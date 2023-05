01.06.2023–30.06.2023

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Cartoongruppe Schrägstrich. Ausstellung & Veranstaltungen, bis 18.6., Tollhaus-Foyer; Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelierhaus, Atelier 2 Nord, Alter Schlachthof 13 a



Aktivio Sport

Roland Huss. Malerei/Skulptur, 3.6.-31.1., Mo+Mi 7-21 Uhr, Di/Do/Fr 7-20 Uhr, Sa 10-15 Uhr, So 9-13 Uhr, Am Rüppurrer Schloß 5



Badischer Kunstverein

Maja Bekan. Werkschau, bis 2.7., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3



Badisches Landesmuseum

Museumshelden. VolontärInnen-Ausstellung, bis 4.6.; Rheingold. Rohstoff aus dem Fluss, bis 10.9.; Gobal Family. Ana Rios, bis 21.4.24, Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So+Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe



Badische Landesbibliothek

Tourismuswerbung im Wandel, bis 16.9., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15



BBK

Angelika Steiniger & Godela Erhard. Malerei, Vernissage: 2.6., 18 Uhr, bis 25.6.; Mitgliederausstellung mit Sommerfest, 1.7., 18 Uhr, bis 23.7., Do+Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr, Am Künstlerhaus 47



Botanischer Garten

Nina Laaf. Skulptur, bis Oktober, Mo-So, ab 6 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit, Hans-Thoma-Str. 6



DCS Contemporary Gallery

Adrian Grecu. Cyber Island, Vernissage: 16.6., 18 Uhr, bis 16.7., Mi+Fr 13-17 Uhr u.n.V., Karlstr. 43



Galerie Demmer

Max Ackermann. Arbeiten auf Papier, bis 30.6., Mo-Fr 11-18.30 Uhr, Sa 11-15 Uhr, Herrenstr. 50



Galerie Kunstperipherie/n

Anfänge. Die frühen Jahre von Sozpädal. Fotografie, bis 17.6.; Theresa Klumpp. Malerei, 29.6.-28.10., Do 18-20 Uhr, Sa 14-18 Uhr, Scheffelstr. 37



Galerie Oh

So gesehen. Manuel Kolip. Malerei, bis 24.6., 16-20 Uhr, Do-Sa 13-18 Uhr, Waldstr. 46



10. Grötzinger Kulturmeile

Vernissagen: 23.6., 18-21 Uhr, bis 25.6., Herbert-Schweizer-Haus, Begegnungsstätte, Kunstfachwerk N6, Heimatfreunde, www.kulturmeile-groetzingen.de



Meyer Riegger

Miriam Cahn. Malerei, bis 21.7., Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Klauprechtstr. 22 & Körnerstr. 45 (n.V.)



Galerie Rottloff

Lothar Quinte, 100 Jahre, bis 30.6., Mi-Fr 14.30-18 Uhr, Sophienstr. 105



Galerie Yvonne Hohner Contemporary

Anna Herrgott & Katharina Andress. Objekt/Holzskulptur, bis 10.6., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Marienstr. 12



Gedok

Visual Poems. Ausstellung & Buchvorstellung, bis 18.6.; Immersive Bodies. Veronika Reutz Drobnić. Intermediale Installation, Vernissage + Konzert: 23.6., 20 Uhr; Konzert: 24.6., 20 Uhr; Finissage + Konzert: 1.7., 17 Uhr, Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14



Knielinger Museum

Regionale Geschichte & Erlebnis-Ausstellung. Altes Handwerk, Thementage Holz: 18.6., Leder: 2.7., So 14-17 Uhr, Städtisches Hofgut Maxau, Maxau am Rhein 24



Kohi

7. Große Bilderschau. Eckbert Lösel, mit Catering, Sa, 17.6., 19 Uhr, Werderstr. 47



Kunstakademie

Lehramtsklasse Prof. Julia Müller, 14.-16.6.; Intern. AustauschstudentInnen, Vernissage: 21.6., 19 Uhr, bis 24.6., Lichthof Reinhold-Frank-Str. 81, Vordergebäude



Kunstraum Neureut

Hartmut Häcker. Malerei, Vernissage: 11.6., 14 Uhr, bis 9.7., Sa+So 14-17 Uhr u.n.V., Kirchfeldstr. 122



