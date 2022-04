01.05.2022–31.05.2022

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelierhaus, Alter Schlachthof 13 a



Badischer Kunstverein

Ulrike Grossarth. Gibt es ein grau glühend?..., Veranstaltung mit der Künstlerin, 14.5., 15-18 Uhr, bis 6.6.; Embrace Platform. Kollektives Mixed Media, bis 6.6.; Queere Stadtgeschichten. Stadtführung mit Ilona Scheidle, 22.5., 14 Uhr, Treffpunkt Kunstverein; The Living And The Dead Ensemble, Eröffnung: 30.6., bis 11.9., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3



BBK

Stille Wasser. Sammlung BBK, 9.-22.5.; Betina Kaiser & Idiko Dewes-Demmerle. Scheinbare Realität, 30.5.-19.6., Do+Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr, Am Künstlerhaus 47



EnBW

Bio-Medien. Installationen im Foyer, bis 31.7., Mo-Sa 10-18 Uhr, Durlacher Allee 93



Galerie Burster

Gary Schlingheider. Malerei, bis 14.5., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4



Galerie Demmer

Vier Bauhauskünstler. Bartoschek, Kinder, Hennig, Borchert, bis 30.5., Mo-Fr 11-18.30 Uhr, Sa 11-15 Uhr, Herrenstr. 50



Galerie Knecht & Burster

Melanie Richter. Malerei, bis 14.5.; Gundula Bleckmann. Malerei, 27.5.-10.7., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4



Galerie Kunstperipherien

So gesehen. Wanderausstellung des Kunstwettbewerbs für psychiatrieerfahrene KünstlerInnen, 2.-29.5., Mo-Do 9-16.30 Uhr, Fr 9-15 Uhr u.n.V., Scheffelstr. 37, 1. OG



Galerie Oh

Mussners, Kolip, Woll, Fancheng, Werner. Holzskulptur/Malerei/Fotografie; Doris Vogel & Changxiao Wang. Malerei; Elke Hennen. Wunderkammer der Arbeit. Installation; Eröffnung: 7.5., 12-22 Uhr, alle bis 28.5., Do-Sa 13-18 Uhr, Waldstr. 46



Gedok

Ruth Kasper. Fotografie/Malerei, Eröffnung: 20.5., 19 Uhr, bis 19.6., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14



Hochschule für Gestaltung

Diplomausstellung mit Vorträgen, Führungen, Workshops und Performances, 2.-19.6.; Munitionsfabrik. Zum 30-jährigen Bestehen der HfG in den alten Hallen der Waffenfabrik, 2.6.-11.9., Lorenzstr. 15



Kohi

Svenja Hinzmann. Temporarily Unavailable. Installation/Video/Bild, ab 30.4., je während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47



Kunstraum Neureut

Vivian Eckstein. Ice-Cream. Malerei/Objekt/Performance, Eröffnung: 12.6., 14 Uhr, bis 10.7., Sa+So 14-17 Uhr u.n.V., Kirchfeldstr. 122



Orgelfabrik

Sophia Seidler & Julla Kroner. Echo (She/Her). Performance-Oper, 5.5., 19 Uhr, 6.+7.5., 17 Uhr, 13.5., 17 Uhr, 14.5., 13+17 Uhr; Gin Bahc, Katharina Baumann, Judith Milz. Perfekter Zustand! Installation/Performance, Eröffnung: 25.5., 19 Uhr, bis 5.6., ÖZ: www.karlsruhe.de/b1/kultur/orgelfabrik.de, Amthausstr. 17



Regierungspräsidium

75 Jahre Bund der Kunsthandwerker Ba-Wü, Eröffnung: 19.5., 19 Uhr, bis 26.6., Mo-So 11-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17



Restaurant Fünf

Andreas Ramin. Spuren der Macht, Ausstellung im Restaurant, bis Mai, Di-Sa ab 18 Uhr, Kanalweg 52



Prinz-Max-Palais

Karlsruhe im Fokus: 1970-90er Ansichten, bis 31.7., Di+Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Stadtmuseum, Karlstr. 10



Projektraum Rochade

Michael Neugebauer. Fotografie, Eröffnung: 6.5., 17 Uhr, bis 15.5., Fr-So 16-18 Uhr u.n.V., Putlitzstr. 14



Segafredo

Raimund Vögtle. La mer (Galerie Demmer), bis 31.8., Ecke Bürger-/Erbprinzenstr.



