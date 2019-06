07.06.2019–14.07.2019

KARLSRUHE

Badisches Landesmuseum

Archäologie in Baden, ab 13.7. (neue Sammlungsausstellung), Daaj – Zwischen Licht und Finsternis: Nooshin Shafiee, bis 26.1.2020, Audienz im Schloss – Eine virtuelle Zeitreise ins Barock, seit 19.4., Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis), Di-Do 10-17, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, www.landesmuseum.de



Generallandesarchiv

Ritter, Landespatron, Jugendidol: Markgraf Bernhard II. von Baden, bis 25.10., Di-Do 8.30-17.30 Uhr, Fr 8.30-19 Uhr, So/Fei 13-17.30 Uhr, Nördl. Hildapromenade 3, www.landesarchiv-bw.de



Kirche St. Franziskus Dammerstock

Der gefaltete Raum - Judith Milz, Eröffnung: 27.6., 19 Uhr, Künstlergespräch: 30.6., 12 Uhr, Finissage: 4.7., 19 Uhr, Lisa Bergmann, Eröffnung: 11.7., 19 Uhr, Finissage: 16.7., 19 Uhr., tägl. 9-18 Uhr, Rechts der Alb 28, www.raumex-sksf.de



Pfinzgaumuseum Durlach

Landpartien: Durlach – Der Turmberg ruft, bis 1.12., Mi 10-18/Sa 14-18/So 11-18 Uhr, Karlsburg, Pfinztalstr. 9, www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum



Regierungspräsidium

Lust am Detail – Bund freischaffender Bildhauer Ba-Wü, bis 30.6., Europ. Gestaltungspreis für Holzbildhauer, bis 30.6., Di-So 11-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17, www.rp-karlsruhe.de



Staatliche Kunsthalle

Silvia Bächli – shift + Eric Hattan – entlang, 13.7.-29.9., K&M - Kunst und Mode. Fashion Weeks in der Jungen Kunsthalle, bis 13.10., Für Euch! 30 Jahre Stiftung Hirsch, 29.6.-13.10., Di-So 10-18/Do bis 21 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2, www.kunsthalle-karlsruhe.de



Staatliches Museum für Naturkunde

Kristallmagie – faszinierende Strukturen in dunklen Turmalinen, bis 14.7., Di-Fr 9.30-17, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13, www.smnk.de



Stadtarchiv

Vor 50 Jahren. Mit Horst Schlesiger durch das Jahr 1969, bis 26.9., Mo-Mi 8.30-15.30/Do 8.30-18 Uhr, Markgrafenstr. 29, www.karlsruhe.de/stadtarchiv



Städtisxche Galerie

TOP_0019: MeisterschülerInnen und die Sammlung der Städt. Galerie im Dialog, bis 22.9., Mi-Fr 10-18+Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



ZKM-Medienmuseum

Negativer Raum. Skulptur und Installation im 20./21. Jh., bis 11.8., Edge of Now – Three Rooms-Medienkunst, Eröffnung: 29.6., 19 Uhr, bis 27.10., Writing the History of the Future: Die Sammlung des ZKM I, bis 28.3.2021, zkm gameplay. the next level, (Dauerausstellung), Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, www.zkm.de



Architekturschaufenster

#hotspot: Instagram meets Urban Art – Andreas Sarows Kunst im öffentlichen Raum,bis 12.7., Mo-Do 9-12 + 14-16, Fr 9-12 Uhr, Waldstr. 8, www.architekturschaufenster.de



Artlet Studio

Zwischen den Welten, Jun Ho Cho, Hyun-Gyoung Kim, Mi-Kyung Lee, bis 22.6., Do/Fr 14-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Boeckhstr. 4, Tel. 0151/15 67 52 32, www.artlet-studio.com



Badischer Kunstverein

Nilbar Güres – Lovers + Unspeakable Home, Enchanting Companions, bis 23.6., Mai-Thu Perret – Grammar and Glamour + Heidi Herzig und Ben Öztat im fluss, Eröffnung: 11.7., 19 Uhr, bis 15.9., Di-Fr 11-19/Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3., www.badischer-kunstverein.de



