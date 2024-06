01.06.2024–30.06.2024

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord



Badischer Kunstverein

Katrin Mayer. #c0da comptoir #fanny carolsruh & Netta Weiser. Radio-Choreography, beide: Vernissage: 20.6., 19 Uhr, bis 1.9.



Badische Landesbibliothek

Alte Bücher – neue Inspirationen. Künstlerische Blicke auf die Reichenauer Handschriften, bis 14.9.



Badisches Landesmuseum

Nur Beten und Arbeiten? Aspeke klösterlichen Lebens



BBK

Annette Ziegler & Marie Madeleine Noiseux. Malerei, Preview: 31.5., 19 Uhr; Vernissage: 7.6., 19 Uhr; Finissage: 23.6., 14-18 Uhr; Mitgliederausstellung & Sommerfest: 29.6., 18 Uhr, bis 21.7.



Galerie Alfred Knecht

Achim Däschner & Daniel Wagenblast. Skulptur, Vernissage: 8.6., 18-20 Uhr, bis 13.7.



Galerie Burster

Maria Schumacher. Rushing Through The Day, bis 1.6.



Galerie Demmer

Thomas Gatzemeier. Malerei/Zeichnung, bis 30.6.



Galerie Kunstfachwerk N6

Stephan Flommersfeld. Malerei/Collage/Scherenschnitt, Vernissage: 14.6., 18 Uhr, bis 21.7.



Galerie Kunstperipherie/n

Helmut Wachter. Vindravan. Stadt der lebenden Toten, bis 22.6.; Was, wenn ich nicht wäre, wer ich bin? Kunstwerkstatt Sozpädal, Vernissage: 11.7., 18 Uhr, bis 14.9.



Gedok

Dorit Bearach. Goldener Teer – finsterer Rausch, Malerei/Zeichnung, Vernissage: 31.5., 19 Uhr, bis 23.6.; Julia Federspiel. Skulptur/VR-Installation, Vernissage: 28.6., 20 Uhr, Finissage: 21.7., 17 Uhr



Geschwisterraum

Sara Black. Malerei/Zeichnung/Fotografie, Vernissage: 31.5., 19 Uhr, bis 28.6., Di-Do 11-21 Uhr, Sa+So 11-20 Uhr, Welfenstr. 6



IBZ

Lana Arour. Malerei, Vernissage: 7.6., 19 Uhr, bis 1.8.



Junge Kunsthalle

Pilzpaläste und Tütentürme. Bauen für morgen, bis 3.11.



Kohi

Orange. Real People. Stencils/Street Art, Vernissage: 8.6., 22.15 Uhr, Ausstellung offen während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de)



Knielinger Museum

Regionale Geschichte & Erlebnisausstellung. Altes Handwerk, So 14-17 Uhr, Städtisches Hofgut Maxau



Kulturdose

Second Contact. Gruppenausstellung, Vernissage: 20.6., 19 Uhr, bis 23.6., Fr 17-23 Uhr, Sa 16-23 Uhr, So 12-19 Uhr, Schauenburgstr. 5



Kunstraum Neureut

Claudia Tebben. Malerei/Plastik, Vernissage: 16.6., 14 Uhr, bis 14.7.



Meyer Riegger

Daniel Roth. Le fantôme. 8.6.-27.7.



Naturkundemuseum

Glanzlichter. Naturfotografie, 11.7.-8.9.



Neue Kunst Gallery

Stefan Winterle. Contemporary Stencil Art, bis 29.6.



Orgelfabrik

Say The Stupid Thought. Gruppenausstellung, bis 2.6.; Mi-Sa 15-19 Uhr, So 11-19 Uhr; Ursula Rauch. Bild/Objekt, Vernissage: 14.6., 18 Uhr, bis 7.7., Do+Fr 16-19.30 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr; Salon: Helga Betsarkis. Malerei/Objekt, Vernissage: 27.6., 18 Uhr, bis 30.6., Fr 15-19 Uhr, Sa+So 10-15 Uhr



Paw Gallery

Oxide Skin. Marc Botschen, Eden Dodd, Georges, Vernissage: 31.5., 19 Uhr, bis 7.7.



