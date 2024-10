01.11.2024–30.11.2024

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord



Badischer Kunstverein

Tris Vonna-Michell. Boxed Matter & Valie Export. Woman In The Year 2000, bis 1.12



Badische Landesbibliothek

Joseph von Laßberg, Vernissage: 30.10., 17 Uhr, bis 1.2.



Badisches Landesmuseum

Nur Beten und Arbeiten? Aspekte klösterlichen Lebens; Spolia. Vom Gedächtnis der Dinge. Myriam Schahabian, bis 27.4.; Kann das weg? Von Abfällen und Einfällen, 6.12.-31.8.



BBK

Match. Elke Hennen & Renate Koch, bis 10.11.; Fotografie/Performance. Gruppenausstellung, Vernissage: 22.11., 19 Uhr, bis 15.12.



CAS Software

Fotos, Farbe, Fantasie. Klaus Eppele & Günter Weiler, Fotografie/Malerei, bis 31.3., Mo-Fr 9-18 Uhr, CAS-Weg 1-5



EnBW

Pixelweaver: Daniel Canogar. Medienkunst, Vernissage: 6.11., 18 Uhr, bis 2.2., Foyer EnBW-Konzernzentrale (ZKM-Koop)



Galerie Burster

675 Kilometer. Gruppenschau, bis 30.11.



Galerie Demmer

Emil Wachter. Aquarell, bis 30.11.



Galerie Kunstperipherien

Renate Kremer. Malerei, Vernissage: 14.11., 18 Uhr, bis 28.2.



Gedok

Jutta Hieret & Ute Reisner. Bild/Objekt/Musik, Vernissage: 1.11., 19 Uhr; Finissage: 24.11., 15 Uhr



IBZ

Angelika Steininger. Malerei, bis 20.11.



Junge Kunsthalle

Pilzpaläste und Tütentürme. Bauen für morgen, bis 3.11.



Kirche St. Stephan

Guten Tag du Schöne. Andrea Fabry. Multimedia, Vernissage: 8.11., 19.30-22 Uhr; 9.11., 19.30-22 Uhr, 10.11., 15-17.30 Uhr



Kohi

Julia Schramm. Malerei, bis 10.11.; Ausstellung offen während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de)



Kunstraum Neureut

Farbklangschichten. Kae Oktorina. Medienkunst, bis 3.11.; Artgenossen. Mitgliederausstellung im Lammsaal, 23.+24.11.



Meyer Riegger

John Miller. Malerei, 7.11.-20.12.



Mikado

Kunstausstellung 2024. Michael Senft, Loana König, Annette Herkel, Martin Wagenhan, Lena Holz, Vernissage: 16.11., 19.30 Uhr; 17.11., 11-18 Uhr



Neue Kunst Gallery

KEF! Simon Röhlen, Vernissage: 9.11., 18-21 Uhr, bis 7.12.



Orgelfabrik

Gross denken. Gruppenausstellung, Finissage: 17.11., 16 Uhr, Fr 16-19 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr



Paw Gallery

Subterraneans. Stefan Jeske, bis 29.11.



Retro Games

40 Jahre Tetris. Das Spiel, das aus der Kälte kam, bis 14.12.



Schauraum B9

Timi Rößing. Malerei, Vernissage: 22.11., 19 Uhr, Sa, 23.11., 14-19 Uhr, So, 24.11., 11-15 Uhr, 25.-29.11. n.V., Finissage: 30.11., 17 Uhr



Segafredo

Winterausstellung. Künstler der Galerie Demmer, bis 30.11.



Staatliche Kunsthalle @ ZKM

Studioausstellung: Hans Thoma. Malerei, bis 2.2., ZKM-Lichthof 1+2



Städtische Galerie

Gute Aussichten Fokus: Mexiko – Deutschland, bis 3.11.; Vera Gärtner & Leonie Mühlen. Kulturstipendium der Stadt Karlsruhe, bis 17.11.; Elliott Erwitt. Fotografie, bis 26.1.



Studio Lichtwert

Die Kunst des Sehens. Fotografie, bis 8.11., Haid-und-Neu-Str. 18, Hoepfner-Burg



Tollhaus

Schlachthof-Areal. Tom Boller, Malerei/Zeichnung, Vernissage: 3.11., 17-19 Uhr, bis 1.12., Tollhaus



Yvonne Hohner Contemporary

Mona Hakimi-Schüler. Zeichnung/Installation/Collage, bis 9.11.; Arrtist Duo. Nathalie Franz & Alexander Suvorov. Visual Poems, Vernissage: 22.11., 19.30 Uhr, bis 14.12.



Zettzwo-Produzentengalerie

Fifty One Ponies. Vera Holzwarth & Alexander Holzmüller, bis 2.11.; Es bleibt im Raum. Karin Münch & Heike Zwirner, Vernissage: 8.11., 19 Uhr, bis 7.12.



ZKM

Margret Eicher, bis 10.11.; Sense Of Safety, bis 24.11.; Sung Hwan Kim, Vernissage: 22.11., 19 Uhr, bis 21.4.; Antennae, bis 24.11.; (A)I Tell You, You Tell Me, bis 24.11.; Digiloglounge No. 4, bis 5.1.; Fellow Travellers, bis 8.6.

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Dirk Schlichting. Installation/Lichtkunst/Objekt, bis 10.11.; Susanne Kühn. Malerei/Grafik, Vernissage: 22.11., bis 16.2.



Graphik-Kabinett

Tafelmusik: Hier spielt die Musik. Druckgrafik, bis 3.11.; Loud and Clear. Pop Art, Vernissage: 8.11., 19 Uhr, bis 9.3.



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Isa Dahl. Malerei, bis 17.11.; Ralf Schira. Bildhauerei, 1.12.-26.1.



Galerie Supper

Roland Schauls. Malerei, Vernissage: 9.11., 18 Uhr, bis 21.12.



Museum Frieder Burda

I Feel The Earth Whisper. 20 Jahre Museum Frieder Burda, bis 3.11.; Yoshitomo Nara. Retrospektive, 23.11.-27.4.



Museum LA8

Heilende Kunst. Wege zu einem besseren Leben, bis 12.1.



Staatliche Kunsthalle

Sea And Fog. Gruppenausstellung, Vernissage: 8.11., 19 Uhr, bis 26.1.; Viron Erol Vert. Garden Of Ornaments, bis 8.3.



BASEL

Fondation Beyeler

Tochter der Freiheit. Giacometti & Hodler, bis 5.1.; Matisse, bis 26.1.



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Bruno Diemer zum 100. Geb., bis 12.1.; Schwäbische Impressionistinnen. Malerei, bis 9.3.



BÜHL

Friedrichsbau

Hannah Schemel. Wandbespielung, bis 24.11.



BRUCHSAL

Damianstor

Gabriele Morschett. Zeichnung/Grafik/Objekt, 17.11.-15.12.



EBERDINGEN-NUSSDORF

Sammlung Klein

Hängung #28. In der Tiefe. Hell. bis 24.11.



EDENKOBEN

Galerie Neumühle

Heinz Brzoska. Malerei/Zeichnung/Grafik, bis 26.1.



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Sabine Brand Scheffel. Malerei, Vernissage: 1.11., 19 Uhr, bis 15.12.



Museum im Schloss

Karin Kieltsch. Fotografie/Malerei, bis 26.1.; Parallele Leben. Karl u. Helene Albiker & Karl u. Thilde Hofer, bis 29.12.; Leben auf der Burg. Mittelaltermitmachausstellung, bis 29.12.



FRIEDRICHSHAFEN

Kunstverein

Super Vivaz. From Shore To Shore, bis 17.11.



GERMERSHEIM

Kunstverein

Kunst in den Gewölben. Felicitas Wiest, Jürgen Strassner, Martin Schöneich, Claus Stolz, Vernissage: 2.11., 17 Uhr, Finissage: 1.12., 14-18 Uhr



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr



HEIDELBERG

Galerie Marianne Heller

Japan zu Gast, 17.11.-19.1.



Gedok

Ursula Böhler, Ulrike Widmann, Katerina Pinosova-Ruzickova. Objekt/Fotografie/Musik, bis 2.11.



Kunstverein

Hito Steyerl. Video/Dokumentation, bis 19.1.



Kurpfälzisches Museum

Die Erfindung des Fremden, bis 12.1.; Zur Ader. Neue Blicke auf eine alte Praxis, 21.11.-16.3.; 300 Jahre Carl Theodor, bis 31.12., Palais Morass; Seeing Truth, bis 16.2., Mark Twain Center



Textilsammlung Max Berk

Abstraktion. Zeitgenössische Artquilts, bis 5.1.



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Surrealismus. Gruppenausstellung, bis 5.1.



