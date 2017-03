08.03.2017 - 16.04.2017

KARLSRUHE

Badischer Kunstverein

Josef Dabernig – Stabat Mater + Zofia Kulik – Instead of Sculpture, bis 1.5., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3, Tel. 0721/282 26, www.badischer-kunstverein.de



Badische Landesbibliothek

Aus den Augen, aus dem Sinn – Verschwundene Bauten des Karlsruher Jugendstils, Eröffnung: 23.3., 19 Uhr, bis 17.6., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15, Tel. 175 22 22, www.blb-karlsruhe.de



Badisches Landesmuseum

Ramses. Göttlicher Herrscher am Nil, bis 18.6., Wohin, wohin? – Studioausstellung in WeltKultur, bis Dez 2017, Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis im Schlossturm), Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, Tel. 926-65 14, www.landesmuseum.de



Erinnerungsstätte Ständehaus

Vor aller Augen – Fotodokumente des nationalsozialistischen Terrors in der Provinz, bis 25.3., We are here! – Foto-/Interviewprojekt (Wochen gegen Rassismus), bis 26.3., Di-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Ständehausstr. 2, www.karlsruhe.de/b1/stadtgeschichte



Ev. Stadtkirche Durlach

Frauenaltar – Candace Carter, bis 17.4., Mo-Do 10-12 Uhr, So während Gottesdienst, Pfinztalstr. 31, www.candace-carter.de



Generallandesarchiv

Verwahrlost und gefährdet? – Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949-1975, bis 30.3., Di-Do 8.30-17.30 Uhr, Fr 8.30-19 Uhr, Nördliche Hildapromenade 3, www.landesarchiv-bw.de/glak



Museum beim Markt

#Waldschwarzschön – Black Forest remixed!, 14.4.-7.1.2018, Di-So/Fei 10-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 6, Tel. 926 65 78, www.landesmuseum.de



Orgelfabrik Durlach

1,63 – Sarah Degenhardt, Jorinde Fischer, Clarissa Schnitzer, Wanda Sprenger, Eröffnung: 22.3., 19 Uhr, Finissage/Brunch: 2.4., 11 Uhr, Abklatsch – Melanie Dorfer, Konstantin Friedrich, Frida Ruiz, Sanna Reitz, Eröffnung: 12.4., 19 Uhr, bis 30.4., Mi-Sa 15-19.30 Uhr, So 11-18 Uhr, (Karfreitag/Ostermontag geschl.), Amthausstr. 17, Tel. 428 98, www.orgelfabrik-verein.de



Regierungspräsidium

Gregor International Calendar Award, bis 19.3., Di-So 11-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17, www.rp-karlsruhe.de



Staatliche Kunsthalle

Unter freiem Himmel – Landschaft sehen, lesen, hören, bis 27.8., Junge Kunsthalle: Cornelia Funke. Zauberwelten, Eröffnung: 18.3., 15 Uhr, bis 27.8., Di-So 10-18 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2, Tel. 926-33 59, www.kunsthalle-karlsruhe.de



Staatliches Museum für Naturkunde

Wölfe, bis 2.4., Amerika nach dem Eis – Mensch und Megafauna in der Neuen Welt, Eröffnung: 5.4., 18 Uhr, bis 28.1.2018, Form und Funktion – Vorbild Natur (Dauerausstellung), Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13, Tel. 175 21 11, www.smnk.de



Stadtarchiv

Vor 50 Jahren... Mit Horst Schlesiger durch das Jahr 1967, bis 31.8., Mo-Mi 8.30-15.30 Uhr, Do 8.30-18 Uhr, Tel. 133 42 25, Markgrafenstr. 29, www.karlsruhe.de/stadtarchiv



Städtische Galerie

Karl Hubbuch – Der Zeichner, bis 17.4., Lisa Kränzler – KUX, bis 7.5., umgehängt 2016. Idole und Legenden, bis Frühjahr 2017, Skulpturen aus der Sammlung, Eröffnung : 7.4., 19 Uhr, bis 18.6., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



