09.05.2018 - 12.06.2018

KARLSRUHE

Badische Landesbibliothek

Schlaglichter: 100 Bücher des Jahres 1918, bis 26.5., Gunnar Martinsson – Zeichnungen/Projekte 1957-2008, Eröffnung: 14.6., 19 Uhr, Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15, Tel. 175 22 22, www.blb-karlsruhe.de



Badisches Landesmuseum

Revolution! Für Anfänger*innen, bis 11.11., Die Etrusker – Weltkultur im antiken Italien, bis 17.6., Zweck fremd?! – Den Dingen auf der Spur, bis 5.8., Studioausstellung: Island Hoping, bis 30.12., Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis), Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, Tel. 926-65 14, www.landesmuseum.de



Erinnerungsstätte Ständehaus

Papier ist nicht geduldig – die Erhaltung von Schriftgut und Grafik, bis 19.5., Di-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Ständehausstr. 2, www.karlsruhe.de/b1/stadtgeschichte/staendehaus.de



Generallandesarchiv

Demokratie wagen? Baden 1818-1919, bis 12.8., Di-Do 8.30-17.30 Uhr, Fr 8.30-19 Uhr, So/Fei 13-17.30 Uhr, Nördl. Hildapromenade 3, www.landesarchiv-bw.de



Kunstakademie

Ernst Caramelle: Vierundneunzig-Achtzehn, Eröffnung: 22.5., 19 Uhr, bis 2.6., Mo-Sa 9-22 Uhr, Lichthof, Reinhold-Frank-Str. 81, www.kunstakademie-karlsruhe.de



Museum beim Markt

Südwestdeutscher Keramikpreis, 19.5.-6.1.2019, Di-Do 11-17 Uhr, Fr-So und Fei 10-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 6, www.landesmuseum.de



Pfinzgaumuseum Durlach

Sammelfieber: Die Karlsruher Müllabfuhr und drumherum – Bernd Haupt zeigt ungewohnte Objekte, 13.5.-16.9., Mi 10-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlsburg, Pfinztalstr. 9, www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum



Prinz-Max-Palais – Museum für Literatur

Liebe und Revolution. Hedwig Lachmann und Gustav Landauer zwischen Kunst und Politik, bis 2.9., Di/Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlstr. 10, Tel. 133 40 87, web3.karlsruhe.de/Kultur/MLO



Prinz-Max-Palais – Stadtmuseum

Bewegt euch! 1968 und die Folgen in Karlsruhe, bis 14.10., Di/Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlstr. 10, Tel. 133 42 34, www.karlsruhe.de/stadtmuseum



Regierungspräsidium am Rondellplatz

Verpartnert – Aktuelles Kunsthandwerk aus den Partnerstädten Karlsruhe und Halle, bis 18.5., Mit offenen Augen unterwegs – BSW Fotogruppen Karlsruhe, Offenburg, Weil am Rhein, bis 24.6., Di-So 11-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17, www.rp-karlsruhe.de



Staatliche Kunsthalle

Carl Ludwig Frommel – Künstler und Galeriedirektor, bis 27.5., Sean Scully: Vita Duplex, bis 5.8., Farbe querfeldein (Junge Kunsthalle), bis 21.10., Präsentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs zur Erweiterung der Kunsthalle, bis 27.5., Di-So 10-18 Uhr, Do bis 21 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2, Tel. 926-33 59, www.kunsthalle-karlsruhe.de



Stadtarchiv

Vor 50 Jahren ... Mit Horst Schlesiger durch das Jahr 1968, bis 27.9., Mo-Mi 8.30-15.30 Uhr, Do 8.30-18 Uhr, Tel. 133 42 25, Markgrafenstr. 29, www.karlsruhe.de/stadtarchiv



Städtische Galerie

Marlene Dumas & Rosemarie Trockel. Werke aus der Sammlung Garnatz, bis 24.6., Hanna-Nagel-Preis 2018: tiptoe – Nina Laaf, bis 8.7., Benno Blome: Stilles Land, bis 3.6., Umgehängt, bis Frühjahr 2019, Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



ZKM-Medienmuseum

The Art of Immersion II. Das digitale Theater der Zukunft, bis 27.5., The Art of Immersion III. Inside Tumucumaque, bis 27.5., DIA-LOGOS: Ramon Llull und die Kunst des Kombinierens, bis 5.8., Open Codes. Leben in digitalen Welten, bis 6.1.2019, ZKM Gameplay, bis 31.12., The Morning Line (Vorplatz), Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, Tel. 81 00-0, www.zkm.de



Architekturschaufenster

Architekturgeschichte des Bad. Kunstvereins, bis 27.5., Mo-Do 9-12 + 14-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr, Waldstr. 8, www.architekturschaufenster.de



