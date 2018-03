09.03.2018 - 15.04.2018

KARLSRUHE

Badische Landesbibliothek

Schlaglichter: 100 Bücher des Jahres 1918, bis 26.5., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15, Tel. 175 22 22, www.blb-karlsruhe.de



Badisches Landesmuseum

Die Etrusker – Weltkultur im antiken Italien, bis 17.6., Zweck fremd?! – Den Dingen auf der Spur, bis 5.8., Studioausstellung: Island Hoping, bis 30.12., Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis), Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, Tel. 926-65 14, www.landesmuseum.de



Erinnerungsstätte Ständehaus

Papier ist nicht geduldig – die Erhaltung von Schriftgut und Grafik, 27.3.-19.5., Di-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Ständehausstr. 2, www.karlsruhe.de/b1/stadtgeschichte/staendehaus.de



Pfinzgaumuseum Durlach

Durlacher Glanzstücke, bis 13.5., Mi 10-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlsburg, Pfinztalstr. 9, www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum



Prinz-Max-Palais – Museum für Literatur

15 Jahre Mechthild-Mayer-Stiftung, bis 18.3., Di/Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlstr. 10, Tel. 133 40 87, web3.karlsruhe.de/Kultur/MLO



Regierungspräsidium am Rondellplatz

gregor calendar award 2018, bis 18.3., Fotoausstellung Trigger – Südwind, 17.3.-20.4., Di-So 11-19 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17, www.rp-karlsruhe.de



Staatliche Kunsthalle

Carl Ludwig Frommel – Künstler und Galeriedirektor, bis 27.5., Sean Scully: Vita Duplex, 24.3.-5.8., Farbe querfeldein (Junge Kunsthalle), 25.3.-21.10., Di-So 10-18 Uhr, Do bis 21 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2, Tel. 926-33 59, www.kunsthalle-karlsruhe.de



Staatliche Museum für Naturkunde

Kegelrobben auf Helgoland, bis 8.4., Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13, Tel. 175 21 11, www.smnk.de



Stadtarchiv

Vor 50 Jahren ... Mit Horst Schlesiger durch das Jahr 1968, bis 27.9., Mo-Mi 8.30-15.30 Uhr, Do 8.30-18 Uhr, Tel. 133 42 25, Markgrafenstr. 29, www.karlsruhe.de/stadtarchiv



Städtische Galerie

Benno Blome: Stilles Land, bis 3.6., Umgehängt, bis Frühjahr 2019, Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



Stadtmedienzentrum

Von Golgatha nach Auschwitz, bis 23.3., Mo/Mi 8-16 Uhr, Di/Do 7-16 Uhr, Fr 8-14.30 Uhr, Moltkestr. 64, Eingang B, www.gbs-karlsruhe.de



ZKM-Medienmuseum

Datumsoria: The Return of the Real, bis 18.3., The Art of Immersion II, bis 29.4., The Art of Immersion III. Inside Tumucumaque, 6.-29.4., App Art Award 2017, bis 31.3., DIA-LOGOS: Ramon Llull und die Kunst des Kombinierens, Eröffnung: 16.3., 19.30 Uhr, bis 1.7., Feministische Avantgarde der 1970er Jahre, bis 8.4., Open Codes. Leben in digitalen Welten, bis 6.1.2019, ZKM Gameplay, bis 31.12., The Morning Line (Vorplatz), Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, Tel. 81 00-0, www.zkm.de



Architekturschaufenster

Water Based Urbanism, Eröffnung: 15.3., 19 Uhr, bis 6.4., Mo-Do 9-12 + 14-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr, Waldstr. 8, www.architekturschaufenster.de



Artlet Studio

Chinese Impressions, bis 5.4., Just Ourselves – Sebastian Späth und Isra Abdou, Eröffnung: 7.4., 19 Uhr, bis 15.4., Di-Fr 14-18.30 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Boeckhstr. 4, Tel. 0151/15 67 52 32, www.artlet-studio.com