Neue Kunst Gallery

Art Revival. Sommershow, bis 8.6., Do+Fr 14-18, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Zirkel 32



Lukaskirche

Begegnung. Holger Fitterer, Andreas Lau, Agnes Märkel, Martin Pöll, Eva Schaeuble, Franziska Schemel, Malerei/Skulptur, Vernissage: 17.6., 17 Uhr, bis 2.7., Hagenstr. 7



Orgelfabrik

Diana Gumz & Christina Hertrich. Malerei, Vernissage: 15.6., 18 Uhr, bis 18.6., Fr-So 12-19 Uhr + Workshops (Anm.: www.orgelfabrik-verein.de); Nonett. Zettzwo Produzentengalerie, Vernissage: 22.6., 19 Uhr, bis 2.7., Fr 15-19 Uhr, Sa+So 11-19 Uhr, Amthausstr. 17-19



Paw Gallery

Gruppenausstellung, Vernissage: 23.6., 19 Uhr, bis 28.7., Mo 14-18 Uhr, Do 11-14 Uhr u.n.V., Schützenstr. 37



Pförtnerhäuschen

Correspondanz. Deutsch-französisches KünstlerInnenduo: Arthur Poutignat & Hanna Woll, bis 7.6.; Ben Jack Nash & Benno Blome, Vernissage: 17.6., 19 Uhr, bis 5.7., tgl. 24 Std., Alter Schlachthof 15



Plakatwand @ Hildapromenade

35 Jahre Kunst an der Plakatwand, bis 30.7., Weststadt



Rathausgewölbe Durlach

Katharina Wenk & Wolfgang Kopf. Textil/Malerei/Grafik, Vernissage: 16.6., 19 Uhr, bis 18.6., Sa+So 10-19 Uhr, Pfinztalstr. 33



Regierungspräsidium

Hier und Jetzt. Junge Fotografie. BFF-Förderpreis, bis 28.6.; Steve Farady. Urban Sketches, 5.-23.6., Mo-So 11-18 Uhr, Rondellplatz, Karl-Friedrich-Str. 17



Schauraum B9

Spinner, Spanner, Schwärmer. Marcel Vangermain, Zeichnung, Vernissage: 23.6., 18 Uhr, bis 8.7., Beiertheimer Allee 9



Segafredo

Rainer Küchenmeister. Frühwerk (Galerie Demmer), bis 30.6., Ecke Bürger-/Erbprinzenstr.



Staatliche Kunsthalle

zu Gast im ZKM: Highlights der Sammlung, ab 29.4., ZKM-Lichthof 1+2



Staatliches Museum für Naturkunde

Glanzlichter. Naturfotowettbewerb, bis 25.6.; Von Sinnen. Formen der Wahrnehmung, bis 10.9.; Deutschlands Bodenschätze, 13.7.-11.4., Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13



Zettzwo-Produzentengalerie

Kunst + Maggi. Gruppenausstellung, Vernissage: 9.6., 19 Uhr, bis 8.7., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2



ZKM

Ole Scheeren. Spaces Of Life. Architektur, bis 4.6.; The Intelligent Museum, bis 4.6.; Driving The Human. Non-Human Perspectives. Prototypen für ökosoziale Erneuerung, 17.6.-30.7.; Ulrike Rosenbach. Lebenswerk, Video/Performance, Vernissage: 23.6., 19 Uhr, bis 7.1.; William Forsythe. Installation/Tanz, Vernissage: 30.6., 19 Uhr; Renaissance 3.0. Kunst & Wissenschaft, bis 7.1., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Caroline von Grone. Malerei, bis 13.8., Di-Fr 16-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Petrus-Jakobi-Weg 1



Graphik-Kabinett

À la Mode. Dresscodes. Grafik, bis 2.7., Di-Fr 16-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Riecker-Raum, Petrus-Jakobi-Weg 5



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Franziska Rutishauser & Karl Vollmer. Malerei/Fotografie, bis 9.7.; Scultura. Bildhauerei, Außenausstellung, bis 3.10., Di-Fr 15-17 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13



