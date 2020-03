11.03.2020–30.04.2020

KARLSRUHE

Badische Landesbibliothek

Egon Eiermann Digital, bis 25.4., Mo-Fr 9-19, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15, www.blb-karlsruhe.de



Badisches Landesmuseum

Kaiser und Sultan – Nachbarn in Europas Mitte 1600-1700, bis 19.4., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Humanimal – Das Tier und Wir, bis 14.2.2021, Archäologie in Baden, Audienz im Schloss – Eine virtuelle Zeitreise ins Barock, Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis), Di-Do 10-17, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, www.landesmuseum.de



KIT/Botanischer Garten

Botanik – Jana Dillo (Fotografie), bis 10.10., März: Mo-Fr 8-15, So 10-14 Uhr, ab April: Mo-Fr 8-15, So 10-14 Uhr, Am Fasanengarten 2, janalog.de/botanik



Museum beim Markt

museum x: Raum für kreativen Austausch, Di-So/Fei 11-17 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 6, www.landesmuseum.de



Prinz-Max-Palais

Stadtmuseum: Charleston und Gleichschritt – Karlsruhe in der Weimarer Republik, bis 29.12., Di/Fr 10-18/Do 10-19 Uhr, Sa 14-18, So 11-18 Uhr, Karlstr. 10, www.karlsruhe.de/stadtmuseum



Rathausgewölbe Durlach

Abstrakte Welten - Lotta Leon, Jürgen Grünbauer, Philberto, Klaus Grocholl, Eröffnung/Musik: 3.4., 18 Uhr, 4./5.4. 11-18 Uhr, Pfinztalstr. 33



Regierungspräsidium

BFF Ikonen! – Fotografien, 14.3.-5.4., tägl. 11-18 Uhr, Wir zusammen: 25 Jahre Heimstiftung Karlsruhe, 19.3.-17.4., Mo-Fr 11-18 Uhr, 10.-13.4. geschlossen, Karl-Friedrich-Str. 17, www.rp-karlsruhe.de



Staatliches Museum für Naturkunde

Planet 3.0 – Klima. Leben. Zukunft, bis 2.8., Wasser – wie es unsere Erde formt – Bernhard Edmaier (Fotografie), bis 14.6., Di-Fr 9.30-17, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13, www.smnk.de



Stadtarchiv

Vor 50 Jahren. Mit Horst Schlesiger durch das Jahr 1970, 6.4.-24.9.., Mo-Mi 8.30-15.30/Do 8.30-18 Uhr, Markgrafenstr. 29, www.karlsruhe.de/stadtarchiv



Stadtkirche Durlach

Tempel der Vernunft: Eva-Maria Lopez (Fotografie), Finissage/Gottesdienst: 22.3., 10 Uhr, Mo-Do/Sa 10-14 Uhr, Pfinztalstr. 31, www.stadtkirche-durlach.de



Städtische Galerie

Erwin Gross – Auf Papier 2017-2019, bis 13.4., Kunstpreis der Werner-Stober-Stiftung: Florian Köhler – Tschau Agip, bis 3.5., (Un)endliche Ressourcen? Künstlerische Positionen seit 1980, bis 13.9., umgehängt 2019: Facetten der Malerei 1960-2010, bis Frühjahr 2020, Mi-Fr 10-18, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



ZKM Medienmuseum

Omni-Vermille: Installation von Anne-Sarah Le Meur/Jean-Jacques Birgé, 11.3.-24.4., bauhaus.film.expanded, bis 17.5., Writing the History of the Future: Die Sammlung des ZKM II, bis 31.3.2021, zkm gameplay. the next level, (Dauerausstellung), Mi-Fr 10-18, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, www.zkm.de



Architekturschaufenster

Baukultur Kraichgau, bis 27.3., Mo-Do 9-12 + 14-16, Fr 9-12 Uhr, Waldstr. 8, www.architekturschaufenster.de



Ateliercafé Ana & Anda

Moments in Time – Diane Harper (Südafrika), ab 5.4., Mi-So 10-18 Uhr, Akademiestr. 48, ateliercafe.anaundanda.de

