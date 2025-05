01.06.2025–30.06.2025

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord



Badischer Kunstverein

Lenora de Barros. Konkrete Poesie/Video/Klang/Fotografie, verlängert bis 15.6.



Badische Landesbibliothek

Wissen in Bildern. Sammelalben, bis 27.9.



Badisches Landesmuseum

Kann das weg? Von Abfällen und Einfällen; Unrecht & Profit – Das Bad. Landesmuseum im Nationalsozialismus, bis 28.9.



BBK

Daniel Bonaudo-Ewinger (Malerei) & Azusa Takaso (Keramik), Vernissage: 30.5., 19 Uhr, bis 22.6.



CCFA

Juli Gebhardt. Out Of Bounds, bis 28.6.



Galerie Axel Demmer

Werner Gilles und seine Ischia-Bilder. Neue Arbeiten auf Papier von 1945-’60, bis 30.6.



Galerie Kunstfachwerk N6

Jürgen Zimmermann. Rost, Skulpturale Arbeiten, Vernissage: 13.6., 18 Uhr, bis 20.7.



Gedok

www.gedok-karlsruhe.de



IBZ

Wir sehen uns – On se voit, bis 25.7.



Junge Kunsthalle

Mein Raum. Mehr als vier Wände, bis 14.9.



Orgelfabrik

On Repeat. Melina Unterhauser, Sertaç Özdemir, interdisziplinäre Performance: Doris Rieger & Monserrat Reiling-Murillo, 6.+8.6., 19 Uhr, Vernissage: 26.6., 18 Uhr, bis 29.6.; Zug um Zug. Vernissage: 13.6., 17 Uhr, bis 25.6.



Projektraum Rochade

Antje Wygoda, Objekte/Zeichnungen, Vernissage: 13.6., 18 Uhr, bis 22.6.



Retro Games

40 Jahre Amiga – Makes It Possible!. Sonderausstellung, bis 20.12.



Segafredo

Raimund Vögtle. Malerei (Galerie Demmer), bis 30.6.



Staatliche Kunsthalle @ ZKM

Alexander Kanoldt. Malerei, bis 22.6.; Motherhood. Annegret Soltau, Vintageprints, Fotovernähungen & Filme, bis 14.9.



Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais

Filmstars in der Fächerstadt. „Bambi“-Verleihungen in Karlsruhe, bis 28.9.; Szenen einer Stadt. Der Karlsruher Fotograf Horst Schlesiger, bis 26.10.



Städtische Galerie

Update! Die Sammlung neu sichten – Szenenwechsel 3; Lea Gocht – Anhedonia II, Werner-Stober-Förderpreis, bis 31.8.; Gute Aussichten. Fotografie, bis 10.8.



Zettzwo-Produzentengalerie

Affen und Tiger. Gruppenausstellung, Vernissage: 13.6., 19 Uhr



ZKM

Johan Grimonprez. All Memory Is Theft – Retrospektive, Vernissage: 7.6, 19 Uhr, bis 8.2.26; Choose Your Filter. Browser-Art, bis 24.8.; Fellow Travellers, verlängert bis 21.5.26; The Story That Never Ends. Die Medienkunst-Sammlung des ZKM, bis 20.9.26, Lichthof 1+2; Waldemar Cordeiro. Konstellationen – Von Konkreter Kunst zur Computerkunst, bis 6.7.; 200 Jahre KIT in 100 Objekten, bis 19.10.

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Yeşim Akdeniz. New Home, bis 17.8.



BADEN-BADEN

Museum LA8

Schöne Welt von morgen – Der Gestalter Louis Lucien Lepoix, verlängert bis 20.7.



Museum Frieder Burda

Poesie des Lichts, Richard Pousette-Dart (USA, 1916-’92), bis 14.9.



