KUNSTKALENDER
November 2025
01.11.2025–30.11.2025
KARLSRUHE
Ahoi Studios
Wunderbaum, 30.11., 10-18 Uhr; 2./4./6.12., 16-19 Uhr, Nördliche Uferstr. 4
Alter Schlachthof
Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord
BBK
Neue Mitglieder, Vernissage: 7.11., 19 Uhr, bis 30.11.
EnBW
The Story That Has Just Begun. Die NFT-Sammlung des ZKM, bis 1.2.
Galerie Axel Demmer
Harald Metzkes – Der große Maler der DDR
Galerie Oh
Vorweihnachtliche Gruppenausstellung mit Glühwein. Lucia Mattes, Hannes Mussner, Elisa Rungger, Changxiao Wang, Anette Biedinger, Elke Hennen, Renate Koch, Barbara Lenartz, Janine Seelen & Manuel Kolip, Vernissage: 22.11., 17-21 Uhr (oder länger), ÖZ: www.galerie-oh.de
Hochschule für Musik
Der Aufräumer. Jochen Kuhn, 29.11., 19.30 Uhr
Orgelfabrik
Breathing Through Skin, Finissage: 2.11., 14 Uhr; Enter, Exit, Enter, Enter, Exit, Vernissage: 12.11., 19 Uhr; Finissage: 22.11., 14-19 Uhr
Pfinzgaumuseum
Brummi, Monza & Milano. Mopeds der Durlacher Firma Gritzner, bis 18.1.
Schillllerstraße
Get Me Somewhere, Vernissage: 20.11., 19-21 Uhr; 21.+22.11., 11-18 Uhr, Schillerstr. 6
Segafredo
Winterausstellung. Georg Karl Pfahler, Rainer Küchenmeister, Herbert Kitzel, Karl Hubbuch, Emil Wachter & Hans Peter Reuter (Galerie Demmer)
Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais
…von der Bevölkerung kaum wahrgenommen – Fotografien zur Deportation der badischen Juden nach Gurs im Oktober 1940, bis 1.2.
Städtische Galerie
Özlem Günyol & Mustafa Kunt. Ratatataa & Pe Wolf. o.T., Fotografie, Ratatataa bis 12.4., Wolf bis 2.11.
Zettzwo Produzentengalerie
Pest oder Cholera, Vernissage: 14.11., 19 Uhr, bis 29.11.
ZKM
Amna Elamin. Unfamiliar Ceilings, bis 11.1., ZKM; Johan Grimonprez. All Memory Is Theft – Retrospektive, bis 8.2.; Fellow Travellers, bis 21.5.; Assembling Grounds. Praktiken der Koexistenz, bis 31.5.; The Story That Never Ends. Die Medienkunst-Sammlung des ZKM, bis 20.9., Lichthof 1+2
REGION
BADEN-BADEN
Museum LA8
Memory Of Colors. Jaime Ocampo-Rangel, bis 8.3.
BÜHL
Friedrichsbau
Imprinting. Eva Rosenstiel, bis 23.11.
ETTLINGEN
Kunstverein Wilhelmshöhe
Gülbin Ünlü, Bilder/Installation, bis 2.11.
Museum im Schloss
Auf dem Wasser zu singen. Johannes Gervé, 9.11.-8.2.; Kostbahr. Die ehemalige Hofkapelle in Ettlingen, bis 8.2.; Mittelaltermitmachausstellung, bis 29.12.
HEIDELBERG
Textilsammlung Max Berk
Lotte Hofmann, Retrospektive, bis 18.1.
HEILBRONN
Kunsthalle Vogelmann
Elfriede Lohse-Wächtler, Werkschau, bis 2.11.
JOCKGRIM
Zehnthaus
Albert Haueisen Preis 2024. Annette Czopf & Viktoria Shylova, bis 16.11.
LUDWIGSBURG
Urbanharbor, MM Studios
Universe Of Super Heroes, www.marvel-ausstellung.de
MANNHEIM
Kunststr. N7 6
House Of Banksy – An Unauthorized Exhibition, www.house-of-banksy.com
PFORZHEIM
Schmuckmuseum
Aufgetischt – eine kulinarische Weltreise, bis 19.4.
RASTATT
Städtische Galerie Fruchthalle
Dzikadiva, imaginäre lesbische Bar in Polen, Karolina Sobel, Studenten der HfG Karlsruhe reinterpretieren Werke der städtischen Sammlung, bis 2.11.
SINDELFINGEN
Schauwerk
When I Remember. Mario Schifano, Fotografie, bis 21.6.; Offene Horizonte, Themenausstellung mit Werken von u.a. Sigmar Polke, Rupprecht Geiger, Antonio Calderara, Thomas Ruff, bis 21.6.