ZKM-Medienmuseum

Film Art On Air. Gideon Bachmanns Gespräche mit Kinopersönlichkeiten, bis 30.4., Beat Generation, bis 30.4., Fast Forward Science – Ausstellung der Gewinnerwebvideos, bis 30.4., Floris Neusüss, Renate Heyne: Leibniz’ Lager (Sammlungswelten in Fotogrammen), bis 5.3., Albrecht Kunkel. Quest (Fotografien), bis 23.4., AppArtAward 2016 Highlights, bis 15.7., Aldo Tambellini. Black Matters, Eröffnung: 10.3., 19 Uhr, bis 6.8., Poetische Expansionen: Nanni Balestrini, Hansjörg Mayer, Gerhard Rühm u. a., Eröffnung: 31.3., 19 Uhr, bis 22.10., ZKM Gameplay, bis 31.12., The Morning Line (Vorplatz), Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, Tel. 81 00-0, www.zkm.de



Architekturschaufenster

Muuto-Pop-up-Store, 16.3.-1.4., Do-Fr 10-18 Uhr, Sa, 1.4. 10-16 Uhr, Waldstr. 8, www.feco-feederle.de



Artlet Studio

Mit Quast und Kettensäge – Anja Weinberg, Georg Janßen, Eröffnung : 2.4., 14 Uhr, bis 6.5., Fr 14-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Boeckhstr. 4, Tel. 0151/15 67 52 32, www.artlet-studio.com



Atelier für Kunst und Bau

Fühlst du es auch? – Nina Karkoschka (Holzschnitte), Eröffnung: 7.4., 19 Uhr, bis 19.4., Mi/Fr/So 16-20 Uhr u.n.V., Kriegsstr. 161, www.atelier-kub.de



Centre Culturel Franco-Allemand

Bricks to Perform – Thomas Geiger, bis 30.3., Mo-Do 10-12.30 + 14-18 Uhr, Fr 10-12.30 Uhr, Postgalerie 3. OG, www.ccf-ka-de



Eiswiesen Dialoge

people. animals. landscape and more – Dolli Schorp (Fotoarbeiten aus Südafrika), bis 31.12., Mo/Di 10-19 Uhr u.n.V., Jürgen Mayer + Martin Kemminer, Auf den Eiswiesen 10, Tel. 0172/809 82 21, www.kemminer-architektur.de



Fraunhofer IOSB

Angesichts... Seelenkinder im Gegenüber – Helga Betsarkis, Ingrid E. Zobel, bis 31.3., Filzkunst – 10 unterschiedliche Ansätze, Eröffnung: 6.4., 17.30 Uhr, n.V., Fraunhoferstr. 1, Tel. 60 91-333, www.iosb.fraunhofer.de



Fünf

Zwischen Licht und Schatten – Andrea Ocampo (Fotografie), seit 15.2., Di-Sa ab 18 Uhr, So ab 10 Uhr, Kanalweg 52, Tel. 97 66 47 12, www.fuenf.de



Galerie Axel Demmer

Das Phänomen Herbert Zangs – Arbeiten aus 3 Jahrzehnten, bis 30.3., Mo-Sa 11-18 Uhr, Herrenstr. 50, www.axeldemmer.de



Galerie Knecht & Burster

Der 80. Geburtstag – Hans Baschang, Dieter Krieg, Walter Stöhrer, Eröffnung: 18.3., 19 Uhr, bis 6.5., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, Tel. 937 49 10, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie Kunstperipherie/n

Face to Face – Helmut Wachter (Streetphotography), Eröffnung: 6.4., 18 Uhr, bis 6.5., Mo-Do 9-16 Uhr, Fr 9-15 Uhr, Scheffelstr. 37, www.galerie-kunstperipherien.de



