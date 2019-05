08.05.2019–12.06.2019

KARLSRUHE

Badische Landesbibliothek

Leuchtender Klang – Klingendes Licht: Komponist/Medienkünstler Joachim Krebs (1952-2013), bis 8.6., Mo-Fr 9-19/Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15, Tel. 175 22 22, www.blb-karlsruhe.de



Badisches Landesmuseum

Mykene – Die sagenhafte Welt des Agamemnon, bis 2.6., Di-So 10-18 Uhr, Daaj – Zwischen Licht und Finsternis: Nooshin Shafiee, bis 26.1.2020, Stolen Past – Lost Future, bis 2.6., Audienz im Schloss – Eine virtuelle Zeitreise ins Barock, seit 19.4., Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis), Di-Do 10-17, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, www.landesmuseum.de



Ev. Stadtkirche

WeltenBürgerWelt – Installation für einen Ort der Menschlichkeit: Renate Schweizer, bis 10.6., Mi/Fr 15-18, Do 17-19, Sa 14-17, So 11.30-14 Uhr, Krypta



Generallandesarchiv

Ritter, Landespatron, Jugendidol: Markgraf Bernhard II. von Baden, bis 25.10., Di-Do 8.30-17.30 Uhr, Fr 8.30-19 Uhr, So/Fei 13-17.30 Uhr, Nördl. Hildapromenade 3, www.landesarchiv-bw.de



Kirche St. Franziskus

Der gefaltete Raum – STRWÜÜ, Eröffnung: 10.5., 19 Uhr, Finissage/Künstlergespräch: 16.5., 19 Uhr, weitere Ausstellungen im Rahmen von RaumEX bis Juli, tägl. 9-18 Uhr, Rechts der Alb 28, www.raumex-sksf.de



Lukaskirche

Licht/Schatten – Michaela Kölmel, Eröffnung: 25.5., 18 Uhr, bis 10.6., Mo-Sa 16-18, So 14-18 Uhr, Hagenstr. 7



Pfinzgaumuseum Durlach

Landpartien: Durlach – Der Turmberg ruft, Eröffnung: 29.5., 18 Uhr, bis 1.12., Mi 10-18/Sa 14-18, So 11-18 Uhr, Karlsburg, Pfinztalstr. 9, www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum



Prinz-Max-Palais

Stadtmuseum: Karlsruhe und Elsass-Lothringen seit 1871, bis 2.6., Di/Fr 10-18/Do 10-19 Uhr, Sa 14-18, So 11-18 Uhr, Karlstr. 10, www.karlsruhe.de/stadtmuseum



Rathaus Durlach

Brigitte Grässer (Acrylmalerei), Sabine Hoffmann (Aurum Mosaic), Eröffnung/Musik: 17.5., 19 Uhr, 17.5., 10-21, 18.5./19.5., 10-17 Uhr, k/g-projects: Klaus Eppele und Günter Weiler – Fotos | Farbe | Fantasie, Eröffnung: 7.6., 19 Uhr, bis 9.6., Sa 10-19, So 10-18 Uhr, Pfinztalstr. 33



Regierungspräsidium

Karlshausen-Entenruhe: Die Welt der Comics, bis 15.5., Das Alter in der Karikatur, bis 16.5., Majolika: Innovation trifft Tradition, bis 29.5., Lust am Detail – Bund freischaffender Bildhauer Ba-Wü, Eröffnung: 22.5., 18 Uhr, bis 30.6., Europ. Gestaltungspreis für Holzbildhauer, Eröffnung: 23.5., 18 Uhr, bis 30.6., Di-So 11-18 Uhr (18.5./19.5. geschlossen), Karl-Friedrich-Str. 17, www.rp-karlsruhe.de



Staatliche Kunsthalle

Licht und Leinwand. Fotografie und Malerei im 19. Jh., bis 2.6., K&M - Kunst und Mode. Fashion Weeks in der Jungen Kunsthalle, bis 13.10., Di-So 10-18/Do bis 21 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2, www.kunsthalle-karlsruhe.de



Staatliches Museum für Naturkunde

Kristallmagie – faszinierende Strukturen in dunklen Turmalinen, bis 14.7., Di-Fr 9.30-17, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13, www.smnk.de