Artlet Studio

Nach der Suche – Lisa Nowinski, bis 27.5., Studierende der Kunstakademie Karlsruhe Klasse Klingelhöller No. 1, Eröffnung: 8.6., 19 Uhr, bis 20.6., Di-Fr 14-18.30 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Boeckhstr. 4, Tel. 0151/15 67 52 32, www.artlet-studio.com



Badischer Kunstverein

KwieKulik – SHE and HE, bis 1.7., Allianzen – Kapitel I – 200 Jahre Badischer Kunstverein, bis 21.7., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/so/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3., www.badischer-kunstverein.de



BBK

Sandro Vadim und Susanne Zuehlke: Malerei, Eröffnung: 18.5., 19 Uhr, bis 10.6., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-18 Uhr, Tel. 937 47 46, Am Künstlerhaus 47, www.bbk-karlsruhe.de



CAS Software

„…bei näherer Betrachtung“: Karlsruher Künstler spielen mit dem zweiten Blick, bis 1.6., Mo-Fr 9-18 Uhr, CAS-Weg 1-5, www.cas.de



Centre Culturel Franco-Allemand

Gabriel Hensche, Eröffnung: 7.6., 19 Uhr, bis 6.7., Mo-Do 10-12.30 + 14-18 Uhr, Fr 10-12.30 Uhr, Postgalerie, 3. OG, www.ccfa-ka.de



Circus 3000

Bubukiller und Mangiatutti, Eröffnung: 20.5., bis 7.6., immer Fr ab 20 Uhr und So 17-19 Uhr, Alter Schlachthof 13a, www.circus3000.com



Contemp-rent

Window to Window – Baraa (Fotografie), Eröffnung: 17.5., 19 Uhr, Marienstr. 12, www.contemp-rent.com



Contemp-rent in St. Anna

Fahar Al-Salih: To Blow A Rainbow, tägl. geöffnet, Rüppurrer Str. 29



EnBW AG

Horst Egon Kalinowskis „Baummark“-Skulpturen: Kunstwerke für die Natur, bis 6.7., Mo-Fr 10-18 Uhr, Durlacher Allee 93, www.enbw.com



Eiswiesen Dialoge

people. animals. landscape and more – Dolli Schorp (Fotoarbeiten aus Südafrika), bis Mitte 2018, Mo/Di 10-19 Uhr u.n.V., Jürgen Mayer + Martin Kemminer, Auf den Eiswiesen 10, Tel. 0172/809 82 21, www.kemminer-architektur.de



Fraunhofer IOSB

Zeitzeugen – Renata Schepmann, bis 7.6., n. Vereinb., Tel. 0721/60 91-333, Fraunhoferstr. 1, www.iosb.fraunhofer.de



Fünf

Michael Senft: Astwerke, Kanalweg 52, Tel. 0721/ 97 66 47 12, www.fuenf.de



Galerie Burster

Mwangi Hutter: From The Other Side Of Daylight, bis 18.5., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Baumeisterstr. 4, Tel. 0721/60 90 31 56, www.galerieburster.de



Galerie Knecht & Burster

Franziska Schemel: Bildobjekte, Thomas Putze: Skulpturen, bis 18.5., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, Tel. 937 49 10, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie Schrade

Christopher Lehmpfuhl: Herbstklänge, bis 16.6., Di-Fr 13-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Zirkel 34 - 40, Tel. 0721/151 87 74, www.galerie-schrade.de



Gallery Artpark

Markus Blattmann: Druckgrafik/Malerei, Eröffnung: 13.5., 16 Uhr, bis 16.6., Do/Fr 15-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr, Kriegsstr. 86, www.artpark.eu



Gedok

Botox für alle – 1968-2018: Von Flower-Power zu Instagram, bis 19.5., Sonja Streng: Spezies Rotkäppchen, Eröffnung: 25.5., 20 Uhr, bis 17.6., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14, Tel. 37 41 37, www.gedok-karlsruhe.de



IBZ

Mein Syrien – meine Kultur, Eröffnung: 8.6., 19 Uhr, bis 30.6., ÖZ n. Vereinb., Tel.: 0721/89 33 37 10, Kaiserallee 12d, www.ibz-karlsruhe.de



Kohi

Der weibliche Blick – Konzertfotografien, Eröffnung: 9.6., geöffnet während Veranstaltungen u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47, www.kohi.de



Kunstraum Neureut

Federn gelassen – Der Vogel in der aktuellen Kunst, bis 20.5., Mi 17-19 Uhr, Sa/So 14-17 Uhr, Kirchfeldstr. 122, www.kunstraum-neureut.de



Kunstverein Letschebach

Stockhausen goes Middle East – Ira Konyukhova, Eröffnung: 18.5., 19 Uhr, bis 3.6., Blumentorstr. 12, www.letschebach.de



Kurasan Physiotherapiepraxis

Sandra Y. Jacques: Cyanotypien – eine analog digitale Wanderung, bis 5.4.2019, Mo-Fr 8-18 Uhr, Kriegsstr. 140



Luis Leu

Extra-Conjugale, bis 11.6., Sebastian Winkler: TEXERE, Eröffnung: 17.5., 19 Uhr, geöffnet 18.-20.5. 15-18 Uhr u.n.V., Luisenstr. 32, Tel. 0157/32 50 47 19, www.luisleu.de



Majolika Galerie

Work in Progress – Hirofumi Fujiwara, Christine Hitzblech, Hannelore Langhans u.a., Di-So/Fei 10-13 + 14-17 Uhr, Ahaweg 6-8, Tel. 912 37 70, www.majolika-karlsruhe.com



Meyer Riegger

Meuser: Nachspülen, bis 16.6., Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Klauprechtstr. 22, Tel. 82 12 92, www.meyer-riegger.de



Naturschutzzentrum Rappenwört

Star und Stichling: Arten 2018, bis 3.6., Di-Fr 12-18 Uhr, So/Fei 11-18 Uhr, Hermann-Schneider-Allee 47, www.naturschutzzentren-bw.de



Neue Kunst Gallery

Stefan Bau: Time Travel (Fotografie), bis 26.5., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Zirkel 32, Tel. 130 57 21, Mobil 0151/15 61 37 13, www.neuekunst.de



Orgelfabrik

Zwei auf einem Weg – Hannelore Lücke-Rausch + Hanns-Wolfgang Voss, Eröffnung: 17.5., 18 Uhr, bis 20.5., Fr 15-19 Uhr, Sa 11-19.30 Uhr, So 11-18 Uhr, Intersection One – Eunsol Eom, Eunji Kim, Minjung Lee u. a. (Malerei/Skulptur/Video), Eröffnung: 23.5., 19 Uhr, bis 3.6., Planetarium + Astrofotografieausstellung: The World At Night, Eröffnung: 14.6., 19 Uhr, bis 1.7., Mi-Sa 15-19.30 Uhr, So 11-18 Uhr, Amthausstr. 17, www.orgelfabrik-verein.de



Poly Produzentengalerie

k-onjunktion: banal, bis 20.5., Mo-Fr 16-20 Uhr u. n. Vereinb., Peter Seesemann: Aufgrund, Eröffnung: 25.5., 19 Uhr, bis 24.6., n. Vereinb., Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22 Uhr, So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



Rathaus Durlach

Werkschau zettzwo, Eröffnung: 18.5., 19 Uhr, bis 20.5., Sa 10-20 Uhr, So 12-20 Uhr, Pfinztalstr. 33, www.zettzwo-galerie.de



ßpatz

Ningxia. Rd. Sec. Y – Takuya Yamashita, bis 20.5., The Kids Are Alright – Greater Form/Grünauer Kids, Eröffnung: 25.5., 18 Uhr, n. V., Step/Zone/Cut/Down – Miriam Schmitz, Eröffnung: 8.6., 19 Uhr, bis 15.6., Sa/So 14-18 Uhr, u. n.V., info@sspatz.org, Augartenstr. 47, 2. Stock



Rotten Bar

Christian Schmuck, Eröffnung: 18.5., 19 Uhr, bis 20.5., Augartenstr. 32, Hinterhaus



Tollhaus

Gleiches Recht auf Glück. Inklusion leben, bis 31.5., Mo-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 14-18 Uhr, Alter Schlachthof 35, www.tollhaus.de



Tom Boller Ladengalerie

Leo Rumerstorfer: Retrait, bis 6.6., Christel Fichtmüller: Rußkunstwerke, Eröffnung: 10.6., 17 Uhr, bis 15.7., Di/Do/Fr 11-19 Uhr, Mi/Sa 11-16 Uhr, Werderstr. 30, www.tomboller.de/ladengalerie



Tralios IT GmbH

Tralios Art – Jutta Himstedt, Hugo Brinkkötter, Sabine Henzler u.a., bis 18.6., Mi 14-18 Uhr u.n.V., Douglasstr. 24-26, Tel. 94 26 96 60, www.tralios.de



V8 Plattform

Johannes Esper + Florian Köhler, Eröffnung: 18.5., 19 Uhr, bis 22.5., Sa-Di 15-19 Uhr, Viktoriastr. 8, www.viktoria8.de



VHS

Monika Roser, Eröffnung: 10.6., 11 Uhr, bis 15.9., zu den übl. ÖZ, Kaiserallee 12e, www.vhs-karlsruhe.de



Wasser- und Brunnenmuseum

Water Based Urbanism, bis 25.7., Mi 15-17 Uhr u.n.V., Wasserwerk Durlacher Wald, Tel. 599 32 02, www.stadtwerke-karlsruhe.de