Gedok

Wechselspiel – Anne-Bärbel Ottenschläger (Malerei)/Johanna Reutter (Textiles), bis 2.4., Strukturen und Verzweigtes – Monika Kaeser (Plast. Bilder)/Christa Dihlmann (Objekte), Eröffnung: 13.4., 20 Uhr, bis 7.5., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14, Tel. 37 41 37, www.gedok-karlsruhe.de



Haus des Sports

Momente – Bernd Hentschel (Künstlerische Sportfotografie), Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-12 Uhr, Am Fächerbad 5, www.badischer-turner-bund.de, www.bernd-hentschel.de



Kaplus 50

It’s About Time – Jörg Reimann (Fotografie), Eröffnung: 23.3., 19 Uhr, bis 2.10., Adlerstr. 33, www.reimannjoerg.de, www.kaplus50.de



Kohi

Vibrations – Csilla Ruzics (Malerei/Collage), bis 27.3., Inner Fields, Eröffnung: 8.4., 19 Uhr, geöffnet während Veranstaltungen u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47, www.kohi.de



Kunstraum Neureut

1 weitere Person – Konstantin Voit, Eröffnung: 6.4., 19 Uhr, bis 23.4., Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-17 Uhr, Altes Milchhäusle, Kirchfeldstr. 122, www.kunstraum-neureut.de



Kunstverein Letschebach

Minna – Rosa Grünwald, Eröffnung: 25.3., 19 Uhr, Speculative Melancholia – Ipek Hamzaoglu, Eröffnung: 1.4., 18 Uhr, bis 8.4., Blumentorstr. 12, www.letschebach.de



Neue Kunst Gallery

Igor Oleinikov. Fund, bis 18.3., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Zirkel 32, Tel. 130 57 21, Mobil 0151/15 61 37 13, www.neuekunst.de



Poly Produzentengalerie

Farbkartografische Zeitspuren – Conny Luley (Malerei), Finissage: 26.3., 15 Uhr, Mythos & Körper – Klaus Grocholl (Malerei/Skulptur), Eröffnung: 31.3., 19 Uhr, bis 23.4., Mi-So 17-20 Uhr, Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22 Uhr, So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



Rathausgewölbe Durlach

4 Elemente – Katja Wittemann, Christine Bogner, Pavel Miguel, Wolfgang Kopf (Schmuck/Malerei/Skulptur), Eröffnung: 24.3., 19 Uhr, bis 26.3., Sa/So 10-20 Uhr, Pfinztalstr. 33



Siemens

115 Jahre Siemens in Karlsruhe, virtuelle Ausstellung, www.siemens.de/von-tradition-und-innovation



Tollhaus

Ich suche meine wahre Heimat (Wochen gegen Rassismus), Eröffnung: 13.3., 18 Uhr, bis 31.3., Mo-Fr 10-18 Uhr und während der Veranstaltungen, Alter Schlachthof 35, www.fluechtlingshilfe-karlsruhe.de



Tom Boller Ladenatelier

Dieter Franke. Paintings, bis 3.5., Mo 16-19 Uhr, Di/Do/Fr 11-19 Uhr, Mi/Sa 11-16 Uhr, Werderstr. 30, www.tomboller.de



Verkehrmuseum

Abgefahren – Rund ums Rad, bis 30.9., So 10-13 Uhr, Werderstr. 63, www.verkehrswacht-karlsruhe.de



Volksbank Durlach

Der inszenierte Zufall – Axel Birgin (Highspeed-Fotografie), bis 20.4., Mo-Mi/Fr 8.30-16 Uhr, Do 8.30-18 Uhr, Pfinzstr. 87-91, www.liquid-inspirations.de



Zettzwo Produzentengalerie

Kohlrabenschwarz, bis 8.4., alles so schön grün, Eröffnung: 13.4., 19 Uhr, bis 6.5., Fr 18-20 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



REGION

ALTENSTEIG

Rathausfoyer

Calwer Landschaften, bis Ende März, Mo-Sa 9-18 Uhr, So 13-18 Uhr, Rathausplatz 1, www.altensteig.de



