 Uhr, So 13-18 Uhr, Absolventenausstellung 2018 HfG, Eröffnung 14.3., 19 Uhr, Mi-Sa 15-19.30 Uhr, So 11-18 Uhr, Do-Sa 16-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Amthausstr. 17, www.orgelfabrik-verein.de



Poly Produzentengalerie

Paul Aseck: Scheibenhardt Arbeiten, bis 10.3., Mo-Fr 16-20 Uhr u. n. Vereinb., Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22 Uhr, So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



Sparkasse

41. Kunstpreis: Die Welt … aus den Fugen geraten?, 9.-28.3., Mo/Do 8.30-18 Uhr, Di/Mi/Fr 8.30-16 Uhr, Sparkassen-Kundenzentrum am Europaplatz, Kaiserstr. 223



ßpace

Ulrich Okujeni, Eröffnung: 23.2., 19 Uhr, Fritz-Erler-Str. 7, www.dieanstoss.de



ßpatz

Sangree (Künstlerduo, Mexiko), Eröffnung: 23.2., 18 Uhr, Augartenstr. 47, 2. OG, www.dieanstoss.de



Tom Boller Ladengalerie

Barbara Walitza: Heilbronn, bis 28.2., Mo 16-19 Uhr, Di/Do/Fr 11-19 Uhr, Mi/Sa 11-16 Uhr, Werderstr. 30, www.tomboller.de/ladengalerie



Ubu

Jules Andrieu: Universum, Mo-Do 15-1 Uhr, Fr/Sa 15-3 Uhr, Karlstr. 6, www.ubu.bar



Wasser- und Brunnenmuseum

Brunnen-Bilder aus der Stiftung Benno Huth, bis Ende Feb., Mi 15-17 Uhr u.n.V., Wasserwerk Durlacher Wald, Tel. 599 32 02, www.stadtwerke-karlsruhe.de



Zettzwo Produzentengalerie

Edelweiß, bis 3.3., verdreht, Eröffnung: 9.3., 19 Uhr, bis 6.4., Fr 18-20 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



REGION

BACKNANG

Galerie der Stadt

Neue Schwarze Romantik – Alexandra Baumgartner, Iris van Dongen, Martin Eder, Gregor Hildebrandt, Adam Saks u.a., Eröffnung: 23.2., 20 Uhr, bis 22.4., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, Tel. 07191/89 44 77, www.galerie-der-stadt-backnang.de



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

Arnhild Noack und Sibylle Möndel, Eröffnung: 7.3., 19 Uhr, bis 25.3., Do/Fr 16-18 Uhr, So 15-18 Uhr, Schlossgasse 3, www.kunstgilde-art.de



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Michael Cleff: An den Rändern, bis 18.3., Di-Fr 15-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, Tel. 07221/262 61, www.gfjk.de



Galerie Supper

Tino Geiss: Spur, bis 4.3., Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa/So 12-16 Uhr, Kreuzstraße 3, www.galerie-supper.de



LA 8

Hans Thoma. Wanderer zwischen den Welten, bis 4.3., Gediegener Spott: Bilder aus Krähwinkel, 24.3.-2.9., Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Museum Frieder Burda

America! America! How real is real?, bis 17.5., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, Tel. 07221/39 89 80, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

Ana Navas: Sich die Haare nach dem Mond schneiden, bis 4.3., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, Tel. 07221/30 07 64 44, www.kunsthalle-baden-baden.de



BASEL

Fondation Beyeler

Georg Baselitz, bis 29.4., tägl. 10-18 Uhr, Mi bis 20 Uhr, Baselstrasse 101, CH-Riehen/Basel, Tel. 004161/645 97 00, www.fondationbeyeler.ch



Schaulager

Bruce Nauman: Retrospektive, 17.3.-26.8., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Ruchfeldstr. 19, CH-Münchenstein/Basel, Tel. 004161/335 32 32, www.schaulager.org



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Out of office – Büro-Kunst oder das Büro im Museum, bis 8.4., Flüge ins Paradies – Johannes Hewel, bis 18.3., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64, Tel. 07142/744 83, galerie.bietigheim-bissingen.de

BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Bildgewalt, bis 2.4., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2, Tel. 07031/669-17 05, www.boeblingen.de



COLMAR (F)

Musée Unterlinden

L’évasion photographique – Adolphe Braun, 17.2.-14.5., Mo/Mi/Fr-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Place Unterlinden, Tel. 0033-389 20 15 50, www.musee-unterlinden.com



DAHN

Kunstverein Dahn

The Writing on the Wall – Zeichen an der Wand, bis 18.2., Komm zu Tisch! – Esskultur und Gemeinschaft, Eröffnung: 11.3., 11.30 Uhr, bis 8.4., Mi/Do/So 15-18 Uhr, Marktstr. 7, www.kunstverein-dahn.de



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

colorful. farbenfroh – Im Fokus: Dorothy Fratt, 18.2.-20.1.2019, Alfonso Hüppi (im 2-Raum), bis 10.3., Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, 1. Do/Monat 13-20 Uhr, Museumsweg 1, Tel. 0771/896 68 90, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Museum für Aktuelle Kunst/Sammlung Hurrle

Profile in der Kunst am Oberrhein: Helga Marten/Eva Schaeuble, bis 4.3., Jürgen Brodwolf, 15.3.-8.7., Der Nachtkrapp – Kunstprojekt, bis 4.3., Adieu Tristesse – Neue Figurationen 1954-1968, 17.2.-10.6., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, 5.-16.2.2018 geschl., Almstr. 49, Tel. 0781/93 20 14 02, www.museum-hurrle.de



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

Hängung #18 – Räumlichkeiten, bis 24.6., Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40, Tel. 07042/376 95 66, www.sammlung-klein.de



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Max-Peter Näher – Eine Menge Leben (Zeichnung), Eröffnung: 9.3., 19 Uhr, bis 15.4., Mi/Fr/Sa 15-18 Uhr, Do 15-20 Uhr, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Stra. 86, Tel. 07243/138 74, www.kunstverein-wilhelmshoehe.de



Museum im Schloss

Max Peter Näher – Eine Menge Leben (Malerei), bis 8.4., Sammlungsausstellung: Karl Hofer & Karl Albiker, Mi-So 13-18 Uhr, Schlossplatz 3, Tel. 07243/10 12 73, www.museum-ettlingen.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Volker H. Kirst und Brigitte Forcher: Intuitionen in Farbe und Form, Eröffnung: 25.2., 11.15 Uhr, bis 13.4., Mo 7.30-16 Uhr, Di/Mi 7.30-12 Uhr, Do 7.30-18 Uhr, Fr 7.30-13 Uhr, Igelbachstraße 11, www.gernsbach.de



HEIDELBERG

Gedok

[kon3xioñ] – Gabi Wagner/Ullie Göttert, bis 3.3., Mi-Fr 17-20 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Körperwelten-Museum

Anatomie des Glücks, Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, www.koerperwelten.com



Kunstverein

Jean-Pascal Flavien: house with things behind, 24.2.-22.4., Geschichtswerkstatt: 150 Jahre KV, 24.2.-22.4., Di/Mi/Fr 12-19 Uhr, Do 15-22 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr, Hauptstr. 97, www.hdkv.de



Sammlung Prinzhorn

Das Team als Kurator – Neues und Unbekanntes aus der Sammlung, bis 15.4., Di/Do-So 11-17 Uhr, Mi 11-20 Uhr, Voßstr. 2, Tel. 06221/56 44 92, www.prinzhorn.ukl-hd.de



Textilsammlung Max Berk

Wandlungen, bis 18.2., Mi, Sa/So 13-18 Uhr u.n.V., Brahmsstr. 8, HD-Ziegelhausen, Tel. 06221/80 03 17, www.museum-heidelberg.de



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Richard Deacon – About Time, bis 25.2., Emil Nolde – Farbenzauber. Eine Retrospektive auf Papier, 17.3.-17.6., Di-So und Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28, Tel. 07131/56 44 20, www.museen-heilbronn.de