Xtra Dance

Im Licht – Tanzfotografien von Bernd Hentschel, bis 30.6., Mo-Fr 15-18 Uhr, Erzbergerstr. 131, www.xtradance.de



Zettzwo Produzentengalerie

Der Schmerz der Prinzessin, Eröffnung: 8.6., 19 Uhr, bis 7.7., Fr 18-20 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



REGION

BACKNANG

Galerie der Stadt

Helen Feifel, bis 5.8., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, Tel. 07191/89 44 77, www.galerie-der-stadt-backnang.de



Graphik-Kabinett

Kehrseite[n] – von Meisterwerken, Sammlern und Marken, Eröffnung: 8.6., 20 Uhr, bis 19.8., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 5, www.graphik-kabinett-backnang.de



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

Hymenoptera – Rita Gabler, Anne-Bärbel Ottenschläger u. a., Eröffnung: 3.6., 11 Uhr, bis 17.6., Do/Fr 16-18 Uhr, So 15-18 Uhr, Schlossgasse 3, www.kunstgilde-art.de



Haus des Gastes

Rosenwochen: Lisa Krautheim (Aquarell/Zeichung), Eröffnung: 1.6. 19 Uhr, bis 4.9., Rötzweg 7, www.bad-bergzabern.de



Museum

Rosenwochen: Werner vom Scheidt (Radierungen), bis 17.6., Di-Fr 16-18 Uhr, Sa/So 14-18 Uhr, Königstr. 45



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Gabi Streile, bis 21.5., Irene und Stefanie Hauger, 27.5.-8.7., Di-Fr 15-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, Tel. 07221/262 61, www.gfjk.de



Galerie Supper

OHO!, bis 27.5., Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa/So 12-16 Uhr, Kreuzstr. 3, www.galerie-supper.de



LA 8

Gediegener Spott: Bilder aus Krähwinkel, bis 2.9., Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Museum Frieder Burda

America! America! How real is real?, bis 17.5., James Turrell: The Substance of Light,

9.6.-28.10., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, Tel. 07221/39 89 80, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

Ausstellen des Ausstellens – Von der Wunderkammer zu kuratorischen Situation, bis 17.6., Schirin Kretschmann: Labor (im Studioraum 45cbm), Eröffnung: 11.5., 19 Uhr, bis 10.6., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, Tel. 07221/30 07 64 44, www.kunsthalle-baden-baden.de



BASEL

Fondation Beyeler

Bacon – Giacometti, bis 2.9., tägl. 10-18 Uhr, Mi bis 20 Uhr, Baselstr. 101, CH-Riehen/Basel, Tel. 004161/645 97 00, www.fondationbeyeler.ch



Schaulager

Bruce Nauman: Retrospektive, bis 26.8., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Ruchfeldstr. 19, CH-Münchenstein/Basel, Tel. 004161/335 32 32, www.schaulager.org



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Im Bann der Nordsee – Die norddeutsche Landschaft seit 1900, bis 8.7., Studioausstellung: Gustav Schönleber – Küstenfahrten an der Nord- und Ostsee, bis 23.9., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64, Tel. 07142/744 83, galerie.bietigheim-bissingen.de



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Verkannt, verschollen... unvergessen. Und verschoben!, bis 10.6., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2, Tel. 07031/669-17 05, www.staedtischegalerie.boeblingen.de



BRETTEN

Kunstverein

Manfred Binzer: Zuckergüsse (Skulpturen und Bilder), Eröffnung: 13.5., 17 Uhr, bis 16.6., Sa 10-13 Uhr, So 15-17 Uhr, Sporgasse 8, www.kvbretten.de



Melanchthonhaus

Vom Dunkel ins Licht – Frauen der Reformation im süddeutschen Raum, bis 22.5., Di-Fr 14-17 Uhr, Sa/So 11-13 Uhr + 14-17 Uhr, Melanchthonstr. 1-3, www.melanchthon.com



BRUCHSAL

Kunstverein im Damianstor

Angela M. Flaig, 14.5.-10.6., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11, www.damianstor.de



Schloss

Angerichtet & aufgebrezelt – ein optisches Menü, bis 29.7., Vier Elemente. Archäologie der Zukunft – Dialog mit den historischen Sammlungen im Schloss, bis 2.9., Di-So 10-17 Uhr, Schloss, www.schloss-bruchsal.de



BÜHL

Friedrichsbau

Kulturelles Erbe im Landkreis Rastatt, 18.5.-24.6., Fr 16-19 Uhr, Sa/So 14-17 Uhr, Friedrichstr. 2, www.buehl.de



COLMAR (F)

