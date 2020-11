27.10.2020–30.11.2020

KARLSRUHE

Badischer Kunstverein

Bad Readings. Ausstellungsrezeption, Romy Rüegger. Installation/Performance, How do we care? Programmreihe zur Politisierung von Körpern u. altern. Konzepten von Sorge, bis 29.11., Di-Fr 11-19, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3

Badische Landesbibliothek

Nach Mythen. Nachzeichnungen & Nacherzählungen, 11.11. bis 16.1.21, Mo-Fr 9-19, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15



Badisches Landesmuseum

Humanimal. Das Tier und Wir, bis 14.2.21, Di-Do 10-17, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe



BBK

Sepp Ibele. Malerei/Zeichnung, Eröffnung: 15.11., 11/14/16 Uhr, bis 13.12., Do/Fr 17-19, Sa/So 14-18 Uhr, Am Künstlerhaus 47



EnBW

Fabien Léaustic. Eau de Karlsruhe – Cyprès (Installation im Rahmen der ZKM-Ausstellung Critical Zones), bis 31.12., Mi-Fr 18-20, Sa/So 11-18 Uhr, Durlacher Allee 93



Galerie Burster

Nina Röder. Fotografie, bis 19.12., Mi-Fr 14-18, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4



Galerie Klinger & Me

Margarita Kopp. Malerei, Eröffnung: 30.10., 20-22 Uhr, bis 28.11., Mi-Fr 14-18, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Marienstr. 12



Galerie Knecht & Burster

Elke Wree. Abstrakte Malerei, bis 28.11., Mi-Fr 14-18, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4

Galerie Spektrum

Blaffert & Wamhof, Fotografie, bis 6.11., Alluring. Gruppenausstellung. Malerei/Fotografie/Schmuck, 27.11. bis 24.12., Do-Sa 13-19 Uhr, Gebhardstr. 19



Gedok

Ton Erde Wandel. Gruppenausstellung. Multimediale Rauminstallation, Eröffnung: 7.11., 14-18 Uhr, Finissage: 29.11., 14-18 Uhr, Mi-Fr 17-19, Sa/So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14



Kunst & mehr

Kathup Tsering. Malerei, Schaufensterausstellung, Uhlandstr. 30



Kunstraum Neureut

Markus Jäger. Mensch Maschine (im Rahmen der Landesmuseums-Ausstellung „Nach Mythen“), 15.11. bis 13.12., Sa/So 14-17 Uhr u.n.V., Kirchfeldstr. 122



Meyer Riegger

Jan Zöller. Malerei/Zeichnung, 13.11. bis 23.12., Mi-Fr 13-18 Uhr, Klauprechtstr. 22



Neue Kunst Gallery

Take Four. Dome, Oliver Maichle, KEF!, Stefan Winterle. Graffiti/Street Art, bis 7.11., Do/Fr 14-18, Sa 11-15 Uhr u.n.V., Zirkel 32



Orgelfabrik

Perfekter Zustand! Gin Bahc, Katarina Baumann, Judith Milz. Installation/Objekt, bis 8.11., Jochen Wilms & Lutz Schäfer. Malerei/Bildhauerei, Eröffnung: 14.11., 19 Uhr, bis 24.11., Fr 17-20, Sa 11-20, So 11-18 Uhr, Amthausstr. 17



Pfinzgaumuseum

Günter Heiberger. Durlacher Fotografien 1980-90, bis 28.3.21, Mi 10-18, Sa 14-18, So 11-18 Uhr, Pfinztalstr. 9

Poly Produzentengalerie

Roots: Ingrid E. Zobel. Lithografie/Fotografie, Preview 20.11., 16.30 Uhr, Eröffnung: 21.11., 16 Uhr, Finissage: 5.12., 16 Uhr, Fr 16.30 - 18.30, Sa/So 14-17 Uhr u.n.V., Viktoriastr. 9



Prinz-Max-Palais

Charleston und Gleichschritt. Karlsruhe in der Weimarer Republik, bis 29.12., Di/Fr 10-18, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18, So 11-18 Uhr, Stadtmuseum, Karlstr. 10



Projektraum Rochade

Daniela Fichtl & Holger Fitterer. Skulptur/Malerei, Eröffnung: 6.11., 17 Uhr, bis 15.11., Fr/Sa/So 16-18 Uhr u.n.V., Putlitzstr. 14



Segafredo

Annette Ziegler. Holzdruck (Galerie Demmer), ab 16.11., Ecke Bürger-/Erbprinzenstr.



