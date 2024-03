01.03.2024–31.03.2024

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Kunst Freunde Treff. Open-Air-Gruppenausstellung, Sa, 30.3., ab 14 Uhr, Biergarten; Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord



Badischer Kunstverein

Lily Greenham. Sound Poetry. Retrospektive zum 100. Geb., Vernissage: 7.3., 19 Uhr, bis 26.5.



Badisches Landesmuseum

Gobal Family. Ana Rios, bis 21.4.



Badische Landesbibliothek

Niedlich, nützlich, unheilvoll. Der Mensch und die Tiere, bis 20.4.



BBK

Sigrid Artmann & Sibylle Möndel. Malerei/Siebdruck, bis 10.3.; Paper Play. Druckgrafik, Vernissage: 15.3., 19 Uhr, bis 14.4.; Ähnlich, darum anders. Kerstin Heller & Peco Kawashima, Vernissage: 22.3., 19 Uhr, bis 14.4.



DCS Contemporary

Siegfried Brzoska – „Impressionen“, Skulptur, bis 21.3., Mi-Fr 13-17 Uhr u.n.V.



EnBW

Heinz Mack. Jardin Artificiel, bis 21.4.



Galerie Alfred Knecht

Axel Brandt. Malerei, Vernissage: 9.3., 18 Uhr, bis 6.4.



Galerie Demmer

Georg Karl Pfahler. Malerei, bis 31.3.



Galerie Kunstfachwerk N6

Peco Kawashima. Tagtraum, Video/Objekt, Vernissage: 8.3., 18 Uhr, bis 21.4.



Galerie Kunstperipherie/n

Lebende Tote. Das Elend indischer Witwen, Vernissage: 21.3., 18 Uhr, bis 22.6.



Galerie Rottloff

Herbert Zangs. Objekt/Skulptur, 16.3.-30.4.



Gedok

Elsa Hagelskamp & Elisabeth Kamps. Malerei/Installation, bis 3.3.; Zwischenräume / Schnittmengen – eine Werkschau, Papierarbeiten von Ursula Achten & Gertrud Schosser, Vernissage: 8.3., 19 Uhr, bis 31.3.



IBZ

Anna Sewanian. Malerei, bis 12.3.; Mensch, Gruppenausstellung „Internationale Wochen gegen Rassismus“, Rahel Karaytug, Anna Sewanian, Lana Arour, Anuradha Nimbalkar, Olena Yemchenko & Brigitta Klara Daniel, Vernissage: 22.3., 19 Uhr, n.V. 0721/89 33 37 10



Kohi

Marco Battaglia. Happy Apocalypse Supermarket, Ausstellung offen je während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de)



Knielinger Museum

Regionale Geschichte & Erlebnisausstellung. Altes Handwerk, So 14-17 Uhr, Städtisches Hofgut Maxau



Kunstraum Neureut

Beatemarie Busch. Malerei/Zeichnung/Siebdruck, Vernissage: 14.4., 14 Uhr, bis 12.5.



Neue Kunst Gallery

Thitz. Malerei, bis 16.3.



Meyer Riegger

Meuser. Skulptur/Objekt/Papier, bis 9.3.



Orgelfabrik

Ich möchte ein Spiel spielen. Malte Römer & Rebecca Müller, bis 10.3.; Mi-Sa 15-19 Uhr, So 11-18 Uhr; (Why)? Julia Schück & Rebecca Höchemer, Video/Installation/Malerei, Vernissage: 14.3., 19 Uhr, bis 17.3., Fr+Sa 15-19 Uhr, So 15-20 Uhr; Wessen Weißer Garten. A-Hyun Cho, Hyun-jin Kang, Lukas Hengelhaupt, Hyein Kim



Paw Gallery

Johanna Wagner. Vernissage: 5.4., 19 Uhr, bis 17.5.



Pfinzgaumuseum

Durlach x 100. 100 Schenkungen in 100 Jahren, 16.3.-15.9.



Prinz-Max-Palais

Das andere Geschlecht. Simone de Beauvoir, bis 7.4.



Projektraum Rochade

Believability. Hsuan-wie Chen & Helen Kummer. Zeichnung/Skulptur/Video, bis 3.3. Fr/Sa/So 16-18 Uhr u.n.V., Putlitzstr. 14



Regierungspräsidium

Erfolgsfaktor Design, bis 22.3.



Retro Games

40 Jahre Tetris. Das Spiel, das aus der Kälte kam, bis 14.12.



Schauraum B9

Hanna Woll. Bildhauerei, Finissage: 7.3., 18 Uhr; Julia Schramm. Malerei, Vernissage: 22.3., 18 Uhr, 23.3., 14-18 Uhr: Gespräch & Austauschplattform, Finissage: 24.3., 11-15 Uhr



Segafredo

Shmuel Shapiro. Malerei/Grafik (Galerie Demmer), bis 31.3.



