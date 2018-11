12.11.2018–16.12.2018

KARLSRUHE

Badische Landesbibliothek

Lucida vallis: Das Kloster Lichtenthal als Zentrum kultureller Überlieferung, Eröffnung: 15.11., 16 Uhr, bis 16.2.2019, Mo-Fr 9-19/Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15, Tel. 175 22 22, www.blb-karlsruhe.de



Badisches Landesmuseum

Mykene – Die sagenhafte Welt des Agamemnon, 1.12.-2.6.2019, Studioausstellung: Island Hoping, bis 30.12., Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis), Di-Do 10-17/Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, www.landesmuseum.de



Erinnerungsstätte Ständehaus

Fotoausstellung 25 Jahre Neues Ständehaus, bis 1.12., Di-Fr 10-18.30/Sa 10-14 Uhr, Ständehausstr. 2



Kunstakademie

Marie Rotkopf: Finishing the job, bis 17.11., Erwin Gross: von jetzt, bis 21.11., Mo-Sa 9-22 Uhr, Jahresausstellung, Eröffnung: 7.12., 19 Uhr, bis 21.12., Mo-Sa 9-22/So 14-18 Uhr, Lichthof, Reinhold-Frank-Str. 81, www.kunstakademie-karlsruhe.de



Museum beim Markt

Südwestdeutscher Keramikpreis, bis 6.1.2019, So/So 10-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 6, www.landesmuseum.de



Pfinzgaumuseum Durlach

Durlach flimmert. Kino, Film, Vergnügen 1945-1980, bis 16.12., Mi 10-18/Sa 14-18, So 11-18 Uhr, Karlsburg, Pfinztalstr. 9, www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum



Prinz-Max-Palais

Stadtmuseum: Karlsruhe und Elsass-Lothringen seit 1871, bis 28.4.2019, Tami Notsani + Laurent Mareschal: Zusamène, bis 28.4.2019, Museum für Literatur: Die Welt kommt zu mir – Angela Ulrich, bis Ende 2018, Di/Fr 10-18/Do 10-19 Uhr, Sa 14-18, So 11-18 Uhr, Karlstr. 10, www.karlsruhe.de/stadtmuseum



Regierungspräsidium

Bücherschau (Gastland Niederlande): Kuh Lieselotte/De Zaanse Schans, 16.11.-2.12., Mo-Sa 10-20/So 11-20 Uhr, 26. Karlsruher Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst/Kunsthandwerk, Eröffnung/Musik: 12.12., 17 Uhr, bis 16.11., tägl. 11-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17, www.rp-karlsruhe.de, www.weihnachtsmesse-karlsruhe.de



Staatlische Kunsthalle

Sehen Denken Träumen – Französische Zeichnungen, bis 13.1.2019, Bilder Bücher Bohnenranken – Sagenhaften Geschichten auf der Spur, 17.11.-10.3.2019, Di-So 10-18/Do bis 21 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2, www.kunsthalle-karlsruhe.de



Staatlisches Museum für Naturkunde

Flusspferde am Oberrhein, bis 27.1.2019, Eiszeitkunst, bis 27.1.2019. Di-Fr 9.30-17, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13, www.smnk.de



Stadtarchiv

Facetten der K’her Mädchenschulbildung ab dem 19. Jh. - Fotoausstellung, bis 28.2.2019. Mo-Mi 8.30-15.30/Do 8.30-18 Uhr, Markgrafenstr. 29, www.karlsruhe.de/stadtarchiv



Städt. Galerie

Dust and Trace: Heinz Pelz, bis 3.3.2019, Blickkontakt – Gesichter einer Sammlung, bis 20.1.2019, Mit Karl Weysser unterwegs, bis Frühjahr 2019, Umgehängt, bis Frühjahr 2019, Malerei 1850-1950, bis Frühjahr 2019, Mi-Fr 10-18+Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