Staatliche Kunsthalle

Viron Erol Vert. Garden Of Ornaments, bis 8.3.26



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Paul Reichle zum 125. Geburtstag – Vom Bauhaus nach Bietigheim; Katharina Trudzinski. Slalom, Rauminstallation/Reliefarbeiten, Zeichnung, bis 6.7.; Doris Graf. XPlaces To Be, partizipative Kunstprojekte, bis 28.9.



BRUCHSAL

Kunstverein Das Damianstor

Skulpturenmeile zum 50. Jubiläum



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Transformative Körperlandschaften: Dafna Maimon & Marie Sina Celestina David, Vernissage: 13.6., 19 Uhr, bis 27.7.



Museum im Schloss

Mittelaltermitmachausstellung, bis 29.12.



Galerie Werkstadt Ettlingen

Fotografie – Holz – Keramik, Vernissage 29.6., 16 Uhr



GERMERSHEIM

Kunstverein Germersheim

Writing On A New Leaf. Gruppenausstellung, Finissage: 1.6., 14-18 Uhr, mit Kunstcafé & Künstlergespräch



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr



HEIDELBERG

Kurpfälzisches Museum

Auf Rembrandts Spuren, Gemälde aus der Hoogsteder Museum Foundation, bis 29.6.



Textilsammlung Max Berk

Beate Petersen. Textildesign aus den 1970er Jahren, 1.6.-27.7.



JOCKGRIM

Zehnthaus

Jürgen Heinz. Moving Sculptures & Sina Firniss, Zeichnung, Vernissage: 15.6., 11 Uhr, bis 6.7.



LANDAU

Villa Streccius

Nora Arrieta, Katerina Belkina, Mark Gmehling, Jakob Janßen, Larissa Kastor, Christiane Toewe, bis 6.7.



LUDWIGSHAFEN

Wilhelm-Hack-Museum

Our Voices. Auf den Spuren Bildender Künstlerinnen. 75 Jahre Deutscher Künstlerbund, bis 14.9.



MANNHEIM

Kunstverein

Mannheim Abstrakt. 60 Arbeiten aus 60 Jahren von 30 Artists, bis 1.6.



Kunsthalle

Vom Werk zum Display, bis 22.6., Tavares Strachan. Supernovas, bis 24.8.



Port 25 – Raum für Gegenwartskunst

Staubfrei – Analoge Fotografie. Steffen Diemer, Frank Göldner, Markus Kaesler, Inessa Siebert, Daniel Stier, bis 20.7.; Sonja Maria Kaas. Reality Bites, im Rahmen von „Off/Foto“, bis 20.7.



Reiss-Engelhorn-Museen

Essen und Trinken. Reisen durch Körper und Zeit, bis 27.7., Museum Weltkulturen D5 & Museum Zeughaus C5; Zum Wohl! Gläserne Trinkgeschichten, bis 6.7., REM-Stiftungsmuseen C4,12; Leica Oskar Barnack Award, bis 1.6.



OFFENBURG

Städtische Galerie

Stefan Bircheneder. Nur für Personal, Werkschau, bis 19.10.



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Dorothea Rogulja-Wagner. Dolce Vita, Bilder, Collagen, Objekte, bis 1.6.



Pforzheim Galerie

Weniger als zehn Prozent. Künstlerinnen der städt. Sammlung, bis 27.7.



Kunstverein im Reuchlinhaus

Aus Höhlen, von Bergen. Episodenausstellung, Benno Blome, David Heitz, Maria Tackmann, bis 22.6.



Schmuckmuseum

Stories Of Hip-Hop, bis 29.6.



RASTATT

Stadtmuseum

Lebensströme (an) Rhein und Murg. Kulturhistorische Ausstellung, bis 14.9.



Städtische Galerie Fruchthalle

Gathering Moss On Worm-Like Grounds. Sammlungsausstellung; Alex Besta. Unyielding Repetition, bis 6.7.



SINDELFINGEN

Schauwerk

„Top 0025“-MeisterschülerInnen – Ausstellung der Kunstakademie Karlsruhe, bis 29.6.



STUTTGART

Staatsgalerie

Stand Up! Feministische Avantgarde, bis 22.6.