Stadtarchiv

Vor 50 Jahren. Mit Horst Schlesiger durch das Jahr 1969, bis 26.9., Mo-Mi 8.30-15.30/Do 8.30-18 Uhr, Markgrafenstr. 29, www.karlsruhe.de/stadtarchiv



Städtische Galerie

Paris, Paris! Karlsruher Künstler an der Seine 1850-1930, bis 2.6., TOP_0019: MeisterschülerInnen und die Sammlung der Städt. Galerie im Dialog, Eröffnung: 17.5., 19 Uhr, bis 22.9., Mi-Fr 10-18+Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



ZKM-Medienmuseum

Negativer Raum. Skulptur und Installation im 20./21. Jh., bis 11.8., Writing the History of the Future: Die Sammlung des ZKM I, bis 28.3.2021, Open Codes II. Die Welt als Datenfeld, bis 2.6., Dieter Jung. Between and Beyond, bis 2.6., zkm gameplay. the next level, (Dauerausstellung), Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, www.zkm.de



Architekturschaufenster

#hotspot: Instagram meets Urban Art – Andreas Sarows Kunst im öffentlichen Raum, Eröffnung: 11.6., 19 Uhr, bis 12.7., Mo-Do 9-12 + 14-16, Fr 9-12 Uhr, Waldstr. 8, www.architekturschaufenster.de



Artlet Studio

Young Artist: Valentina Jaffé, Nathalie und Alexander Suvorov-Franz, bis 18.5., Zwischen den Welten, Jun Ho Cho, Hyun-Gyoung Kim, Mi-Kyung Lee, Eröffnung: 25.5., 18 Uhr, bis 22.6., Do/Fr 14-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Boeckhstr. 4, Tel. 0151/15 67 52 32, www.artlet-studio.com



Badischer Kunstverein

Nilbar Güres – Lovers + Unspeakable Home, Enchanting Companions, bis 23.6., Di-Fr 11-19/Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3., www.badischer-kunstverein.de



BBK

Hermann J. Roth, Thila Mechau – Molekulare und monumentale Ästhetik, bis 2.6., Mi-Fr 17-19, Sa/So 14-18 Uhr, Tel. 937 47 46, Am Künstlerhaus 47, www.bbk-karlsruhe.de



CAS Software AG

Scaled Perceptions. Material meets Digital 2019: Künstlerduo Station Rose, bis 1.7., Mo-Fr 9-18 Uhr, CAS-Weg 1-5, www.cas.de



EnBW

Bella Figura. Figurative Kunst aus der Sammlung der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW), bis 23.5., Mo-Fr 10-18 Uhr, Durlacher Allee 93, www.enbw.com



Fünf

Menschenbilder - Ulrike Morlock-Fien/Frank Daske (S/W-Fotografie), Kanalweg 52, Tel. 0721/ 97 66 47 12, www.fuenf.de



Galerie Burster

Katharina Albers – What Dreams! Those Forests!, bis 24.8., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr, Baumeisterstr. 4, www.galerieburster.de



Galerie Clemens Thimme

Jens Stickel – Tiere und Pflanzen, bis 19.6., Mi-Fr 14-18 Uhr, Lorenzstr. 2, Tel. 0160/94 61 87 76, www.galerie-thimme.de



Galerie Demmer

Die großen Zeichner: Karl Hubbuch und Emil Wachter, bis 18.5., Mo-Sa 11-18 Uhr, Herrenstr. 50. www.axeldemmer.de



Galerie Hess

Dan Pyle (Zeichungen), Eröffnung: 17.5., 19 Uhr, bis 15.6., Mo-Fr 10-13 + 14.30-18.30, Sa 10-16 Uhr, Kaiserstr. 36, www.galeriehess.de



Galerie Klinger & Me

Driften - Wolfgang Sinwel (Malerei), bis 15.6., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr, Marienstr.12, galerieklingerandme.com



Galerie Knecht & Burster

supernatural – Simone Lucas, bis 29.6., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie KunstPeripherien

Nathalie Baetens – Figures libres (Fotografie), bis 12.7., Mo-Do 9-16.30, Fr 9-15 Uhr, Scheffelstr. 37, Tel.: 0174/641 88 37, www.galerie-kunstperipherien.de



Galerie Rottloff

Siegfried Cremer – Spiel und Reduktion, bis 14.6., Mi-Fr 14.30-19 Uhr, Sophienstr. 105, www.galerie-rottloff.de