ZKM Medienmuseum

Learning Takes Place, bis 2.12., Digital Imaginaries. Africas in Production, Eröffnung: 16.11., 19 Uhr, bis 31.3.2019, Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und durch Medien. Ein operationaler Kanon, bis 10.2.2019, Durch den schalldichten Vorhang. Das Experimentalstudio des Polnischen Rundfunks, bis 6.1.2019, Feedback #3: Marshall McLuhan und die Künste, bis 6.1.2019, Open Codes II. Die Welt als Datenfeld, bis 6.1.2019, zkm gameplay. the next level, seit 30.9., The Morning Line (Vorplatz), Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, www.zkm.de



Architekturschaufenster

Schelling Architekturpreis – Nominierte Architekten, bis 29.11., Mo-Do 9-12 + 14-16, Fr 9-12 Uhr, Waldstr. 8, www.architekturschaufenster.de



Art Galerie Elwert

James Rizzi, bis 24.11., Di-Fr 10-14/15-18.30, Sa 11-16 Uhr, Waldstr. 95, www.art-galerie-elwert.de



Artlet Studio

Jesús Curiá und Fernando Suárez – Tradition und Moderne, bis 17.11., Do/Fr 14-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Boeckhstr. 4, Tel. 0151/15 67 52 32, www.artlet-studio.com



Badischer Kunstverein

Kathy Acker – Get Rid of Meaning, bis 2.12., Allianzen 2 – Rebecca Stephany, bis 30.12., Allianzen 3 – Volker Zander & Felicitas Wetzel – Ein Hörspiel, bis 30.12., Di-Fr 11-19/Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3., www.badischer-kunstverein.de



BBK

Weihnachtsausstellung der Mitglieder + Gäste aus Nancy, Eröffnung: 25.11., 11 Uhr, bis 16.12., Mi-Fr 17-19, Sa/So 14-18 Uhr, Tel. 937 47 46, Am Künstlerhaus 47, www.bbk-karlsruhe.de



Bürgerzentrum Innenstadt

Renate Schweizer: Transformationen – vom Abfall zum Designerkleid, Eröffnung 29.11., 19 Uhr, bis 30.3.2019, Di-Sa 10-16 Uhr u.n.V., Adlerstr. 33, www.bz-innenstadt.de, www.renate-schweizer.net



Centre Culturel Franco-Allemand

Sophie Innmann: The real Retour de Paris, Eröffnung: 21.11., 19 Uhr, bis 31.1.2019, Mo-Do 10-12.30/14-18, Fr 10-12.30 Uhr, Postgalerie, 3. OG, www.ccfa-ka.de



Donato Hair Creations

waldreich – Klaus Eppele (Fotografie), bis 31.12., Di-Fr 8.30-18/Sa 8.30-14 Uhr, Waldstr. 93, www.bildidee.net



EiswiesenDialoge

people. animals. landscape and more – Dolli Schorp (Fotoarbeiten aus Südafrika), bis Ende 2018, Mo/Di 10-19 Uhr u.n.V., Jürgen Mayer + Martin Kemminer, Auf den Eiswiesen 10, Tel. 0172/809 82 21, www.kemminer-architektur.de



EnBW

Ateliereinblicke: Marie Lienhard, 21.11.-1.3.2019, Mo-Fr 10-18 Uhr, Durlacher Allee 93, www.enbw.com



Fraunhofer IOSB

LichTraum: Künstlergruppe for-mal, bis 22.11., nach tel. Voranmeldung (0721/60 91-333), Fraunhoferstr. 1



Friedenskirche Weiherfeld

Hannele Helevä-Singer, bis 21.11., Fr-So 14-16 Uhr, Tauberstr. 10



Fünf

Menschenbilder - Ulrike Morlock-Fien/Frank Daske (S/W-Fotografie), Kanalweg 52, Tel. 0721/ 97 66 47 12, www.fuenf.de



Galerie Burster

Wolfgang Ganter – Parvus Miraculum, bis 24.11., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr, Baumeisterstr. 4, www.galerieburster.de



Galerie Clemens Thimme

Bénédicte Peyrat – rater mieux, bis 21.12., Mi-Fr 14-18 Uhr, Lorenzstraße 2, Tel. 0160/94 61 87 76, www.galerie-thimme.de



Galerie Demmer

Klang der Farbe, Spiel der Form: Max Ackermann (Arbeiten von 1949-1972), bis 24.11., Mo-Sa 11-18 Uhr, Herrenstr. 50. www.axeldemmer.de