BACKNANG

Galerie der Stadt

Orangerie bei Nacht. Henrik Schrat, bis 23.4., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, Tel. 07191/89 44 77, www.galerie-der-stadt-backnang.de



Graphik-Kabinett

Mein lieber Freund und Kupferstecher. Das Stuttgarter Kupferstecherei-Institut (1770-1830), Eröffnung: 2.4., 11.30 Uhr, bis 14.5., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-19 Uhr, Helferhaus, Petrus-Jacobi-Weg 5, Tel. 07191/89 44 77, www.galerie-der-stadt-backnang.de



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

Bernd Sannwald, Dieter Härtter (Fotografie), bis 26.3., Do/Fr 16-18 Uhr, So 15-18 Uhr, Schlossgasse 3, www.kunstgilde-art.de



BADEN-BADEN

Museum Frieder Burda

Sigmar Polke. Alchemie und Arabeske, bis 21.5., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, Tel. 07221/39 89 80, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

Sergej Jensen, bis 18.6., Studio 45cbm: Jennifer Mattes (Videoinstallation), bis 19.3., Public Hybrids – David Jablonowski (Skulptur), Eröffnung: 31.3., 19 Uhr, bis 7.5., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, Tel. 07221/30 07 64 44, www.kunsthalle-baden-baden.de



LA 8

Natur und Kulisse. Vornehme Parallelgesellschaften im 19. Jhdt., 25.3.-3.9., Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Galerie Supper

Oho! – Arbeiten im Kleinformat, bis 28.5., Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa/So 12-16 Uhr, Kreuzstr. 3, Tel. 07221/373 04 50, www.galeriesupper.de



Freunde junger Kunst e.V.

Emil Wachter, Eröffnung: 2.4., 11 Uhr, bis 14.5., Di-Fr 15-18 Uhr, Sa/So + Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, Tel. 07221/262 61, www.gfjk.de



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Was ich mit mir trage – Gepäckstücke und ihre Fluchtgeschichten, bis 26.3., Meisterwerke der frz. Moderne – Malerbücher von Bonnard bis Picasso, Eröffnung: 7.4., 19 Uhr, bis 2.7., Malerbücher/Mappenwerke des 20./21. Jh., Eröffnung: 7.4., 19 Uhr, bis 24.9., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64, Tel. 07142/744 83, galerie.bietigheim-bissingen.de



BÖNNIGHEIM

Schloss

Outsider-Art der Sammlung Zander, bis 21.5., Do-So 11-17 Uhr, Hauptstr. 15, Tel. 07143/42 26, www.sammlung-zander.de



BRETTEN

Alte Pinselfabrik

Bretten baut: Lego- und Idema-Ausstellung, bis 18.6., Weißhoferstraße, www.bretten.de



BRUCHSAL

Kunstverein Das Damianstor

Angelika Summa (Drahtplastiken), Wolf-Dietrich Weissbach (Fotografie), Eröffnung: 19.3., 11 Uhr, bis 16.4., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11, www.damianstor.de



BÜHL

Friedrichsbau

Flugblätter – Thomas Putze, Eröffnung: 31.3., 19 Uhr, bis 23.4., Mi-Fr 16-20 Uhr, Sa/So/Ostermontag 10-18 Uhr, Karfreitag geschl., Friedrichstr. 2



COLMAR

Musée Unterlinden

Jean-Jacques Karpff – Zeichnungen/Miniaturmalerei, 18.3.-19.6., Mo/Mi/Fr-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Place Unterlinden, Tel. 0033-389 20 15 50, www.musee-unterlinden.com



DAHN

Altes Rathaus

Human Nature – Patrick Fauck, Susanna Storch, Melanie Tilkov, bis 13.4., Mi/Do/So 15-18 Uhr, Marktstr. 7, www.kunstverein-dahn.de



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

Museum wurde es immer schon genannt – Karolin Bräg, bis 26.3., Leidenschaft. Passion – Im Fokus: Pierre Soulages, bis 28.1.2018, Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Museumsweg 1, Tel. 0771/896 68 90, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Museum für Aktuelle Kunst/Sammlung Hurrle