Galerie Schrade

Marion Eichmann (Zeichnung/Collage), Eröffnung: 17.5., 18 Uhr, bis 6.7., Di-Fr 13-18/Sa 11-14 Uhr, Zirkel 34 - 40, www.galerie-schrade.de



Galerie Spektrum

Accrochage, bis 29.5., 3K – Karin Roy Andersson, Herman Hermsen, Mari Ishikawa, Victor Kraus u.v.a., 14.6.-27.7., Do-Sa 13-19 Uhr u.n.V., Gebhardstr. 19, www.galerie-spektrum.de



Gallery Artpark

Manshu Rhan-Park – The Holy Ghost, bis 1.6., Do/Fr 15-18, Sa 12-16 Uhr, Kriegsstr. 86, www.artpark.eu



Gedok

Alles was neben mir ist – Zeitgenössische Kunst aus Schweden, bis 19.5., Other Spaces . Isabell Reiling, Jelena Azinovic, Eröffnung/Musik: 24.5., 20 Uhr, bis 16.6., Mi-Fr 17-19, Sa/So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14, www.gedok-karlsruhe.de



Innenstadt

Potenziale – Interaktive Plakatkunst (90 Jahre Gedok Karlsruhe): Sabine Schäfer, Iris Kamlah, Gloria Keller, bis 10.11., www.gedok-karlsruhe.de



Kohi

Persons of Interest - Daniel Gjoka aka .orange. (Streetart/Graffiti), bis 15.5., Benno Blome - Parallelement, Eröffnung: 18.5., 19 Uhr, bis 12.6., Christian Schmid – Concrete Cubes, Eröffnung: 14.6., 19 Uhr, bis Anfang September, geöffnet während Veranstaltungen u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47, www.kohi.de



Majolika Galerie

Work in Progress – Hirofumi Fujiwara, Christine Hitzblech, Hannelore Langhans u.a., Di-So/Fei 10-13/14-17 Uhr, Ahaweg 6-8, www.majolika-karlsruhe.com



Meyer Riegger

Helen Mirra – Ein freundliches Nein, bis 17.5., Ulla von Brandenburg, ab Ende Mai, Di-Fr 11-18, Sa 11-14 Uhr, Klauprechtstr. 22, www.meyer-riegger.de



Naturschutzzentrum Rappenwört

Feldlerche und Flatter-Ulme: Arten 2019, bis 23.6., Frösche und Molche am großen Fluss, bis 26.5., Di-Fr 12-18, So/Fei 11-18 Uhr, (ab April bis 18 Uhr), Hermann-Schneider-Allee 47, www.naturschutzzentren-bw.de



Neue Kunst Gallery

Sound of Silence: Nikolai Makarov, Gerry Mayer (Malerei/Skulptur), bis 18.5., Katja Fischer, divisi (Malerei), Eröffnung: 7.6., 15 Uhr, bis 19.7., Do/Fr 13-19, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Zirkel 32, Tel. 130 57 21, Tel. 0151/15 61 37 13, www.neuekunst.de



Orgelfabrik Durlach

Drawn in Durlach – Steve Faraday, Eröffnung: 16.5., 18 Uhr, bis 19.5., Fr-So 11-19 Uhr, fun with flowers – Tim Bohlender, Haruka Hirai, Uta Pütz, Jörg Sobott, Annabella Spielmannleitner, Claudia de la Torre, Eröffnung: 26.5., 14 Uhr, Finissage; 2.6., 15 Uhr, Do-So 15-19.30 Uhr, Amthausstr. 17, www.orgelfabrik-verein.de



Poly Produzentengalerie

Ma Dame – Melanie Verena Temme (Malerei/Objekt), Eröffnung: 10.5., 19 Uhr, bis 2.6., Mo-Fr 16-20 Uhr, Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22/So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



Projektraum Rochade

Lea Gocht, Eröffnung: 14.6., 19 Uhr, bis 23.6., Fr-So 16-18 Uhr, Putlitzstr. 14, www.wolfgangrempfer.de



Segafredo

Achim Fischel (Computerzeichnungen), Erbprinzenstr. 27, www.achim-fischel.de



ßpace

Istihar Kalach, n.V. bis 15.5., Lisa Bergmann, Eröffnung: 7.6., 8.6./9.6. 14-18 Uhr, u.n.V. bis 14.6., Fritz-Erler-Str. 7, www.dieanstoss.de