Staatliches Museum für Naturkunde

Neobiota. Neue und alte Arten am Oberrhein, bis 11.9., Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13



Städtische Galerie

Sigmar Polke. Dualismen, bis 12.6.; Laura Gaiser. Frucht Fleisch, 20.5.-11.9.; Ulrich Okujeni & Johanna Wagner. Malerei/Zeichnung/Performance/Film, 20.5.-25.9., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27



Yvonne Hohner Contemporary

Gretta Louw & Maria Braune. Textil/Malerei/Objekt, bis 25.6., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Marienstr. 12



Zettzwo Produzentengalerie

Paradies. Gruppenausstellung, bis 7.5.; Projekt 50/50. Gruppenausstellung, Eröffnung: 13.5., 19 Uhr, bis 4.6., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2



ZART

Kunstausstellung parallel zur „art Karlsruhe“, Kooperation von INKA & UND, Eröffnung: Fr, 8.7., 15 Uhr, Party 20 Uhr; Sa, 9.7., Afro-Lounge outdoor 14 Uhr, „INKA Afro Tunes & Zapata Soundz Party“ indoor 23 Uhr; So, 10.7., Podiumsdiskussion 14 Uhr, Kunstversteigerung 16 Uhr, P8, Schauenburgstr. 5



ZKM

Wem können wir vertrauen? bis 8.5.; Christa Sommerer & Laurent Mignonneau. The Artwork As A Living System, 7.5.-31.7.; The Beauty Of Early Life. Spuren frühen Lebens, bis 10.7.; Bio-Medien. Organisch-künstlische Lebensformen, bis 28.8.; Spatial Affairs. Virtuelle Multi-User-Ausstellung, www.zkm.de, bis 30.8.; Jazmina Figueroa. Call Signs, www.zkm.de, bis 30.9., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19



REGION

BACKNANG

Graphik-Kabinett

Hintergründig – Aus allen Wolken. Graphik, bis 3.7., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-19 Uhr, Riecker-Raum, Petrus-Jakobi-Weg 5



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Johanna Helbling-Felix. Malerei, bis 22.5.; Jürgen Knubben. Stahlbildhauerei, 29.5.-10.7.; Skulpturenausstellung im Bäderviertel, bis 3.10., Di-Fr 15-17 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Alte Dampfbad, Marktplatz 13



Museum Frieder Burda

Margaret und Christine Wertheim. Wert & Wandel der Korallen, bis 26.6., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 b



Staatliche Kunsthalle

Cosmo Ottinger. Malerei/Film/Installation, bis 15.5., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 a



BAD RAPPENAU

Bikini Art Museum

Dauerausstellung, Mo-So 10-20 Uhr, Buchäckerring 42



BASEL

Fondation Beyeler

Georgia O’Keeffe. Retrospektive, bis 22.5.; Sammlungspräsentation: Figur und Abstraktion, bis 14.8.; Piet Mondrian. Zum 150. Geburtstag, 5.6.-9.10., Mo-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Baselstr. 101, Riehen/Basel (Schweiz)



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Die Weissenhofer. Playback, bis 19.6.; Christiane Kleinhempel. Schriftkunst, bis 19.6., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64



BÖBLINGEN

Deutsches Fleischermuseum

Judith Samen. Fotografie, bis 23.10., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Marktplatz 27



BRETTEN

Museum im Schweizer Hof

Walheide Wittmer. Klassische Moderne, bis 31.8., Mi 15-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Engelsberg 9



BRUCHSAL

Damianstor

Isa Dahl. Malerei, 29.5.-19.6., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11 & Schlossmuseum