Atelier für Kunst und Bau

Karlsruher Lieblingsbaustellen – Tom Boller, Eröffnung: 17.3., 19 Uhr, bis 31.3., Membran: Julia Schmölzer – Malerei und Objekte, Eröffnung: 6.4., 19 Uhr, bis 22.4., Sa/So 15-18 Uhr, Kriegsstr. 161, www.atelier-kub.de



BBK

Charlotte Schober/Dietmar Israel: Malerei, Eröffnung: 18.3., 11 Uhr, bis 8.4.,

Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-18 Uhr, Tel. 937 47 46, Am Künstlerhaus 47, www.bbk-karlsruhe.de



Café Nun

The FAR Side – David Arzt (Fotografie), bis 31.3., Do 18-23 Uhr, Fr/Sa 18-24 Uhr, Gottesauer Str. 35, www.nuncafe.de



CAS Software

„…bei näherer Betrachtung“: Karlsruher Künstler spielen mit dem zweiten Blick, bis 1.6., Mo-Fr 9-18 Uhr, CAS-Weg 1-5, www.cas.de



Contemp rent in St. Anna

Fahar Al-Salih: To Blow A Rainbow, tägl. geöffnet, Rüppurrer Str. 29



Eiswiesen Dialoge

people. animals. landscape and more – Dolli Schorp (Fotoarbeiten aus Südafrika), bis Mitte 2018, Mo/Di 10-19 Uhr u.n.V., Jürgen Mayer + Martin Kemminer, Auf den Eiswiesen 10, Tel. 0172/809 82 21, www.kemminer-architektur.de



Fraunhofer IOSB

Zeitzeugen – Renata Schepmann, bis 7.6., n. Vereinb., Tel. 0721/60 91-333, Fraunhoferstr. 1, www.iosb.fraunhofer.de



Fünf

Michael Senft: Astwerke, Kanalweg 52, Tel. 0721/ 97 66 47 12, www.fuenf.de



Galerie Burster

Alex Feuerstein: Das Runde muss ins Eckige, bis 7.4., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Baumeisterstr. 4, Tel. 0721/60 90 31 56, www.galerieburster.de



Galerie Clemens Thimme

Axel Heil: Do You Miss Space?, bis 29.3., Mi-Fr 14-18 Uhr u.n.V., Lorenzstr. 2, Tel. 0160/94 61 87 76, www.galerie-thimme.de



Galerie Demmer

Bert Kirner: Lieber Maler male mir..., bis 25.3., Mo-Sa 11-18 Uhr, Herrenstr. 50, www.axeldemmer.de



Galerie Knecht & Burster

Ingo Ronkholz – Skulpturen und Zeichnungen, Ulrich J. Wolff – UnikatRadierungen, bis 7.4., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, Tel. 937 49 10, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie Kunstperipherien

zweiSCHLÜSSEL – Kunststudenten und wohnungslose Frauen, bis 22.4., Mo-Do 9-16.30 Uhr, Fr 9-15 Uhr, Scheffelstr. 37, Tel. 0174/641 88 37, www.galerie-kunstperipherien.de



Gedok

Aschenputtels Lust – Verok Gnos, Jutta Hieret, Iris Kamlah, Gloria Keller, Eröffnung: 16.3., 19 Uhr, bis 8.4., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14, Tel. 37 41 37, www.gedok-karlsruhe.de



ibz

Moving Borders, Eröffnung: 16.3., 19 Uhr, bis 14.4., ÖZ n. Vereinb., Tel.: 0721/89 33 37 10, Kaiserallee 12d, www.ibz-karlsruhe.de



Jubez

Zipp – Anna Mitscha, Helma Striffler, Lavinia Sergi, Henri Hirt (Fotografie/Zeichung), Eröffnung: 23.3., 17.30 Uhr, Jubez Galerie, Kronenplatz 1, www.jubez.de



Karl-Nagel-Stube Bulach

Georg Tyrahn zum 100. Todestag, bis 1.5., Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Litzenhardtstr. 119a



Kohi

Stefan Wäldele: Schwarzwäldele-Kirschtorte Part 1, bis 5.4., geöffnet während Veranstaltungen u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47, www.kohi.de