Tom Boller Ladengalerie

Tom Boller – Lieblingsbaustellen, bis 23.5., Rebecca Kern (Fotoarbeiten), Eröffnung: 25.5., 19.30 Uhr, Di/Do/Fr 11-19, Mi/Sa 11-16 Uhr, Werderstr. 30, www.tomboller.de/ladengalerie



Zettzwo Produzentengalerie

Das Gehirn von Frankenstein, bis 8.6., Die Demontage der Lauterkeit, Eröffnung: 14.6., 19 Uhr, bis 6.7., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



Zukunftsraum des KIT

Earth-Overshoot – Renate Schweizer, Eröffnung: 4.6., 18 Uhr, bis 31.7., Di 14-18, Do 9-18 Uhr u.n.V., Rintheimer Str. 46, www.renate-schweizer.net



REGION

ANNWEILER

Museum unterm Trifels

Südpfälzische Kunstgilde, bis 2.6., Mi-Fr/So 13-18 Uhr, Schipkapass 2, www.kunstgilde-art.de



BACKNANG

Galerie der Stadt

Katja Pfeiffer - Divers, Eröffnung: 17.5., 20 Uhr, bis 11.8., Di-Fr 17-19, Sa/So/Fei 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, Tel. 07191/89 44 77, www.galerie-der-stadt-backnang.de



Graphik-Kabinett

Riecker-Raum: Tierisch! - Begleitend, bis 2.6., Tierisch! – Fabelhaft, 9.6.-29.9., Di-Fr 17-19, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 5, www.graphik-kabinett-backnang.de



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

art-genossen – Christine Rowland, Barbara Niesen, Imke Stolle d’Silva, (Objekt/Skulptur/Malerei), Eröffnung/Performance: 2.6., 11 Uhr, bis 23.6., Fr 16-18, So 15-18 Uhr, Schlossgasse 3, www.kunstgilde-art.de



Haus des Gastes

Rosenwochen: Tanz des Sommers – Kunstgilde Bad Bergzabern, Rötzweg 7, www.bad-bergzabern.de



Museum

Rosenwochen: Werner vom Scheidt (Radierungen), Di-Fr 16-18, Sa/So 14-18 Uhr, Königstr. 45, www.bad-bergzabern.de



Soularts

Die Rose in modernen Interpretationen, Eröffnung: 26.5., 11 Uhr, bis 9.6., Sa/So 16-18 Uhr, Susanne Schultz, Weinstr. 32a, Tel. 06343/304 96 48, www.soularts.net



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Dorothee Rocke (Malerei), bis 7.7., Di-Fr 15-18, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, www.gfjk.de



LA 8

Schein oder Sein. Der Bürger auf der Bühne des 19 Jh., bis 8.9., Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Museum Frieder Burda

Ensemble – Zusammen (Centre Pompidou), bis 29.9., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

Psyche als Schauplatz des Politischen, bis 16.6., Studioraum 45cbm: Charlotte Eifler. Exercises in Cyberspace, Eröffnung: 17.5., 19 Uhr, bis 14.7., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, www.kunsthalle-baden-baden.de



Stadtmuseum

Landpartien: Baden-Baden – Reise ins Weltbad, Eröffnung: 17.5., 19 Uhr, bis 10.11., Di-So 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 10, www.stadtmuseum-baden-baden.de



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Mai/Juni geschlossen, Hauptstr. 60-64, galerie.bietigheim-bissingen.de



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Blütenträume und Landschaftsidyllen – Vom Erblühen der Natur im Werk von Fritz Steisslinger, bis 7.7., Jakob Bräckle – Meine einfache Landschaft, bis 7.7., Mi-Fr 15-18, Sa 13-18, So 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2, staedtischegalerie.boeblingen.de



Deutsches Fleischermuseum

Das ewige Fleisch: Töten Leben Glauben – Künstlergruppe Moga Mobo, bis 13.10., Marktplatz 27, Mi-Fr 15-18/Sa 13-18/So/Fei 11-17 Uhr, fleischermuseum.boeblingen.de



BRETTEN

Museum Schweizer Hof

Als Würtenberg sie wolt bezwingen: Immaterielles Kulturerbe in Bretten, bis 20.10., Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Engelsberg 9, www.bretten.de



