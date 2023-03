01.03.2023–31.03.2023

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelierhaus, Atelier 2 Nord, Alter Schlachthof 13 a



Badischer Kunstverein

Ilse Garnier. a e i o u. Konkrete Kunst/Poesie; Concrete Experience. Gruppenausstellung. Text/Skulptur/Installation, bis 16.4., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3



Badisches Landesmuseum

Parastou Forouhar. Zeichnung, bis 19.3.; Museumshelden. VolontärInnen-Ausstellung, bis 4.6.; Rheingold. Rohstoff aus dem Fluss, bis 10.9., Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So+Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe



Badische Landesbibliothek

Faszination Fliegen. Anfänge der Luftfahrt, bis 1.4., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15



BBK

Monika Bartsch & Boris Ferreira. Malerei/Zeichnung, bis 12.3.; Dietmar Israel, Barbara Jäger, OMI Riesterer. Malerei/Plastik, Eröffnung: 24.3., 19 Uhr, bis 16.4., Do+Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr, Am Künstlerhaus 47



Botanischer Garten

Nina Laaf. Skulptur, bis Oktober, Mo-So, ab 6 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit, Hans-Thoma-Str. 6



Fleischmarkthalle

Autartis: Wie der Igel die Welt versteht. Zeichnung/Film/Partizipation, Sa 1.4., 15-21 Uhr, Konzert: 19 Uhr; So 2.4., 13-18 Uhr, Besichtigung in Ruhezeiten n. Anmeld.: www.autartis.de/weltautismustag-2023; Boglárka Balassa, Boglárka Biro, Johnny Linder, Johanna Locher. Mixed Media/Fotografie/Performance, 13.-16.4., Alter Schlachthof 13



Galerie Burster

Nina Laaf. Plastik, Eröffnung: 3.3., 18-21 Uhr, bis 25.3., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Baumeisterstr. 4



Galerie Clemens Thimme

Horst Haack. Tierleben, bis 17.3., Mi-Fr 14-18 Uhr n.V., Lorenzstr. 2



Galerie Demmer

Thomas Gatzemeier. Malerei, bis 15.3., Mo-Fr 11-18.30 Uhr, Sa 11-15 Uhr, Herrenstr. 50



Galerie Elwert

Saxa. Ich liebe Worte. Porträt, Eröffnungsfest mit Bistro Le Renard & Burger Inneneinrichtung: 16.3.,



Galerie Kunstfachwerk N6

Ingrid Brütsch & Su Min. Malerei/Bildhauerei, Eröffnung: 17.3., 18 Uhr, bis 23.4., So 14-18 Uhr, Niddastr. 6, KA-Grötzingen



Galerie Kunstperipherie/n

Helmut Wachter. Witwen in Indien. Fotografie, 23.3.-24.6., Do 18-20 Uhr, Sa 14-18 Uhr, Scheffelstr. 37



Galerie Oh

Xu Fancheng, Elisa Rungger, Max Werner. Malerei/Skulptur/Radierung, Do-Sa 13-18 Uhr, Waldstr. 46



Galerie Rottloff

Lothar Quinte, 100 Jahre, bis 30.4., Mi-Fr 14.30-18 Uhr, Sophienstr. 105



Galerie Yvonne Hohner Contemporary

Tammam Azzam & Fahar Al-Salih. Fotografie/Collage, bis 4.3., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Marienstr. 12



Gedok

Dorothea Rogulja-Wagner. Malerei/Collage, Eröffnung: 3.3., 19 Uhr, bis 26.3., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14



IBZ

Aba T. Hydara. Politische Karikaturen aus Gambia, Eröffnung: 31.3., 18 Uhr, bis 15.5., Mo+Fr 8.30-14 Uhr, Di+Mi 8.30-16 Uhr, Do 8.30-17 Uhr, Kaiserallee 12 d