Museum im Deutschhof

Gertraut Ellinger: Irdische Paradiese, bis 8.4., Di 10-19 Uhr, Mi-So und Fei 10-17 Uhr, Deutschhofstr. 6, Tel. 07131/56 22 95, www.museen-heilbronn.de



JOCKGRIM

Zehnthaus

Meike Porz & Angela Kiersch, bis 10.3., Fr 20-22 Uhr, Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-28, www.zehnthaus.de



KAISERSLAUTERN

Museum Pfalzgalerie

Ohne Schlüssel und Schloss? Chancen und Risiken von Big Data, bis 18.2., Malte Spohr, 17.2.-15.4., Di 11-20 Uhr, Mi-So + Fei 10-17 Uhr, Museumsplatz 1, Tel. 0631/364 72 01, www.mpk.de



KÜNZELSAU

Museum Würth

HAP Grieshaber und der Holzschnitt, bis 3.6., tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Der Brillenmacher

Ulli Bomans – Collagen, bis 1.5., Di-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-16 Uhr, Marktstr. 40, Tel. 06341/854 40, www.der-brillenmacher-landau.de, www.ullibomans.com



Städtische Galerie Villa Streccius

Räume der Anderen I – Elger Esser, Isa Dahl, Eva Schaeuble, Franziska Schemel u.a., bis 11.3., Di/Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20, Tel. 06341/89 84 72, www.villa-streccius.de



Galerie Hiestand

Marie Madeleine Noiseux – Terre neuve, bis 17.2., Di-Fr 10-16 Uhr, Sa 10-15 Uhr u.n.V., Marktstr. 114, Tel. 06341/968 90 73, www.galerie-hiestand.de



LUDWIGSBURG

Residenzschloss

Faszination LEGO, bis 18.2., tägl. 10-17 Uhr, Schlossstr. 30, www.schloss-ludwigsburg.de



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Mwangi Hutter: Innocent of Black and White, bis 15.4., Di-Fr 12-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48, Tel. 0621/52 80 55, www.kunstverein-ludwigshafen.de



Rudolf-Scharpf-Galerie

Maria Tackmann – Zeichen, bis 8.4., Do/Fr 15-18 Uhr, Sa/So 13-18 Uhr, Hemshofstr. 54, Tel. 0621/529 19 68, www.wilhelmhack.museum



Wilhelm-Hack-Museum

Erzählte Welt. Geschichte in der Kunst, bis 3.6., Stimme des Lichts. Delaunay, Apollinaire und der Orphismus, bis 2.4., Kabinettstücke: Nachtschwärmer, bis 8.7., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, Tel. 0621/504-29 03, www.wilhelmhack.museum



MANNHEIM

[Kunst]Projekte

Gajek Alexander Habisreutinger, bis 21.2., Daniel Odermatt: Übergang, Eröffnung: 9.3., bis 13.4., ÖZ n. Vereinb., Tel. 0171/183 64 62, Lange Rötterstr. 68, www.kunstprojekte.eu



Port25 – Raum für Gegenwartskunst

Über kurz oder lang – Fotoprojekt von Mirko Müller und Jonas Gieske, Eröffnung: 16.2., bis 8.4., Di-So 12-18 Uhr, Hafenstr. 25-27, www.port25-mannheim.de



Reiss-Engelhorn-Museen

Museum Zeughaus C5: Reformation! Der Südwesten und Europa, bis 2.4., Von Pulverdampf und Schlachtidyll: Weißes Gold aus der Frankenthaler Manufaktur, bis 2.12., Di-So 11-18 Uhr, Tel. 0621/293 31 50, www.rem-mannheim.de



Technoseum

Entscheiden, bis 6.5., tägl. 9-17 Uhr, Museumsstr. 1, Tel. 0621/429 89, www.technoseum.de



Zephyr – Raum für Fotografie

Rimaldas Viksraitis: Am Rand der bekannten Welt, bis 29.4., Di-So 11-18 Uhr, C4.9, Tel.: 0621/293 21 20, www.zephyr-mannheim.de



MAULBRONN

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde (Mitte 1960 bis 1980er Jahre), So 13.30-17 Uhr, Schafhof 2, Tel. 07043/95 79 10, www.kunstsammlung-heinrich.de



NEUENBÜRG

Schloss

Kurios.Dubios.Famos!, Eröffnung: 4.3., 11 Uhr, bis 17.6., Mi-Sa 13-18 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Tel. 07082/79 28 61, www.schloss-neuenbuerg.de, www.landesmuseum.de



NEUSTADT

Villa Böhm/Kunstverein

Konstantin Voit: Your Pride is my Engine, 16.2.-4.3., Maximilianstr. 25, www.kunstverein-nw.de



OFFENBURG

Kunstverein

Marco Schuler, 3.3.-22.4., Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, Tel. 0781/44 05 61, www.kunstverein-offenburg.de



Museum im Ritterhaus

Wunder. Facetten des Unfassbaren, bis 25.2., Ein Fenster zur Welt: Die kolonialzeitliche Sammlung (neue Dauerausstellung), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, Tel. 0781/82 25 77, www.museum-offenburg.de



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Ymer Shaqiri: Spielerische Grenzüberschreitung, Eröffnung: 16.2., bis 18.3., Do 14-17 Uhr, Fr/Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14, Tel. 07231/46 51 42, www.galerie-broetzinger-art.de



Gasometer Pforzheim

Rom im Jahr 312 – Yadegar Asisi (Panorama), bis Frühjahr 2018, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6, Tel. 07231/776 09 97, www.gasometer-pforzheim.de, www.asisi.de



Kunstverein im Reuchlinhaus

Piracy of Presence – Margret Eicher, Aid Hösle, Isabel Kerkermeier, Stefan Römer u.a., bis 8.4., Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, Tel. 07231/215 25, www.kunstvereinpforzheim.de



Schmuckmuseum

Pretty on Pink – graue Eminenzen des Schmucks, bis 2.4., Di-So und Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, www.schmuckmuseum.de



Stadtmuseum

50 Jahre Mottenkäfig, bis 25.2., Mi/Do 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 243, Tel. 07231/39 25 59, www.kultur.pforzheim.de



PIRMASENS

Dynamikum

Schlau gebaut, bis 25.4., Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Im Rheinberger, Fröhnstr. 8, Tel. 06331/239 43-0, www.dynamikum.de



Forum Alte Post

Landgang und Luftsprung – Irmgard Weber (Malerei) + Matthias Strugalla (Zeichnung), bis 18.3., Di-So 10-17 Uhr, Poststr. 2, Tel. 06331/239 27 16, www.forumaltepost.de



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

25 Jahre Kunst in der Fruchthalle – Jubiläumsausstellung, Eröffnung: 16.2., 19 Uhr, bis 30.9., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, Tel. 07222/972 84 10, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Friedrich Kaiser. Zeitzeuge eines unruhigen Jahrhunderts, bis 2.4., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, Tel. 07222/972 84 00, www.stadtmuseum-rastatt.de



Wehrgeschichtliches Museum

Die kahlen, kalten Berge – der Erste Weltkrieg im Alpenraum, bis 15.4., Di-So + Fei 10-17.30 Uhr, Herrenstr. 18, Tel. 07222/342 44, www.wgm-rastatt.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Karl Schmidt-Rottluff. Das Rauschen der Farben, bis 8.4., Fremde Blicke: Marcus Schwier, bis 8.4., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Tel. 0751/828 10, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Sammlung für konkrete Kunst

Voll konkret – Die Schenkungen, bis 25.2., Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So/Fei 11-18 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Spendhaus

Die großen Menscheitsbilder eines Ketzers – Christliche Themen im Werk HAP Grieshabers, bis 8.4., Grieshabers Osterritt, bis 6.5., Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So/Fei 11-18 Uhr, Spendhausstr. 4, www.reutlingen.de