BRUCHSAL

Kunstverein im Damianstor

Dirk Pleyer – Der Verklärung halber, Eröffnung: 19.5., 11.30 Uhr, bis 16.6., Sa 14-17, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11, www.damianstor.de



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

Vollgas – Full Speed, bis 19.1.2020, 2-Raum: Emil Kiess, bis 23.6., Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, 1. Do/Monat 13-20 Uhr, Museumsweg 1, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Galerie KulturZeit

Bezogensein – Wolfgang Ebert (Zeichnung/Malerei), bis 5.7., Mo-Fr 9-19, Sa/So 9-18 Uhr, MediClin Staufenburg Klinik, Burgunderstr. 24, www.staufenburg-klinik.de



Museum/Sammlung Hurrle

Kunst Kosmos Oberrhein, 16.5.-13.10., Profile in der Kunst am Oberrhein: Bert Jäger zum 100. Geburtstag, 16.5.-13.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, (bis 15.5. geschlossen), Almstr. 49, www.museum-hurrle.de



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

Hängung #20: Aus der Südsee, bis 10.6., Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40, www.sammlung-klein.de



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Humberto Duque, Frank Frede, Eröffnung: 24.5., 19 Uhr, bis 30.6., Mi-Sa 15-18, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86, www.kunstverein-wilhelmshoehe.de



Museum im Schloss

Landpartien: Ettlingen und das reizvolle Albtal, 29.5.-27.10., Sauber? Kulturgeschichte des Badens und der Körperhygiene in Ettlingen, bis 12.1.2020, Dauerausstellung: Archäologische Sammlung, Mi-So 13-18 Uhr, Schlossplatz 3, Tel. 07243/10 12 73, www.museum-ettlingen.de



GERMERSHEIM

Kunstverein

Ortswechsel – Marita Mattheck, Anne-Marie Sprenger, Sylvia Richter-Kundel, Dieter Zurnieden, Eröffnung/Musik: 18.5., 17 Uhr, bis 16.6., Sa 15-18, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10, www.kunstverein-germersheim.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Historische Ausstellung – 800 Jahre Gernsbach, Eröffnung: 1.6., 14 Uhr, bis 19.7., Mo 7.30-16, Di/Mi 7.30-12, Do 7.30-18, Fr 7.30-13 Uhr, Igelbachstr. 11, www.gernsbach.de



HAGUENAU (F)

Musée du Bagage

Von der großen Reise zum Massentourismus – Du Grand Tour au Tour opérateur, bis 29.12., Sa/So 14-17.30 Uhr, Rue Saint-Georges No. 5, www.museedubagage.com



HEIDELBERG

Gedok-Galerie

Netzwerkerinnen – (k)eine runde Sache, bis 23.5., Begegnungen mit Gedichten von Rainer Maria Rilke – Birgit Sommer (Zeichung/Grafik/Objekt), Eröffnung: 17.5., 19 Uhr, bis 15.6., Mi/Fr 17-20/Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Körperwelten-Museum

Anatomie des Glücks & Sonderausstellung: Die Grasbeißerbande, Mo-Fr 9-18, Mi bis 21, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, www.koerperwelten.com



Textilsammlung Max Berk

Keep Your Eye on the Planet – Textiler Blick auf unsere Welt, 29.5.-28.7., Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Brahmsstr. 8, Ziegelhausen, www.museum-heidelberg.de



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Wie es Euch gefällt: Ankäufe und Schenkungen seit 2003, bis 29.9., Di-So/Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28, www.museen-heilbronn.de



HERXHEIM

Museum

Schlange-König-Heldin: Spiele in der Kulturgeschichte, bis 28.7., Untere Hauptstr. 153, www.museum-herxheim.de



JOCKGRIM

Zehnthaus

Cristine Ehman, Barbara Haim (Malerei/Skulptur), Eröffnung: 26.5., 11 Uhr, bis 23.6., Fr 20-22 Uhr, Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-28, www.zehnthaus.de



KAISERSLAUTERN

Museum Pfalzgalerie

Blickfang und Amanita – Heike Negenborn, Maria Trezinski (Pfalzpreis für Bildende Kunst), bis 2.6., Di 11-20, Mi-So 10-17 Uhr, Museumsplatz 1, www.mpk.de