ESCH

Möllerei Esch-Belval

Hacking Identity – Dancing Diversity. Gruppenausstellung, Produktion des ZKM, bis 15.5., 6, Place de l’Académie, Esch/Alzette (Luxemburg)



ETTLINGEN

Galerie Werkstadt

Christel Fichtmüller. Ruß-Kunstwerke, Mo 10-13 Uhr, Do+Fr 10-13 Uhr + 16-19 Uhr, Sa 13-16 Uhr, Untere Zwingergasse 3



Kunstverein Wilhelmshöhe

After Crossing The River. Ex-Studierende der Klassen Marcel Odenbach, Eröffnung: 6.5., 19 Uhr, bis 19.6., Mi-Sa 15-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86



Museum im Schloss

Soundwalk. Neue Sammlungsaustellung, Mi-So 11-18 Uhr, Schlossplatz 3



GERMERSHEIM

Kunstverein

Aufhocker. Susanne Ackermann, Harald Kröner, Enrik Hüpeden, Heinz Pelz, 7.5.-12.6., Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr



Rathaus

Arturo Laime. Die Beständigkeit der Hoffnung, Eröffnung: 14.5., 11 Uhr, bis 17.8., Igelbachstr. 11



HEIDELBERG

Gedok

Philine Maurus. Malerei, bis 14.5., Annette Blaschke & Birgit Sommer. Druckgrafik, Eröffnung: 21.5., 19 Uhr, bis 25.6., Mi+Fr 16-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22



Körperwelten-Museum

Dauerausstellung, Mo-So+Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5



Kunstverein

Chaning Ecosystems. Biennale für aktuelle Fotografie, bis 22.5., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Hauptstr. 97



Textilsammlung Max Berk

Material Evidence. Quilt Art, bis 28.8., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Fragile! Alles aus Glas, bis 15.5., Anselm Reyle. Teenage Wasteland, 9.7.-23.10., Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Di-Fr 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



Kunstverein

Katrin Plavcak. What Happened In The Digital Hood? & Digital Blood. Elektroperette. Malerei/Video/Performance, bis 12.6., Di-So 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Thorsten Brinkmann. Fotografie/Malerei/Objekt, 14.5.-11.9., Fr-So 11-18 Uhr, Stuttgarter Str. 93



KÜNZELSAU

Museum Würth

Ugo Dossi. Zeichen. Installation, bis 3.7., tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15



LANDAU

Kunst Nach(t)

Über 16 Institutionen öffnen die Türen, 3.6., 19-24 Uhr, gesamte Stadt Landau, www.kulturstadt-landau.de



Städtische Galerie Kunstverein Villa Streccius

Dietmar Brixy & Sonja Edle von Hoeßle. Skulptur/Malerei, Eröffnung: 13.5., 19 Uhr, bis 26.6., Di+Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Bodies In (e)Motion. Biennale für aktuelle Fotografie, bis 22.5.; Marlies Pöschl. Film/Installation, 11.6.-14.8., Di-Fr 12-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48



Rudolf-Scharpf-Galerie

Lisa Seebach. Stahl/Keramik, bis 6.6., Fr-So+Fei 11-18 Uhr, Hemshofstr. 54



Wilhelm-Hack-Museum

Shaping Data. Biennale für aktuelle Fotografie, bis 22.5.; Körperbilder. Radikale Neupositionierung im 20. Jhd., bis 26.2.23, Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48



MANNHEIM

Kunsthalle

Contested Landscapes. Biennale für aktuelle Fotografie, bis 22.5.; Sara Nabil. Performance/Installation, Eröffnung: 4.5., bis 28.8.; Hanna Nagel. Zeichnung/Malerei, bis 3.7., Di-So 10-18 Uhr, Friedrichsplatz 4



Reiss-Engelhorn-Museum

Narratives Of Resistance. Biennale für aktuelle Fotografie, bis 22.5., Di-So 10-18 Uhr, Museum Weltkulturen D5



OFFENBURG

Städtische Galerie

Matthias Garff. Skulptur, bis 8.5.; Tomi Ungerer. Zeichnung/Illustration, 24.6.-23.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2/Kulturforum



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Aschenputtels Lust. Verok Gnos, Jutta Hieret, Iris Kamlah, Gloria Keller, bis 22.5., Do 14-17 Uhr, Fr+Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14



Hochschule/Fakultät für Gestaltung

Jonathan Meese. Kampf ums Spiel! Lecture-Performance, 5.5., 18.30 Uhr; Sasha Waltz im Gespräch mit Robert Eikmeyer, 24.5., 18.30 Uhr, Aula Holzgartenstr.