Galerie Heupgen

Kleine Helden – Corinna Claassen (Objekte/Papierarbeiten), bis 7.12., Di-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr, Kaiserpassage 11, www.galerieheupgen.de



Galerie Klinger & Me

Full Circle – Fahar Al-Salih, Eröffnung: 29.11., 20 Uhr, bis 5.1.2019, Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr, Marienstr.12, www.galerieklingerandme.com



Galerie Knecht & Burster

Bodo Kraft – Atelierwände und Quadri, bis 24.11., 11 aus 43 - Gruppenausstellung, Eröffnung: 2.12., 16 Uhr, bis 22.12., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie Rottloff

Malergepäck – Rolf Behm, bis 6.12., Mi-Fr 14.30-19 Uhr u.n.V., Sophienstr. 105, www.galerie-rottloff.de



Galerie Schrade

Alain Clément (Malerei/Skulptur), bis 24.11., Cornelia Schleime (Arbeiten auf Papier), 7.12.-26.1.2019, Di-Fr 13-18/Sa 11-14 Uhr, Zirkel 34 - 40, www.galerie-schrade.de



Galerie Spektrum

Georg Dobler (Schmuck), Victor Kraus (Malerei), bis 22.12., Do-Sa 13-18 Uhr u.n.V., Gebhardstr. 19, www.galerie-spektrum.de



Gedok

Suite et poursuite: Marie-Hélène H-Desrue (Malerei/Zeichung), Finissage/Musik: 24.11., 18.30 Uhr, Mi-Fr 17-19/Sa/So 14-16 Uhr, projekt3drei: be touched (Fotografie), Eröffnung: 1.12., 19 Uhr, bis 23.12., Mi-So 17-19 Uhr, Markgrafenstr. 14, www.gedok-karlsruhe.de



IBZ

Karlsruhe. Brunnen. Brücken. Treppen – Kunst 18, bis 1.12., ÖZ n. Vereinb., Tel.: 89 33 37 10, Kaiserallee 12d, www.ibz-karlsruhe.de



Karl-Nagel-Stube

Karl Nagel und sein Bulach (825 Jahre Bulach), bis 30.12., Mi/So 13-18 Uhr, Litzenhardtstr. 119a, Bulach



Kohi

Max Gömann, Eröffnung: 8.12., 19 Uhr, geöffnet während Veranstaltungen u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47, www.kohi.de



Kurasan Physiotherapiepraxis

Sandra Y. Jacques: Cyanotypien – eine analog digitale Wanderung, bis 5.4.2019, Mo-Fr 8-18 Uhr, Kriegsstr. 140



Luis Leu

Sommer - Kunststudentinnen/Frauen ohne Wohnung, Eröffnung: 21.11., 18 Uhr, bis 25.11. tägl. 12-18 Uhr, Luisenstr. 32, www.luisleu.de



Majolika Galerie

Leuchtender König – Thomas Hildenbrand, bis 16.11., Work in Progress – Hirofumi Fujiwara, Christine Hitzblech, Hannelore Langhans u.a., Di-So/Fei 10-13/14-17 Uhr, Ahaweg 6-8, www.majolika-karlsruhe.com



Meyer Riegger

Daniel Roth, Eröffnung: 16.11., 18 Uhr, bis 12.1.2019, Di-Fr 11-18/Sa 11-14 Uhr, Klauprechtstr. 22, www.meyer-riegger.de



Neue Kunst Gallery

Thitz – Neue Werke, bis 22.12., Do-Fr 13-19/Sa 12-15 Uhr u.n.V., Zirkel 32, Tel. 130 57 21, Tel. 0151/15 61 37 13, www.neuekunst.de



Orgelfabrik

Getauscht – Lena Imbery, Olga Sora-Lux (Malerei), Eröffnung/Musik: 14.11., 19 Uhr, bis 25.11., Do-Sa 15-19.30/So 11-18 Uhr, Amthausstr. 17, www.orgelfabrik-verein.de



Poly Produzentengalerie

Susanne Ballweg (Fotografie), Eröffnung: 16.11., 19 Uhr, bis 2.12., Poly Fi-X-Ion - Mitgliederausstellung, Eröffnung: 13.12., 19 Uhr, bis 30.12., Mo-Fr 16-20 Uhr, Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22/So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