Staatliche Kunsthalle

François Boucher. Rokoko Malerei, 14.11. bis 7.2.21, Junge Kunsthalle: Volle Kanne Kunst., bis 26.3.21, Di-So 10-18 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2-6



Staatliches Museum für Naturkunde

Kosmos Kaffee, bis 6.6.21, Di-Fr 9.30-17, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13



Stadtraum

Seasons of Media Arts, urbane Installationen, bis 31.12., Lageplan: www.zkm.de



Städtische Galerie

Peter Ackermann. Malerei/Graphik, bis 15.11., Daniel Roth. Rauminstallation, 15.11. bis 14.3.21, Verborgene Spuren. Jüdische Kunst 1890-1950, 11.12. bis 28.2.21, Mi-Fr 10-18, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27



Zettzwo Produzentengalerie

Notbeleuchtung und Nirwana. Gruppenausstellung, Eröffnung: 13.11., 19 Uhr, bis 5.12., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2



ZKM

Writing the History of the Future: Die Sammlung des ZKM, 4.11. bis 8.8.21, Rollobjekte: Ed & Urs Kiënder. Werkschau, Stephan von Huene. Klanginstallation, bis 10.1.21, Critical Zones. Horizonte einer neuen Erdpolitik, bis 28.2.21, Masterclass #6 2020, online (zkm.de/masterclass), zkm gameplay, bis 30.1.22, Mi-Fr 10-18, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19



REGION

BACKNANG

Graphik-Kabinett

Kinderreich bedacht, bis 31.1.21, online: www.graphik-kabinett-backnang.de



Galerie der Stadt

Vincent Tavenne. ortsbezogene Installation/Fotografie/Objekt, bis 15.11., Di-Fr 17-19, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jakobi-Weg 1



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Stephan Rohrer. Bildhauerei, bis 29.11., Di-Fr 15-17, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13



Galerie Supper

Andreas Wachter & Mike MacKeldey. Portrait/Malerei, Mi-Fr 12-18, Sa/So 12-16 Uhr u.n.V., Kreuzstr. 3



LA 8

Baden in Schönheit. Die Optimierung des Körpers im 19. Jh., bis 28.2.21, Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8



Museum Frieder Burda

Pierre Soulages. Retrospektive, bis 28.2.21, Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b



Staatliche Kunsthalle

VALIE EXPORT. Film/Installation, Eröffnung: 30.10., 16-22 Uhr, bis 31.12., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a



BAD RAPPENAU

Bikini Art Museum

Dauerausstellung, Mo-So 10-20 Uhr, Buchäckerring 42

BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Keine Schwellenangst! Tür als Motiv. Gruppenausstellung, Sammlung: Türen und Fenster – Drinnen und Draußen, bis 24.1.21, Di/Mi/Fr 14-18, Do 14-20, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64



BÖBLINGEN

Herrenberger Str./Unterführung

Kunst im urbanen, öffentlichen Raum: Henrieke Ribbe, Jeroo, Jim Avignon



BRETTEN

Kunstverein

Johannes Gräbner & Felix Seelos. Malerei, bis 13.11., Sa 10-13, So 15-17 Uhr, Beyle-Hof, Sporgasse 8



BRUCHSAL

Damianstor

Bernhard Stüber. Zeichnung/Objekt, 15.11. bis 13.12., Sa 14-17, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11