KEHL

Kunstforum Kork

Orte-Gärten-Landschaften – Annette Ziegler, Dieter Kühn, bis 5.7., Mo-Fr 8-12 + 14-18 Uhr, Sa auf Anfrage, Landstr. 20, www.kunstforum-kork.de



KLINGENMÜNSTER

Stiftsgut Keysermühle

Ma(h)lzeit: Wilfriede Jäger, Roselieb Prehn-Irle (Malerei/Keramik), bis 21.7., Bahnhofstr. 1



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Nicole Bianchet – Neverland, bis 19.5., Fr-So 11-18 Uhr, Stuttgarter Str. 93, www.museen-kornwestheim.de



KÜNZELSAU

Museum Würth

Siegfried Anzinger: Blick zurück und nach vorn, bis 13.10., tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Inspiration – Mitgliederausstellung Kunstverein, Eröffnung: 24.5., 20 Uhr, bis 30.6., Di/Mi 17-20, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20, www.villa-streccius.de, www.kunstverein-landau.de



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Beschwerde-Chöre – Tellervo Kalleinen, Oliver Kochta-Kalleinen, bis 30.6., Di-Fr 12-18 + Sa/So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48, www.kunstverein-ludwigshafen.de



Wilhelm-Hack-Museum

Gewächse der Seele: Pflanzenfantasien zwischen Symbolismus und Outsider Art, bis 4.8., Kabinettstücke: Heimo Zobernig, bis 7.7., Bild und Blick – Sehen in der Moderne, bis 7.7., Di/Mi/Fr 11-18, Do 11-20, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, www.wilhelmhack.museum



MANNHEIM

Kunsthalle

Beschlagnahmt! Rückkehr der Meisterblätter, bis 23.6., Heinz Emigholz, bis 23.6., Henri Laurens – Wellentöchter, bis 16.6., OFFEN, bis 2020, Erinnern. Aus der Geschichte einer Institution, bis 2020, (Wieder-)Entdecken – Die Kunsthalle 1933 bis 1945 und die Folgen, bis 2020, Friedrichsplatz 4, www.kuma.art



[Kunst]Projekte

1:06 - Luba Bakicova, Gyeore Lee, bis 14.6., 15.5./17.5./22.5./29.5./31.5./5.6./12.6./14.6. 17-19 Uhr, u.n.V., Tel. 0171/183 64 62, Lange Rötterstr. 68, www.kunstprojekte.eu



Port 25 – Raum für Gegenwartskunst

Kirchner Hochtief: Evakuiert das Ich-Gebäude, bis 22.9., Mi-So 11-18 Uhr, Hafenstr. 25-27, www.port25-mannheim.de



Reiss-Engelhorn-Museen

Margiana – Ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan, bis 16.6., Alles mit der Zeit, 30.5.-2.2.2020, Ägypten – Land der Unsterblichkeit, Di-So 11-18 Uhr, Museum Weltkulturen D5

Gaston Paris: Die unersättliche Kamera, bis 30.6., Gerhard Vormwald, bis 30.6., Museum Zeughaus C5, www.rem-mannheim.de



Technoseum

Fertig? Los! Die Geschichte von Sport und Technik, bis 10.6., tägl. 9-17 Uhr, Museumsstr. 1, www.technoseum.de



MAULBRONN

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde (Mitte 1960 bis 1980er Jahre), So 13.30-17 Uhr, Schafhof 2, www.kunstsammlung-heinrich.de



Stadthalle

Lichtpunkt.e – Natalia Simonenko, Eröffnung: 17.5., 19.30 Uhr, bis 2.6., Mo-Fr 13-17, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Fruchkasten im Kloster, www.maulbronn.de, www.natalia-simonenko.com



MINFELD

Kunst auf öffentlichen Flächen, bis 31.10., www.suedpfalz-tourismus-kandel.de



NEUENBÜRG

Schloss

Fantastische Welt! Reise zu den Wundern unserer Erde, bis 16.6., Phänomen Universum – Utopie und Wirklichkeit, Eröffnung: 26.5., 11 Uhr, bis 6.1.2020, Mi-Sa 13-18, So/Fei 10-18 Uhr, www.schloss-neuenbuerg.de



NEUSTADT

Villa Böhm

Alfonso Mannella – Klang der Großstadt, Eröffnung: 17.5., 19 Uhr, bis 2.6., Do/Fr 15-18, Sa/So 11-13 + 15-18 Uhr, www.kunstverein-nw.de