Städtische Galerie

Aaron Rauschhardt – 16. Stipendiat der HAP Grieshaber Stiftung, Eröffnung: Fr, 9.3., 19 Uhr, bis 10.6., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Otmar Alt – Lebenswege: Malerei. Grafik. Skulptur., 3.2.-27.5., Di-So 10-18 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1, Tel. 07642/920 16 20, www.kunsthallemessmer.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Verborgene Schätze aus Wien, bis 8.4., tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



SCHWETZINGEN

Schloss

Inklusion – gelebt, erlebt, gezeichnet, bis 25.2., Do-So 11-16 Uhr, Südzirkel, Schloss, www.schloss-schwetzingen.de



SINDELFINGEN

Galerie der Stadt

Farbe und Formen: Horst Antes, Willi Baumeister, Wassily Kandinsky u. a., bis 25.3., Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-17 Uhr, Marktplatz 1, Tel. 07031/94-325, www.sindelfingen.de



Schauwerk

Sabrina Haunsperg: Werke 2008-2018, Eröffnung: So, 18.2., 11.30 Uhr, bis 20.1.2019, Pinc kommt! Retrospektive Rupprecht Geiger, bis 16.9., Di/Do 15-16.30 Uhr (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, Tel. 07031/932 49 00, www.schauwerk-sindelfingen.de



SPEYER

Historisches Museum der Pfalz

Richard Löwenherz. König – Ritter – Gefangener, bis 15.4., Familien-Ausstellung: Robin Hood, bis 3.6., Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4, www.loewenherz-ausstellung.de



Städtische Galerie Kulturhof Flachsgasse

Werner Brand: Malerei, bis 8.4., Do-So 11-18 Uhr, Flachsgasse 3, Tel. 06232/14 23 99, www.speyer.de



STRASBOURG (F)

Le Vaisseau

neuer Ausstellungsbereich: LOG’HIC² – Mathe macht Spaß, Di-So 10-18 Uhr, 1 bis rue Philippe Dollinger, www.levaisseau.com



STUTTGART

Galerie Klaus Braun

Donald Martiny: Brushstrokes are dances trapped in paintings, bis 17.3., Charlottenstr. 14, 5. OG, Tel. 0711/640 59 89, www.galerie-klaus-braun.de



Kunstmuseum

Reinhold Nägele. Chronist der Moderne, bis 3.6., Patrick Angus. Private Show, bis 8.4., Di-So 10-18 Uhr, Fr bis 21 Uhr, Kleiner Schlossplatz 1, www.kunstmuseum-stuttgart.de



Lindenmuseum

Hawai’i – Königliche Inseln im Pazifik, bis 13.5., Di-Sa 10-17 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Hegelplatz 1, Tel. 0711/20 22-3, www.lindenmuseum.de



TÜBINGEN

Kunsthalle

Korpys/Löffler, bis 18.2., Di 11-19 Uhr, Mi-So 11-18 Uhr, Philosophenweg 76, Tel. 07071/969 10, www.kunsthalle-tuebingen.de



VÖLKLINGEN

Völklinger Hütte

Inka: Gold – Macht – Gott, bis 8.4., tägl. 10-19 Uhr, Rathausstr. 75-79, Tel. 06898/910 01 00, www.voelklinger-huette.org



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Scharf geschnitten. Vom Scherenschnitt zum Papercut, bis 22.4., Di-So 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12, Tel. 07151/50 01-16 86, www.galerie-stihl-waiblingen.de



WALDENBUCH

Museum/Sammlung Marli Hoppe-Ritter

Von Alu bis Zement & Jacob Dahlgren, bis 8.4., Di-So 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27, Tel. 07157/53 51 10, www.museum-ritter.de



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

An Eames Celebration, bis 25.2., tägl. 10-18 Uhr, Tel. 07621/702 32 00, Charles-Eames-Str. 2, www.design-museum.de



WÖRTH

Städtische Galerie Altes Rathaus/Kunstverein

Bild der Frau – das ewig Weibliche, Eröffnung: 16.2., 20 Uhr, bis 18.3., Do 16-19 Uhr, So 14-18 Uhr, Ludwigstr.1, www.kunstverein-woerth.de