Kunstraum Neureut

Christa Kress: Dynamische Farbigkeit – Gedächtnissausstellung, bis 18.3., Mi 17-19 Uhr, Sa/So 14-17 Uhr, Kirchfeldstr. 122, www.kunstraum-neureut.de



Kunstverein Letschebach

Colin Raynal, bis 18.3., n.V., Blumentorstr. 12, kunstvereinletschebach@gmail.com



Majolika Galerie

Work in Progress – Hirofumi Fujiwara, Christine Hitzblech, Hannelore Langhans u.a., Glööckler by Majolika, bis 22.4., Di-So/Fei 10-13 + 14-17 Uhr, Ahaweg 6-8, Tel. 912 37 70, www.majolika-karlsruhe.com



Meyer Riegger

Miriam Cahn: Lachen Müssen, bis 5.5., Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Klauprechtstr. 22, Tel. 82 12 92, www.meyer-riegger.de



Neue Kunst Gallery

Alex Flemming: Flying Carpets, Eröffnung: 26.3., 19.30 Uhr, bis 21.4., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Zirkel 32, Tel. 130 57 21, Mobil 0151/15 61 37 13, www.neuekunst.de



Orgelfabrik

Absolventenausstellung 2018 HfG, Eröffnung: 14.3., 19 Uhr, bis 1.4., Mi-Sa 15-19.30 Uhr, So 11-18 Uhr, Amthausstr. 17, www.orgelfabrik-verein.de



Poly Produzentengalerie

Andreas Wenz, Eröffnung: 16.3., 19 Uhr, bis 14.4., Mo-Fr 16-20 Uhr u. n. Vereinb., Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Projektraum Rochade

Marita Bullmann: Wuchsform, Eröffnung: 23.3., 19 Uhr, bis 31.3., Do-So 16-18 Uhr, Putlitzstr. 14, www.wolfgangrempfer.de



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22 Uhr, So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



ßpace

Laura Baginsky, Eröffnung: 30.3., 19 Uhr, bis 22.4., Sa 31.3. 15-17.30 u.n.V., Fritz-Erler-Str. 7, www.dieanstoss.de



Sparkasse

41. Kunstpreis: Die Welt … aus den Fugen geraten?, bis 28.3., Mo/Do 8.30-18 Uhr, Di/Mi/Fr 8.30-16 Uhr, Sparkassen-Kundenzentrum am Europaplatz, Kaiserstr. 223



Rathäusle Rüppurr

NATuRban: Klaus Eppele (Fotos), Eröffnung: 13.4., 19 Uhr, bis 15.4., Sa/So 11-18 Uhr, Lange Str. 69, www.bildidee.net



Tom Boller Ladengalerie

Sabine Albert: Origami und mehr, bis 29.4., Mo 16-19 Uhr, Di/Do/Fr 11-19 Uhr, Mi/Sa 11-16 Uhr, Werderstr. 30, www.tomboller.de/ladengalerie



Tralios IT GmbH

Tralios Art – Jutta Himstedt, Hugo Brinkkötter, Sabine Henzler u.a., Eröffnung: 18.3., 11 Uhr, bis 18.6., Mi 14-18 Uhr u.n.V., Douglasstr. 24-26, Tel. 94 26 96 60, www.tralios.de



Ubu

Jules Andrieu: Universum, Mo-Do 15-1 Uhr, Fr/Sa 15-3 Uhr, Karlstr. 6, www.ubu.bar



Wasser- und Brunnenmuseum

Water Based Urbanism, Eröffnung: 22.3., 19 Uhr, 28.3.-25.7., Mi 15-17 Uhr u.n.V., Wasserwerk Durlacher Wald, Tel. 599 32 02, www.stadtwerke-karlsruhe.de



Xtra Dance

Im Licht – Tanzfotografien von Bernd Hentschel, Eröffnung: 6.4., 19 Uhr, bis 30.6., Mo-Fr 15-18 Uhr, Erzbergerstr. 131, www.xtradance.de