Kohi

Margit Faber & Frank de Lentdecker. Malerei/Objekt, ab 26.2., Ausstellung offen je während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47



Kunstraum Neureut

Claudia Grünig. Fotografie, bis 5.3.; Boglárka Balassa, Boglárka Biro, Johnny Linder, Johanna Locher. Mixed Media/Fotografie/Performance, 15.4.-14.5., Sa+So 14-17 Uhr u.n.V., Kirchfeldstr. 122



Neue Kunst Gallery

Thitz. Da Draußen, bis 4.3.; Sultan Adler. Mavi, Eröffnung: 17.3., 19.30 Uhr, bis 29.4., Do+Fr 14-18, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Zirkel 32



Neureuter Platz

28. Töpfer, Künstler & Kultur in Neureut, Markt, 1.+2.4., Sa+So 11-18 Uhr, Neureuter Platz/rund um Badnerlandhalle



Meyer Riegger

Des rencontres et des liens, suite. Malerei, Gruppenausstellung, bis 11.3., Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Klauprechtstr. 22 & Körnerstr. 45 (n.V.)



Orgelfabrik

Klick Blick. Nao Kikuchi, Yoojin Cho, Miji Lee, Hoyeon Byeon, Hyunjin Kim, Eröffnung: 1.3., 19 Uhr, bis 12.3., Mi-Sa 15-19 Uhr, So 11-18 Uhr; Hannelore Lücke-Rausch. Malerei/Collage/Objekt, 23.-26.3., Do ab 18 Uhr, Fr 15-19 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr; Wenzel Maria Binder, Hsuan-wei Chen, HanGyol Kim, Areum Yoon. Malerei/Zeichnung/Objekt/Installation, Eröffnung: 29.3., 19 Uhr, bis 4.4., Mi-Sa 15-19.30 Uhr, So 11-18 Uhr, Amthausstr. 17-19



Pfinzgaumuseum

Durlach im Werk von Alfred Siekiersky. Malerei, bis 28.5., Mi 10-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Pfinztalstr. 9



Prinz-Max-Palais

Stadt, Mensch, Fluss. KarlsruherInnen am Rhein, bis 2.4., Di+Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Stadtmuseum, Karlstr. 10



Regierungspräsidium

Auftakt des Terrors. Frühe Konzentrationslager, bis 26.3., Mo-So 11-18 Uhr, Rondellplatz, Karl-Friedrich-Str. 17



Restaurant Fünf

Heinke Rau. Fotografie, bis 31.3., Di-Sa ab 18 Uhr, Kanalweg 52



Segafredo

Karl Hubbuch. Zeichnungen auf Tapete (Galerie Demmer), bis April, Ecke Bürger-/Erbprinzenstr.



Staatliches Museum für Naturkunde

Von Sinnen. Formen der Wahrnehmung, bis 10.9., Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13



Städtische Galerie

Florina Leinß & Karolina Sobel. Malerei/Fotografie, bis 12.3.; Helen Feifel. Rauminstallation, bis 16.4., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27



Zettzwo Produzentengalerie

Weitblick, bis 4.3.; Und plötzlich hüpfen die Lämmer. Gruppenausstellung, Eröffnung: 10.3., 19 Uhr, bis 8.4., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2



ZKM

Lutz Mommartz. Videoinstallation, bis 10.4.; Walter Giers. Electronic Art, bis 16.4.; Analíva Cordeiro. Tanz/Videokunst, bis 7.5.; Matter. Non Matter. Anti-Matter, bis 23.4.; Ole Scheeren – Spaces Of Life. Architektur, bis 4.6.; Renaissance 3.0. Kunst & Wissenschaft, Eröffnung: 24.3., 19 Uhr, 25.3. Symposium, bis 7.1., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19

REGION



BACKNANG

Graphik-Kabinett

Hintergründig – Mit allen Wassern, bis 12.3., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-19 Uhr, Riecker-Raum, Petrus-Jakobi-Weg 5



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Alex Feuerstein & Guido Kucznierz. Malerei, bis 26.3.; Jörg Bach. Bildhauerei, 2.4.-7.5., Di-Fr 15-17 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13



Galerie Supper

Tino Geiss. Malerei, bis 1.4.; René Dantes. Skulptur/Zeichnung, 22.4.-3.6., Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr u.n.V., Kreuzstr. 3



Museum Frieder Burda

Transformers. Sammlung in Dialog mit künstl. Wesen, bis 30.4., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 b



Staatliche Kunsthalle

Candice Breitz. Whiteface, bis 2.4.; Synch 03. An Imaginary Audience, bis 23.4., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 a



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

Michael Senft. Holzschnitt/Holzobjekte, bis 5.3., Fr 16-18 Uhr, So 15-18 Uhr, Schlossgasse 3



BAD RAPPENAU

Bikini Art Museum

Amy Winehouse. Kleidung & Leben, bis 31.3.; Dauerausstellung, Mo-So 10-20 Uhr, Buchäckerring 42



BASEL

Fondation Beyeler

Wayne Thiebaud. Malerei, bis 21.5.; Picasso. Malerei, bis 1.5.; Doris Salcedo. Objekt/Intervention, bis 17.9., Mo-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Baselstr. 101, CH-4125 Riehen/Basel (Schweiz)



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Linolschnitt des dt. Expressionismus, bis 19.3.; Zum 100. Fred Stelzig. Malerei/Zeichnung, bis 16.4.; Patrizia Kränzlein & Dieter Kränzlein. Stein/Papier, 18.3.-18.6., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64



BÖBLINGEN

Deutsches Fleischermuseum

Klasse Judith Samen. Fotografie der Kunsthochschule Mainz, bis 5.3.; Dorothea Schüle. Malerei, bis 1.5., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Marktplatz 27



BRETTEN

Kunstverein

Günther Deege & Holger Fitterer. Malerei, bis 18.3., Sa 10-13 Uhr, So 15-17 Uhr u.n.V., Beylehof, Sporgasse 8



BRUCHSAL

Damianstor

Felicithas Arndt. Keramik/Zeichnung, Eröffnung: 5.3., 11 Uhr, bis 2.4., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk Sammlung Klein

Edward S. Curtis – Will Wilson. Fotografie/Multimedia, bis 30.7., Mi-Fr+So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Claus D. Moor. Malerei/Skulptur, bis 26.3., Mi-Sa 15-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86



Museum im Schloss

Die Gute Alte Zeit: Ettlingen. Malerei/Graphik, bis 31.5.; Schau mich an! Porträt – Image – Selfie, Sonderausstellung, bis 31.7.; Parallele Leben. Karl und Helene Albiker & Karl und Thilde Hofer, bis 30.12, Mi-So 11-18 Uhr, Schlossplatz 3



FRIEDRICHSHAFEN

Kunstverein

André Butzer. Malerei, bis 19.3.; Sophie Schmidt. Performance/Installation, Eröffnung: 21.4., 19 Uhr, bis 11.6., Mi-Fr 15-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Buchhornplatz 6



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



GERMERSHEIM

Kunstverein

Dieter Zurnieden, Ulrich J. Wolff, Holger Fitterer. Malerei/Graphik, Eröffnung: 4.3., 17-19 Uhr, Finissage: 2.4., 14-18 Uhr mit Künstlergesprächen, Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10



HEIDELBERG

Gedok

Elsbeth Lang. Malerei/Graphik, bis 4.3.; Margit Berger & Ingrid Eckert. Malerei, Eröffnung: 11.3., 19 Uhr, bis 15.4., Mi+Fr 16-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22



Körperwelten-Museum

Dauerausstellung, Mo-So+Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5



Kunstverein

Marwa Arsanios. Film/Installation, bis 16.4.; Céline Condorelli. Installation, bis 31.12., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Hauptstr. 97



Kurpfälzisches Museum

Henri de Toulouse-Lautrec & die Meister vom Montmartre. Farblithografie, 5.3.-11.6., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



Mark Twain Center

Zum 100. Marie Marcks, bis 12.3., Mi-So 13-18 Uhr, Römerstr. 162



Textilsammlung Max Berk

Gudrun Achterberg. Retrospektive, 19.3.-30.7., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Kunst-Stoff. Textilkunst, 18.3.-25.6., Di-So+Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



Kunstverein

Felix Kiessling. Mixed Media/Installation, bis 16.4., Di-So 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



JOCKGRIM

Zehnthaus

Christine Schön & Anne Janoschka. Malerei, Eröffnung: 12.3., 11 Uhr, bis 2.4., Sa 15-17, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-18



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Förderpreise 13: Sabrina Asche, Luise Marchand, Heiko Schäfer, Wenzel Stählin. Dokumentarfotografie, bis 16.4.; Eine Frage der Form. Abstrakte & Angewandte Kunst, bis 18.6., Fr-So 11-18 Uhr, Stuttgarter Str. 93



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Ulrike Donié & Anja Schindler. Malerei/Skulptur/Installation, bis 5.3.; Marlis Albrecht & Beate Leinmüller. Malerei/Skulptur, Eröffnung: 17.3., 19 Uhr, bis 30.4., Di+Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Malte Bruns. Skultpur/Installation, bis 1.4., Di-Sa 11-20 Uhr, Zoom, Rhein-Galerie, Im Zollhof 4



Wilhelm-Hack-Museum

Street-Life. Die Straße in der Kunst, bis 5.3., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48



Rudolf-Scharpf-Galerie

Mein Körper, ein Korallenriff? Gruppenausstellung, bis 23.4., Fr-So+Fei 11-18 Uhr, Hemshofstr. 54



MANNHEIM

Kunsthalle

Niclas Riepshoff. Skulptur/Installation, bis 19.2.; Becoming Cobra. Avantgarde des 20. Jh., bis 5.3.; Bildhauerzeichnungen seit 1945, bis 23.4.; Christoph Faulhaber. Crypto Gallery, bis 15.10., Di-So 10-18 Uhr, Friedrichsplatz 4



Marchivum

Was hat das mit mir zu tun? Dauerausstellung zur NS-Zeit. Multimedia/Interaktiv, Di+Do-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Archivplatz 1



Reiss-Engelhorn-Museen

Herzklopfen. Glaskunst, Gruppenausstellung, bis 29.5.; Horst H. Baumann. Retrospektive. Fotografie, bis 25.6., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Museum Weltkulturen D5



OFFENBURG

Galerie im Artforum

Frank Morzuch. Land Art/Mixed Media, Eröffnung: 5.3., 11 Uhr, bis 2.4., Fr 17-20 Uhr, Sa+So 14-17 Uhr, Okenstr. 57



Kunstverein

Heinz Treiber. Werkschau zum 80., bis 6.4., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2



Städtische Galerie

Entre Deux / Zwischen Zwei. Zehn französische & deutsche KünstlerInnen, bis 2.4., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2/Kulturforum



OBERDERDINGEN

Galerie Aschingerhaus

Darko Gol. Bildhauerei, Eröffnung: 5.3., 11 Uhr, bis 16.4., Mi-So 14-17 Uhr, Aschingerstr. 3



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Tenki Hiramatsu & Max Werner. Malerei/Bildhauerei, 3.3.-2.4., Do 15-18 Uhr, Fr+Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14



Gasometer Pforzheim

360-Grad-Panorama: Great Barrier Reef, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6



Schmuckmuseum

Margit Jäschke. Schmuckkunst/Malerei/Skulptur, bis 16.4.; 130 Jahre Wellendorff-Manufaktur, Eröffnung: 10.3., 19 Uhr, bis 1.10., Di-So+Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