BBK

40 Jahre Künstlerhaus – Jubiläumsausstellung, Eröffnung/Sommerfest: 28.6., 19 Uhr, bis 21.7., Do-Fr 17-19, Sa/So 14-18 Uhr, Tel. 937 47 46, Am Künstlerhaus 47, www.bbk-karlsruhe.de



CAS Software AG

Scaled Perceptions. Material meets Digital 2019: Künstlerduo Station Rose, bis 1.7., Mo-Fr 9-18 Uhr, CAS-Weg 1-5, www.cas.de



Centre Culturel Franco-Allemand

Maria Tackmann: Diverse Materialien, Dimension Variabel, Eröffnung: 27.6., 19 Uhr, bis 25.7., Mo-Do 10-12.30/14-18, Fr 10-12.30 Uhr, Postgalerie, 3. OG, www.ccfa-ka.de



Fraunhofer IOSB

Ich male mit Licht, mein Pinsel ist die Kamera – Hans-Joachim Conrad, bis 15.8., nach tel. Voranmeldung (0721/60 91-333), Fraunhoferstr. 1, www.iosb.fraunhofer.de



Galerie Burster

Katharina Albers – What Dreams! Those Forests!, bis 24.8., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr, Baumeisterstr. 4, www.galerieburster.de



Galerie Clemens Thimme

Jens Stickel – Tiere und Pflanzen, bis 19.6., Mi-Fr 14-18 Uhr n.V., Lorenzstr. 2, Tel. 0160/94 61 87 76, www.galerie-thimme.de



Galerie Demmer

Uwe Lindau – Arbeiten aus drei Jahrzehnten, bis 12.7., Mo-Sa 11-18 Uhr, Herrenstr. 50. www.axeldemmer.de



Galerie Hess

Dan Pyle (Zeichungen), bis 15.6., Mo-Fr 10-13 + 14.30-18.30, Sa 10-16 Uhr, Kaiserstr. 36, www.galeriehess.de



Galerie Klinger & Me

De-Construction – Christa Filser, Sebastian Herzau, Eröffnung : 28.6., 20 Uhr, bis 3.8., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr, Marienstr.12, www.galerieklingerandme.com



Galerie Knecht & Burster

supernatural – Simone Lucas, bis 29.6., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie Kunst-Peripherien

Nathalie Baetens – Figures libres (Fotografie), bis 12.7., Mo-Do 9-16.30, Fr 9-15 Uhr, Scheffelstr. 37, Tel.: 0174/641 88 37, www.galerie-kunstperipherien.de



Galerie Rottloff

Siegfried Cremer – Spiel und Reduktion, bis 14.6., Mi-Fr 14.30-19 Uhr, Sophienstr. 105, www.galerie-rottloff.de



Galerie Schrade

Marion Eichmann (Zeichnung/Collage), bis 6.7., Di-Fr 13-18/Sa 11-14 Uhr, Zirkel 34 - 40, www.galerie-schrade.de



Galerie Spektrum

3K – Karin Roy Andersson, Herman Hermsen, Mari Ishikawa, Victor Kraus u.v.a., bis 27.7., Do-Sa 13-19 Uhr u.n.V., Gebhardstr. 19, www.galerie-spektrum.de



Gedok

Other Spaces. Isabell Reiling, Jelena Azinovic, bis 16.6., In Focus/Art-Science-Nature, Astrid Hansen, Birgit Spahlinger, Sabine Schäfer, Eröffnung 22.6., 20 Uhr, bis 14.7., Mi-Fr 17-19, Sa/So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14, www.gedok-karlsruhe.de



Innenstadt

Potenziale – Interaktive Plakatkunst (90 Jahre Gedok Karlsruhe): Sabine Schäfer, Iris Kamlah, Gloria Keller, bis 10.11., www.gedok-karlsruhe.de



Kohi

Christian Schmid – Concrete Cubes, Eröffnung: 14.6., 19 Uhr, bis Anfang September, geöffnet während Veranstaltungen u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47, www.kohi.de



Majolika Galerie

Work in Progress – Hirofumi Fujiwara, Christine Hitzblech, Hannelore Langhans u.a., Di-So/Fei 10-13/14-17 Uhr, Ahaweg 6-8, www.majolika-karlsruhe.com



Meyer Riegger

Ulla von Brandenburg, Eröffnung/Sommerfest: 19.6., bis 27.7., Di-Fr 11-18, Sa 11-14 Uhr, Klauprechtstr. 22, www.meyer-riegger.de



Naturschutzzentrum Rappenwört

Feldlerche und Flatter-Ulme: Arten 2019, bis 23.6., Di-Fr 12-18, So/Fei 11-18 Uhr, (ab April bis 18 Uhr), Hermann-Schneider-Allee 47, www.naturschutzzentren-bw.de



Neue Kunst Gallery

Katja Fischer, divisi (Malerei), bis 19.7., Do/Fr 13-19, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Zirkel 32, Tel. 130 57 21, Tel. 0151/15 61 37 13, www.neuekunst.de



Orgelfabrik Durlach

Raum für Merkwürdiges, Bilder, Objekte, Installation, Msuik u. a., Eröffnung: 30.6., 18 Uhr, 4.7. ab 18 Uhr, 5.7./6.7. ab 20 Uhr, 7.7. ab 15 Uhr, Amthausstr. 17, www.orgelfabrik-verein.de



Poly Produzentengalerie

18 Jahre Poly – Gemeinschaftsausstellung, bis 23.6., Summertime: Aka meets Poly-Galerie: Hanna Woll, Eröffnung: 4.7., 19 Uhr, bis 7.7., Andreas Wenz, Eröffnung: 11.7., 19 Uhr, bis 14.7., Sa-Mi 16-20 Uhr, Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22/So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



Projektraum Rochade

Lea Gocht, Eröffnung: 14.6., 19 Uhr, bis 23.6., Fr-So 16-18 Uhr, Putlitzstr. 14, www.wolfgangrempfer.de



Romy Ries Concept Store

Die Lust auf Wolken, Wasser, Strand – Jens Steffen Galster (Fotografie), Eröffnung: 28.6., 19.30 Uhr, bis 27.7., Di-Fr 11-18.30/Sa10-16 Uhr, Yorckstr. 41, www.romyries.de



Segafredo

Achim Fischel (Computerzeichnungen), Erbprinzenstr. 27, www.achim-fischel.de



ßpace

Lisa Bergmann, n.V. bis 16.6., 15.6./16.6., 14-18 Uhr, Nicholas Sayer Wells, Eröffnung: 5.7., 19 Uhr, 6.7./7.7./13.7./14.7., 14-18 Uhr, Fritz-Erler-Str. 7, post@dieanstoss.de



Tom Boller Ladengalerie

Rebecca Kern (Fotoarbeiten), Eröffnung: 25.5., 19.30 Uhr, Belarmino Barros, Eröffnung: 5.7., 19.30 Uhr, bis 8.9., Di/Do/Fr 11-19, Mi/Sa 11-16 Uhr, Werderstr. 30, www.tomboller.de/ladengalerie



Werderstraße 40-44

Malerei inklusive – TafF trifft Kunst, bis 5.7., Mi 14-17 Uhr, www.sozpaedal.de



Zettzwo Produzentengalerie

Die Demontage der Lauterkeit, Eröffnung: 14.6., 19 Uhr, bis 6.7., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



Zukunftsraum des KIT

Earth-Overshoot – Renate Schweizer, bis 31.7., Di 14-18, Do 9-18 Uhr u.n.V., Rintheimer Str. 46, www.renate-schweizer.net



REGION

BACKNANG

Galerie der Stadt

Katja Pfeiffer - Divers, bis 11.8., Di-Fr 17-19, Sa/So/Fei 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, Tel. 07191/89 44 77, www.galerie-der-stadt-backnang.de



Graphik-Kabinett

Riecker-Raum: Tierisch! – Fabelhaft, bis 29.9., Di-Fr 17-19, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 5, www.graphik-kabinett-backnang.de



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

art-genossen – Christine Rowland, Barbara Niesen, Imke Stolle d’Silva, (Objekt/Skulptur/Malerei), bis 23.6., Fr 16-18, So 15-18 Uhr, Schlossgasse 3, www.kunstgilde-art.de



Haus des Gastes

Rosenwochen: Tanz des Sommers – Kunstgilde Bad Bergzabern, Rötzweg 7, www.bad-bergzabern.de



Museum

Rosenwochen: Werner vom Scheidt (Radierungen), Di-Fr 16-18, Sa/So 14-18 Uhr, Königstr. 45, www.bad-bergzabern.de



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Dorothee Rocke (Malerei), bis 7.7., Joseph Felix Müller (Malerei/Fotografie), Eröffnung: 14.7., 11 Uhr, bis 8.9., Di-Fr 15-18, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, www.gfjk.de



LA 8

Schein oder Sein. Der Bürger auf der Bühne des 19 Jh., bis 8.9., Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Museum Frieder Burda

Ensemble – Zusammen (Centre Pompidou), bis 29.9., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

Psyche als Schauplatz des Politischen, bis 16.6., Nina Canell. Muscle Memory, Eröffnung: 5.7., 19 Uhr, bis 20.10., Studioraum 45cbm: Charlotte Eifler. Exercises in Cyberspace, bis 14.7., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, www.kunsthalle-baden-baden.de



Stadtmuseum

Landpartien: Baden-Baden – Reise ins Weltbad, bis 10.11., Di-So 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 10, www.stadtmuseum-baden-baden.de



BAD HERRENALB

Park Restaurant

Sichtwende, Anja Hörter, bis Oktober, tägl. ab 11.30, Kurpromenade,



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

bis 20.7. geschlossen, Hauptstr. 60-64, galerie.bietigheim-bissingen.de



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Blütenträume und Landschaftsidyllen – Vom Erblühen der Natur im Werk von Fritz Steisslinger, bis 7.7., Jakob Bräckle – Meine einfache Landschaft, bis 7.7., Mi-Fr 15-18, Sa 13-18, So 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2, staedtischegalerie.boeblingen.de



Deutsches Fleischermuseum

Das ewige Fleisch: Töten Leben Glauben – Künstlergruppe Moga Mobo, bis 13.10., Marktplatz 27, Mi-Fr 15-18/Sa 13-18/So/Fei 11-17 Uhr, fleischermuseum.boeblingen.de



BRETTEN

Kunstverein

Marie Madeleine Noiseux, Eröffnung: 7.7., 17 Uhr, bis 3.8., Sa 10-13, So 15-17 Uhr, Sporgasse 8, Beylehof, www.kvbretten.de



Museum Schweizer Hof

Als Würtenberg sie wolt bezwingen: Immaterielles Kulturerbe in Bretten, bis 20.10., Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Engelsberg 9, www.bretten.de



BRUCHSAL

Kunstverein im Damianstor

Dirk Pleyer – Der Verklärung halber, bis 16.6., Sa 14-17, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11, www.damianstor.de



Schloss

Präsenz – Natalia Simonenko, Roswitha Vallendor, Geert Bordich (Malerei), bis 17.6., Di-So 10-17 Uhr, Schloss, www.schloss-bruchsal.de



BÜHL

Friedrichsbau

30 years of advanced vandalism – Andreas „zoolo“ Ernst, Eröffnung: 12.7., 19 Uhr, bis 4.8., Mi-Fr 16-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Friedrichstr. 2, www.buehl.de



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

Vollgas – Full Speed, bis 19.1.2020, 2-Raum: Emil Kiess, bis 23.6., Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, 1. Do/Monat 13-20 Uhr, Museumsweg 1, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Galerie Kultur-Zeit

Bezogensein – Wolfgang Ebert (Zeichnung/Malerei), bis 5.7., Mo-Fr 9-19, Sa/So 9-18 Uhr, MediClin Staufenburg Klinik, Burgunderstr. 24, www.staufenburg-klinik.de



Museum/Sammlung Hurrle

Kunst Kosmos Oberrhein, bis 13.10., Profile in der Kunst am Oberrhein: Bert Jäger zum 100. Geburtstag, bis 13.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, (bis 15.5. geschlossen), Almstr. 49, www.museum-hurrle.de



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

Am Anfang war das Land. Kunst der Aborigines, 7.7.-1.3.2020, Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40, www.sammlung-klein.de



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Humberto Duque, Frank Frede, bis 30.6., Mi-Sa 15-18, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86, www.kunstverein-wilhelmshoehe.de



Museum im Schloss

Landpartien: Ettlingen und das reizvolle Albtal, bis 27.10., Sauber? Kulturgeschichte des Badens und der Körperhygiene in Ettlingen, bis 12.1.2020, Dauerausstellung: Archäologische Sammlung, Mi-So 13-18 Uhr, Schlossplatz 3, Tel. 07243/10 12 73, www.museum-ettlingen.de



GERMERSHEIM

Kunstverein

Ortswechsel – Marita Mattheck, Anne-Marie Sprenger, Sylvia Richter-Kundel, Dieter Zurnieden, bis 16.6., Sa 15-18, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10, www.kunstverein-germersheim.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Historische Ausstellung – 800 Jahre Gernsbach, bis 19.7., Mo 7.30-16, Di/Mi 7.30-12/Do 7.30-18/Fr 7.30-13 Uhr, Igelbachstr. 11, www.gernsbach.de



HAGUENAU (F)

Musée du Bagage

Von der großen Reise zum Massentourismus – Du Grand Tour au Tour opérateur, bis 29.12., Sa/So 14-17.30 Uhr, Rue Saint-Georges No. 5, www.museedubagage.com



HEIDELBERG

Gedok-Galerie

Begegnungen mit Gedichten von Rainer Maria Rilke – Birgit Sommer (Zeichung/Grafik/Objekt), bis 15.6., Mi/Fr 17-20/Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Körperwelten-Museum

Anatomie des Glücks & Sonderausstellung: Die Grasbeißerbande, Mo-Fr 9-18, Mi bis 21, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, www.koerperwelten.com



Kunstverein

act up!: Politisches Plakat und künstlerischer Aktivismus, bis 23.6., Di-Fr 12-19/Do 15-22/Sa-So 11-19 Uhr, Hauptstr. 97, www.hdkv.de



Textilsammlung Max Berk

Keep Your Eye on the Planet – Textiler Blick auf unsere Welt, bis 28.7., Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Brahmsstr. 8, Ziegelhausen, www.museum-heidelberg.de



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Wie es Euch gefällt: Ankäufe und Schenkungen seit 2003, bis 29.9., Di-So/Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28, www.museen-heilbronn.de



HERXHEIM

Museum

Schlange-König-Heldin: Spiele in der Kulturgeschichte, bis 28.7., Untere Hauptstr. 153, www.museum-herxheim.de



JOCKGRIM

Zehnthaus

Cristine Ehman, Barbara Haim (Malerei/Skulptur), bis 23.6., Fr 20-22 Uhr, Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-28, www.zehnthaus.de



KEHL

Kunstforum Kork

Orte-Gärten-Landschaften – Annette Ziegler, Dieter Kühn, bis 5.7., Mo-Fr 8-12 + 14-18 Uhr, Sa auf Anfrage, Landstr. 20, www.kunstforum-kork.de



KLINGENMÜNSTER

Stiftsgut Keysermühle

Ma(h)lzeit: Wilfriede Jäger, Roselieb Prehn-Irle (Malerei/Keramik), bis 21.7., Bahnhofstr. 1



KÜNZELSAU

Museum Würth

Siegfried Anzinger: Blick zurück und nach vorn, bis 13.10., tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Inspiration – Mitgliederausstellung Kunstverein, bis 30.6., Di/Mi 17-20, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20, www.villa-streccius.de, www.kunstverein-landau.de



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Beschwerde-Chöre – Tellervo Kalleinen, Oliver Kochta-Kalleinen, bis 30.6., Di-Fr 12-18 + Sa/So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48, www.kunstverein-ludwigshafen.de



Rudolf-Scharpf-Galerie

Ludwigshafen summt und brummt – Brigham Baker, Fritz Eicher, Tue Greenfort, Valentina Jaffé, bis 14.7., Mi-So 13-18 Uhr, Hemshofstr. 54, www.wilhelmhack.museum



Wilhelm-Hack-Museum

Gewächse der Seele: Pflanzenfantasien zwischen Symbolismus und Outsider Art, bis 4.8., Kabinettstücke: Heimo Zobernig, bis 7.7., Bild und Blick – Sehen in der Moderne, bis 7.7., Di/Mi/Fr 11-18, Do 11-20, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, www.wilhelmhack.museum



MANNHEIM

Kunsthalle

Beschlagnahmt! Rückkehr der Meisterblätter, bis 23.6., Heinz Emigholz, bis 23.6., Henri Laurens – Wellentöchter, bis 16.6., OFFEN, bis 2020, Erinnern. Aus der Geschichte einer Institution, bis 2020, (Wieder-)Entdecken – Die Kunsthalle 1933 bis 1945 und die Folgen, bis 2020, Friedrichsplatz 4, www.kuma.art



[Kunst]Projekte

1:06 - Luba Bakicova, Gyeore Lee, bis 14.6., 12.6./14.6. 17-19 Uhr, u.n.V., Tel. 0171/183 64 62, Lange Rötterstr. 68, www.kunstprojekte.eu



Port 25 – Raum für Gegenwartskunst

Kirchner Hochtief: Evakuiert das Ich-Gebäude, bis 22.9., Mi-So 11-18 Uhr, Hafenstr. 25-27, www.port25-mannheim.de



Reiss-Engelhorn-Museen

Margiana – Ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan, bis 16.6., Alles mit der Zeit, bis 2.2.2020, Ägypten – Land der Unsterblichkeit, Di-So 11-18 Uhr, Museum Weltkulturen D5

Gaston Paris: Die unersättliche Kamera, bis 30.6., Gerhard Vormwald, bis 30.6., Museum Zeughaus C5, www.rem-mannheim.de



MAULBRONN

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde (Mitte 1960 bis 1980er Jahre), So 13.30-17 Uhr, Schafhof 2, www.kunstsammlung-heinrich.de



MINFELD

Kunst auf öffentlichen Flächen, bis 31.10., www.suedpfalz-tourismus-kandel.de



NEUENBÜRG

Schloss

Fantastische Welt! Reise zu den Wundern unserer Erde, bis 16.6., Phänomen Universum – Utopie und Wirklichkeit, bis 6.1.2020, Mi-Sa 13-18, So/Fei 10-18 Uhr, www.schloss-neuenbuerg.de



NEUSTADT

Up Art Contemporary

Maria Trezinski (Malerei), Alexandra Hendrikoff (Skulptur), bis 23.6., Mi/So 14-18 Uhr, u.n.V., Quellenstr. 32, www.upart-online.de



OFFENBURG

Museum im Ritterhaus

Offenburg in der Welt. Eine Stadt zwischen 800 und 1800, bis 13.10., Kolonialzeitliche Sammlung + Archäologie in der Ortenau + Offenburg 1840-1970 + Wald-Land-Fluss. Stein, Pflanze, Tier (Dauerausstellungen), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, www.museum-offenburg.de



Städtische Galerie

In 7 Rooms – Junge Kunst am Oberrhein, Enrico Bach, Johanna Broziat, Oleg Kauz, Betty Rieckmann u.a. + Gretel Haas-Gerber: Kinder, Kinder, Eröffnung: 12.7., 19 Uhr, bis 29.9., Gretel Haas-GerberDi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, www.galerie-offenburg.de



PFORZHEIM

Berufskolleg für Design, Schmuck und Gerät

Offene Horizonte (Dialog Schmuckmuseum), bis 23.6., Goldschmiedeschule, St. Georgen Steige 65, www.goldschmiedeschule.de



EMMA-Kreativzentrum

Designers in Residence – Sheng-Hung Lee, Dabin Lee, Ganit Goldstein, 28.6.-7.7., Mi-Fr 13-19/Sa+So 11-19 Uhr, Emma-Jäger-Str.20, www.emma-pf.de



Galerie Brötzinger Art

Volker W. Hamann. Bildwerke, Eröffnung: 28.6., 20 Uhr, bis 28.7., Do 14-17, Fr/Sa 18.30-22, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14, Tel. 07231/46 51 42, www.galerie-broetzinger-art.de



Gasometer Pforzheim

360°-Panorama: Great Barrier Reef, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6, www.gasometer-pforzheim.de



Kunstverein im Reuchlinhaus

Paul Schwer – Trockenbau-Twist, bis 7.7., Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, Tel. 07231/215 25, www.kunstvereinpforzheim.de



Pforzheim Galerie

Sylvia Witzenmann: Bald hierhin, bald dorthin, bis 29.9., Mi/Sa 14-17, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81, www.kultur.pforzheim.de



Schmuckmuseum

Offene Horizonte – Schätze zu Humboldts Reisewegen, bis 8.9., Gold und Silber – Schmuck und Gefäße von Ulla und Martin Kaufmann, Eröffnung: 12.7., 19 Uhr, bis 3.11., Di-So + Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, www.schmuckmuseum.de



Stadtmuseum

Das Pforzheimer Schloss – Aus Sicht der Nachwelt, bis 20.10., Mi/Do 14-17, So 10-17 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 243, Tel. 07231/39 25 59, www.kultur.pforzheim.de



PIRMASENS

Dynamikum

Schlau gebaut, bis 30.6., Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Im Rheinberger, Fröhnstr. 8, Tel. 06331/239 43-0, www.dynamikum.de



Forum Alte Post

Schatzkammer Bürkel – Heimaten im Spiegel von Architektur und Natur, bis 25.8., Di-So/Fei 10-17 Uhr, Poststr. 2, www.forumaltepost.de



RASTATT

Historische Bibliothek

Landpartien: Warum in die Ferne schweifen? Reisende und Reiseziele in der Geschichte, Eröffnung: 14.6., 19 Uhr, bis 2.2.2020, So/Fei 11-17 Uhr, Lyzeumstr. 11, www.rastatt.de



Städtische Galerie Fruchthalle

Synthese – Ralf Cohen (Fotoarbeiten – Werkübersicht 1972-2019), bis 21.7., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Landpartien: Von Rastatt ins romantische Murgtal, bis 2.2.2020, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, www.stadtmuseum-rastatt.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Face It! Im Selbstgespräch mit dem Anderen: Pierre Alechinsky, Robbie Cooper. Marlene Dumas, Valie Export u.v.a., 29.6.-29.9., Di-So 11-18, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Kunstmuseum Reutlingen / Galerie

full body contact: Rauminstallation von umschichten (Lukas Lendzinski + Peter Weigand), bis 28.7., Di-Sa 11-17, Do 11-19, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum Reutlingen / Konkret

Malereikonrethochdrei. Vom Bild zum Raum, bis 30.6., Di-Sa 11-17, Do 11-19, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Wandel-Hallen, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum Reutlingen / Spendhaus

rote Watte: Druckstöcke/Holzdrucke von Gustav Kluge, bis 16.6., Lukas Weiß: Holzschnitt-Förderpreis, bis 22.9., G.I. Widmann – Retrospektive, Eröffnung: 5.7., 19 Uhr, bis 6.10., Di-Sa 11-17, Do 11-19, So/Fei 11-18 Uhr, Spendhausstr. 4, www.reutlingen.de