Projektraum Rochade

Raimund Vögtle – Septum pellucidum, Eröffnung: 23.11., 19 Uhr, bis 2.12., Fr-So 16-18 Uhr, Putlitzstr. 14, www.wolfgangrempfer.de



Rotten Bar

Queen of Siam - Lutz Braun, Eröffnung: 16.11., 20 Uhr, bis 18.11., Sa/So 16-20 Uhr, Augartenstr. 32. HH, therottenbar.blogspot.com



ßpace

Nino Maaskola, Eröffnung: 7.12., 19 Uhr, 8.12./9.12., 14-18 Uhr, u.n.V. bis 14.12., Fritz-Erler-Str. 7, post@dieanstoss.de



Tollhaus

18 Sommer - 100 Jahre Frauenwahlrecht: Kunststudentinnen/Frauen ohne Wohnung, bis 31.12., Alter Schlachthof 35, www.tollhaus.de



Tom Boller Ladengalerie

Sayaki – Peco Kawashima, bis 25.11., Glück am Stück im Leer-Gut-Licht - MaXel (Marie-Luise Vanoli & Axel Birgin), Eröffnung: 9.12., 17 Uhr, Di/Do/Fr 11-19, Mi/Sa 11-16 Uhr, Werderstr. 30, www.tomboller.de/ladengalerie



V8 Plattform

Lukas Giesler & Hannah Zeller, Eröffnung: 16.11., 19 Uhr, bis 20.11., tägl. 15-19 Uhr, Viktoriastr. 8, www.viktoria8.de



Wasser- und Brunnenmuseum

pelagial - Sandro Vadim + Markus Kiefer, bis 27.2.2019, Mi 15-17 Uhr u.n.V., Wasserwerk Durlacher Wald, Tel. 599 32 02, www.stadtwerke-karlsruhe.de



Werkstatt Jo Hartmann

Verletzlichkeit und Reife – Beate Nedovic (Frauen-Portätfotografie), bis 31.1.2019, Mo-Fr 7.30-12.30/ 13.30-18 Uhr, Tel. 59 30 30, Daxlanderstr. 68



Zettzwo Produzentengalerie

der Lack ist ab, bis 1.12., Hamstern Goldhamster Gold?, Eröffnung: 14.12.. 19 Uhr, bis 5.1.2019, Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



REGION

BACKNANG

Galerie der Stadt

Klasse Güdemann: Häute und Morgen, bis 18.11., Werke der Städtischen Kunstsammlung, bis 10.2.2019, Di-Fr 17-19+Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, Tel. 07191/89 44 77, www.galerie-der-stadt-backnang.de



Graphik-Kabinett

Riecker-Raum: Merry Mary! Mariendarstellungen der Sammlung, bis 3.2.2019, Di-Fr 17-19, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 5, www.graphik-kabinett-backnang.de



BAD BERGZABERN

Soularts

Einlassen: Ein Wort – 28 Perspektiven, Eröffnung: 15.9., 18 Uhr, bis 15.12., Fr 15-18 Uhr, Sa 15-19 Uhr, So 10-13 Uhr, Institut für Raumpsychologie, Weinstr. 32a, Tel. 06343/304 96 48, www.soularts.net



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Gerhard Neumaier, 9.12.-27.1.2019, Di-Fr 15-18, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, www.gfjk.de



Galerie Supper

Intakt im Takt – Ellen DeElaine, Tino Geiss, Rayk Goetze, Andreas Lau u.v.a., Eröffnung: 1.12., 18 Uhr, bis 20.1.2019, Mi-Fr 12-18, Sa/So 12-16 Uhr, Kreuzstraße 3, www.galerie-supper.de



LA 8

Wilhelm Busch. Bilder und Geschichten, bis 3.3.2019, Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Museum Frieder Burda

Die Brücke 1905-1914, 17.11.-24.3.2019, Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

Nicole Eisenmann, bis 17.2.2019, Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, www.kunsthalle-baden-baden.de