DONAUESCHINGEN

Museum Art Plus

Vollgas: Auto und Geschwindigkeit, bis 11.4.21, Fr-So 11-17 Uhr, Museumsweg 1



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

Stiftungspreis Fotokunst 2020, bis 20.12., Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Timm Ulrichs zum 80. Werkausstellung, bis 13.12., Mi-Sa 15-18, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86



Museum im Schloss

Karl Hofer. Bilder spröder Schönheit, Karl Hofer. Sammlungspräsentation, bis 28.2.21, Sauber? Kulturgeschichte des Badens in Ettlingen, bis 30.5.21, Mi-So 13-18 Uhr, Schlossplatz 3



GERMERSHEIM

Kunstverein

Kunst in den Gewölben. Mitgliederausstellung, Eröffnung: 7.11., 17-19 Uhr, bis 6.12., Sa 15-18, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



GRÖTZINGEN

Freundeskreis Badisches Malerdorf

Bronislava von Podewils. Tier-Plastiken, 22.11. bis 13.12., So 14-18 Uhr, Kunstfachwerk N6, Niddastr. 6



HEIDELBERG

Gedok-Galerie

Raingard Tausch. Bilder/Objekte, bis 21.11., Mi/Fr 16-19, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22



Körperwelten-Museum

Dauerausstellung, Mo-So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5

Textilsammlung Max Berk

Es QU!LLT. Künstlergruppe tx02. Textilkunst, bis 10.1.21, Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

René Groebli. Fotografie, 14.11. bis 21.2.21, Ernst Franz Vogelmann-Preis: Ayse Erkmen, bis 1.11., Di-So/Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



Museum im Deutschhof

Peter Riek. Zeichnung/Installation, bis 31.1.21, Di 10-19 Uhr, Mi-So 10-17 Uhr, Deutschhofstr. 6



KÜNZELSAU

Museum Würth

Christopher Lehmpfuhl. Freiluftmalerei, bis 10.1.21, tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15

LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Sophie Casado & Christine Schön. Malerei, bis 22.11., Di/Mi 17-20, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Emy-Roeder-Preis 2020: Junge Rheinland-Pfälzer Künstlerinnen und Künstler, bis 8.11., Di-Fr 12-18, Sa/So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48



Rudolf-Scharpf-Galerie

Waldemar Zimbelmann. Holzschnitt/Malerei, 7.11. bis 31.1.21, Do-So/Fei 13-18 Uhr, Hemshofstr. 54



MANNHEIM

Kunsthalle

Barbara Hindahl: Fake & Fiction. Zeichnung, bis 1.11., Anselm Kiefer. Installation, 13.11. bis 6.6.21, Elsa Guillaume. Keramik, bis 22.11., Deltabeben. Regionalschau, 29.11. bis 24.1.21, John Bock: AuraAroma Ω-Beule, Kunsthalle Mannheim 1933-1945, Erinnern. Aus der Geschichte einer Institution, bis 31.1.21, Michael Buthes Künstlerbücher, bis 7.3.21, Di-So 10-18 Uhr, Friedrichsplatz 4



Reiss-Engelhorn-Museen

Marc Erwin Babej: Yesterday-Tomorrow, Ägypten – Land der Unsterblichkeit, bis 31.1.21, Jörg Brüggemann. Fotografie, bis 6.1.21, Museum Weltkulturen D5

Chromatik. Glaskunst, bis 17.1.21, In 80 Bildern um die Welt, bis 10.1.21, Museum Zeughaus C5, Di-So 11-18 Uhr



MAINZ

Cadoro – Galerie Dr. Dorothea van der Koelen

Plessi, Uecker, Girke, Gappmayr. Zum Geburtstag, bis 27.1.21, Mi 10-16 Uhr u.n.V., August-Horch-Str. 14



OFFENBURG

Museum im Ritterhaus

Rasselbande: Die Wecker kommen, bis 24.1.21, Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10