Zettzwo Produzentengalerie

verdreht, bis 6.4., Spießbürgertum, Eröffnung: 13.4., 19 Uhr, bis 5.5., Fr 18-20 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Neue Schwarze Romantik – Alexandra Baumgartner, Iris van Dongen, Martin Eder, Gregor Hildebrandt, Adam Saks u.a., bis 22.4., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, Tel. 07191/89 44 77, www.galerie-der-stadt-backnang.de



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

Arnhild Noack und Sibylle Möndel, bis 25.3., Do/Fr 16-18 Uhr, So 15-18 Uhr, Schlossgasse 3, www.kunstgilde-art.de



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Michael Cleff: An den Rändern, bis 18.3., Gabi Streile, 25.3.-21.5., Di-Fr 15-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, Tel. 07221/262 61, www.gfjk.de



Galerie Supper

OHO!, Eröffnung: 17.3., 18 Uhr, bis 27.5., Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa/So 12-16 Uhr, Kreuzstr. 3, www.galerie-supper.de



LA 8

Gediegener Spott: Bilder aus Krähwinkel, 24.3.-2.9., Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Museum Frieder Burda

America! America! How real is real?, bis 17.5., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, Tel. 07221/39 89 80, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

Ausstellen des Ausstellens – Von der Wunderkammer zu kuratorischen Situation, bis 17.6., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, Tel. 07221/30 07 64 44, www.kunsthalle-baden-baden.de



BASEL

Fondation Beyeler

Georg Baselitz, bis 29.4., tägl. 10-18 Uhr, Mi bis 20 Uhr, Baselstr. 101, CH-Riehen/Basel, Tel. 004161/645 97 00, www.fondationbeyeler.ch



Schaulager

Bruce Nauman: Retrospektive, 17.3.-26.8., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Ruchfeldstr. 19, CH-Münchenstein/Basel, Tel. 004161/335 32 32, www.schaulager.org



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Out of office – Büro-Kunst oder das Büro im Museum, bis 8.4., Flüge ins Paradies – Johannes Hewel, bis 18.3., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64, Tel. 07142/744 83, www.galerie.bietigheim-bissingen.de



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Bildgewalt, bis 2.4., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2, Tel. 07031/669-17 05, www.boeblingen.de



BÜHL

Friedrichsbau

Monika Debus & Stefan Hasslinger, 16.3.-8.4., Mi-Fr 16-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Friedrichstr. 2, www.buehl.de



BRETTEN

Kunstverein

Norbert Kiby: Sichtfeld (Malerei), 18.3.-14.4., Sa 10-13 Uhr, So 15-17 Uhr, Sporgasse 8, www.kvbretten.de



BRUCHSAL

Kunstverein im Damianstor

Hans Huwer, 18.3.-15.4., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11, www.damianstor.de



Schloss

Vier Elemente. Archäologie der Zukunft – Dialog mit den historischen Sammlungen im Schloss, Eröffnung: 16.3., 15 Uhr, bis 2.9., Di-So 10-17 Uhr, Schloss, www.schloss-bruchsal.de



COLMAR (F)

Musée Unterlinden

L’évasion photographique – Adolphe Braun, bis 14.5., Mo/Mi/Fr-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Place Unterlinden, Tel. 0033-389 20 15 50, www.musee-unterlinden.com



DAHN

Kunstverein Dahn

Komm zu Tisch! – Esskultur und Gemeinschaft, bis 8.4., Mi/Do/So 15-18 Uhr, Marktstr. 7, www.kunstverein-dahn.de



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

colorful. farbenfroh – Im Fokus: Dorothy Fratt, bis 20.1.2019, Axel Anklam (im 2-RAUM), 18.3.-24.6., Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, 1. Do/Monat 13-20 Uhr, Museumsweg 1, Tel. 0771/896 68 90, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Museum für Aktuelle Kunst/Sammlung Hurrle