Musée Unterlinden

L’évasion photographique – Adolphe Braun, bis 14.5., Corpus Baselitz, 10.6.-29.10., Mo/Mi/Fr-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Place Unterlinden, Tel. 0033-389 20 15 50, www.musee-unterlinden.com



DAHN

Kunstverein Dahn

Schattenvögel und Lichtgestalten – Aktuelle Positionen des Phantastischen Realismus (Katrin Alvarez, Peter Brauchle, Sigmar Kratzin u.a.), bis 3.6., Mi/Do/So 15-18 Uhr, Marktstr. 7, www.kunstverein-dahn.de



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

colorful. farbenfroh – Im Fokus: Dorothy Fratt, bis 20.1.2019, Axel Anklam (im 2-Raum), bis 24.6., Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, 1. Do/Monat 13-20 Uhr, Museumsweg 1, Tel. 0771/896 68 90, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Galerie KulturZeit

Wenni Wellsandt: Reise zum Ende – und zurück, bis 6.7., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa/So 9-18 Uhr, MediClin Staufenburg Klinik, Burgunderstr. 24, www.prokulturzeit.de



Museum für Aktuelle Kunst/Sammlung Hurrle

Profile in der Kunst am Oberrhein: Jürgen Brodwolf, bis 8.7., Adieu Tristesse – Neue Figurationen 1954-1968, bis 17.6., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Almstr. 49, Tel. 0781/93 20 14 02, www.museum-hurrle.de



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

Hängung #18 – Räumlichkeiten, bis 24.6., Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40, Tel. 07042/376 95 66, www.sammlung-klein.de



EDENKOBEN

Max Slevogt-Galerie

HAP Grieshaber: Pans Melodie, bis 29.7., Di-So + Fei 10-18 Uhr, Schloss Villa Ludwigshöhe, www.schloss-villa-ludwigshoehe.de



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Florian Slotawa, Eröffnung: 25.5., 19 Uhr, bis 1.7., Mi/Fr/Sa 15-18 Uhr, Do 15-20 Uhr, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86, Tel. 07243/138 74, www.kunstverein-wilhelmshoehe.de



Museum im Schloss

Sammlungsausstellung: Karl Hofer & Karl Albiker, bis 3.10., Dauerausstellung: Archäologische Sammlung, Mi-So 13-18 Uhr, Schlossplatz 3, Tel. 07243/10 12 73, www.museum-ettlingen.de



GENGENBACH

Museum Haus Löwenberg

Die Gengenbacher Passionsteppiche und ihr hist. Umfeld + Eifern und Geifern im Internet und auf der Straße, bis 17.6., Di-Fr 11-17 Uhr, Sa/So/Fei 13-18 Uhr, Hauptstr. 13, Tel. 07803/93 01 41, www.museum-haus-loewenberg.de



GERMERSHEIM

Kunstverein

Peter Braunholz, Roeland Tweelinckx, Thomas Vinson, Eröffnung: 20.5., 11 Uhr, bis 17.6., Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10, www.kunstportal-pfalz.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Birgit Mangler-Wiedemann: Im Wechselspiel von Geometrie, Licht und Transparenz, bis 8.6., Mo 7.30-16 Uhr, Di/Mi 7.30-12 Uhr, Do 7.30-18 Uhr, Fr 7.30-13 Uhr, Igelbachstr. 11, www.gernsbach.de



HAGUENAU (F)

Musée du Bagage

Von der großen Reise zum Massentourismus – Du Grand Tour au Tour opérateur, bis 29.12.2019, Sa/So 14-17.30 Uhr, Rue Saint-Georges No. 5, www.museedubagage.com



HEIDELBERG

Altes Hallenbad

Cuban Beauty – Fotos von Martin Häusler, bis 12.5., tägl. 10-20 Uhr, Poststr. 36/5, www.martinhausler.com



Gedok

Daniela Oravinatu: Essence Emotion, bis 2.6., Eva Claudia Nuovia: Ein bisschen mehr Blau... Die Tonart erfordert es, Eröffnung: 9.6., 19 Uhr, bis 14.7., Mi-Fr 17-20 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Körperwelten-Museum

Anatomie des Glücks, Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, www.koerperwelten.com



Kunstverein

Stadtansichten (Int. Gruppenausstellung) + Wunschbilder – Janet Grau + Crossing – Florian Glaubitz, Robin Kirchner, alle bis 8.7., Di/Mi/Fr 12-19 Uhr, Do 15-22 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr, Hauptstr. 97, www.hdkv.de



Sammlung Prinzhorn

Unruhe und Architektur, Eröffnung: 16.5., 19 Uhr, bis 26.8., Di/Do-So 11-17 Uhr, Mi 11-20 Uhr, Voßstr. 2, Tel. 06221/56 44 92, www.prinzhorn.ukl-hd.de



Textilsammlung Max Berk

Tradition trifft Moderne: Katagami, bis 8.7., Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Brahmsstr. 8, www.museum-heidelberg.de



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Emil Nolde – Farbenzauber. Eine Retrospektive auf Papier, bis 17.6., Di-So und Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28, Tel. 07131/56 44 20, www.museen-heilbronn.de



JOCKGRIM

Zehnthaus

Petra Jung und Daniel Schieben: Konstruktion und Leichtigkeit, Eröffnung: 27.5., 11 Uhr, bis 24.6., Fr 20-22 Uhr, Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-28, www.zehnthaus.de



KAISERSLAUTERN

Dt. Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz

Fuzzy Works – Natascha Brändli & Vera Hilger, bis 29.6., Mi 5-17 Uhr, Trippstadter Str. 122, www.nataschabrändli.de



Museum Pfalzgalerie

Max Slevogt zum 150. Geburtstag, bis 13.5., Hofmanns Wege – Frühe Zeichnungen, bis 9.9., Di 11-20 Uhr, Mi-So + Fei 10-17 Uhr, Museumsplatz 1, Tel. 0631/364 72 01, www.mpk.de



KÜNZELSAU

Museum Würth

HAP Grieshaber und der Holzschnitt, bis 3.6., tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Shifted Tags – Erben des Graffiti, Eröffnung: 18.5., 20 Uhr, bis 24.6., Di/Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20, Tel. 06341/89 84 72, www.villa-streccius.de, www.kunstverein-landau.de



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Wir zeigen’s Euch – 10 Jahre Kinder- und Jugendkunstschule unARTig, bis 1.7., Di-Fr 12-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48, Tel. 0621/52 80 55, www.kunstverein-ludwigshafen.de



Rudolf-Scharpf-Galerie

Ingo Mittelstaedt - courtesy, bis 22.7., Do/Fr 15-18 Uhr, Sa/So 13-18 Uhr, Hemshofstr. 54, Tel. 0621/529 19 68, www.wilhelmhack.museum



Wilhelm-Hack-Museum

Thomas Scheibitz: Masterplan\kino, Eröffnung: 18.5., 18 Uhr, bis 12.8., Erzählte Welt. Geschichte in der Kunst, bis 3.6., Kabinettstücke: Nachtschwärmer, bis 8.7., Zoom #6: Max Ernst – Vegetationen, bis 8.7., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, Tel. 0621/504-29 03, www.wilhelmhack.museum



MANNHEIM

Kunsthalle

Grand Opening: 1.6., 18 Uhr, Jeff Wall. Appearance, 2.6.-9.9., OFFEN, 2.6. bis 2020, Erinnern. Aus der Geschichte einer Institution, 2.6. bis 2020, Graphische Sammlung: Carl Kuntz, 2.6.-2.9., Friedrichsplatz 4, www.kuma.art



Kunst Projekte

Günter Malchow: Mannheim Boogie Woogie, bis 1.6., Mi/18.5./1.6. 17-19 Uhr, ÖZ n. Vereinb., Tel. 0171/183 64 62, Lange Rötterstr. 68, www.kunstprojekte.eu



Port 25 – Raum für Gegenwartskunst

Philipp Morlock – out of, bis 3.6., Mi-So 11-18 Uhr, Hafenstr. 25-27, www.port25-mannheim.de



Reiss-Engelhorn-Museen

Einfach tierisch!, bis 10.3.2019, Von Pulverdampf und Schlachtidyll: Weißes Gold aus der Frankenthaler Manufaktur, bis 2.12., Di-So 11-18 Uhr, Tel. 0621/293 31 50, www.rem-mannheim.de



Zephyr – Raum für Fotografie

Postkoloniale Erleuchtung – Sabine Haubitz und Stefanie Zoche, 27.5.-26.8., Di-So 11-18 Uhr, C4.9, Tel.: 0621/293 21 20, www.zephyr-mannheim.de



MAULBRONN

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde (Mitte 1960 bis 1980er Jahre), So 13.30-17 Uhr, Schafhof 2, Tel. 07043/95 79 10, www.kunstsammlung-heinrich.de



MINFELD

Kunst auf öffentlichen Flächen, bis 31.10.



NEUENBÜRG

Schloss

Kurios.Dubios.Famos!, bis 17.6., Faszination Drachen – Mythen Märchen Heldensagen, bis 11.11., Mi-Sa 13-18 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Tel. 07082/79 28 61, www.schloss-neuenbuerg.de, www.landesmuseum.de



NEUSTADT

Villa Böhm

Jakob Ganslmeier – Fotografie, 18.5.-3.6., Do/Fr 15-18 Uhr, Sa/So 11-13 und 15-18 Uhr, Villenstr. 16b, www.kunstverein-nw.de



UpArt Contemporary

Lichtgestalten, bis 30.5., Mi/Do/So 15-18 Uhr, Quellenstr. 32, www.upart-online.de



OFFENBURG

Kunstverein

Gabriela Stellino, Sabine Brand-Scheffel, Michael Blum: Landschaften, bis 24.6., Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, Tel. 0781/44 05 61, www.kunstverein-offenburg.de



Museum im Ritterhaus

Ein Fenster zur Welt: Die kolonialzeitliche Sammlung (Dauerausstellung), Verdammt lang her – Archäologie in der Ortenau + Wald-Land-Fluss. Stein, Pflanze, Tier (Dauerausstellungen), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, Tel. 0781/82 25 77, www.museum-offenburg.de



Städtische Galerie

Axel Bleyer (Fotografie), Finissage/Künstlergespräch: 3.6., 11 Uhr, Gretel Haas-Gerber. Kleine Schönheiten, seit 16.3., Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, Tel. 0781/82 20 40, www.galerie-offenburg.de



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Evelyn Taylor-Kopp: Pension Fortuna, bis 13.5., Evelyn Schmidt: Malerei und Zeichnung, 8.6.-8.7., Do 14-17 Uhr, Fr/Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14, Tel. 07231/46 51 42, www.galerie-broetzinger-art.de



Gasometer Pforzheim

Rom im Jahr 312 – Yadegar Asisi (Panorama), bis Ende 2018, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6, Tel. 07231/776 09 97, www.gasometer-pforzheim.de, www.asisi.de



Kunstverein im Reuchlinhaus

Sebastian Kuhn: Leave Alone The Empty Spaces, Eröffnung: 13.5., 12 Uhr, bis 1.7., Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, Tel. 07231/215 25, www.kunstvereinpforzheim.de



Kupferdächle

Kreativer Zeichnungshinweis! Ausstellung Comic-Kurs/Nicole Kremer, bis 6.7., Di-Fr 16-21 Uhr und während der Veranstaltungen, Kallhardtstr. 31, Tel. 07231/28 09 50, www.kupferdaechle.de



Pforzheim Galerie

Axel Hertenstein – Mein Metier ist das Büchermachen, bis 21.10., Mi/Sa 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81, www.kultur.pforzheim.de



Schmuckmuseum

Ost trifft West – exquisite Kostbarkeiten des Art Déco. Die Sammlung von Prinz und Prinzessin Sadruddin Aga Khan, bis 6.1.2019, Di-So und Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, www.schmuckmuseum.de



Schütt – Schmuck & Edelsteine

Vom Rohstein zum Schmuckobjekt, bis 18.11., Mo-Fr 9-17 Uhr, Goldschmiedeschulstr. 6, www.schuett-schmuck-edelsteine.de



Stadtmuseum

Geschichte der Pforzheimer Kunstgewerbeschule, Teil 1: Design und Innovation, bis 7.10., Mi/Do 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 243, Tel. 07231/39 25 59, www.kultur.pforzheim.de



PIRMASENS

Forum Alte Post

Still Silver: Bilder der Dinge – Steffen Diemer, Eröffnung: 25.5., 19 Uhr, bis 29.7., Di-So 10-17 Uhr, Poststr. 2, Tel. 06331/239 27 16, www.forumaltepost.de



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

25 Jahre Kunst in der Fruchthalle – Jubiläumsausstellung, bis 30.9., Sonderschau: Welt der Träume – Phantastik in der Box (Sammlung Westermann), bis 30.9., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, Tel. 07222/972 84 10, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Es lebe das Neue!? – Rastatt in der Weimarer Republik, Eröffnung: 17.5., 18 Uhr, bis 3.2.2019, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, Tel. 07222/972 84 00, www.stadtmuseum-rastatt.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Hermann Waibel – Bildlicht, bis 30.9., Projektionen: Kerry Tribe – Here & Elsewhere, bis 3.6., Projektionen: Jonas Mekas – As I Was Moving Ahead..., 9.6.-8.7., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Tel. 0751/828 10, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Spendhaus

Jerg-Ratgeb-Preis 2018: Olaf Metzel, bis 8.7., O.W. Himmel: Full Labeled, bis 30.9., HAP trifft Mamma Andersson, ab 26.5., Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So/Fei 11-18 Uhr, Spendhausstr. 4, www.reutlingen.de



Städtische Galerie

Aaron Rauschhardt – Stipendiat der HAP Grieshaber Stiftung, bis 10.6., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Otmar Alt – Lebenswege: Malerei. Grafik. Skulptur., bis 27.5., Di-So 10-18 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1, Tel. 07642/920 16 20, www.kunsthallemessmer.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Wohin das Auge reicht – Neue Einblicke in die Sammlung Würth, bis 17.3.2019, tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