Panorama – Imagination und Sprache. Schlüsselwerke der Sammlung Hurrle, bis 23.4., Profile in der Kunst am Oberrhein: Karlheinz Bux, Rainer Nepita, Eröffnung: 22.3., 18.30 Uhr, bis 9.7., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Vier Jahreszeiten, Almstr. 49, Tel. 0781/93 20 14 02, www.museum-hurrle.de



Mediclin Staufenburg Klinik

Ephémère – Marie-Hélène H.-Desrue (Malerei), bis 21.4., tägl. 9-19 Uhr, Burgunderstr. 24, Tel. 0781/47 30, www.staufenburg-klinik.de, www.h-desrue.com



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

Open Minded – Stiftungspreis Fotokunst, bis 11.6., Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40, Tel. 07042/376 95 66, www.sammlung-klein.de



ETTLINGEN

Museum

Neue Sammlungsausstellung – Karl Hofer (1878-1955) + Karl Albiker (1878-1961), Mi-So 11-18 Uhr, Schlossplatz 3, Tel. 07243/10 12 73, www.museum-ettlingen.de



Kunstverein Wilhelmshöhe

When Empathy And Sympathy Arrive – Lukas Schneeweiss, bis 16.4., Mi-Sa 15-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86, Tel. 07243/138 74, www.kunstverein-wilhelmshoehe.de



GAGGENAU

Unimog-Museum

Vom Orientexpress zum Unimog – Automobilbau im Murgtal, bis 23.4., Di-So 10-17 Uhr, An der B462, Ausfahrt Schloss Rotenfels, Tel. 07225/98 13 10, www.unimog-museum.de



GERMERSHEIM

Kunstverein

abstrakt im k.g – Frank Joachim Grossmann, Clapeko van der Heide, Peter Nowack u.a., Finissage: 9.4., 17 Uhr, Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10, www.kunstportal-pfalz.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 10.15 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Natur und Abstraktion – Klaudia Thiel-Heitlinger (Malerei/Papierarbeiten), Eröffnung: 26.3., 11.15 Uhr, bis 5.5., Mo-Do 8-12 Uhr, Do 14-18 Uhr, Fr 8-13 Uhr, Igelbachstr. 11, Tel. 07224/644 44, www.gernsbach.de



HEIDELBERG

Textilsammlung Max Berk

Colour Improvisations 2 – Art Quilts, 9.4.-13.8., Mi/Sa/So 13-18 Uhr u.n.V., Brahmsstr. 8, HD-Ziegelhausen, Tel. 06221/80 03 17, www.museum-heidelberg.de



Gedok Galerie

SchriftBilder – Christel Fahrig-Holm, Sabine Friebe-Minden, bis 1.4., In bester Gesellschaft – Michaela Cremer, Petra Lindenmeyer, Hildegard Pareth, Eröffnung: 8.4., 19 Uhr, bis 13.5., Mi-Fr 17-20 Uhr, Sa 11-18 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Stadtbücherei

Licht-Felder – Siro (Farbe gedruckt), bis 29.3., Di-Fr 10-20 Uhr, Sa 10-16 Uhr, Poststr. 15



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann/Städtische Museen

Skulpturen aus Papier. Von Kurt Schwitters bis Karla Black, 19.3.-2.7., Di-So 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr (Osterfeiertage geschl.), Allee 28, Tel. 07131/56 44 20, www.museen-heilbronn.de



JOCKGRIM

Zehnthaus

Alexandra Deutsch. Eine Werkschau, bis 9.4., Fr 20-22 Uhr, Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-28, www.zehnthaus.de



KAISERSLAUTERN

Museum Pfalzgalerie

Schnittstellen – Bestandsprobe IV, bis 6.8., Di 11-20 Uhr, Mi-So/Fei 10-17 Uhr, Museumsplatz 1, Tel. 0631/364 72 01, www.mpk.de