Gasometer Pforzheim

360-Grad-Panorama: Great Barrier Reef, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6



Pforzheim Galerie

Hilke Turré. Bildhauerei, bis 29.5., Mi+Sa 14-17, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81



Pforzheimer Museumsnacht & Internationaler Museumstag

Über 100 Programmpunkte & 17 Museen und Galerein, 14.5., 17-23 Uhr + 15.5., 10-17 Uhr



Schmuckmuseum

Ruan Weng Mong. Schmuck/Skulptur/Grafik aus 40 Jahren, bis 6.6.; Was ist Schmuck? Ethnografischer Nachlass neu präsentiert, Dauerausstellung, Di-So+Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



RASTATT

Kunstverein

Vincent Tavenne. Installation/Mixed Media, Eröffnung: 14.5., 16 Uhr, bis 19.6., In der Pagodenburg, Kapellenstr. 34



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Jaqueline de Jong. The Ultimate Kiss, bis 26.6., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Kunst Reutlingen 2022, bis 6.6.; Strawalde. Hunger nach Bildern. Jerg-Ratgeb-Preis, 15.5.-21.8.; Vom Verrinnen. Zeitkonzepte, bis 28.8., Eberhardstr. 14, Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So+Fei 11-18 Uhr



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Disneys große Zeichner. Barks, Taliaferro & Gottfredson, bis 12.6., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Ritual. Brossard, Dowling, Maierhofer, bis 29.5.; Super Vivaz. Warnung vor dem Hund, Schaufenster Junge Kunst, bis 3.7.; Ilse Beate Jäkel. Zeichnung/Aquarell, Kabinett Jäkel, bis 3.7., Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-17 Uhr



Schauwerk Sindelfingen

Ortswechsel. Fotografie aus der Modernen Galerie Saarbrücken, bis 19.6.; Ben Willikens. Zeichnung/Fotografie, 22.5.-12.2.23, Di+Do 15-19 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15



SINZHEIM

Kunstraum Dr. Laurenz Averkorn

Rudi Weiss. Ölmalerei, bis 26.6., Fr+Sa 14-17 Uhr u.n.V., Im Feil 35, Sinzheim-Winden



STAUFEN

Keramikmuseum

Christine Duncombe-Thüring. Farbräume, bis 15.5.; Die wilden 70er. Freiheit in Form & Farbe. Keramik, bis 27.11., Mi-Sa 14-17, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Katja Wunderling. Zeichnung/Objekt, Eröffnung: 8.5., 11 Uhr, bis 29.5., Di+Do 16-18, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95



TÜBINGEN

Kunsthalle

Herzstücke. Sammlung Kunsthalle Emden. Expressionismus bis 1990er, bis 6.6.; Christian Jankowski. Aktion-/Konzeptkunst, Eröffnung: 1.7., 19 Uhr, bis 30.10., Di/Mi/Fr-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76



WALDENBUCH

Museum Ritter

Peter Weber. Falt-Objekte, 22.5.-18.9.; Aus Spiel wird Kunst. Installation, 22.5.-18.9., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Spot On. Designerinnen in der Sammlung, bis 5.5.; Plastik. Die Welt neu denken, bis 4.9., tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2



WEIL DER STADT

Kunstforum/Wendelinskapelle

Rolf Bier. Only Stars Dream Of Framing, 8.5.-29.5., Fr 16-19, Sa 11-17 Uhr, Herrenberger Str. 17