Pfinzgaumuseum

Durlach x 100. 100 Schenkungen in 100 Jahren, bis 15.9.



Projektraum Rochade

Call It Anything. Andreas Keil, Christian Schmid, Peter Pumpler. Malerei, Vernissage: 7.6., 18 Uhr, Fr/Sa/So 16-18 Uhr u.n.V.



Regierungspräsidium

Schwarzwald. Erlebnisausstellung, bis 23.6.; Night Of Fashion. Modenschau: 6.6., 18.30 Uhr, Ausstellung bis 5.7.



Retro Games

40 Jahre Tetris. Das Spiel, das aus der Kälte kam, bis 14.12.



Restaurant Fünf

La Mer, Plein Air. Raimund Vögtle, Malerei, ab 15.3.



Segafredo

Shmuel Shapiro. Malerei/Grafik (Galerie Demmer), bis 30.6.



Staatliche Kunsthalle @ ZKM

Highlights der Sammlung, ZKM-Lichthof 1+2



Städtische Galerie

Leni Hoffmann. Installation/Malerei/Objekt, bis 25.8.; Katarina Baumann. Kunstpreis der Werner-Stober Stiftung 2023, bis 23.6.; Gute Aussichten Fokus: Mexiko – Deutschland, bis 3.11.



Wieoftnoch

Simon Herkner. Objekt/Sound, bis 29.6., offen n.V., Sommerstr. 3 a



Yvonne Hohner Contemporary

Métamorphoses. Pascale Klingelschmitt. Keramik/Skulptur, bis 1.6.; Gretta Louw & Tamiko Thiel. Between Now And The Future, Vernissage: 7.6., 19.30 Uhr, bis 20.7.



Zettzwo-Produzentengalerie

Pavel Miguel & Gast. Skulptur, Vernissage: 14.6., 19 Uhr, bis 6.7.



ZKM

Aber ist es sicher? Digiloglounge No. 3, bis 2.6.; Black Flags. William Forsythe, Santiago Sierra, Edith Dekyndt, 22.6.-6.10.; (A)I Tell You, You Tell Me, bis 24.11.

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Alice Musiol. Installation/Objekt/Grafik, Vernissage: 7.6., bis 18.8.



Graphik-Kabinett

Tafelmusik: Aufgetischt. Druckgrafik, bis 14.7.



BAD BERGZABERN

Südpfälzische Kunstgilde

Susanne Eckert-Trautnitz & Christina Rasimus. Keramikskulptur/Fotografie, Vernissage: 2.6., 11 Uhr, bis 23.6.



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Jörn Kausch. Bildhauerei, 9.6.-21.7.; Scultura 24. Außenskulpturenausstellung, bis 6.10.



Galerie Supper

Art Show. Geiss, Lau, Wehrle, Thiele, Warzecha, MacKeldey, Goetze, Wachter, bis 20.7.



Kurgarten

Kunst findet Stadt. Erwin Wurm, 20.7.-1.9.



Museum Frieder Burda

I Feel The Earth Whisper. 20 Jahre Museum Frieder Burda, 15.6.-3.11.



Staatliche Kunsthalle

No Cure None Other Than Words In Talking. Gruppenschau, bis 9.6.; Viron Erol Vert. Garden Of Ornaments. Installation im Foyer & Café, bis 8.3.26



BASEL

Fondation Beyeler

Dance With Daemons. Sommerausstellung, bis 11.8.



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Reiche Ernte. Früchte in der Kunst des 20. & 21. Jh., bis 16.6.; Studio: Reiner Pfisterer. Fotografie, bis 22.9.; Timm Ulrichs. Nichts als Theater. Objekt/Fotografie/Collage/Aktion, Vernissage: 4.7., 19 Uhr, bis 6.10.



BÜHL

Friedrichsbau

Michelin Kober & Martin Pöll. Zeichnung/Bildhauerei, Vernissage: 12.7., 19 Uhr, bis 11.8.

BRUCHSAL

Damianstor

Hans Schüle. Skulptur, 23.6.-21.7.

EBERDINGEN-NUSSDORF

Sammlung Klein

Hängung #28. Max Neumann, Angela M. Flaig, Anna Leonhardt, Andreas Grunert, Ambra Durante, ab 5.5.