Profile in der Kunst am Oberrhein: Jürgen Brodwolf, 15.3.-8.7., Adieu Tristesse – Neue Figurationen 1954-1968, bis 17.6., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, 5.-16.2.2018 geschl., Almstr. 49, Tel. 0781/93 20 14 02, www.museum-hurrle.de



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

Hängung #18 – Räumlichkeiten, bis 24.6., Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40, Tel. 07042/376 95 66, www.sammlung-klein.de



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Max Peter Näher – Eine Menge Leben (Zeichnung), bis 15.4., Mi/Fr/Sa 15-18 Uhr, Do 15-20 Uhr, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Stra. 86, Tel. 07243/138 74, www.kunstverein-wilhelmshoehe.de



Museum im Schloss

Max Peter Näher – Eine Menge Leben (Malerei), bis 8.4., Sammlungsausstellung: Karl Hofer & Karl Albiker, Mi-So 13-18 Uhr, Schlossplatz 3, Tel. 07243/10 12 73, www.museum-ettlingen.de



GENGENBACH

Museum Haus Löwenberg

Die Gengenbacher Passionsteppiche und ihr hist. Umfeld + Eifern und Geifern im Internet und auf der Straße, 17.3.-17.6., Di-Fr 11-17 Uhr, Sa/So/Fei 13-18 Uhr, Hauptstr. 13, Tel. 07803/93 01 41, www.museum-haus-loewenberg.de



GERMERSHEIM

Kunstverein

Zeichen. Zeit. Zahlen, Eröffnung: 17.3., 17 Uhr, bis 15.4., Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10, www.kunstportal-pfalz.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Volker H. Kirst und Brigitte Forcher: Intuitionen in Farbe und Form, bis 13.4., Mo 7.30-16 Uhr, Di/Mi 7.30-12 Uhr, Do 7.30-18 Uhr, Fr 7.30-13 Uhr, Igelbachstr. 11, www.gernsbach.de



HEIDELBERG

Gedok

Blaue Stunde, bis 21.4., Mi-Fr 17-20 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Körperwelten-Museum

Anatomie des Glücks, Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, www.koerperwelten.com



Kunstverein

Jean-Pascal Flavien: house with things behind, bis 22.4., Geschichtswerkstatt: 150 Jahre KV, 24.2.-22.4., Di/Mi/Fr 12-19 Uhr, Do 15-22 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr, Hauptstr. 97, www.hdkv.de



Sammlung Prinzhorn

Das Team als Kurator – Neues und Unbekanntes aus der Sammlung, bis 15.4., Di/Do-So 11-17 Uhr, Mi 11-20 Uhr, Voßstr. 2, Tel. 06221/56 44 92, www.prinzhorn.ukl-hd.de



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Emil Nolde – Farbenzauber. Eine Retrospektive auf Papier, 17.3.-17.6., Di-So und Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28, Tel. 07131/56 44 20, www.museen-heilbronn.de



Museum im Deutschhof

Gertraut Ellinger: Irdische Paradiese, bis 8.4., Di 10-19 Uhr, Mi-So und Fei 10-17 Uhr, Deutschhofstr. 6, Tel. 07131/56 22 95, www.museen-heilbronn.de



JOCKGRIM

Zehnthaus

Lenhardt Stiftung: Grafik deutscher Im- u. Expressionisten, 25.3.-29.4., Fr 20-22 Uhr, Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-28, www.zehnthaus.de



KAISERSLAUTERN

Museum Pfalzgalerie

Max Slevogt zum 150. Geburtstag, 17.3.-13.5., Malte Spohr: Aufzeichnungen, bis 15.4., Di 11-20 Uhr, Mi-So + Fei 10-17 Uhr, Museumsplatz 1, Tel. 0631/364 72 01, www.mpk.de



KÜNZELSAU

Museum Würth

HAP Grieshaber und der Holzschnitt, bis 3.6., tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Der Brillenmacher

Ulli Bomans – Collagen, bis 1.5., Di-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-16 Uhr, Marktstr. 40, Tel. 06341/854 40, www.der-brillenmacher-landau.de, www.ullibomans.com