Sparkasse Karlsruhe

Vorhänge. 47. Kunstpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe, 8.-27.3., Foyer, Europaplatz



Staatliche Kunsthalle @ ZKM

Highlights der Sammlung, ZKM-Lichthof 1+2



Staatliches Museum für Naturkunde

Deutschlands Bodenschätze, bis 14.4.



Stadtarchiv

Künstlerfeste im 19 Jh. Fotos/Plakate, bis 14.3.



Städtische Galerie

Leni Hoffmann. Installation/Malerei/Objekt, Vernissage: 22.3., 19 Uhr, bis 25.8.; Katarina Baumann. Kunstpreis der Werner-Stober Stiftung 2023, Vernissage: 22.3., 19 Uhr, bis 23.6.



Südliche Waldstraße

Fotoausstellung, u.a. Galerie Elwert & Burger Inneneinrichtung, bis 9.3.



ßpace

Art Sale. HfG-StudentInnen, bis 3.3., 12-18 Uhr, Fritz-Erler-Str. 7



V12

Chiara Bellamoli, Irma Chacall, Luise Flügge. Fotografie, bis 3.3., offen n. V., Hinterhofstudio, Viktoriastr. 12



Zettzwo-Produzentengalerie

Pommes, Ketchup und Kalaschnikow. Gruppenausstellung, bis 2.3.; Vögel, Kreise und alles andere. Gruppenausstellung, Vernissage: 8.3., 19 Uhr, bis 12.4.



ZKM

Mack im ZKM, bis 7.4.; Aber ist es sicher? Digiloglounge No. 3, bis 2.6.

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Arthur Metz. Malerei, Vernissage: 1.3., 20 Uhr, bis 26.5.



Graphik-Kabinett

Tiefenscharf. Zeitg. Radierung der Sammlung, bis 10.3.



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Peter Piek. Malerei/Installation/Musik, bis 1.4.



Galerie Supper

Monika Thiele. Mond/Wald/Blatt, bis 2.3.



Museum Frieder Burda

Impossible. Gruppenschau, 2.3.-26.5.



Staatliche Kunsthalle

No Cure None Other Than Words In Talking. Theresa Hak Kyung Cha, Thuy-Han Nguyen-Chi, 8.3.-9.6.



BASEL

Fondation Beyeler

Jeff Wall. Fotografie, bis 21.4.



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Wolf-Rüdiger Hirschbiel. Malerei, Studio, bis 21.4.; Reiche Ernte. Früchte in der Kunst des 20.+21. Jh., Vernissage: 15.3., 19 Uhr, bis 16.6.



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Schall und Rau(s)ch: Dunstkreis der Dosierung. Gruppenausstellung, bis 14.4.



BRUCHSAL

Damianstor

Carola Faller-Barris. Zeichnung/Objekt, bis 17.3.; Johanna Schäfer. Giovanni Francesco Marchini-Preis 2022, Preisverleihung & Vernissage: 14.4., bis 12.5.



BRETTEN

Kunstverein

Mitgliederausstellung 2024, bis 16.3.



BÜHL

Stadtmuseum

Barbara Walser. Malerei, bis 7.4.



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk Sammlung Klein

Stiftungspreis Fotokunst. Gruppenausstellung, bis 24.3.



ETTLINGEN

Galerie Werkstadt

Jörg Dinter & Christel Fichtmüller. Malerei, bis 23.3., Do+Fr 10-13/16-18 Uhr, Sa 16-18 Uhr



Kunstverein Wilhelmshöhe

Söntke Campen. Malerei/Skulptur, Vernissage: 15.3., 19 Uhr, bis 28.4.



Museum im Schloss

Zwischen Himmel und Erde. Spannung des Wirklichen, bis 7.4.; Parallele Leben. Karl u. Helene Albiker & Karl u. Thilde Hofer; Leben auf der Burg. Mittelaltermitmachausstellung, beide bis 29.12.



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr



GERMERSHEIM

Kunstverein

Fokus Farbe. Christiane Grimm, Wolfgang Beck, Wolfgang Fritz, Glasobjekt/Installation/Malerei/Skulptur, Finissage: 24.3., 14-18 Uhr



HEIDELBERG

Galerie Marianne Heller

Poetische Systeme. Emmanuel Boos & Günter Nosch. Malerei/Keramik/Grafik, Vernissage: 10.3., 11.30-18 Uhr, Finissage: 28.4., 11-18 Uhr



Gedok

Barbara Guthy & Stefanie Anrig. Skulptur/Malerei, bis 2.3.; Beate Meffert-Schmengler. Bildhauerin, Vernissage: 9.3., 19 Uhr, bis 20.4.



Kunstverein

Raphaela Vogel. Found Subject, bis 12.5.



Kurpfälzisches Museum

Kunst und Fälschung, bis 30.6.