EDENKOBEN

Galerie Neumühle

100 Jahre Heinz Friedrich. Malerei/Bildhauerei, bis 16.6.

ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Top 0024. 17 Meisterschüler der Karlsruher Kunstakademie, Finissage & Sommerfest: 30.6., 17 Uhr



Museum im Schloss

Top 0024. 17 Meisterschüler der Karlsruher Kunstakademie, bis 30.6.; Parallele Leben. Karl u. Helene Albiker & Karl u. Thilde Hofer; Leben auf der Burg. Mittelaltermitmachausstellung, bis 29.12.



FRIEDRICHSHAFEN

Kunstverein

Tamara Goehringer. Heavy Water, bis 23.6.; Xiaopeng Zhou. Swamping, 5.7.-1.9.



GENGENBACH

Aliseo Art Project

Unbedingt. Guido Kurcznierz, Andreas Lau, Julian Schreiner. Malerei/Skulptur, Vernissage: 15.6., 19.30 Uhr, bis 28.6., Leutkirchstr. 63



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr



HEIDELBERG

Galerie Marianne Heller

Kunst aus Prag. Keramik, 9.6.-28.7.



Gedok

Elsa Hagelskamp. Malerei/Installation, bis 1.6.



Kunstverein

Sex Reenchanted. Gruppenschau, Vernissage: 22.6., 18 Uhr, bis 22.9.



Kurpfälzisches Museum

Kunst und Fälschung, bis 30.6.; So sein und da sein. Elke Weickelt. Retrospektive, Vernissage: 12.7., 19 Uhr, bis 8.9.



Museum Haus Cajeth

Schildermalerei aus Togo, bis 29.6.



Textilsammlung Max Berk

Fokus Filz & Filz gestaltet Raum, bis 28.7.



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Mary Ellen Mark. The Lives Of Women, bis 28.7.



JOCKGRIM

Zehnthaus

Gerhard Nerowski & Werner Tögel. Skulptur/Malerei, Vernissage: 9.6., 11 Uhr, bis 30.6., Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Birgit Brenner. Installation/Collage/Zeichnung/Aquarell, bis 9.6.; Die fabelhaften Abenteuer von Lurchi & Mecki, bis 8.9.; Fritz Bornstück. Malerei/Keramikskulptur, Vernissage: 28.6., 19 Uhr, bis 29.9.



KÜNZELSAU

Sammlung Würth

Anthony Caro & Eduardo Chillida. Bildhauer & Räume, bis 27.10.; Friedensreich Hundertwasser zum 95. Geb., bis 1.9.; HAP Grieshaber. Holzschnitt, bis Sommer; Terrific. Faszination Sammlung, bis Frühjahr 2025



LADENBURG

Galerie Linde Hollinger

The Power Of Color. Rita Rohlfing & Heiner Thiel. Malerei/Skulptur, bis 22.6.



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Triple A. Michael Kos, Richard Kaplenig, Gerlinde Thuma. Skulptur/Malerei/Objektkunst, bis 30.6.



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Deltabeben Regionale. 21 Künstler der Region, bis 16.6.; Wir zeigen’s euch! 15 Jahre Jugendkunstschule Unartig, Vernissage: 22.6., 15 Uhr, bis 24.8.



Wilhelm-Hack-Museum

Deltabeben Regionale. 21 Künstler der Region, bis 16.6.; Richter/Polke. Umwandlung. Druckgrafik, bis 14.7.



MANNHEIM

Kunsthalle

Rana Elnemr. Video/Fotografie, bis 23.6.; Monika Grzymala & Katharina Hinsberg. Zeichnung/Bildhauerei, bis 25.8.; Sarah Lucas. Skulptur/Fotografie/Installation, 7.6.-20.10.; Tino Zimmermann. Fotografie/Installation, 4.7.-24.11.



Kunstverein

Rainer Zerback. Fotografie, bis 28.7.



Reiss-Engelhorn-Museen

La vie des blocs. Jean-Michel Landon. Fotografie; Streifzüge durch die Natur. Jugendstil/Glas.; Ugo Dossi. Zeichen und Wunder; bis 30.6.