Badischer Kunstverein

Jeremiah Day: If It’s For The People, It Needs To Be Beautiful, She Said + Rory Pilgrim: The Undercurrent, bis 19.4., Di-Fr 11-19/Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3., www.badischer-kunstverein.de



BBK

Druckkunst heute – Treffpunkt Grafik, Eröffnung: 15.3., 11 Uhr, bis 5.4., Do/Fr 17-19, Sa/So 14-18 Uhr, Am Künstlerhaus 47, www.bbk-karlsruhe.de



CCFA

Antikörper: Melanie Dorfer, Eröffnung: 12.3., 18 Uhr, bis 17.4., Karlstr. 16b, Postgalerie, 3. OG, Mo-Do 9.30-12.30 + 14-18, Fr 9.30-12.30 Uhr, www.ccf-ka.de



Da Serio

Umbrella von Yak Art - Kathup Tsering, Mo-Fr 7-18.30, Sa 7-16 Uhr, Karlstr. 42-44



Die neue Fledermaus

Das Brot der Spiele – 100 Jahre Gruppe Rih, Eröffnung: 20.3., 19 Uhr, Am Künstlerhaus 20



Fraunhofer IOSB

Elektronik Kunst: Susanne Freiler-Höllinger, bis 16.4., nach tel. Voranmeldung, Tel. 609 13 33, Fraunhoferstr. 1, www.iosb.fraunhofer.de



Galerie Burster

Bram Braam - Traces, bis 18.4., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, www.galerieburster.de



Galerie Demmer

Der Motivsucher – Max Ackermann: Arbeiten aus 3 Jahrzehnten, bis 31.3., Albert Hennig. Künstler aus der letzten Bauhaus-Tradition, 20.3.-30.4., Mo-Sa 11-18 Uhr, Herrenstr. 50. www.axeldemmer.de



Galerie Heupgen

We’ve Come a Long Way Together – Susanne Lanckowsky (Malerei), bis 31.3., Di-Fr 14-18 Uhr u.n.V., Kaiserpassage 11, www.galerieheupgen.de



Galerie Knecht & Burster

Wilhelm Loth (1920-1993). Kunststoff, bis 25.4., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie KunstPeripherien

Schluss mit Kinderfasching – Tanja Schneider, bis 12.6., Mo-Do 9-16.30, Fr 9-15 Uhr, Scheffelstr. 37, Tel.: 0174/641 88 37, www.galerie-kunstperipherien.de



Gedok

Sechs Neue, Eröffnung: 13.3., 19 Uhr, bis 9.4., Mi-Fr 17-19, Sa/So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14, www.gedok-karlsruhe.de



Kohi

Harry-James Paris – Urban Jungle, bis 13.3., Streetart und Revolution: Djidariyat (Wandmalereien), Eröffnung: 14.3., 19 Uhr, bis 14.4., geöffnet während der Veranstaltungen u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47, www.kohi.de



Kunst & Mehr

Die Welt steht Kopf - Kathup Tsering (Atelierfenster-Ausstellung), 19.3.-12.4., n.V. Tel. 203 03 20, Uhlandstr. 30



Kunstfachwerk N6

Jahreszeiten – 85 Jahre Horst Leyendecker (Malerei), Eröffnung: 18.3., 18 Uhr, bis 19.4., Mi 17-20, So 11-18, 12.4. geschlossen, Niddastr. 6, Grötzingen



Kunstraum Neureut

Terra Incognita – Unbekannte Welten – Ingrid Brütsch (Collage), Eröffnung: 26.3., 19 Uhr, bis 19.4., Sa/So 14-17 Uhr, Ostern geschlossen, Kirchfeldstr. 122, www.kunstraum-neureut.de



Meyer Riegger

Doktor Schlau und Doktor Schlauer – Meuser, Jonathan Monk, bis 21.3., Eva Kot’átková, ab 3.4., Di-Fr 11-18, Sa 11-14 Uhr, Klauprechtstr. 22, www.meyer-riegger.de