Galerie Supper

René Dantes. Skulptur/Zeichnung, bis 3.6.; Rayk Goetze. Malerei, 14.6.-29.7., Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr u.n.V., Kreuzstr. 3



LA8

Criminal Women. Geschichte der weiblichen Kriminalität, bis 29.2.24, Di-So 11-17 Uhr, Lichtentaler Allee 8



Museum Frieder Burda

Der König ist tot, lang lebe die Königin, bis 8.10., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 b



Staatliche Kunsthalle

Jan St. Werner. Soundart, bis 2.7.; Auditions For An Unwritten Opera, 14.7.-10.9., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 a



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

Marita Mattheck & Annemarie Sprenger. Malerei/Grafik/Installation, Vernissage: 4.6., 11 Uhr, bis 25.6., Fr 16-18 Uhr, So 15-18 Uhr, Schlossgasse 3



BAD RAPPENAU

Bikini Art Museum

Dauerausstellung, Mo-So 10-20 Uhr, Buchäckerring 42



BASEL

Fondation Beyeler

Basquiat. The Modena Paintings, 11.6.-27.8.; Doris Salcedo. Werkschau, bis 17.9., Mo-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Baselstr. 101, CH-4125 Riehen/Basel (Schweiz)



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Patrizia Kränzlein & Dieter Kränzlein. Stein/Papier, bis 18.6.; Sammlung: Wer hat Lust auf Rot, Gelb und Blau?, 13.6.-7.1., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64



BRETTEN

Kunstverein

Ute Wöllmann. Malerei/Zeichnung, Vernissage: 4.6., 17 Uhr, bis 22.7., Sa 10-13 Uhr, So 15-17 Uhr u.n.V., Beylehof, Sporgasse 8



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk Sammlung Klein

Edward S. Curtis – Will Wilson. Fotografie/Multimedia, bis 30.7., Mi-Fr+So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40



ELCHESHEIM-ILLINGEN

Museum Arbeit am Rhein

G. Elen Kämper – Retrospektive. Bildhauerei, bis 4.6., So 14-17 Uhr, Rheinstr. 34



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Trüffelsuche. 20 Positionen, bis 18.6.; Nina Laaf. Bildhauerei, Vernissage: 7.7., 19 Uhr, bis 20.8., Mi-So 15-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86



Museum im Schloss

Die gute alte Zeit: Ettlingen. Malerei/Grafik, bis 30.6.; Schau mich an! Porträt – Image – Selfie, bis 31.8.; Parallele Leben. Karl und Helene Albiker & Karl und Thilde Hofer, bis 30.12; Leben auf der Burg. Mittelalter-Mitmach-Ausstellung, bis 30.12., Mi-So 13-18 Uhr, Schlossplatz 3



FRIEDRICHSHAFEN

Kunstverein

Sophie Schmidt. Performance/Installation, bis 11.6.; Madeleine Boschan & Adrian Altintas. Bildhauerei, Vernissage: 23.6., 19 Uhr, bis 27.8., Mi-Fr 15-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Buchhornplatz 6



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



HEIDELBERG

Gedok

Agnes Pschorn. Malerei, bis 3.6.; Elsa Becke & Petra Lindenmeyer. Fotografie/Objekt, Vernissage: 10.6., 19 Uhr, bis 15.7., Mi+Fr 16-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22



Kunstverein

Agnes Scherer. Installation/Mixed Media, bis 6.8.; Gästebücher des Sammlers Franz Moufang, Vernissage: 9.6., 18 Uhr, bis 6.8.; Céline Condorelli. Installation, bis 31.12.24, Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Hauptstr. 97



Kurpfälzisches Museum

La Bohème. Toulouse-Lautrec & die Meister vom Montmartre. Farblithografie, bis 11.6., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



Textilsammlung Max Berk

Gudrun Achterberg. Retrospektive, bis 30.7., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Kunst-Stoff. Textilkunst, bis 25.6., Di-So+Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



Kunstverein

Bund der Folgenlosen. Multimedia/Installation, bis 25.6., Di-So 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



KANDEL

Das Gute Leben

Niemand will den Hund begraben! Marie Gouil, Christoph Nuber, Katja Colling, Daniel Bonaudo-Ewinger, Jens Weyers. Malerei/Druckgrafik/Fotografie, bis 30.9., offen bei VA & n.V., Bismarckstr. 2