OFFENBURG

Galerie im Artforum

Jonas Göhringer & David Stegmann. Malerei/Zeichnung, Vernissage: 16.6., 11 Uhr, bis 21.7., Künstlerkreis Ortenau



Städtische Galerie

Claudia & Julia Müller. Oberrheinischer Kunstpreis, bis 6.10.



OBERDERDINGEN

Galerie Aschingerhaus

Jutta Hieret & Meggi Rochell. Malerei/Collage/Skulptur, bis 9.6.; Benedikt Forster. Malerei, Vernissage: 23.6., 11 Uhr, bis 4.8.



PFORZHEIM

Emma-Kreativzentrum

Designers In Residence. Alejandra Alarcón, Elisa Lutteral, Simon Rogalla. Stipendienausstellung, Vernissage: 28.6., 19 Uhr, bis 14.7.



Galerie Brötzinger Art

Witzenmann Malgruppe & ihr ehem. Leiter Peter Schüttler, Vernissage: 14.6., 19 Uhr, bis 16.6.



Schmuckmuseum

„Ornamenta“-Fest, 6.7., 13-17 Uhr; Das Geheimnis von Luxus. Juwelierskunst von Wellendorf Ausgeräumt. Ausstellungen zur „Ornamenta“, 5.7.-29.9.



RASTATT

Kunstverein

Meret Held. Malerei, Vernissage: 1.6., 17 Uhr, bis 29.6., Pagodenburg



Städtische Galerie Fruchthalle

Mein Körper ist Moor, Mündung, Ökosystem. Riikka Tauriainen & Tomas Kleiner, bis 26.6.; Mona Hakimi-Schüler. Malerei/Zeichnung/Plastik, 4.7.-30.11.



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Alberto Giacometti. Bildhauerei; Cobra. Traum, Spiel, Realität; bis 23.6.



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Holz. Skulptur/Relief/Arbeiten auf Papier, bis 23.6.; Florian Haas. Historienschnitte, bis 28.7.; Bernard Aubertin. Rouge et plus, bis 20.10.



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Enrico Ghinato & Vespa aus histor. Sammlung, Malerei, bis 23.6.



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Die dritte Dimension im Bild, ab 3.6.; Künstlerporträts. Fotosammlung Platen, bis 10.11.



SCHWEIGEN-RECHTENBACH

Skulpturengarten

Zwölf BildhauerInnen, bis 31.10., Gemeindepark, Hauptstr. 20



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Decoding The Black Box. Gruppenausstellung, bis 16.6.; Expression & Geste. Papierarbeiten der Sammlung Lütze, bis 30.6.; 13. Kinder-Kunst-Ausstellung, 7.7.-12.8.; Jill Kiddon. Schaufenster Junge Kunst, 21.7.-6.10.



Schauwerk Sindelfingen

Doug Aitken. Return To The Real, bis 16.6.; Neon, LED & Co. Lichtkunst, 7.7.-10.8.



STAUFEN

Keramikmuseum

Tomasz Niedziółka. Teeschalen, bis 7.7.; Ute Naue-Müller, 12.7.-25.8.; Tonangebend. Starke Frauen & ihre Kunst 1918-45, bis 30.11.



TÜBINGEN

Kunsthalle

Kunstschätze vom Barock bis zur Gegenwart aus Niederösterreich, bis 15.9.



UNTERJESINGEN

Kunstdorf Unterjesingen

Ist das schön. 14. „‚Documenta‘ auf dem Dorf“, Vernissage: 22.6., 14 Uhr, bis 23.6., Sa 15-21 Uhr; So 11-19 Uhr



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Volker Kriegel. Musiker, Zeichner, Autor, bis 2.6.



WALDENBUCH

Museum Ritter

Laurenz Theinert. Fehlende Dunkelheit; Hommage à la France. Sammlung Marli Hoppe-Ritter; beide bis 15.9.



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Transform. Design & die Zukunft der Energie, bis 1.9.



WEIL DER STADT

Kunstforum/Wendelinskapelle

Johannes Pfeiffer. Zeichnung/Grafik/Buchobjekt/Installation, 23.6.-21.7.