Mikado

150. Geburtstag von Gustav Landauer, Eröffnung/Vortrag: 22.3., 20 Uhr, bis 5.4., Kanalweg 52, www.mikadokultur.de



Naturschutzzentrum Rappenwört

Fieberklee und Turteltaube: Arten 2020 am Oberrhein, 20.3.-17.5., Osterhasenstall, 8.4.-19.4., Di-Fr 12-17, So/Fei 11-17 Uhr, ab April: Di-Fr 12-18, So/Fei 11-18 Uhr Hermann-Schneider-Allee 47, www.naturschutzzentren-bw.de



Neue Kunst Gallery

Mela Diamant – Ja, ich will, Eröffnung: 20.3., 19.30 Uhr, bis 25.4., Do/Fr 12-18, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Zirkel 32, www.neuekunst.de



Orgelfabrik Durlach

Figur im Raum – Petra Kusnier, Eröffnung: 12.3., 18 Uhr, bis 15.3., Fr/Sa 11-19, So 11-18 Uhr, Unauffälligkeiten – Das Besondere im Banalen: Dirk Haupt, Lukas Fries, Ulrike Häußler, Kerstin Burst, Eröffnung: 18.3., 19 Uhr, bis 29.3., Do-Sa 15-19.30, So 11-18 Uhr, Feminist Pin Ups 2015-2019: Laura Durban, Korona Stejke, Eröffnung/Performance: 3.4., 19 Uhr, 4.4., 15-19.30 Uhr, Amthausstr. 17, www.orgelfabrik-verein.de



Poly Produzentengalerie

A Body of Work: Diana Agunbiade-Kolawole, Vivian Eckstein, bis 15.3., Fr 16-18, Sa 14-17, So 14-17 Uhr, Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22/So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



Segafredo

Karl Hubbuch – Zeichungen aus 40 Jahren (Galerie Demmer), 23.3.-6.6., Ecke Bürger-/Erbprinzenstr.



Sparkasse

43. Kunstpreis: Witz und Ironie, bis 25.3., Mo/Do 8.30-18, Di/Mi/Fr 8.30-16 Uhr, Sparkassen-Kundenzentrum am Europaplatz, Kaiserstr. 223



Tom Boller Ladengalerie

Dieter Franke – Bilddokumentation über die verlassenen Schrebergärten an der Stuttgarter Str., Eröffnung: 22.3., 19 Uhr, bis 25.4., Di/Do/Fr 11-19, Mi/Sa 11-16 Uhr, Werderplatz 30, www.tomboller.de



Wasser- und Brunnenmuseum

Karlsruhe. Brunnen und Stadt, Eröffnung: 12.3., 18 Uhr, bis 29.7., 22.3. (Tag des Wassers) ab 14.30 Uhr, Mi 15-17 Uhr, Wasserwerkstr. 4, www.stadtwerke-karlsruhe.de



zettzwo Produzentengalerie

Leben unter Wasser, Eröffnung: 13.3., 19 Uhr, bis 4.4., Kreuzungen, Eröffnung: 10.4., 19 Uhr, bis 2.5., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



REGION



1250 Jahre Kraichgau

Rathausfoyer Bretten, bis 31.3.

Landratsamt Enzkreis, bis 15.4.



BACKNANG

Galerie der Stadt

Tanja Rochelmeyer – Surface to Air, bis 3.5., Di-Fr 17-19, Sa/So/Fei 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, www.galerie-der-stadt-backnang.de



Graphik-Kabinett

Kinderreich beflügelt, bis 24.5., Di-Fr 17-19, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 5, www.graphik-kabinett-backnang.de



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst e.V.

Eberhard Freudenreich: Line/Fläche – Kante/Raum, bis 22.3., Christophe Meyer – Expressive Malerei, Eröffnung: 29.3., 11 Uhr, bis 10.5., Di-Fr 15-18, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, www.gfjk.de



Galerie Supper

Sebastian Wehrle, bis 22.3., Mi-Fr 12-18, Sa/So 12-16 Uhr, Kreuzstr. 3, galerie-supper.de



LA 8

Baden in Schönheit. Die Optimierung des Körpers im 19. Jh., 21.3.-6.9., Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Museum Frieder Burda