Kunstverein

Austin Eddy. Malerei/Zeichnung, bis 24.11.



JOCKGRIM

Zehnthaus

Albert-Haueisen-Preis 2024, Vernissage: 10.11., 11 Uhr, bis 8.12.



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Staatspreis: Gestaltung Kunst Handwerk 2024, bis 17.11.; Beyond Soundscapes, bis 26.1.



KÜNZELSAU

Sammlung Würth

HAP Grieshaber. Holzschnitt, bis 17.1.; Arnulf Rainer zum 95. Geb., bis 23.3.; Ugo Rondinone, bis 23.3.



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Tina Stolt. Malerei/Grafik/Installation, bis 24.11.



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Gift Of The Moon Crab. Aristeidis Lappas, bis 30.11.



Wilhelm-Hack-Museum

Wir werden bis zur Sonne gehen. Pionierinnen der geometrischen Abstraktion, 16.11.-21.4.; Sehnsuchtslandschaften, bis 5.1.; Poesie der Elemente, bis 21.4.; Unerhört. Wie sich die Vulva heute Gehört verschafft, bis 15.12., Rudolf-Scharpf-Galerie



MANNHEIM

Kunsthalle

Tino Zimmermann. Fotografie/Installation, bis 24.11.; Hart & direkt. Zeichnung/Grafik der Neuen Sachlichkeit, bis 12.1.; Hito Steyerl. Multimedia-Installation, bis 1.6.; Vom Werk zum Display, bis 22.6.



Kunstverein

Werkschau. 100 Jahre Fakultät für Gestaltung, 8.-10.11.; Benjamin Burkard, Vernissage: 24.11., 17 Uhr, bis 16.2.



Reiss-Engelhorn-Museen

Sachlich neu. August Sander, Albert Renger-Patzsch, Robert Häusser, Fotografie, bis 27.4.



OFFENBURG

Galerie im Artforum

Förderpreis Kunst und Kultur 2023. Julla Kroner, Hojeong Lee, Janika Kungl, Vernissage: 17.11., 11 Uhr, Finissage: 15.12., 14 Uhr, Künstlerkreis Ortenau



Kunstverein

Wilfried Beege. Fotografie, bis 15.11.



Städtische Galerie

O(h) Wald. Gruppenausstellung, Vernissage: 8.11., 19 Uhr, bis 27.4.



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Carola Dewor. Malerei, Vernissage: 8.11., 20 Uhr, bis 1.12.



Pforzheim Galerie

Weniger als zehn Prozent. Künstlerinnen aus der städt. Sammlung, Vernissage: 17.11., 17 Uhr, bis 27.7.



Schmuckmuseum

Ausgesucht – von Sam Tho Duong, bis 3.11.; Gernot Leibold. Legoschnitt und Glitzerzeug, Vernissage: 23.11., 19 Uhr, bis 23.2.



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

Mona Hakimi-Schüler. Malerei/Zeichnung/Plastik, bis 10.11.



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Walk This Way. Gruppenschau, Vernissage: 8.11., 19 Uhr, bis 23.2.



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Gude Schaal. Malerei, bis 26.1.



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Drei Starke Frauen. Niki de Saint Phalle, Sylvette David, Elvira Bach, bis 24.11.



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Künstlerporträts. Fotosammlung Platen, bis 10.11.; Die dritte Dimension im Bild, bis Herbst 2025



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Hicham Berrada. Installation/Performance/Skulptur/Video, bis 16.2.



Schauwerk Sindelfingen

Neon, LED & Co. Lichtkunst, bis 10.8.; Schaufler Lab @ Schauwerk. Christian Kosmas Mayer, Anton Ginzburg, Esmeralda Conde Ruiz, Rosa Barba, bis 27.4.



STAUFEN

Keramikmuseum

Stavroula Papadopoulou, bis 30.11.; Tonangebend. Starke Frauen & ihre Kunst 1918-45, beide bis 30.11.



TÜBINGEN

Kunsthalle

Gert und Uwe Tobias. Das Blaue vom Himmel. Druckgrafik, 9.11.-11.5.



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Ein Fest für die Augen. Essen in der Kunst des 20. & 21. Jhs., Vernissage: 6.12., 19 Uhr, bis 2.3.



WALDENBUCH

Museum Ritter

Birgitta Weimer. Bildhauerei; Sammlung: Paint, beide bis 21.4.



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Nike. Form Follows Motion, bis 4.5.; Science-Fiction-Design, bis 11.5.