KUNSTKALENDER

< November 2025

November 2025

01.11.2025–30.11.2025

KARLSRUHE

Ahoi Studios
Wunderbaum, 30.11., 10-18 Uhr; 2./4./6.12., 16-19 Uhr, Nördliche Uferstr. 4

Alter Schlachthof
Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord

BBK
Neue Mitglieder, Vernissage: 7.11., 19 Uhr, bis 30.11.

EnBW
The Story That Has Just Begun. Die NFT-Sammlung des ZKM, bis 1.2.

Galerie Axel Demmer
Harald Metzkes – Der große Maler der DDR

Galerie Oh
Vorweihnachtliche Gruppenausstellung mit Glühwein. Lucia Mattes, Hannes Mussner, Elisa Rungger, Changxiao Wang, Anette Biedinger, Elke Hennen, Renate Koch, Barbara Lenartz, Janine Seelen & Manuel Kolip, Vernissage: 22.11., 17-21 Uhr (oder länger), ÖZ: www.galerie-oh.de

Hochschule für Musik
Der Aufräumer. Jochen Kuhn, 29.11., 19.30 Uhr

Orgelfabrik
Breathing Through Skin, Finissage: 2.11., 14 Uhr; Enter, Exit, Enter, Enter, Exit, Vernissage: 12.11., 19 Uhr; Finissage: 22.11., 14-19 Uhr

Pfinzgaumuseum
Brummi, Monza & Milano. Mopeds der Durlacher Firma Gritzner, bis 18.1.

Schillllerstraße
Get Me Somewhere, Vernissage: 20.11., 19-21 Uhr; 21.+22.11., 11-18 Uhr, Schillerstr. 6

Segafredo
Winterausstellung. Georg Karl Pfahler, Rainer Küchenmeister, Herbert Kitzel, Karl Hubbuch, Emil Wachter & Hans Peter Reuter (Galerie Demmer)

Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais
…von der Bevölkerung kaum wahrgenommen – Fotografien zur Deportation der badischen Juden nach Gurs im Oktober 1940, bis 1.2.

Städtische Galerie
Özlem Günyol & Mustafa Kunt. Ratatataa & Pe Wolf. o.T., Fotografie, Ratatataa bis 12.4., Wolf bis 2.11.

Zettzwo Produzentengalerie
Pest oder Cholera, Vernissage: 14.11., 19 Uhr, bis 29.11.

ZKM
Amna Elamin. Unfamiliar Ceilings, bis 11.1., ZKM; Johan Grimonprez. All Memory Is Theft – Retrospektive, bis 8.2.; Fellow Travellers, bis 21.5.; Assembling Grounds. Praktiken der Koexistenz, bis 31.5.; The Story That Never Ends. Die Medienkunst-Sammlung des ZKM, bis 20.9., Lichthof 1+2

 

REGION

BADEN-BADEN

Museum LA8
Memory Of Colors. Jaime Ocampo-Rangel, bis 8.3.

BÜHL

Friedrichsbau
Imprinting. Eva Rosenstiel, bis 23.11.

ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe
Gülbin Ünlü, Bilder/Installation, bis 2.11.

Museum im Schloss
Auf dem Wasser zu singen. Johannes Gervé, 9.11.-8.2.; Kostbahr. Die ehemalige Hofkapelle in Ettlingen, bis 8.2.; Mittelaltermitmachausstellung, bis 29.12.

HEIDELBERG

Textilsammlung Max Berk
Lotte Hofmann, Retrospektive, bis 18.1.

HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann
Elfriede Lohse-Wächtler, Werkschau, bis 2.11.

JOCKGRIM

Zehnthaus
Albert Haueisen Preis 2024. Annette Czopf & Viktoria Shylova, bis 16.11.

LUDWIGSBURG

Urbanharbor, MM Studios
Universe Of Super Heroes, www.marvel-ausstellung.de

MANNHEIM

Kunststr. N7 6
House Of Banksy – An Unauthorized Exhibition, www.house-of-banksy.com

PFORZHEIM

Schmuckmuseum
Aufgetischt – eine kulinarische Weltreise, bis 19.4.

RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle
Dzikadiva, imaginäre lesbische Bar in Polen, Karolina Sobel, Studenten der HfG Karlsruhe reinterpretieren Werke der städtischen Sammlung, bis 2.11.

SINDELFINGEN

Schauwerk
When I Remember. Mario Schifano, Fotografie, bis 21.6.; Offene Horizonte, Themenausstellung mit Werken von u.a. Sigmar Polke, Rupprecht Geiger, Antonio Calderara, Thomas Ruff, bis 21.6.

Zurück

< November 2025
INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper