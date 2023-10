01.11.2023–30.11.2023

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Circus 3000. The Dirty Dozen. Ausstellung/Lesung/Workshop, bis 3.12., Fr+Sa 19-22 Uhr, So 16-19 Uhr, Atelier 1 Süd, www.circus3000.com; Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelierhaus, Atelier 2 Nord; Alter Schlachthof 13 a



Aktivio Sport

Roland Huss. Malerei/Skulptur, bis 31.1., Mo+Mi 7-21 Uhr, Di/Do/Fr 7-20 Uhr, Sa 10-15 Uhr, So 9-13 Uhr, Am Rüppurrer Schloß 5



Badischer Kunstverein

Åsa Sonjasdotter. The Kale Bed Is So Called Because There Is Always Kale In It & Das Land denen. Film/Projektraum, beide bis 3.12., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3



Badisches Landesmuseum

Gobal Family. Ana Rios, bis 21.4.; Die 80er. Erlebnisausstellung, bis 25.2., Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So+Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe



Badische Landesbibliothek

Max Reger und sein Interpret Karl Straube. Künstlerfreundschaft, bis 13.1., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15



BBK

Norbert Noltes & Brigitte Nowatzke-Kraft. Collage/Malerei, bis 12.11.; Plastisches. Gruppenausstellung, Vernissage: 24.11., 19 Uhr, bis 17.12., Do+Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr, Am Künstlerhaus 47



Centre Culturel Franco-Allemand

Judith Milz. Installation/Performance, bis 19.11., Mo-Fr 9.30-12.30 Uhr, Mo-Mi 14-17 Uhr, Do 14-18 Uhr, Karlstr. 52-54



Citydruck

Bert Kirner. Malerei, bis 10.11., Di-Fr 9-16.30 Uhr, Hirschstr. 9



EnBW

Heinz Mack. Jardin Artificiel, 30.11.-21.4., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Durlacher Allee 93



Galerie Demmer

Georg Karl Pfahler. Malerei, bis 30.11., Mo-Sa 11-18 Uhr, Herrenstr. 50



Galerie Kunstfachwerk N6

Grötzinger Kunstwochen: Sibylle Dittmar-Reiss, Axel Schmid, Marny Staib, bis 1.11.; Sabine Classen, Heidrun Malcomes, Ester Klauke. Vernissage: 3.11., 19 Uhr, bis 8.11.; Wolfgang Heiser, Guntram Prochaska, Lea Sprenger, Vernissage: 10.11., 19 Uhr, bis 15.11., Finissage aller KünstlerInnen: 17.11., 19 Uhr, Schau bis 19.11., Mo-Mi/Sa 16-20 Uhr, So 14-18 Uhr, Niddastr. 6, KA-Grötzingen



Galerie Kunstperipherie/n

Sozpädal. Die frühen Jahre, bis 25.11.; Leben/heißt/Hoffnung/heißt/Kunst. Neue Arbeiten der Malwerkstatt Bad Dürkheim, 30.11.-29.2., Do 18-20 Uhr, Sa 14-18 Uhr, Scheffelstr. 37



Galerie Rottloff

Heinz Schanz. Malerei, 11.11.-22.12., Mi-Fr 14.30-18 Uhr, Sophienstr. 105



Gedok

Khadija Al Ghanem. Mutterland. Video/Installation/Performance/Bild, Vernissage: 3.11., 19 Uhr, Finissage: 26.11., 14 Uhr, Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14



Kohi

Mr. Bacon. Street-Art-Kalender & Vidam. Urban Art, Vernissage: 12.11., 20 Uhr, Ausstellung offen je während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47



Knielinger Museum

Regionale Geschichte & Erlebnis-Ausstellung. Altes Handwerk, So 14-17 Uhr, Städtisches Hofgut Maxau, Maxau am Rhein 24



Kunstraum Neureut

Fragmente einer Gesellschaft. Fahar Al Salih. Malerei, bis 5.11.; Artgenossen. Mitgliederausstellung, Vernissage: 18.11., 14-18 Uhr, 19.11., 11-17 Uhr, Sa+So 14-17 Uhr u.n.V., Kirchfeldstr. 122



Meyer Riegger

Songs From A Room, Pt 2. Gruppenausstellung, bis 4.11.; Lin Olschowka. Malerei, Vernissage: 16.11., 18-21 Uhr, bis 13.1., Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Klauprechtstr. 22 & Körnerstr. 45 (n.V.)



Neue Kunst Gallery

KEF! & Van Ray. Street-Art, bis 4.11., Do+Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Zirkel 32



Orgelfabrik

Wanderausstellung aus Lingelbachs Scheune. Optische Phänomene, Vernissage: 16.11., 19 Uhr, Finissage: 26.11., 15 Uhr, Mi-So 10-18 Uhr, Amthausstr. 17-19



Paw Gallery

Ulrich Okujeni. Malerei/Zeichnung, bis 24.11., Mo 14-18 Uhr, Do 11-14 Uhr u.n.V., Schützenstr. 37



Pfinzgaumuseum

Aufgetischt! 300 Jahre Durlacher Fayencen, bis 14.1., Mi 10-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Pfinztalstr. 9



Pförtnerhäuschen

FR-DE Correspondanz: Viola Korosi & Bronislava von Podevils, bis 8.11.; Lisa Pelisson & Antje Bessau, Vernissage: 11.11., 19 Uhr, bis 6.12.; tgl. 24 Std., Alter Schlachthof 15



Projektraum Rochade

Judith Lindner & Paul Ahl. Malerei/Bildhauerei, Vernissage: 10.11., 18 Uhr, bis 19.11.; Fr-So 16-18 Uhr u.n.V., Putlitzerstr. 14



Projektraum Spektrum

Blaffert & Wamhof. Zeichnung/Aquarell/Fotografie, bis 25.11., Gebhardstr. 19



Rathausgewölbe Durlach

Künstlergruppe 12plus. Sabine Grötzbach, Monika Linard, Christiane Otero, Beate Sehon. Malerei/Skulptur, 17.-19.11., Fr+Sa 11-18 Uhr, So 11-17 Uhr, Pfinztalstr. 33



Regierungspräsidium

Architekturschaufenster: Besser Bauen mit Bestand & Gefährdete Arten. Architektur, bis 19.11., Mo-So 11-18 Uhr, Rondellplatz, Karl-Friedrich-Str. 17



Retro Games

Game Over 83. Der Videospielcrash und seine Folgen, bis 23.12., Sa 15-22 Uhr, Schauenburgstr. 5



Romy Ries

Christine Bauer. Malerei, Vernissage: 9.11., 15-21 Uhr, Finissage: 21.12., 16-18 Uhr, Di/Do/Fr 11- 18 Uhr, Mi 11-15 Uhr, Sa 11-16 Uhr, Yorckstr. 41



Schauraum B9

Peter Nowack. Malerei/Objekt, Vernissage: 10.11., 19 Uhr, Finissage: 12.11., 15-18 Uhr, Beiertheimer Allee 9



Segafredo

Raimund Vögtle. Malerei (Galerie Demmer), bis 30.11., Ecke Bürger-/Erbprinzenstr.



Staatliche Kunsthalle

zu Gast im ZKM: Highlights der Sammlung, ZKM-Lichthof 1+2



Staatliches Museum für Naturkunde

Von Sinnen. Formen der Wahrnehmung, bis 14.1.; Deutschlands Bodenschätze, bis 14.4., Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13



Städtische Galerie

Hanna-Nagel-Preis 2023: Sasha Koura, 18.11.-18.2.; So viel Anfang. Neue Sonderausstellung, 25.11.-18.2., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27



Therme Vierordtbad

Ausstellung zum 150. Jubiläum: Tom Boller. Karlsruher Ansichten. Zeichnung/Malerei, bis März, Ettlinger Str. 4



Yvonne Hohner Contemporary

Sheila Furlan & Susanne Thiemann. Textilkunst, bis 4.11., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Marienstr. 12



Zesia

„Kunstbazar“ zum Welt-Aids-Tag, 25.11., 10-14 Uhr, Sophienstr. 102, www.zesia-ka.de



Zettzwo-Produzentengalerie

Sofanien. Gruppenausstellung, bis 4.11.; Am Rande des Wahnsinns. Gruppenausstellung, Vernissage: 10.11., 19 Uhr, bis 2.12., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2



ZKM

Driving The Human. Prototypen für ökosoziale Erneuerung. Speculative Ecosystems & Interspecies Collaborations, bis 26.11.; Ulrike Rosenbach. Video/Performance, bis 7.1.; Renaissance 3.0. Kunst & Wissenschaft, bis 4.2.; Mack im ZKM, bis 7.4., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Kathrin Sonntag. Fotografie/Installation, bis 19.11., Di-Fr 16-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Petrus-Jakobi-Weg 1



Graphik-Kabinett

À la Mode. Dresscodes. Grafik, bis 5.11., Di-Fr 16-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Riecker-Raum, Petrus-Jakobi-Weg 5



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Lea Gocht & Nina Laaf. Skulptur, bis 19.11.; Günther Lehnert. Fotografie, 1.12.-31.1., Di-Fr 15-17 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13



Galerie Supper

Reinhard Voss & Andreas Wachter, bis 11.11.; Monika Thiele. Mond/Wald/Blatt, 25.11.-2.3., Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr u.n.V., Kreuzstr. 3



LA8

Criminal Women. Geschichte der weiblichen Kriminalität, bis 29.2., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8



Museum Frieder Burda

Nicolas Party. Malerei, 4.11.-18.2., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 b



Staatliche Kunsthalle

Sarkis. 7 Tage, 7 Nächte, Einzelausstellung, bis 4.2., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 a



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

Künstlergruppe Kunsthöfle, bis 19.11., Fr 16-18 Uhr, So 15-18 Uhr; Uhu. Unter Hundert. Das Kleine Format. Kunstmarkt, 2.+3.+9.12., 15-18 Uhr, 10.12., 15-17 Uhr, Schlossgasse 3



Südpfälzsiche Kunstgilde

Sehnsuchtsorte. Mitgliederausstellung, bis 12.11., Di/Mi/Fr-So 14-17 Uhr, Kurtalstr. 9



BASEL

Fondation Beyeler

Niko Pirosmani. Malerei, bis 28.1., Mo-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Baselstr. 101, CH-4125 Riehen/Basel (Schweiz)



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Sammlung: Wer hat Lust auf Rot, Gelb und Blau?, bis 7.1.; Paul Kleinschmidt. Malerei, Vernissage: 17.11., 19 Uhr, bis 25.2., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Schall und Rau(s)ch: Dunstkreis der Dosierung. Gruppenausstellung, Vernissage: 11.11., 15 Uhr, bis 14.4., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2



BRUCHSAL

Damianstor

Robert Steng. Skulptur, 12.11.-10.12., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11



BÜHL

Friedrichsbau

Gerhard Hahn. Bildhauerei, bis 19.11., Mo-Fr 8-12 Uhr, Mi-Fr 16-19 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Friedrichstr. 1



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk Sammlung Klein

Hängung #27: Stiftungspreis Fotokunst. Gruppenausstellung, bis 24.3., Mi-Fr+So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40



ETTLINGEN

Galerie Werkstadt

Vera Holzwarth. Skulptur, bis 3.11.; Jörg Dinter. Malerei, Vernissage: 25.11., 16-19 Uhr, bis 31.1., Do+Fr 10-13+16-18 Uhr, Sa 16-18 Uhr, Untere Zwingergasse 3



Kunstverein Wilhelmshöhe

Neue Nachbarn. Franz Ackermann & ehemalige MeisterschülerInnen. Malerei, bis 10.12., Mi-So 15-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86



Museum im Schloss

Parallele Leben. Karl u. Helene Albiker & Karl u. Thilde Hofer; Leben auf der Burg. Mittelalter-Mitmach-Ausstellung, beide bis 29.12.24, Mi-So 13-18 Uhr, Schlossplatz 3



FRIEDRICHSHAFEN

Kunstverein

Grafikmarkt, Vernissage: 18.11., 17 Uhr, bis 2.12., Mi-Fr 15-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Buchhornplatz 6



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



GERMERSHEIM

Kumuna

21. Kultur- und Museumsnacht, 10.11., Eröffnung: 19 Uhr, Europalz, bis 1 Uhr



Kunstverein

Kunst in den Gewölben. Mitgliederausstellung, Vernissage: 4.11., 17 Uhr, Finissage: 3.12., 14-18 Uhr, Kunstcafé 15-17 Uhr; Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10



HEIDELBERG

Gedok

Sabine Schreier & Angelika Wild-Wagner. Malerei/Keramik, bis 18.11., Mi+Fr 16-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr; Kunst to go. Kunstmarkt, 24.-26.11. + 1.-3.12., Fr 16-20 Uhr, Sa+So 11-19 Uhr, Römerstr. 22



Kunstverein

Winds Of The Anthropocene. Fünf Filme; Eloïse Bonneviot & Anne de Boer. Multimedia Installation, beide bis 5.11., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Hauptstr. 97



Kurpfälzisches Museum

Heidelberg in den 50er Jahren. Fritz Hartschuh. Fotografie, bis 28.1., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



Textilsammlung Max Berk

Hand in Hand. Stickprojekt Guldusi. Textilkunst, bis 28.1., Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Brahmsstr. 8



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Perlen & Pralinen. Werke auf Papier 1900-1930, 18.11.-3.3., Di-So+Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



JOCKGRIM

Zehnthaus

Eintagsfliege. Absolventen/MeisterschülerInnen Uni Landau & Kunstakademie KA, 26.11.-17.12., Sa 15-17, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-18



KARLSDORF-NEUTHARD

Zehntscheuer

Kunstkreis Karlsdorf-Neuthard, Vernissage: 24.11., 19 Uhr, bis 26.11., Sa 14-18 Uhr, So 10-18 Uhr, Kronenstr.



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Matthias Garff. Skulptur/Installation, bis 18.2., Fr-So 11-18 Uhr, Stuttgarter Str. 93



KÜNZELSAU

Sammlung Würth

Fähigkeiten! Kunst von besonderen Menschen, bis 3.12., tägl. 11-18 Uhr, Museum Würth, Reinhold-Würth-Str. 15; Joachim Georg Creuzfelder. Malerei, bis 10.12., Mi-So+Fei 11-17 Uhr, Hirschwirtscheuer, Scharfengasse 12; Friedensreich Hundertwasser zum 95. Geb., bis Frühjahr 2024, tägl. 10-18 Uhr, Museum Würth 2, Am Forumsplatz 1



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Benjamin Burkard. Malerei/Installation, bis 19.11., Di+Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Fail Easy. Raum der Begegnung, bis 18.11.; Di-Sa 11-20 Uhr, Zoom-Quartier, Rhein-Galerie, Im Zollhof 4



Wilhelm-Hack-Museum

Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen, bis 21.1.; Intime Blicke, 11.11.-4.2.; Zeiten des Aufbruchs. Kunst vor u. zwischen den Weltkriegen, bis 4.2., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23



Rudolf-Scharpf-Galerie

Ars Viva-Preis. Atiéna R. Kilfa, Daniel Lie, Caner Teker, bis 10.12., Fr-So+Fei 11-18 Uhr, Hemshofstr. 54



MANNHEIM

Kunsthalle

Itamar Gov. Video, bis 26.11.; Hoover. Hager. Lassnig, Fotografie/Malerei/Video/Performance, 10.11.-11.2.; Das Porträt. Sammlungsausstellung, bis 10.3.; Anna Uddenberg. Skulptur, bis 21.4., Di-So 10-18 Uhr, Friedrichsplatz 4



Reiss-Engelhorn-Museen

La vie des blocs. Jean-Michel Landon. Fotografie, bis 4.2.; Ugo Dossi. Zeichen und Wunder, bis 30.6., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Museum Weltkulturen D5



NEUENBÜRG

Schloss

Sylvia Witzenmann. Malerei, bis 9.12., Mi-Sa 13-18 Uhr, So+Fei 10-18 Uhr, Hintere Schlosssteige/Schloss 1



OFFENBURG

Galerie im Artforum

Daniel Wogenstein. Verschiedene Dinge, 12.11.-17.12., Fr 17-20 Uhr, Sa+So 14-17 Uhr, Okenstr. 57



Kunstverein

Stephanie Pech. Malerei, bis 17.11., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2



Städtische Galerie

Birgit Lang. Frauen, bis 5.11.; Frank Kunert. Fotografie/Objekt, 25.11.-7.4., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2/Kulturforum



OBERDERDINGEN

Atelier Harald Kille

Harald Kille. Malerei, Vernissage: 17.11., 18 Uhr, bis 19.11., ÖZ n.V. (0152/24825078), Haustr. 3



Galerie Aschingerhaus

Tanja Izsak. Connected Universe, 5.11.-17.12., Fr-So 14-17 Uhr, Aschingerstr. 3



PFORZHEIM

Alfons-Kern-Turm (A.K.T.)

Im Osten nichts Neues. Osteuropäische Perspektiven, bis 14.1., Fr 14-19 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 11-19 Uhr, Theaterstr. 21



Emma Kreativzentrum

Im Osten nichts Neues: Polnische Schule. Plakatausstellung, bis 19.11., Fr 14-19 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 11-19 Uhr; Schöne Bescherung. Designmarkt, 25.+26.11., 11-18 Uhr, Emma-Jaeger-Str. 20



Pforzheim Galerie

Permanent. Jugend Club Herzblau, bis 26.11., Mi-Sa 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81



Schmuckmuseum

Auf Abwegen. Schmuck/Gerät/Objekt, bis 14.1.; Herta Gebhart. Mode, digital: www.schmuckmuseum-digital.de, Di-So+Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

Point Of View. Hannah Cooke, Simone Demandt, Johannes Mundinger. Malerei/Konzept/Fotografie, bis 1.4., Do-Sa 12-17 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48



Stadtmuseum

Für die Freiheit! Die Rolle der Wirtshäuser zu Beginn der Bad. Revolution 1948. Kabinettausstellung, bis 28.4., Do-Sa 12-17 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11



RAVENSBURG

Kunstmuseum

(Wahl-)Familie. Die, die wir sind, bis 5.11.; Alexej von Jawlensky. Malerei, Vernissage: 24.11., 19 Uhr, bis 3.3., Mi-So 11-18 Uhr, Di 14-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Der View. HAP Grieshaber. Grafik, bis 19.11.; Konkrete Progressionen. François Morellet & Vera Molnar, Manfred Mohr & Hartmut Böhm, bis 14.4., Eberhardstr. 14, Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So+Fei 11-18 Uhr



RIEGEL

Kunsthalle & Galerie Messmer

Nina Gamsachurdia. Malerei/Objekt, bis 5.11.; Marc Chagall. Malerei, bis 25.2., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Rosenrot, Grasgrün, Quittengeld. Pflanzengeheimnisse, bis 5.11.; Dem Sternlein nachgereist. Weihnachtskrippen aus aller Welt, 17.11.-21.1., tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Kai Fischer. Malerei/Collage/Video, bis 7.1., Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-17 Uhr



Schauwerk Sindelfingen

Shiota. Installation/Performance; Doug Aitken. Return To The Real, beide bis 1.4., Mi-So 11-18 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15



SPEYER

Kunstverein Speyer

Sandro Vadim. Malerei, bis 12.11., Do-So 11-18 Uhr, Kulturhof Flachsgasse, Flachsgasse 3



STAUFEN

Keramikmuseum

Corinna Smyth. Stille Gefäße, bis 26.11.; Tonangebend. Starke Frauen & ihre Kunst 1918-45, bis 30.11.24, Mi-Sa 14-17, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3



STUTTGART

Königsbau Passagen

Körperwelten. Am Puls der Zeit, ab 27.10., Mo-Sa, 10-20 Uhr, Königstr. 26



TUTTLINGEN

Galerie der Stadt

Hans-Jürgen Kossack. Bildhauerei, bis 5.11.; Jahresausstellung. KünstlerInnen der Region, 16.12.-7.1., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Rathausstr. 7



TÜBINGEN

Kunsthalle

Innenwelten. Sigmund Freud und die Kunst, bis 3.3., Di/Mi/Fr-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Luigi Colani. Popstar des Designs, 18.11.-11.2., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Eva Mayr-Stihl Platz 1



WALDENBUCH

Museum Ritter

Rozbeh Asmani. All Our Colours; Made Of Paper. 60 Positionen, beide bis 7.4., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Iwan Baan. Fotografie, bis 3.3.; Tane Garden House. Architektur, bis 21.4., tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2



ZELL AM HARMERSBACH

Villa Haiss

L.M. Wintersberger. Malerei; Ymer Shaqiri. Retrospektive, beide bis 31.12., Sa-So+Fei 14-18 Uhr, Am Park 1