RASTATT

Kunstverein

Matthias Frey. Bildhauerei, Eröffnung: 1.4., bis 29.4., Sa/So/Fei 14-18 Uhr u.n.V., In der Pagodenburg, Kapellenstr. 34



Städtische Galerie Fruchthalle

Myriam Holme. Bildhauerei/Malerei/Lyrik, bis 1.5.; 30 Jahre Fruchthalle. Gruppenausstellung, bis 1.5.; Do-Sa 12-17 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Carl Lohse. Malerei, bis 5.3.; Geta Brătescu. Drawing As A Dance, Retrospektive, Eröffnung: 24.3., 19 Uhr, bis 25.6., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Vera Leutloff. Malerei, bis 12.3.; Ins Licht. Highlights der Gemäldesammlung, bis 26.3.; Die Bewertung der Kunst. Sammlung Kienzle, bis 14.5.; James Ensor. Druckgraphik, bis 25.6., Eberhardstr. 14, Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So+Fei 11-18 Uhr



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Heiner Meyer. Malerei, 4.3.-25.6., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

What I Like! Partizipativ-kuratierte Sammlungsausstellung; Lisa Moll. Musik/Performance/Malerei; Ilse Beate Jäkel. Zeichnung, alle bis 10.4., Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-17 Uhr



Schauwerk Sindelfingen

Untiefen. Gruppenausstellung Sammlung Schaufler, Eröffnung: 19.3., 11 Uhr, bis 20.8.; Shiota. Installation/Performance, bis 8.10., Mi-So 11-18 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15



STAUFEN

Keramikmuseum

Vika Mitrichenko. Keramik/Installation, bis 26.3.; Ulrike Uschmann. Malerei/Installation/Keramik, 31.3.-21.5., Mi-Sa 14-17, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3



STUTTGART

Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Liebe. Was uns bewegt. 40 Geschichten plus Film/Performance/Lesung/Gespräch, bis 23.7., Di+Mi/Fr-So 10-18 Uhr, Do 20-21 Uhr, Konrad-Adenauer-Str. 16



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Uli Gsell, Jan Jansen, Cinyi Joh. Malerei/Skulptur/Installation, 12.3.-2.4., Di+Do 16-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95



TUTTLINGEN

Galerie der Stadt

Georgia Russel. Lichtschnitte, 25.3.-7.5., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Rathausstr. 7



TÜBINGEN

Kunsthalle

Sisters & Brothers. Geschwister in der Kunst, bis 16.4., Di/Mi/Fr-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Ilon Wikiland. Von Bullerbü bis Karlsson vom Dach. Zeichnung, Eröffnung: 17.3., 19 Uhr, Kunstschule Unteres Remstal, Weingärtner Vorstadt 14, bis 11.6., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12



WALDENBUCH

Museum Ritter

Şakir Gökçebağ. Objekt/Bild; Italienische Kunst aus der Sammlung Marli Hoppe-Ritter, bis 16.4., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Hello, Robot. bis 5.3.; How To Best Teach Design Today?, bis 16.4.; Garden Futures. Designing With Nature, 25.3.-3.10.; Sabine Marcelis. Sammlungsinstallation nach Farbe, bis 12.5.24; Barragán Gallery. Architektur/Archiv, tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2



WEIL DER STADT

Kunstforum

Barbara Ehrmann. Wachsbild/Installation/Video, 5.3.-26.3., Fr 16-19 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Wendelinskapelle, Herrenberger Str. 17



ZELL AM HARMERSBACH

Villa Haiss

Emil Schumacher. Radierung; Tobias Molitor. Siebdruck, beide bis 30.4.; Dauerausstellung: Internationale Kunst ab 1945; Skulpturenpark & Zeller Kunstweg, Dauerausstellungen Sa-So+Fei 14-18 Uhr, Am Park 1