SCHWEIGEN-RECHTENBACH

Altes Schulhaus

Die Blume – Malerei und Objekte von Wilfriede Jäger, Roselieb Prehn-Irle und Anneliese Somerlik, Eröffnung: 27.5., 11 Uhr, geöffnet 2./3./9./10.6., 14-18 Uhr, Hauptstr. 20, www.schulhaus-schweigen.de



Skulpturengarten

Dieter Händel, Stephan Müller, Marc Reibel, Susanne Wadle, Pavel Miguel, bis Ende Oktober, ganztägig im Gemeindepark



SCHWETZINGEN

Schloss

Ralph Gelbert: Beyond the Visible, 1.-24.6., Di-Fr 14-18 Uhr, Sa/So 1-18 Uhr, www.schloss-schwetzingen.de, www.kunstverein-schwetzingen.de



SINDELFINGEN

Schauwerk

Lichtempfindlich 2 – Fotografie aus der Sammlung Schaufler, bis 6.1.2020, Sabrina Haunsperg: Werke 2008-2018, bis 20.1.2019, Pinc kommt! Retrospektive Rupprecht Geiger, bis 16.9., Di/Do 15-16.30 Uhr (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, Tel. 07031/932 49 00, www.schauwerk-sindelfingen.de



SÖLLINGEN

Bürgerhaus

Kathrin Beddig: Der Löwe ist los, Eröffnung: 1.6., 18 Uhr, bis 28.6., zu den übl. ÖZ, Hauptstr. 57, www.kathrinbeddig.de



SPEYER

Historisches Museum der Pfalz

Familien-Ausstellung: Robin Hood, bis 3.6., Das Sams und die Helden der Kinderbücher, 1.6.-6.1.2019, Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4, www.museum.speyer.de



Städtische Galerie Kulturhof Flachsgasse

Bettina Kresslein & Brigitte Nowatzke-Kraft: Kontraste, bis 3.6., Do-So 11-18 Uhr, Flachsgasse 3, www.speyer.de



STAUFEN

Keramikmuseum

Magische Kristalle, bis 30.11., Mi-Sa 14-17 Uhr, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3, www.landesmuseum.de



STRASBOURG (F)

Le Vaisseau

neuer Ausstellungsbereich: LOG’HIC² – Mathe macht Spaß, Di-So 10-18 Uhr, 1 bis rue Philippe Dollinger, www.levaisseau.com



STUTENSEE

Rathaus

Elvira Riffel: Lust liebt Laune, bis 5.6., zu den übl. ÖZ, Rathausstr. 3, www.stutensee.de



STUTTGART

Kunstmuseum

Reinhold Nägele. Chronist der Moderne, bis 3.6., Di-So 10-18 Uhr, Fr bis 21 Uhr, Kleiner Schlossplatz 1, www.kunstmuseum-stuttgart.de



Lindenmuseum

Hawai’i – Königliche Inseln im Pazifik, bis 13.5., Di-Sa 10-17 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Hegelplatz 1, Tel. 0711/20 22-3, www.lindenmuseum.de



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

fifty / fifty – Gemeinschaftsbilder von Annette Reichardt & Stewens Ragone, 10.6.-1.7., Di/Do 16-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95, www.kulturkreis-sulzfeld.de



TÜBINGEN

Kunsthalle

Sexy and Cool – Minimal goes emotional, bis 1.7., Di 11-19 Uhr, Mi-So 11-18 Uhr, Philosophenweg 76, Tel. 07071/969 10, www.kunsthalle-tuebingen.de



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Dior, Lacroix, Gaultier. Haute Couture auf Papier, 19.5.-12.8., Di-So 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12, Tel. 07151/50 01-16 86, www.galerie-stihl-waiblingen.de



WALDBRONN

Rathaus

Zwei Künstlerinnen – zwei Profile: Rosemarie Berger (Fotokunst), Waltraud John (Malerei), bis 30.5., werktags, Marktplatz 7, www.waldbronn.de



WALDENBUCH

Museum Ritter

Weiß ist der Grund, bis 16.9., Ulrich Wagner – Urbane Systeme, bis 16.9., Di-So 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27, Tel. 07157/53 51 10, www.museum-ritter.de



WALLDORF

SAP

South African Identities, bis 15.9., Mo-Fr 10-18.30 Uhr, Internat Schulungszentrum, Dietmar-Hopp-Allee 20, www.sap.de/kunst



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Night Fever. Design und Clubkultur 1960 bis heute, bis 9.9., tägl. 10-18 Uhr, Tel. 07621/702 32 00, Charles-Eames-Str. 2, www.design-museum.de



ZELL AM HARMERSBACH

ASAS Art Center

The Sublimity in Wild Grass – Chinesische Malerei, bis 30.9., n.V., Hauptstr. 40, www.artbischoff.com