BAD HERRENALB

Park Restaurant

Kreise: Manuela Frei, bis April 2019, Kurhaus, Kurpromenade 8, www.mpunktfrei.de



BASEL

Fondation Beyeler

Balthus, bis 1.1.2019, tägl. 10-18, Mi bis 20 Uhr, Baselstr. 101, CH-Riehen/Basel, www.fondationbeyeler.ch



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Revolution (Make-up) Palette: Simone Westerwinter (Werkschau), bis 6.1.2019, Luisa Richter: Variationen einer fixen Idee, bis 17.3.2019, Matthias Gnatzy: Die vier Kammern des Herzens, bis 31.3.2019, Di/Mi/Fr 14-18, Do 14-20, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64, galerie.bietigheim-bissingen.de



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Blütenträume und Landschaftsidyllen – Vom Erblühen der Natur im Werk von Fritz Steisslinger, bis 17.11.2019, Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2, staedtischegalerie.boeblingen.de



Deutsches Fleischermuseum

Pia Maria Martin: durch dick und dünn (Filmkunst), Eröffnung (im Filmzentrum Bären): 15.11., 19 Uhr, bis 31.3.2019, Marktplatz 27, Mi-Fr 15-18/Sa 13-18/So/Fei 11-17 Uhr, fleischermuseum.boeblingen.de



BRETTEN

Kunstverein

Harald Kille: Fluchtkorridor (Malerei/Kleinplastik), bis 17.11., Kerstin Müllerperth (Glaskunst), Eröffnung: 25.11., 17 Uhr, bis 12.1.2019, Sa 10-13/So 15-17 Uhr, Beyle-Hof, Sporgasse 8, www.kvbretten.de



Sparkasse Kraichgau

Harald Kille: Fluchtkorridor (Malerei/Kleinplastik), bis 17.11., Engelsberg 6-8



Rathaus

Heimat – ein Ort und ein Gefühl, bis 27.11., Untere Kirchgasse 9, www.bretten.de



BRUCHSAL

Schloss

Gefaltete Schönheit – Die Kunst des Serviettenbrechens, 14.11.-3.2.2019, #participate – Mach Dich zum Kunstwerk, 15.11.-28.4.2019, Di-So 10-17 Uhr, Schloss, www.schloss-bruchsal.de



BÜHL

BITS GmbH

Beate Rohwetter: Universalideen Unser Universum, bis 31.1.2019, Mo-Do 8.30-12.30 Uhr, Am Froschbächle 21, www.rohwetter.com



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

colorful. farbenfroh – Im Fokus: Dorothy Fratt, bis 20.1.2019, 2-Raum: Stefan Strumbel – aktuelle Arbeiten, 18.11.-24.3.2019, Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, 1. Do/Monat 13-20 Uhr, Museumsweg 1, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Museum/Sammlung Hurrle

Mythos Leipziger Schule (1960 bis heute), Eröffnung: 14.11., 18.30 Uhr, bis 24.3.2019, Profile in der Kunst am Oberrhein: Guido Kucznierz/Voré, bis 25.11., Hans Pelz/Roland Spieth, 6.12.-24.3., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Almstr. 49, www.museum-hurrle.de



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

Hängung #19 – Enrico Bach, Franziska Holstein. Ayan Farah, bis 21.12., Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40, www.sammlung-klein.de



EDENKOBEN

Max Slevogt-Galerie

Mittelpunkt Mensch. Der Bildhauer Volker Krebs, bis 25.11., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Villa Ludwigshöhe, www.schloss-villa-ludwigshoehe.de



ESSLINGEN

Villa Merkel

Vehement! MeisterschülerInnen des Weißenhof-Programms der ABK Stuttgart, Eröffnung/Performance: 13.11., 19 Uhr, bis 25.11., Di 11-20 Uhr, Mi-So 11-18 Uhr, Pulverwiesen 25, www.villa-merkel.de



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Nina Schuiki: any other where / Oleg Kauz: The Ocean of Nows, bis 2.12., Höhenluft #15.2, Eröffnung: 12.12., 19 Uhr, bis 16.12., Mi-Sa 15-18/So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86, www.kunstverein-wilhelmshoehe.de