Die Bilder der Brüder: Eine Sammlungsgeschichte der Familie Burda, 28.3.-30.8., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

Körper. Blicke. Macht. Eine Kulturgeschichte des Bades, bis 21.6., Studioraum 45cbm: Martin Wühler, synthetic media or an object that never existed, bis 29.3., Alice Peragine, Auto Body Repair, Eröffnung/Performance: 3.4., 19 Uhr, bis 17.5., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, www.kunsthalle-baden-baden.de



BAD BERGZABERN

Haus des Gastes

Limits Off – Offene Grenzen: Rainer Magold, 15.3.-15.5., Rötzweg 7, www.bad-bergzabern.de



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Farbe bekennen! Walter Ophey. Ein rheinischer Expressionist, bis 10.5., Studio: Utopie des stillen Seins: Roland Wesner – Retrospektive, 21.3.-6.9., Di/Mi/Fr 14-18, Do 14-20, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64, galerie.bietigheim-bissingen.de



BÖBLINGEN

Deutsches Fleischermuseum

Bloodless Boutique – Anna McCarty, bis 29.3., Marktplatz 27, Mi-Fr 15-18/Sa 13-18/So/Fei 11-17 Uhr, fleischermuseum.boeblingen.de



Städtische Galerie

Netzwerkerinnen der Moderne – 100 Jahre Frauenkunststudium, bis 19.4., Mi-Fr 15-18, Sa 13-18, So 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2, staedtischegalerie.boeblingen.de



BRETTEN

Kunstverein

pas de deux - Norbert Neumann-Daikeler (Skulptur), Raimund Vögtle (Malerei), Eröffnung: 15.3., 17 Uhr, bis 11.4., Sa 10-13, So 15-17 Uhr, Beyle-Hof, Sporgasse 8, www.kunstverein-bretten.de



Museum im Schweizer Hof

Weihrauch, Gold und Myrrhe: Von Händlern und Heiligen, bis 13.4., Sa/So 11-17 Uhr, Engelsberg 9, www.bretten.de



Rathausfoyer

1250 Jahre Kraichgau, bis 31.3.



BRUCHSAL

Kunstverein im Damianstor

Bildfallen - Esther Hagenmaier, bis 5.4., Sa 14-17, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11, www.damianstor.de



Rathaus

Zwischen Krieg und Versöhnung: Künstlerische Annäherungen, bis 17.3., Ludwig Marum (1882-1934): Ein Leben für Recht und Republik, Eröffnung: 18.3., 19 Uhr, bis 17.4., Mo-Mi 8-16, Do 8-17, Fr 8-12 Uhr, Kaiserstr. 66, www.bruchsal.de



Schloss

Memento Mori. Karin Bury (Malerei/Zeichnung), 28.3.-10.5., Di-So 10-17, Schloss, www.schloss-bruchsal.de



Stadtbibliothek

Bilder und Literatur zu Krieg, NS-Zeit und dem Luftangriff 1945, bis 31.3., Di/Do/Fr 13-18, Mi/Sa 9-30-13 Uhr, Am Alten Schloss4, www.bruchsal.de



BÜHL

Friedrichsbau

Wenz Römpp – Julia Wenz, Anne Römpp, Eröffnung: 3.4., 19 Uhr, bis 26.4., Mi-Fr 16-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, 10.4. geschlossen, Friedrichstr. 2, www.buehl.de



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

Vollgas – Full Speed, bis 19.4., 2-raum: Ariane Faller - Mateusz Budasz, bis 22.3., Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, 1. Do/Monat 13-20 Uhr, Museumsweg 1, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Galerie KulturZeit

pas si contraire – gar nicht so verschieden: Germain Roesz, Haleh Zahedi, bis 24.4., Mo-Fr 9-19, Sa/So 9-18 Uhr, MediClin Staufenburg Klinik, Burgunderstr. 24, www.staufenburg-klinik.de



EDINGEN-NECKARHAUSEN

Schloss Neckarhausen

Interim – Stefania Petra, Günther Meck u. a., bis 13.4., 15./22./29.3., 5./12./13.4., 11-18 Uhr, Hauptstr. 389, www.kunst-im-dreieck.de