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

100 Jahre Bauhaus: Max Bill, Jakob Bill, David Bill, bis 14.6., 10 Jahre Kunsthalle Messmer: Ein Leben für die Kunst, Retrospektive André Evard, 20.6.-15.9., Galerie: Scharein – Die Macht der Farben, bis 30.6., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1, Tel. 07642/920 16 20, www.kunsthallemessmer.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Von Henri Matisse bis Louise Bourgeois: Das Musée d’Art moderne de la Ville de Paris zu Gast, bis 15.9., tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Peter Zimmermann – paint it/Anna Schütten – Go/Konstruktiv Konkret (Kabinett Lütze), bis 23.6., Joachim Kupke – Frühe Fotos, späte Bilder. Skulptur, Eröffnung: 14.7., 16 Uhr, bis 20.10., Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18, Sa/So/Fei 10-17 Uhr, www.galerie-sindelfingen.de



Schauwerk

Ophelia: Nadja Verena Marcin (Performance/Installation), bis 30.6., Heimvorteil: Deutsche Künstler aus der Sammlung Schaufler, bis 30.6., Lichtempfindlich 2 – Fotografie aus der Sammlung Schaufler, bis 6.1.2020, 1.7.-21.9. geschlossen, Di/Do 15-16.30 (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, www.schauwerk-sindelfingen.de



SINZHEIM

Galerie B

Maria Bang Espersen (Skulpturen aus Glas), bis 22.8., Mo-Sa n.V., Bergstr. 19, Tel. 07221/855 85, www.galerieb.de



SPEYER

Historisches Museum der Pfalz

Marilyn Monroe. Die Unbekannte, bis 12.1.2020., Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4, www.museum.speyer.de



Städtische Galerie Kulturhof Flachsgasse

Thomas Brenner: Inszenierte Photographien, bis 16.6., Do-So 11-18 Uhr, Flachsgasse 3, www.speyer.de



STAUFEN

Keramikmuseum

Art déco – Aufbruch in die Moderne, bis 30.11., Mi-Sa 14-17, So/Fei 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3, www.landesmuseum.de



STRASBOURG (F)

Le Vaisseau

neuer Ausstellungsbereich: LOG’HIC² – Mathe macht Spaß, Di-So 10-18 Uhr, 1 bis rue Philippe Dollinger, www.levaisseau.com



STUTTGART

EnBW City

Bella Figura. Figurative Kunst aus der Sammlung der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW), bis 17.7., Mo-Fr 10-18 Uhr, Schelmenwasenstr. 15, Fasanenhof, www.enbw.com



TÜBINGEN

Kunsthalle

Congo Stars, bis 30.6., Bettina Pousttchi – Ausser Haus (Projekt im öffentl. Raum), Eröffnung: 17.5., 19 Uhr, bis 10.11., Di-So 11-18, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76, www.kunsthalle-tuebingen.de



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Aufgeblüht und abgelichtet - Blumen in der Fotografie, bis 25.8., Di-So 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12, www.galerie-stihl-waiblingen.de



WALDENBUCH

Museum Ritter

1919-2019: Werke aus der Sammlung Marli Hoppe-Ritter + Hans Jörg Glattfelder. Vom Besonderen zum Allgemeinen, bis 15.9., Di-So 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27, www.museum-ritter.de



WALLDORF

SAP

Fail Early and Often – Martin Liebscher & Students, bis 13.9., , Mo-Fr 10-18.30 Uhr, 25.5./26.5. 12-17 Uhr, Int. Schulungszentrum, Dietmar-Hopp-Allee 20, www.sap.de/kunst



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Balkrishna Doshi. Architektur für den Menschen, bis 8.9., Schaudepot: New Material Awards, bis 13.10., Living in a Box. Design in Comic und Cartoon, bis 20.10., Gallery: Lake Verea - Paparazza Moderna, bis 7.7., tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2, www.design-museum.de



WÖRTH

Städtische Galerie Altes Rathaus

Im Auge des Betrachters – Mitglieder-Ausstellung Kunstverein Wörth, bis 7.7., Do 16-19/So 14-18 Uhr, Ludwigstr.1, www.kunstverein-woerth.de