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Eine Frage der Form. Abstrakte & Angewandte Kunst, bis 18.6.; Wundersame Welten. Von René Magritte bis Daniel Richter, bis 24.9., Fr-So 11-18 Uhr, Stuttgarter Str. 93



KÜNZELSAU

Sammlung Würth

Fähigkeiten! Kunst von besonderen Menschen, bis 17.9., tägl. 11-18 Uhr, Musem Würth, Reinhold-Würth-Str. 15; David Hockney im Dialog mit der Sammlung, bis 3.9.; Georg Baselitz. Zum 85. Geb., bis 16.7., tägl. 10-18 Uhr, Museum Würth 2, Am Forumsplatz 1; Joachim Georg Creuzfelder. Malerei, bis 22.10., Mi-So+Fei 11-17 Uhr, Hirschwirtscheuer, Scharfengasse 12



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Irmgard Weber & Jürgen Heinz. Malerei/Skulptur, bis 25.6., Di+Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Alex Heide. Fotografie/Installation, bis 3.6.; Fail Easy. Raum der Begegnung, ab 22.4.; Di-Sa 11-20 Uhr, Zoom-Quartier, Rhein-Galerie, Im Zollhof 4



Wilhelm-Hack-Museum

Zerreißprobe. Pop-Collagen, bis 2.7.; Zeiten des Aufbruchs. Kunst vor u. zwischen den Weltkriegen, bis 4.2., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23



MANNHEIM

Kunsthalle

Reload: Feminism. Video, bis 25.6.; Das Insekt. Zeichnung, bis 20.8.; 1,5 Grad. Leben, Kosmos, Technik, bis 8.10.; Christoph Faulhaber. Crypto Gallery, bis 15.10., Di-So 10-18 Uhr, Friedrichsplatz 4



Reiss-Engelhorn-Museen

Herzklopfen. Glaskunst, Gruppenausstellung, bis 25.6.; Horst H. Baumann. Retrospektive. Fotografie, bis 25.6.; Die Welt am Oberrhein. Robert Häusser. Fotografie, bis 30.7., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Museum Weltkulturen D5



NEUENBÜRG

Schloss

Marja Wellmann. Bildhauerei/Sound, bis 25.6., Mi-Sa 13-18 Uhr, So+Fei 10-18 Uhr, Hintere Schlosssteige/Schloss 1



OFFENBURG

Galerie im Artforum

Jaime Makinde & Peter Sprang. Mano a Mano, 25.6.-23.7., Fr 17-20 Uhr, Sa+So 14-17 Uhr, Okenstr. 57



Kunstverein

Ilse Teipelke. Multimedia/Bildhauerei, bis 17.6., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2



Städtische Galerie

Marion Eichmann. Zeichnung/Objekt, bis 8.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2/Kulturforum



OBERDERDINGEN

Galerie Aschingerhaus

Brigitte Brand. Malerei, bis 11.6.; Christopher Balzer. Malerei/Zeichnung, Vernissage: 23.6., 18 Uhr, bis 6.8., Fr-So 14-17 Uhr, Aschingerstr. 3



PFORZHEIM

Alfons-Kern-Turm (A.K.T.)

Bodies That Matter. Yishay Garbasz, Silke Helmerdig, Nam June Paik, Friederike Pezold, Angela Stiegler, bis 9.7., Fr 14-19 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 11-19 Uhr, Theaterstr. 21



Emma Kreativzentrum

Designers In Residence. Intern. StipendiatInnenausstellung, Vernissage: 30.6., 19 Uhr, bis 16.7., Do-Sa 15-19 Uhr, So 11-19 Uhr, Emma-Jaeger-Str. 20



Galerie Brötzinger Art

Brigitte Nowatzke-Kraft. Malerei/Zeichnung/Objekt, Vernissage: 23.6., 20 Uhr, bis 23.7., Do 15-18 Uhr, Fr+Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14



Kunstverein im Reuchlinhaus

Körperkontakte. Trüffelsuche-Gruppenausstellung, Vernissage: 21.4., 19 Uhr, bis 16.7., Di-So+Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