Städtische Galerie Villa Streccius

Räume der anderen II: Stefan Bircheneder, Bénédicte Peyrat, Franziska Schemel, Elger Esser u.a., Eröffnung: 23.3., 10 Uhr, bis 6.5., Di/Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20, Tel. 06341/89 84 72, www.villa-streccius.de



LUDWIGSBURG

Residenzschloss

Faszination LEGO, bis 8.4., tägl. 10-17 Uhr, Schlossstr. 30, www.schloss-ludwigsburg.de



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Mwangi Hutter: Innocent of Black and White, bis 15.4., Di-Fr 12-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48, Tel. 0621/52 80 55, www.kunstverein-ludwigshafen.de



Rudolf-Scharpf-Galerie

Maria Tackmann – Zeichen, bis 8.4., Do/Fr 15-18 Uhr, Sa/So 13-18 Uhr, Hemshofstr. 54, Tel. 0621/529 19 68, www.wilhelmhack.museum



Wilhelm-Hack-Museum

Erzählte Welt. Geschichte in der Kunst, bis 3.6., Stimme des Lichts. Delaunay, Apollinaire und der Orphismus, bis 2.4., Kabinettstücke: Nachtschwärmer, bis 8.7., Zoom #6: Max Ernst – Vegetationen, 23.3.-8.7., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, Tel. 0621/504-29 03, www.wilhelmhack.museum



MANNHEIM

[Kunst]Projekte

Daniel Odermatt: Übergang, bis 13.4., ÖZ n. Vereinb., Tel. 0171/183 64 62, Lange Rötterstr. 68, www.kunstprojekte.eu



Port 25 – Raum für Gegenwartskunst

Über kurz oder lang – Fotoprojekt von Mirko Müller und Jonas Gieske, bis 8.4., Di-So 12-18 Uhr, Hafenstr. 25-27, www.port25-mannheim.de



Reiss-Engelhorn-Museen

Museum Zeughaus C5: Reformation! Der Südwesten und Europa, bis 2.4., Von Pulverdampf und Schlachtidyll: Weißes Gold aus der Frankenthaler Manufaktur, bis 2.12., Di-So 11-18 Uhr, Tel. 0621/293 31 50, www.rem-mannheim.de



Technoseum

Entscheiden, bis 6.5., tägl. 9-17 Uhr, Museumsstr. 1, Tel. 0621/429 89, www.technoseum.de



Zephyr – Raum für Fotografie

Rimaldas Viksraitis: Am Rand der bekannten Welt, bis 29.4., Di-So 11-18 Uhr, C4.9, Tel.: 0621/293 21 20, www.zephyr-mannheim.de



MAULBRON

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde (Mitte 1960 bis 1980er Jahre), So 13.30-17 Uhr, Schafhof 2, Tel. 07043/95 79 10, www.kunstsammlung-heinrich.de



NEUENBÜRG

Schloss

Kurios.Dubios.Famos!, bis 17.6., Mi-Sa 13-18 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Tel. 07082/79 28 61, www.schloss-neuenbuerg.de, www.landesmuseum.de



NEUSTADT

UpArt Contemporary

Betty Beier – Entzauberung, bis 15.4., Mi/Do/So 15-18 Uhr, Quellenstr. 32, www.upart-online.de



OFFENBURG

Kunstverein

Marco Schuler, bis 22.4., Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, Tel. 0781/44 05 61, www.kunstverein-offenburg.de



Museum im Ritterhaus

Ein Fenster zur Welt: Die kolonialzeitliche Sammlung (neue Dauerausstellung), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, Tel. 0781/82 25 77, www.museum-offenburg.de



Städtische Galerie

Axel Bleyer (Fotografie), Eröffnung: 16.3., 19 Uhr, bis 3.6., Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr (geschlossen: 30.3. + 1.5.), Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, Tel. 0781/82 20 40, www.galerie-offenburg.de



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Ymer Shaqiri: Spielerische Grenzüberschreitung, bis 18.3., Do 14-17 Uhr, Fr/Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Kai Wintergreen: Let’s Get Wet – Kleine Leute ganz groß, 23.3., 19-22 Uhr, 24.3., 13-22 Uhr, 25.3., 13-20 Uhr, Brunnenstr. 14, Tel. 07231/46 51 42, www.galerie-broetzinger-art.de