Up Art Contemporary

Maria Trezinski (Malerei), Alexandra Hendrikoff (Skulptur), bis 23.6., Mi/So 14-18 Uhr, u.n.V., Quellenstr. 32, www.upart-online.de



OFFENBURG

Museum im Ritterhaus

Offenburg in der Welt. Eine Stadt zwischen 800 und 1800, bis 13.10., Kolonialzeitliche Sammlung + Archäologie in der Ortenau + Offenburg 1840-1970 + Wald-Land-Fluss. Stein, Pflanze, Tier (Dauerausstellungen), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, www.museum-offenburg.de



Städtische Galerie

Ralph Fleck: Bilder aus 40 Jahren, Finissage: 9.6., 11 Uhr, Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, www.galerie-offenburg.de



PFORZHEIM

Berufskolleg für Design, Schmuck und Gerät

Offene Horizonte (Dialog Schmuckmuseum), bis 23.6., Goldschmiedeschule, St. Georgen Steige 65, www.goldschmiedeschule.de



Galerie Brötzinger Art

Iris Caren von Württemberg (Fotokunst), bis 2.6., Do 14-17, Fr/Sa 18.30-22, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14, Tel. 07231/46 51 42, www.galerie-broetzinger-art.de



Gasometer Pforzheim

360°-Panorama: Great Barrier Reef, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6, www.gasometer-pforzheim.de



Kunstverein im Reuchlinhaus

Paul Schwer – Trockenbau-Twist, bis 7.7., Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, Tel. 07231/215 25, www.kunstvereinpforzheim.de



Pforzheim Galerie

Sylvia Witzenmann: Bald hierhin, bald dorthin, 26.5.-29.9., Mi/Sa 14-17, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81, www.kultur.pforzheim.de



Schmuckmuseum

Offene Horizonte – Schätze zu Humboldts Reisewegen, bis 8.9., Di-So + Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, www.schmuckmuseum.de



Stadtmuseum

Das Pforzheimer Schloss – Aus Sicht der Nachwelt, bis 20.10., Mi/Do 14-17, So 10-17 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 243, Tel. 07231/39 25 59, www.kultur.pforzheim.de



PIRMASENS

Dynamikum

Schlau gebaut, bis 30.6., Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Im Rheinberger, Fröhnstr. 8, Tel. 06331/239 43-0, www.dynamikum.de



Forum Alte Post

Der Zeit voraus: 100 Jahre Bauhaus und Neues Bauen - Spurensuche in Pirmasens, bis 9.6., Di-So/Fei 10-17 Uhr, Poststr. 2, www.forumaltepost.de



RASTATT

Historische Bibliothek

Landpartien: Warum in die Ferne schweifen? Reisende und Reiseziele in der Geschichte, Eröffnung: 14.6., 19 Uhr, bis 2.2.2020, So/Fei 11-17 Uhr, Lyzeumstr. 11, www.rastatt.de



Städtische Galerie Fruchthalle

Synthese – Ralf Cohen (Fotoarbeiten – Werkübersicht 1972-2019), bis 21.7., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Landpartien: Von Rastatt ins romantische Murgtal, Eröffnung: 23.5., 18 Uhr, bis 2.2.2020, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, www.stadtmuseum-rastatt.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Ernst Ludwig Kirchner. Fantastische Figuren, bis 10.6., Projektionen V-VII: Stadt- und Soundlandschaften – Adnan Softic, bis 10.6., Di-So 11-18, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Kunstmuseum Reutlingen / Galerie

full body contact: Rauminstallation von umschichten (Lukas Lendzinski + Peter Weigand), bis 28.7., Di-Sa 11-17, Do 11-19, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum Reutlingen / konkret

Malereikonrethochdrei. Vom Bild zum Raum, bis 30.6., Di-Sa 11-17, Do 11-19, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Wandel-Hallen, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum Reutlingen / Spendhaus

rote Watte: Druckstöcke/Holzdrucke von Gustav Kluge, bis 16.6., Lukas Weiß: Holzschnitt-Förderpreis, Eröffnung: 17.5., 19 Uhr, bis 22.9., Di-Sa 11-17, Do 11-19, So/Fei 11-18 Uhr, Spendhausstr. 4, www.reutlingen.de