KÜNZELSAU

Museum Würth

Farbpoesie zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Cantastorie der Puppenspielerfamilien Maldera und Parisi, bis 21.5., tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

The Space Between – Klaus Fischer (Malerei), Rolf Kurz (Stahlplastik), bis 19.3., TimeOut – Jongsuk Yoon, Marko Schiefelbein, Serhii Torbinov, Eröffnung: 31.3., 20 Uhr, bis 7.5., Di/Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20, Tel. 06341/89 84 72, www.villa-streccius.de



Striefflerhaus

Jugendstil. Aufbruch der Moderne in die Pfalz, bis 2.4., Fr/Sa/So 14-17 Uhr, Löhlstr. 3, Tel. 06341/862 04, www.strieffler-haus.de



Galerie Hiestand

Verborgenes Leben – Christa Zeitlhofer, Uta Charlotte Kügler, Eröffnung: 17.3., 19 Uhr, bis 29.4.. Di-Fr 10-16 Uhr, Sa 10-15 Uhr u.n.V., Stadthausgasse 11, Tel. 06341/968 90 73, www.galerie-hiestand.de



LUDWIGSHAFEN

Wilhelm-Hack-Museum

Abstraktionen – Werke aus der Sammlung von Popowa bis Nicolai, bis 5.6., Blinky Palermo. Eine Herausforderung der Avantgarde, bis 14.5., Tomás Saraceno – Aerosolar Journeys, bis 30.4., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, Tel. 0621/504-29 03, www.wilhelmhack.museum



Rudolf-Scharpf-Galerie

Manuele Cerutti. Gleiches zu Gleichem, bis 16.4., Do/Fr 15-18 Uhr, Sa/So 13-18 Uhr, Hemshofstr. 54, Tel. 0621/529 19 68, www.wilhelmhack.museum



MANNHEIM

Port 25 – Raum für Gegenwartskunst

Port 25 meets B-Seite, Lars Breuer, Werner Degreif, Schirin Kretschmann u.a., Eröffnung: 17.3., 19 Uhr, 18.3.-7.5., Di-So 12-18 Uhr, Hafenstr. 25-27, www.port25-mannheim.de



Reiss-Engelhorn-Museen

Museum Weltkulturen D5

Total genial! – Coole Erfindungen vom Faustkeil bis zur Jeans (Mitmachausstellung ab 4 J.), 9.4.-1.10., Di-So 11-18 Uhr, Tel. 0621/293 3150, www.rem-mannheim.de



Technoseum

2 Räder – 200 Jahre. Freiherr von Drais und die Geschichte des Fahrrades, bis 25.6., tägl. 9-17 Uhr, Museumsstr. 1, Tel. 0621/429 89, www.technoseum.de



MAULBRONN

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde (Mitte 1960 bis 1980er Jahre), So 13.30-17 Uhr, Schafhof 2, Tel. 07043/95 79 10, www.kunstsammlung-heinrich.de



NEUENBÜRG

Schloss

Ortszeit – KünstlerInnen der Kulturregion Nordschwarzwald, bis 19.3., Augsburger Puppenkiste, Eröffnung: 9.4., 11 Uhr, bis 12.11., Mi-Sa 13-18 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Tel. 07082/79 28 61, www.schloss-neuenbuerg.de, www.landesmuseum.de



NEUSTADT

Up Art Galerie

Taron – Gabriele Basch (Malerei/Cut Out), Gesa Lange (Zeichung), Eröffnung: 2.4., 11 Uhr, bis 22.5., Mi/Do/So 14-18 Uhr, Villa Knoeckel, Quellenstr. 32, Tel. 06321/92 92 49, www.upart-online.de



OFFENBURG

Städtische Galerie

Raymond E. Waydelich. Retrospektive, bis 28.5., Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, Tel. 0781/82 20 40, www.galerie-offenburg.de