ETTLINGEN

ArtGalerie

Ponte Rhenus – Bad.-Elsässische Künstlergruppe, Eröffnung: 13.3., 17 Uhr, bis 26.3., Di-Fr 14-18, Sa 10-14 Uhr, Kronenstr. 5, www.art-ettlingen.de



Kunstverein Wilhelmshöhe

Höhenluft #18: Claudia Gienger, Yvonne Roth, Eröffnung: 18.3., 19 Uhr, bis 22.3., Mi-Sa 15-18, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86, www.kunstverein-wilhelmshoehe.de



Museum im Schloss

Hanspeter Münch. Lebensraum Farbe, bis 18.4., Karl Hofer (1874-1955). Lebenslinien, bis 30.12., Sauber? Kulturgeschichte des Badens und der Körperhygiene in Ettlingen, bis 10.1.2021, Dauerausstellung: Archäologische Sammlung, Mi-So 11-18 Uhr, Schlossplatz 3, www.museum-ettlingen.de



FRANKFURT

Städel Museum

En Passant – Impressionismus in Skulptur, 19.3.-28.6., Di-So 10-18, Do/Fr 10-21 Uhr, Dürerstr. 2, www.staedelmuseum.de



GERMERSHEIM

Kunstverein

Fotografie jetzt: Detlef Böhmer, Dieter Kühn, Gert Wiedmaier, Rainer Zerback, bis 5.4., Sa 15-18, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10, www.kunstverein-germersheim.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Kunst fängt da an, wo Sprechen aufhört (Murgtal-Werkstätten der Lebenshilfe e.V.), bis 6.4., Mo 7.30-16, Di/Mi 7.30-12, Do 7.30-18, Fr 7.30-13 Uhr



HEIDELBERG

Gedok-Galerie

Rosengarten voller Dornen: Christiane Doran, Agnes Pschorn, Janna Schimka, bis 28.3., Allesdinge – Anette Riebel-Mehne (Fotografie/Installation), Eröffnung: 4.4., 19 Uhr, bis 2.5., Mi/Fr 16-19, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Körperwelten-Museum

Anatomie des Glücks & Sonderausstellung: Die Grasbeißerbande, Mo-Fr 9-18, Mi bis 21, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, www.koerperwelten.com



Kurpfälzisches Museum

Herkules – Unsterblicher Held, 25.3.-12.7., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97, www.museum-heidelberg.de

Schlossgarten

Der allegorische Blick. Jürgen Goertz – Großskulpturen 1974-2020, Eröffnung: 19.3., 14 Uhr, bis 25.10., www.schloss-heidelberg.de

Textilsammlung Max Berk

Masterworks: Abstract and Geometric – Eine Ausstellung von Studio Art Quilt Associates Inc. (SAQA), bis 21.6., Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Brahmsstr. 8, Ziegelhausen, www.museum-heidelberg.de

HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Vom Blauen Reiter zu den Jungen Wilden. Expressive Kunst, bis 28.6., Di-So/Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28, www.museen-heilbronn.de



Museum im Deutschhof

Peter Riek. Origin, 21.3.-21.6., Di 10-19 Uhr, Mi-So 10-17 Uhr, Deutschhofstr. 6, www.museen-heilbronn.de



HERXHEIM

Museum

Tatort Talheim – 7000 Jahre später: Archäologen und Gerichtsmediziner ermitteln, bis 19.7., Do/Fr 14-19, Sa/So 11-18 Uhr, Di/Mi n. V., Untere Hauptstr. 153, www.museum-herxheim.de



JOCKGRIM

Zehnthaus

Okular – Elke Hennen (Objekt/Skulptur), Brigitte Nowatzke-Kraft (Malerei/Zeichung), Eröffnung: 22.3., 11 Uhr, bis 19.4., Fr 20-22, Sa 15-17, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-28, www.zehnthaus.de



KEHL

Kunstforum Kork

extra-ordinaires – Mascha Klein, bis 16.4., Mo-Fr 8-12 + 14-18 Uhr, Sa auf Anfrage, Landstr. 20, www.kunstforum-kork.de



KÜNZELSAU

Museum Würth

Zwischen Pathos und Pastos – Christopher Lehmpfuhl in der Sammlung Würth, bis 15.3., tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Line-Up: Lehrende des Kunstinstituts der Uni Landau, Finissage: 15.3., 15 Uhr, weniger – Die Kunst der Reduktion: Joachim Jurgelucks, Johannes Gervé, Eröffnung: 27.3., 20 Uhr, bis 3.5., Di-Mi 17-20, Do-So 14-17 Uhr, 10.4./13.4. geschlossen, Südring 20, www.villa-streccius.de



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Biennale für aktuelle Fotografie - The Lives and Loves of Images, bis 26.4., Di-Fr 12-18, Sa/So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48, www.kunstverein-ludwigshafen.de



Rudolf-Scharpf-Galerie

Arne Schmidt – Räson, bis 19.4., Do-So/Fei 13-18 Uhr, Hemshofstr. 54, www.wilhelmhack.museum



Wilhelm-Hack-Museum

Biennale für aktuelle Fotografie: The Lives and Loves of Images/When Images Collide, bis 26.4., Geschichte des Wilhelm-Hack-Museums, bis 29.3., Abstrakte Wirklichkeiten - Zwischen Expressionismus und Konstruktivismus, bis 13.9., Di/Mi/Fr 11-18, Do 11-20, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, www.wilhelmhack.museum



MANNHEIM

Galerie Grandel

Lucky Space III: Nicole Daudert, Jochen Schambeck, Eröffnung: 14.3., 18 Uhr, bis 16.5., Sa 10-16 Uhr u.n.V., S4, 23, www.galeriegrandel.de



Kunsthalle

Biennale für aktuelle Fotografie, bis 26.4., Drucken ohne Farbe – Graphische Experimente ab 1960, bis 24.5., John Bock: AuraAroma Ω-Beule, bis 1.10., Studio: Wolfgang Ganter: Tiny Supernova, bis 22.3., On The Quiet, 2.4.-24.5., Friedrichsplatz 4, www.kuma.art



[Kunst]Projekte

Kein Druck: Sabine Ostermann, bis 10.4., 13./18./20./25./27.3. + 1./3./8./10.4. 17-19 Uhr, u.n.V., Tel. 0171/183 64 62, Lange Rötterstr. 68, www.kunstprojekte.eu



Reiss-Engelhorn-Museen

Marc Erwin Babej: Yesterday-Tomorrow – Die Wiedergeburt der ägyptischen Kunst nach 2000 Jahre, 15.3.-28.6., Ägypten – Land der Unsterblichkeit, Di-So 11-18 Uhr, Museum Weltkulturen D5

Chromatik – Klang der Farbe in der modernen Glaskunst, bis 26.4., Javagold – Pracht und Schönheit Indonesiens, bis 13.4., Di-So 11-18 Uhr, Museum Zeughaus C5, www.rem-mannheim.de



MAULBRONN

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde der 1980er-Jahre/Kritischer Realismus der 1970er-Jahre, So 13.30-17 Uhr, Auf dem Schafhof 2, www.kunstsammlung-heinrich.de



NEUENBÜRG

Schloss

Aus der Zeit gefallen? – Trachtenfrauen in Portraits von Eric Schütt, bis 21.6., Entdeckung eines Unbekannten: Gerhard Sonns, bis 5.4., Mi-Sa 13-18, So/Fei 10-18 Uhr, www.schloss-neuenbuerg.de



NEURIED

Europäisches Forum am Rhein

Pierre Gangloff (Malerei), Werner Ewers (Skulptur), bis 5.4., tägl. 10-22 Uhr, Am Altenheimer Yachthafen 1, www.wernerewers.de, www.pierre-gangloff.fr



NEUSTADT

Haardter Schloss

Gute Aussichten: heimspiel 11 – Karl Hubbuch (Zeichung), Malte Sänger (Fotografie), bis 29.3., n.V. info@guteaussichten.org, Mandelring 35



OFFENBURG

Museum im Ritterhaus

Kolonialzeitliche Sammlung + Archäologie in der Ortenau + Offenburg 1840-1970 + Wald-Land-Fluss. Stein, Pflanze, Tier (Dauerausstellungen), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, www.museum-offenburg.de