Textilsammlung Max Berk

Neue Dauerleihgabe: Fingerhutkollektion; Fokus Filz. Filz gestaltet Raum, 24.3.-28.7.



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Perlen & Pralinen. Werke auf Papier 1900-1930, bis 3.3.; Mary Ellen Mark. The Lives Of Women, 23.3.-28.7.



JOCKGRIM

Zehnthaus

Dieter Kühn feat. Mike Überall & Thomas Salzmann, Vernissage: 17.3., 11 Uhr, bis 7.4.



KÜNZELSAU

Sammlung Würth

Anthony Caro & Eduardo Chillida. Bildhauer & Räume, bis 27.10.; Friedensreich Hundertwasser zum 95. Geb., bis Frühjahr; HAP Grieshaber. Holzschnitt, bis Sommer



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Elizabeth Joan Clarke, Sabine Steimer, Roland Albert. Fotografie/Malerei/Skulptur, bis 10.3.



LUDWIGSHAFEN

Wilhelm-Hack-Museum

Aber mit Kunst kann man auch leben. Mia Unverzagt & Anne Hörz, bis 10.3.



MANNHEIM

Kunsthalle

Yong Xiang Li. Förderpreis Kunststiftung Rainer Wild, bis 17.3.; Das Porträt. Graphik/Plastik, bis 10.3.; Anna Uddenberg. Skulptur, bis 21.4.; Hoover. Hager. Lassnig, Fotografie/Malerei/Video/Performance, bis 28.4.



Reiss-Engelhorn-Museen

La vie des blocs. Jean-Michel Landon. Fotografie; Streifzüge durch die Natur. Jugendstil/Glas, bis 30.6.; Ugo Dossi. Zeichen und Wunder, alle bis 30.6.



NEUSTADT

Herrenhof Mußbach

Black & White. Gruppenausstellung, bis 10.3., Fr 17-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr



OFFENBURG

Galerie im Artforum

Karl Vollmer. Malerei, bis 24.3.; Martina Geist. Malerei, 14.4.-12.5.



Städtische Galerie

Frank Kunert. Fotografie/Objekt, bis 7.4.



OBERDERDINGEN

Galerie Aschingerhaus

Indra Schelble, Vernissage: 3.3., 11 Uhr, bis 14.4.



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Gabriela Stellino. Papier/Collage/Objekt, 1.-24.3.



Schmuckmuseum

Gabi Dziuba & Friends. Schmuck/Bildende Kunst, bis 26.5.



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

Point Of View. Hannah Cooke, Simone Demandt, Johannes Mundinger. Malerei/Konzept/Fotografie, bis 1.4.



Stadtmuseum

Für die Freiheit! Die Rolle der Wirtshäuser zu Beginn der Bad. Revolution 1948. Kabinettausstellung, bis 28.4.



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Alexej von Jawlensky. Malerei, bis 3.3.; Alberto Giacometti. Bildhauerei, Vernissage: 22.3., 19 Uhr, bis 23.6.



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Wolfgang Folmer. Retrospektive, bis 3.3.; Konkrete Progressionen. François Morellet & Vera Molnar, Manfred Mohr & Hartmut Böhm, bis 14.4.



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Enrico Ghinato & Vespa aus histor. Sammlung, Malerei, 2.3.-23.6.



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Künstlerporträts. Sammlung Platen, bis 15.5.



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Decoding The Black Box. Gruppenausstellung, bis 16.6.; Schaufenster Junge Kunst: Hell Gette. Malerei, bis 7.4.



Schauwerk Sindelfingen

Shiota. Installation/Performance, bis 1.4.; Doug Aitken. Return To The Real, bis 16.6.



STAUFEN

Keramikmuseum

Youkyung Sin. Preisträgerin 2023, bis 17.3.; Estelle Robert. Keramik, 22.3.-12.5.; Tonangebend. Starke Frauen & ihre Kunst 1918-45, bis 30.11.



STUTTGART

Königsbau Passagen

Körperwelten. Am Puls der Zeit, bis 3.3.



TÜBINGEN

Kunsthalle

Innenwelten. Sigmund Freud und die Kunst, bis 3.3.; Kunstschätze. Aus Niederösterreich, Vernissage: 22.3., 19 Uhr, bis 15.9.



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Ja, was denn?! Volker Kriegel. Musiker, Zeichner, Autor, Vernissage: 8.3., 19 Uhr, bis 2.6.



WALDENBUCH

Museum Ritter

Rozbeh Asmani. All Our Colours; Made Of Paper. 60 Positionen, beide bis 7.4.



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Iwan Baan. Fotografie, bis 3.3.; Tane Garden House. Architektur, bis 21.4.



WEIL DER STADT

Kunstforum/Wendelinskapelle

Edda Jachens & Monika Majer. Papier/Wachs/Stein, bis 17.3.