Museum im Ritterhaus

Wunder. Facetten des Unfassbaren, bis 25.6., Wald – Land – Fluss. Stein, Pflanze, Tier (Dauerausstellung), Verdammt lang her: Archäologie in der Ortenau (neue Dauerausstellung), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, Tel. 0781/82 25 77, www.museum-offenburg.de



Salmen

Herz aus Holz – Jochen Scherzinger, Eröffnung: 31.3., 19 Uhr, bis 9.4., 16-21 Uhr, Lange Straße 52, www.salmen-offenburg.de



PIRMASENS

Forum Alte Post

Konfluenz – Wolfgang Fritz, bis 19.3., Hugo-Ball-Kabinett (interaktive Dauerausstellung) Di-So 11-18 Uhr, Poststr. 2, Tel. 06331/239 27 16, www.forumaltepost.de



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Double-Act – Kathrin Rank, Mirko Schallenberg (Malerei), Eröffnung: 17.3., 20 Uhr, bis 23.4., Do 14-17 Uhr, Fr/Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr (Ostern geschlossen), Brunnenstr. 14, Tel. 07231/46 51 42, www.galerie-broetzinger-art.de



Gasometer Pforzheim

Rom im Jahr 312 – Yadegar Asisi (Panorama), bis Sept., Di-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Hohwiesenweg 6, Tel. 07231/776 09 97, www.gasometer-pforzheim.de, www.asisi.de



Hohenwart Forum

reFORMATion – Kunstwettbewerb zum Reformationsjubiläum, Eröffnung: 26.3., 11 Uhr, bis 5.11., Mo-Sa 8-19 Uhr, So 8-16 Uhr, Schönbornstr. 25, www.hohenwart-forum.de



Kunstmuseum

Abraham David Christian – Die Wege der Welt. Silva Nigra. Der Schwarze Wald, bis 19.3., Mi/Sa 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81, Tel. 07231/39 20 79



Kunstverein im Reuchlinhaus

Immer. Wieder – Prozess und Wiederholung in der Kunst, bis 26.3., Marie von Heyl & Philipp Eberle: Haute Kantár, bis 17.4., Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, Tel. 07231/215 25, www.kunstvereinpforzheim.de



Kupferdächle

Reloaded! – Comic Kunst Selbstgemacht, bis 28.4., Di-Fr 16-21 Uhr und während der Veranstaltungen, Kallhardtstr. 31, Tel. 07231/28 09 50, www.kupferdaechle.de



Neues Rathaus

Picassos Guernica mit den Augen HAP Grieshabers, bis 3.4., Marktplatz 1, www.kultur.pforzheim.de



Pforzheim Galerie

Bernhard Karl Becker – Humanist, Pazifist und Maler, bis 18.3., Manfred Mohr, Eröffnung: 9.4., 11.30 Uhr, bis 2.7., Mi/Sa 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81, www.kultur.pforzheim.de



Schmuckmuseum

Mechanik en miniature – Armbanduhren der Luxusklasse, bis 23.4., Künstler, Visionäre, Vorbilder aus Pforzheim – 250 Jahre Pforzheimer Uhren- und Schmuckindustrie, Di-So + Fei 10-17 Uhr, Reuchlinhaus, Jahnstr. 42, Tel. 07231/39 29 70, www.schmuckmuseum.de



Stadtbibliothek

Georg Elser – Ich habe den Krieg verhindern wollen, bis 3.4., Deimlingstr. 12, www.kultur.pforzheim.de



Stadtmuseum

Frühe Schmuck- und Bijouteriemanufakturen: Hanau, Pforzheim, Schwäbisch Gmünd, bis 1.5., Mi/Do 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Westliche Karl-Friedrich-Str. 243, Tel. 07231/39 25 59, www.kultur.pforzheim.de



Technisches Museum

Kollmar und Jourdan: Ein Weltunternehmen in Pforzheim, Eröffnung: 8.4., 12.30 Uhr, bis 4.6., Mi-Sa 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81, www.kultur.pforzheim.de