Städtische Galerie

Hiroyuki Masuyama: Minima x Maxima, Finissage/Künstlergespräch: 29.3., 15 Uhr, Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, www.galerie-offenburg.de



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Zwiegespräch - Akimo (Malerei), Angelika Summa (Skulptur), bis 22.3., Joachim Roth: Nachbilder der Schlosslichtspiele K’he, 4.4.-5.4., Do 14-17, Fr/Sa 18.30-22, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14, www.galerie-broetzinger-art.de



Gasometer Pforzheim

360°-Panorama: Great Barrier Reef, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6, www.gasometer-pforzheim.de



Kunstverein im Reuchlinhaus

Aufhocker. Susanne Ackermann, Enrik Hüpeden, Harald Kröner, Heinz Pelz, bis 27.3., Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, www.kunstvereinpforzheim.de



Kupferdächle

Zeichenkurs, seit 20.2., Kallhardtstr. 31, www.kupferdaechle.de



Landratsamt Enzkreis

1250 Jahre Kraichgau, bis 15.4.



Schmuckmuseum

Die Welt neu geordnet – Schätze aus der Zeit Napoleons, bis 14.6., Di-So + Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, www.schmuckmuseum.de



PIRMASENS

Forum Alte Post/Stadtmuseum

Emmy Ball-Hennings – Jahrhundertfrau der Avantgarde, bis 26.4., Di-So/Fei 10-17 Uhr, Poststr. 2, www.forumaltepost.de



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

Malzeit – Gerhard Neumaier, bis 26.7., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Marianne Gaiser – Ein musisches Zeitfenster, bis 7.6., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, www.stadtmuseum-rastatt.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Sophie Calle – Was bleibt + Sammlung Selinka: Lebensgefühl Landschaft, bis 7.6., Di-So 11-18, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Kunstmuseum / Galerie

Kunst Reutlingen 2020, bis 3.5., Di-Sa 11-17, Do 11-19, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum / konkret

An Ort und Stelle – Fotografie des Gegenwärtigen, bis 19.4., Di-Sa 11-17, Do 11-19, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Wandel-Hallen, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum / Spendhaus

Moby Dick. François Joseph Chabrillat und die Kunst der Moderne, bis 19.4., Im Wald geboren. Jems Koko Bi, HAP Grieshaber, Eröffnung: 27.3., 19 Uhr, bis 16.8., Di-Sa 11-17, Do 11-19, So/Fei 11-18 Uhr, Spendhausstr. 4, www.reutlingen.de



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Venedig – Faszination und Mythos, bis 21.6., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1, www.kunsthallemessmer.de



RHODT UNTER RIETBURG

Kaisers Ideenreich

Charaktere: Gabriele Köbler (Plastiken), Matthias Göhr (Malerei), Art-Lounge: 13.3., 18-22 Uhr, 15.3./22.3., 11-17 Uhr, Traminerweg 7, www.popupgalerie.de



SCHUTTERWALD

Rathaus

Ausgesucht: Bilder aus 5 Jahrzehnten – Anita Frei-Krämer, bis 7.6., Mo-Do 8.30-12.30 + 14-17, Mi 15.30-18, Fr 8.30-13 Uhr, Kirchstr. 2, www.frei-kraemer.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Lust auf mehr – Neues aus der Sammlung Würth zur Kunst nach 1960, bis 20.9., tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Inge Mahn (Skulptur) + Tzusoo – Schrödinger’s Baby + Out oft he Dark – 30 Jahre Sammlung Lütze, Eröffnung: 13.3., 19 Uhr, bis 7.6., Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18, Sa/So/Fei 10-17 Uhr, www.galerie-sindelfingen.de



Schauwerk

Tom Sachs. Timeline, bis 26.4., Lichtempfindlich 2 – Fotografie aus der Sammlung Schaufler, bis 25.4.2021, Di/Do 15-16.30 (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, www.schauwerk-sindelfingen.de