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

100 Jahre Bauhaus: Max Bill, Jakob Bill, David Bill, bis 14.6., Galerie: Scharein – Die Macht der Farben, bis 30.6., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1, Tel. 07642/920 16 20, www.kunsthallemessmer.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Von Henri Matisse bis Louise Bourgeois: Das Musée d’Art moderne de la Ville de Paris zu Gast, bis 15.9., tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Peter Zimmermann – paint it/Anna Schütten – Go/Konstruktiv Konkret (Kabinett Lütze), bis 23.6., Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18, Sa/So/Fei 10-17 Uhr, www.galerie-sindelfingen.de



Schauwerk

Ophelia: Nadja Verena Marcin (Performance/Installation), bis 30.6., Heimvorteil: Deutsche Künstler aus der Sammlung Schaufler, bis 30.6., Lichtempfindlich 2 – Fotografie aus der Sammlung Schaufler, bis 6.1.2020, Di/Do 15-16.30 (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, www.schauwerk-sindelfingen.de



SINZHEIM

Galerie B

Maria Bang Espersen (Skulpturen aus Glas), bis 22.8., Mo-Sa n.V., Bergstr. 19, Tel. 07221/855 85, www.galerieb.de



SPEYER

Historisches Museum der Pfalz

Marilyn Monroe. Die Unbekannte, bis 12.1.2020., Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4, www.museum.speyer.de



Städtische Galerie Kulturhof Flachsgasse

Thomas Brenner: Inszenierte Photographien, bis 16.6., Do-So 11-18 Uhr, Flachsgasse 3, www.speyer.de



STAUFEN

Keramikmuseum

Art déco – Aufbruch in die Moderne, bis 30.11., Mi-Sa 14-17, So/Fei 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3, www.landesmuseum.de



STRASBOURG (F)

Le Vaisseau

neuer Ausstellungsbereich: LOG’HIC² – Mathe macht Spaß, Di-So 10-18 Uhr, 1 bis rue Philippe Dollinger, www.levaisseau.com



STUTTGART

EnBW City

Bella Figura. Figurative Kunst aus der Sammlung der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW), 27.5.-17.7., Mo-Fr 10-18 Uhr, Schelmenwasenstr. 15, Fasanenhof, www.enbw.com



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

CW Loth (Skulptur)/Wolfram Scheffel (Malerei), bis 2.6., Di/Do 16-18, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95, www.kulturkreis-sulzfeld.de



TÜBINGEN

Kunsthalle

Congo Stars, bis 30.6., Bettina Pousttchi – Ausser Haus (Projekt im öffentl. Raum), Eröffnung: 17.5., 19 Uhr, bis 10.11., Di-So 11-18, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76, www.kunsthalle-tuebingen.de



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Aufgeblüht und abgelichtet - Blumen in der Fotografie, bis 25.8., Di-So 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12, www.galerie-stihl-waiblingen.de



WALDENBUCH

Museum Ritter

1919-2019: Werke aus der Sammlung Marli Hoppe-Ritter + Hans Jörg Glattfelder. Vom Besonderen zum Allgemeinen, Eröffnung: 25.5., 17 Uhr, bis 15.9., Di-So 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27, www.museum-ritter.de



WALLDORF

SAP

Fail Early and Often – Martin Liebscher & Students, Eröffnung: 23.5., 19 Uhr, bis 13.9., , Mo-Fr 10-18.30 Uhr, 25.5./26.5. 12-17 Uhr, Int. Schulungszentrum, Dietmar-Hopp-Allee 20, www.sap.de/kunst



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Balkrishna Doshi. Architektur für den Menschen, bis 8.9., Schaudepot: Anton Lorenz. Von der Avantgarde zur Industrie, bis 19.5., Living in a Box. Design in Comic und Cartoon, Eröffnung: 23.5., 18.30 Uhr, bis 20.10., Gallery: Lake Verea - Paparazza Moderna, bis 7.7., tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2, www.design-museum.de



WÖRTH

Städtische Galerie Altes Rathaus

Im Auge des Betrachters – Mitglieder-Ausstellung Kunstverein Wörth, Eröffnung: 2.6., 11 Uhr, bis 7.7., Do 16-19/So 14-18 Uhr, Ludwigstr.1, www.kunstverein-woerth.de