Thalia

Autorenschmuck, Eröffnung: 5.4., 19 Uhr, bis 6.5., Mo-Fr 9-20 Uhr, Sa 9-19 Uhr, Westliche Karl-Friedrich-Str. 27-29, Tel. 07231/134 20



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

Susanne Neiss und Sammlung Rastatt (Fotografie), bis 1.5., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, Tel. 07222/972 84 10, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Das Dörfel – Ein Stadtteil macht Geschichte, bis 8.10., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, Tel. 07222/972 84 00, www.stadtmuseum-rastatt.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Durch Zeit und Raum. Aktuelle Arbeiten von Robert Schad, bis 11.6., herman de vries. from earth: oberschwaben, Eröffnung: 17.3., 19 Uhr, bis 11.6., Di-So/Fei 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Tel. 0751/828 10, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Städtisches Kunstmuseum Spendhaus

après tout – Alice Haarburger zum 125. Geb., bis 26.3., HAP Grieshaber: Kindheitsbilder, bis 17.9., Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So/Fei 11-18 Uhr, Spendhausstr. 4, Tel. 07121/303 23 22, www.reutlingen.de/kunstmuseum



SCHÖMBERG

Haus Bühler

Gestaltete (T)Räume – Erika Koch, Brigitte Radermayer, bis 9.4., So 14-17 Uhr, u.n.V., Parkstr. 6, Tel. 07084/75 41, www.schoemberg.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Wasser, Wolken, Wind in Werken der Sammlung Würth, bis 3.9., tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



SCHWEIGEN

Skulpturengarten

Steine & Bilder – hauen & malen, bis März, Hauptstraße Rechtenbach, www.schweigen-rechtenbach.de



SINZHEIM

Galerie B

Transit – Ann Wolff (Skulpturen aus Glas), bis 22.3., Mo-Sa n.V., Bergstr. 19, Tel. 07221/855 85, www.galerieb.de



SINDELFINGEN

Schauwerk

Lichtwirbel – rosalie, bis 2.7., Split – Spiegel, Licht, Reflexion, bis 3.10., Jason Martin. Werke 1997-2017, bis 28.1.2018, Di/Do 15-16.30 Uhr (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, Tel. 07031/932 49 00, www.schauwerk-sindelfingen.de



SPEYER

Historisches Museum der Pfalz

Maya – Das Rätsel der Königsstädte, bis 23.4., Di-So 10-18 Uhr, Domplatz, Tel. 06232/62 02 22, www.museum.speyer.de



STAUFEN

Keramikmuseum

Der Elefant im Porzellanladen – Die Kunst der Tierfiguren, 1.4.-30.11., Mi-Sa 14-17 Uhr, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3, 07633/80 64 50, www.landesmuseum.de



STRASBOURG

Le Vaisseau

Effekthascherei, 31.3.-26.5., LAB’OH – Neue Ideenwelt, Di-So 10-18 Uhr, 1 bis rue Philippe Dollinger, www.levaisseau.com



STUTTGART

Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Körperwelten & Der Zyklus des Lebens, bis 20.5., Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr, Mercedesstr. 69, www.koerperwelten.de/stuttgart



Württembergischer Kunstverein

Post-Peace – Anna Dasovic, Adrian Melis, Dorian de Rijk u.a., bis 7.5., Di + Do-So 11-18 Uhr, Mi 11-20 Uhr, Schlossplatz 2, Tel. 0711/22 33 70, www.wkv-stuttgart.de



Kunstmuseum

Konkrete Anliegen. Sammlung Teufel, bis 10.9., Di-So 10-18 Uhr, Fr 10-21 Uhr, Kleiner Schlossplatz 1, Tel. 0711/261 196 00, www.kunstmuseum-stuttgart.de



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Wildwechsel – Pirmin Lang (Malerei), Eröffnung: 19.3., 11 Uhr, bis 9.4., Di/Do 16-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95, Tel. 07269/78 24, www.kulturkreis-sulzfeld.de