SPEYER

Historisches Museum der Pfalz

Medicus – Die Macht des Wissens (Geschichte der Medizin), bis 21.6., Junges Museum: Der Grüffelo, bis 14.6., Valentinian I. und die Pfalz in der Spätantike, bis 15.3., Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4, www.museum.speyer.de



Städtische Galerie Kulturhof Flachsgasse

singen und klagen. Madeleine Dietz (Plastik/Grafik), bis 13.4., Do-So 11-18 Uhr, Flachsgasse 3, www.speyer.de



STAUFEN

Keramikmuseum

Picasso & Co. – Berühmte KünstlerInnen und ihre Keramiken, bis 29.11., Mi-Sa 14-17, So/Fei 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3, www.landesmuseum.de



STUTTGART

Die Raumgalerie

Chinas neue Architektur – Bauen im Kontext, Eröffnung: 18.3., 19 Uhr, bis 2.5. Mo-Fr 11-19, Sa 13-18 Uhr, Ludwigstr. 73, www.dieraumgalerie.de



Galerie Klaus Braun

Wonkun Jun: colors on colors, bis 14.3., Christine Conrad: one painting – one colour, 17.3.-9.5., Mi-Fr 14-18, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Charlottenstr. 14, 5. OG, www.galerie-klaus-braun.de



Kunstmuseum Stuttgart

Frischzelle_26: André Wischnewski, bis 6.9., Vertigo. Op Art und eine Geschichte des Schwindels 1520 – 1970. bis 19.4., Das Kunstmuseum Stuttgart im Nationalsozialismus, bis 1.6., Di-So 10-18/Fr 10-21 Uhr, Kleiner Schlossplatz 1, www.kunstmuseum-stuttgart.de



Linden-Museum

Azteken, bis 3.5., Di-So 10-18, Mi 10-20, Hegelplatz 1, Tel. 0711/20 22-3, www.lindenmuseum.de



Willi-Bleicher-Haus

Kassandra-Rufe – Statements gegen den Eskapismus in der Gesellschaft und den Illusionismus in der Kunst: Harald Kille, bis 5.5., Mo-Fr 8-20 Uhr, Willi-Bleicher-Str. 20, www.haraldkille.de



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

la mer n’est pas seulement bleue: Monika Radhoff-Troll, Conny Luley, Eröffnung: 15.3., 11 Uhr, bis 5.4., Di/Do 16-18, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95, www.kulturkreis-sulzfeld.de



TÜBINGEN

Kunsthalle

Tanz! - Max Pechstein: Bühne, Parkett, Manege, bis 15.3., Herzstücke. Sammlung Kunsthalle Emden, Eröffnung: 3.4., 18 Uhr, bis 7.6., Di-So 11-18, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76, www.kunsthalle-tuebingen.de



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Liebe, Traum und Tod. Max Klingers druckgrafische Folgen, bis 26.4., Di-So 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12, www.galerie-stihl-waiblingen.de



WALDENBUCH

Museum Ritter

Daniel Hausig. Dynamic Light + Szene Ungarn, bis 19.4., Di-So 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27, www.museum-ritter.de



Schloss/Museum der Alltagskultur

Adieu Plastiktüte!, bis 3.7., Di-Sa 10-17, So 10-18 Uhr, Kirchgasse 3, www.museum-der-alltagskultur.de



WALDKIRCH

Kunstforum

S(ch)ichtungen: Harald Kille, Henny Fleischmann, Eröffnung: 15.3., 11 Uhr, bis 19.4., Fr/Sa 15-18, So 11-16 Uhr, Georg-Scholz-Haus, Schlettstadtallee 9, www.haraldkille.de

WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Home Stories: 100 Jahre, 20 visionäre Interieurs, bis 23.8., Schaudepot: Gae Aulenti, Ein kreatives Universum, bis 11.10., Gallery: Typologie. Eine Studie zu Alltagsdingen, bis 3.5., tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2, www.design-museum.de



WEIL DER STADT

Kunstforum/Wendelinskapelle

Anja Luithle, bis 5.4., Fr 16-19, Sa/So 11-17 Uhr, Herrenberger Str. 17, www.kunstforum-weilderstadt.de