Städtische Galerie

Oberrh. Kunstpreis: Peter Bosshart. Malerei, bis 21.2.21, Fr-So 13-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2/Kulturforum



PFORZHEIM

Emma Kreativzentrum / A.K.T

Prekärotopia. Beate Engl, Leonie Felle, Franka Kaßner. Multimedia, bis 6.12., Do-Sa 15-19, So 11-19 Uhr, Alfons-Kern-Turm, Theaterstr. 21



Galerie Brötzinger Art

Pirmin Lang. Malerei, bis 1.11., Do 14-17, Fr/Sa 18.30-22, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14



Gasometer Pforzheim

360°-Panorama: Great Barrier Reef, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6



Kunstverein im Reuchlinhaus

Loft – Ausstellung zur Kunstauktion, bis 6.11., Gonn Mosny. Abstrakte Malerei, 21.11. bis 24.1.21, Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



Schmuckmuseum

Fe, Stahlpreis 2020: Wismar, Hasselt, Lappenranta, 5.11. bis 14.2.21, Max Ernst im Kontext Schmuck u. Film, bis 17.1.21, Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

ohne Titel. Bestandsausstellung, bis 29.11., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48



Stadtmuseum

Adolphine Herpp & Lucian Reich. Malerei/Zeichnung des 19. Jh., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Emeka Ogboh. Sound/Lichtinstallation (konzipiert für documenta 14), Fokus: Expressionismus, Schwerpunkt 1910er. Sammlung Selinka, bis 7.2.21, Di-So 11-18, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9



REUTLINGEN

Kunstmuseum Spendhaus / konkret / Galerie

Jenny Michel. Installation/Zeichnung, 14.11. bis 11.4.21, Urbane Landschaften von Beckmann bis Mattheuer. Druckgrafik, bis 31.1.21, Spendhausstr. 4

Gläserne Härten. Generative Kunst 1960-2020, bis 22.11., Andrea Staroske. Rauminstallation, bis 6.1.21, Wandel-Hallen, Eberhardstr. 14, Di-Sa 11-17, Do 11-19, So/Fei 11-18 Uhr



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

André Evard. Malerei, Eröffnung: 18.10., 11 Uhr, Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Jana Maria Dohmann. Installation mit Schlaghosen, 30 Jahre Galerie: Multimediale Raumkonzeption, bis 21.2.21, Beyond the Pain: Schmerz und dessen Überwindung. Gruppenausstellung, bis 30.5.21, Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18, Sa/So/Fei 10-17 Uhr



Schauwerk

There Is Another Way of Looking at Things. 10 Positionen der Sammlung, bis 24.5.21, Lichtempfindlich 2: Fotografie aus der Sammlung Schaufler, bis 17.10.21, Love Stories. 10 Jahre Schauwerk, bis 24.4.22, Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15



SPEYER

Historisches Museum der Pfalz

Medicus. Die Macht des Wissens, bis 13.6.21, Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4



STAUFEN

Keramikmuseum

Picasso & Co. Berühmte KünstlerInnen und ihre Keramiken, bis 29.11., Mi-Sa 14-17, So/Fei 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3



STUTTGART

Kunstmuseum Stuttgart

Der Traum vom Museum schwäbischer Kunst, bis 1.11., Di-So 10-18/Fr 10-21 Uhr, Kleiner Schlossplatz 1



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Lena Imbery & Olga Sora-Lux. Malerei, Eröffnung: 8.11., 11 Uhr, bis 29.11., Di/Do 16-18, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Gallery: Typologie. Eine Studie zu Alltagsdingen, bis 24.1.21, Home Stories: 100 Jahre, 20 visionäre Interieurs, bis 28.2.21, Schaudepot: Gae Aulenti, Ein kreatives Universum, bis 18.4.21, tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2



WEIL DER STADT

Kunstforum/Wendelinskapelle

Christian Günther. Papier/Leinwand, 15.11. bis 13.12., Fr 16-19, Sa 11-17 Uhr, Herrenberger Str. 17