Gasometer Pforzheim

Rom im Jahr 312 – Yadegar Asisi (Panorama), bis Frühjahr 2018, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6, Tel. 07231/776 09 97, www.gasometer-pforzheim.de, www.asisi.de



Kunstverein im Reuchlinhaus

Piracy of Presence – Margret Eicher, Aid Hösle, Isabel Kerkermeier, Stefan Römer u.a., bis 8.4., Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, Tel. 07231/215 25, www.kunstvereinpforzheim.de



Schmuckmuseum

Pretty on Pink – graue Eminenzen des Schmucks, bis 2.4., Di-So und Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, www.schmuckmuseum.de



Stadtmuseum

Geschichte der Pforzheimer Kunstgewerbeschule, Teil 1: Design und Innovation, 18.3.-7.10., Mi/Do 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 243, Tel. 07231/39 25 59, www.kultur.pforzheim.de



PIRMASENS

Dynamikum

Schlau gebaut, bis 25.4., Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Im Rheinberger, Fröhnstr. 8, Tel. 06331/239 43-0, www.dynamikum.de



Forum Alte Post

Landgang und Luftsprung – Irmgard Weber (Malerei) + Matthias Strugalla (Zeichnung), bis 18.3., Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte, 8.4.-4.5., Di-So 10-17 Uhr, Poststr. 2, Tel. 06331/239 27 16, www.forumaltepost.de



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

25 Jahre Kunst in der Fruchthalle – Jubiläumsausstellung, bis 30.9., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, Tel. 07222/972 84 10, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Friedrich Kaiser. Zeitzeuge eines unruhigen Jahrhunderts, bis 2.4., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, Tel. 07222/972 84 00, www.stadtmuseum-rastatt.de



Wehrgeschichtliches Museum

Die kahlen, kalten Berge – der Erste Weltkrieg im Alpenraum, bis 15.4., Di-So + Fei 10-17.30 Uhr, Herrenstr. 18, Tel. 07222/342 44, www.wgm-rastatt.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

arl Schmidt-Rottluff. Das Rauschen der Farben, bis 8.4., Fremde Blicke: Marcus Schwier, bis 8.4., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Tel. 0751/828 10, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Spendhaus

Die großen Menscheitsbilder eines Ketzers – Christliche Themen im Werk HAP Grieshabers, bis 8.4., Grieshabers Osterritt, bis 6.5., Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So/Fei 11-18 Uhr, Spendhausstr. 4, www.reutlingen.de



Städtische Galerie

Aaron Rauschhardt – 16. Stipendiat der HAP Grieshaber Stiftung, bis 10.6., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Otmar Alt – Lebenswege: Malerei. Grafik. Skulptur., bis 27.5., Di-So 10-18 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1, Tel. 07642/920 16 20, www.kunsthallemessmer.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Verborgene Schätze aus Wien, bis 8.4., tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



SELTZ (F)

Grenzüberschreitende Kunstausstellung: Rita Lang, Ursula Künstler, Marie-Renée Sittler, bis 29.3., Di-Fr 9-12 und 14-17 Uhr, Sa/So 14-17 Uhr, Office de Tourisme du Pays de Seltz Lauterbourg, 2 avenue du Général Schneider



SINDELFINGEN

Galerie der Stadt

Farbe und Formen: Horst Antes, Willi Baumeister, Wassily Kandinsky u. a., bis 25.3., Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-17 Uhr, Marktplatz 1, Tel. 07031/94-325, www.sindelfingen.de



Schauwerk

Sabrina Haunsperg: Werke 2008-2018, bis 20.1.2019, Pinc kommt! Retrospektive Rupprecht Geiger, bis 16.9., Di/Do 15-16.30 Uhr (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, Tel. 07031/932 49 00, www.schauwerk-sindelfingen.de