Pforzheim Galerie

Die Welt des Dieter Huthmacher, bis 30.7., Mi+Sa 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81



Schmuckmuseum

Einklang. Vanessa Tschentke. Glas/Leder/Klang, bis 2.7.; Von der Reise- und Sammellust. Eva & Peter Herion, bis 10.9.; 130 Jahre Wellendorff-Manufaktur, bis 1.10., Di-So+Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



RASTATT

Kunstverein

Top 0023. MeisterschülerInnen der Kunstaka KA. Mixed Media, Finissage: 2.7., 17 Uhr, Sa/So/Fei 14-18 Uhr u.n.V., In der Pagodenburg, Kapellenstr. 34



Städtische Galerie Fruchthalle

Top 0023. MeisterschülerInnen der Kunstaka KA. Mixed Media, bis 2.7., Do-Sa 12-17 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Geta Brătescu. Drawing As A Dance, Retrospektive; Von Angesicht zu Angesicht. Zwei Sammlungen im Dialog, bis 25.6., Mi-So 11-18 Uhr, Di 14-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Julia Weißflog. Holzschnitt-Förderpreis, bis 11.6.; James Ensor. Druckgraphik, bis 25.6.; Home@Museum. Privatsammlung wohnlich ausgestellt, bis 10.9.; Der View. HAP Grieshaber. Graphik, Vernissage: 16.6., 19 Uhr, bis 19.11., Eberhardstr. 14, Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So+Fei 11-18 Uhr



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Heiner Meyer. Malerei, bis 25.6., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Rosenrot, Grasgrün, Quittengeld. Pflanzengeheimnisse, bis 5.11., tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35



SCHWEIGEN-RECHTENBACH

Skulpturengarten

30 Werke. 12 BildhauerInnen, bis 31.10., Gemeindepark, Hauptstr. 20 & Kunstparcours durch den Ort



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Haus Otto. Waiting Room; Ilse Beate Jäkel. Zeichnung; bis 4.6., Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-17 Uhr



Schauwerk Sindelfingen

Untiefen. Gruppenausstellung Sammlung Schaufler, bis 20.8.; Shiota. Installation/Performance, bis 8.10., Mi-So 11-18 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15



STAUFEN

Keramikmuseum

Billa Reitzner. Porzellan, bis 2.7.; André Fasolin. Zwischen Natur und Mensch, 7.7.-20.8., Mi-Sa 14-17, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3



STUTTGART

Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Liebe. Was uns bewegt. 40 Geschichten plus Film/Performance/Lesung/Gespräch, bis 23.7., Di+Mi/Fr-So 10-18 Uhr, Do 20-21 Uhr, Konrad-Adenauer-Str. 16



TUTTLINGEN

Galerie der Stadt

Jörg Mandernach. Zeichnung/Bildhauerei, bis 9.7., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Rathausstr. 7



TÜBINGEN

Kunsthalle

Daniel Richter. Malerei, bis 3.10., Di/Mi/Fr-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Ilon Wikiland. Von Bullerbü bis Karlsson vom Dach. Zeichnung, bis 11.6.; Stipendium für Zeichnung u. Papierkunst, 1.7.-8.10., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12



WALDENBUCH

Museum Ritter

Camill Leberer. Bildhauerei/Licht; Colours In A Square. Gruppenausstellung, bis 17.9., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Garden Futures. Designing With Nature, bis 3.10.; Sabine Marcelis. Sammlungsinstallation nach Farbe, bis 12.5.24; Barragán Gallery. Architektur/Archiv, tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2



WÖRTH

Kunstverein

Holz. Gruppenausstellung. Malerei/Zeichnung/Skulptur/Fotografie, Vernissage: 30.6., bis 30.7., Do 16-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Städt. Galerei Altes Rathaus, Ludwigstr. 1



ZELL AM HARMERSBACH

Villa Haiss

L. M. Wintersberger. Malerei, bis 31.12.; Ymer Shaqiri. Retrospektive, bis 31.12.; Dauerausstellungen: Internationale Kunst ab 1945; Skulpturenpark & Zeller Kunstweg, Sa-So+Fei 14-18 Uhr, Am Park 1