SPEYER

Historisches Museum der Pfalz

Richard Löwenherz. König – Ritter – Gefangener, bis 15.4., Familien-Ausstellung: Robin Hood, bis 3.6., Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4, www.loewenherz-ausstellung.de



Städtische Galerie Kulturhof Flachsgasse

Werner Brand: Malerei, bis 8.4., Do-So 11-18 Uhr, Flachsgasse 3, Tel. 06232/14 23 99, www.speyer.de



STAUFEN

Keramikmuseum

Magische Kristalle, bis 30.11., Mi-Sa 14-17 Uhr, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3, www.landesmuseum.de



STRASBOURG (F)

Le Vaisseau

neuer Ausstellungsbereich: LOG’HIC² – Mathe macht Spaß, Di-So 10-18 Uhr, 1 bis rue Philippe Dollinger, www.levaisseau.com



STUTENSEE

Rathaus

Kirsten Niegel: Blaue Wasser, bis Ende März zu den übl. ÖZ, Rathausstr. 3



STUTTGART

Galerie Klaus Braun

Donald Martiny: Brushstrokes are dances trapped in paintings, bis 17.3., Charlottenstr. 14, 5. OG, Tel. 0711/640 59 89, www.galerie-klaus-braun.de



Kunstmuseum

Reinhold Nägele. Chronist der Moderne, bis 3.6., Patrick Angus. Private Show, bis 8.4., Di-So 10-18 Uhr, Fr bis 21 Uhr, Kleiner Schlossplatz 1, www.kunstmuseum-stuttgart.de



Lindenmuseum

Hawai’i – Königliche Inseln im Pazifik, bis 13.5., Di-Sa 10-17 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Hegelplatz 1, Tel. 0711/20 22-3, www.lindenmuseum.de



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Richard Aich: Impressionen 1914-1918, 8.-29.4., Di/Do 16-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95, www.kulturkreis-sulzfeld.de



TÜBINGEN

Kunsthalle

Sexy and Cool – Postminimalistische Kunst, Eröffnung: 23.3., 19 Uhr, bis 1.7., Di 11-19 Uhr, Mi-So 11-18 Uhr, Philosophenweg 76, Tel. 07071/969 10, www.kunsthalle-tuebingen.de



VÖLKLINGEN

Völklinger Hütte

Inka: Gold – Macht – Gott, bis 8.4., tägl. 10-19 Uhr, Rathausstr. 75-79, Tel. 06898/910 01 00, www.voelklinger-huette.org



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Scharf geschnitten. Vom Scherenschnitt zum Papercut, bis 22.4., Di-So 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12, Tel. 07151/50 01-16 86, www.galerie-stihl-waiblingen.de



WALDBRONN

Zwei Künstlerinnen – zwei Profile: Rosemarie Berger, Fotokunst und Waltraud John, Malerei, bis 30.5., werktags, Marktplatz 7, www.waldbronn.de



WALDENBUCH

Museum der Alltagskultur

Mein Name ist Hase! Redewendungen auf der Spur, 17.3.-9.9., Di-Sa 10-17 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Waldenbuch, Kirchgasse 3, www.museum-der-alltagskultur.de



Museum/Sammlung Marli Hoppe-Ritter

Von Alu bis Zement & Jacob Dahlgren, bis 8.4., Di-So 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27, Tel. 07157/53 51 10, www.museum-ritter.de



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Night Fever. Design und Clubkultur 1960 bis heute, 17.3.-9.9., tägl. 10-18 Uhr, Tel. 07621/702 32 00, Charles-Eames-Str. 2, www.design-museum.de



WEINGARTEN

Atelier Edgar Müller

Werkschau 2018 – Edgar Müller (Holzskulpturen), Dieter Walde (Malerei), 17.3./18.3., 11-18 Uhr, Jöhlingerstr. 118, www.edgar-art.de



WÖRTH

Städtische Galerie Altes Rathaus/Kunstverein

Bild der Frau – das ewig Weibliche, bis 18.3., Do 16-19 Uhr, So 14-18 Uhr, Ludwigstr.1, www.kunstverein-woerth.de