Museum im Schloss

Sauber? Kulturgeschichte des Badens und der Körperhygiene in Ettlingen, bis 12.1.2020, Zeitgen. Keramik aus Kasama/Japan, bis 6.1.2019, Zeitenwende 1918/19 in Europa: Künstler zwischen Depression und Aufbruch, bis 28.4.2019, Dauerausstellung: Archäologische Sammlung, Mi-So 11-18 Uhr, Schlossplatz 3, Tel. 07243/10 12 73, www.museum-ettlingen.de



Stadtbibliothek

Ettlingen und Epernay (65 Jahre Städtepartnerschaft): Werner Bentz (Fotografie/Malerei), bis 21.12., Di/Do/Fr 12-18, Mi 10-18, Sa 10-13 Uhr, Obere Zwingergasse 12, www.stadtbibliothek-ettlingen.de



GERMERSHEIM

Kunstverein

FLUX4ART – Kunst in Rheinland-Pfalz, Finissage: 25.11., 17 Uhr, Sa 15-18, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10, www.kunstverein-germersheim.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Liebe – Mario Grau, bis 14.12., Mo-Do 8-12 Uhr, Do 14-18, Fr 8-13 Uhr, Igelbachstraße 11, www.gernsbach.de



HAGENBACH

Stadtbrauhaus

Dieter Franke + Fritz Fronius (Malerei), bis 2.12., Mi-Sa 16.30-23/So 11.30-22 Uhr, Stixwörthstr. 2-4, www.dieterfranke.net, www.fritzfronius.de



HAGUENAU (F)

Chapelle des Annonciades

August Herborth – Keramiker und Künstler ohne Grenzen, bis 24.2.2019, Mi-Sa 14-17.30 Uhr, place Dr. Albert Schweitzer, www.sortirahaguenau.fr



Musée du Bagage

Von der großen Reise zum Massentourismus – Du Grand Tour au Tour opérateur, bis 29.12.2019, Sa/So 14-17.30 Uhr, Rue Saint-Georges No. 5, www.museedubagage.com



HEIDELBERG

Gedok-Galerie

Caroline Laengerer – Bilder/Objekte mit Sand, bis 24.11., 550 Jahre nach Gutenberg – aktuelle Positionen, Eröffnung: 8.12., 19 Uhr, bis 5.1.2019, Mi/Fr 17-20/Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Körperwelten-Museum

Anatomie des Glücks & Sonderausstellung: Die Grasbeißerbande, Mo-Fr 9-18, Mi bis 21, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, www.koerperwelten.com



Kurpfälzisches Museum

Unwirklichkeiten – Das Imaginäre in der Kunst von Caspar David Friedrich bis Picasso, bis 17.2.2019, Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97, www.museum-heidelberg.de



Sammlung Prinzhorn

Extraordinaire! Werke aus psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz um 1900, bis 20.1.2019, Di/Do-So 11-17 Uhr, Mi 11-20 Uhr, Voßstr. 2, www.prinzhorn.ukl-hd.de



Textilsammlung Max Berk

7. Europäische Quilt-Triennale, bis 6.1.2019., Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Brahmsstr. 8, www.museum-heidelberg.de



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Bildhauerinnen. Von Kollwitz bis Genzken, bis 7.4.2019, Di-So/Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28, www.museen-heilbronn.de



Museum im Deutschhof

Donnerwetter! Klima schreibt Geschichte, bis 31.3.2019, Di 10-19 Uhr, Mi-So und Fei 10-17 Uhr, Deutschhofstr. 6, www.museen-heilbronn.de



JOCKGRIM

Zehnthaus

ich sehe was, was du nicht siehst: Natascha Brändli, Birte Svea Metzdorf, bis 18.11., Fr 20-22 Uhr, Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-28, www.zehnthaus.de



KAISERSLAUTERN

Museum Pfalzgalerie

Pfalzpreis für Bildende Kunst 2018 (Sparte Malerei), bis 2.12., Nobuyuki Tanaka – Urformen, bis 10.2.2019, Rozbeh Asmani: Wem gehört die Farbe?, bis 31.12., Di 11-20, Mi-So + Fei 10-17 Uhr, Museumsplatz 1, www.mpk.de



KÜNZELSAU

Museum Würth

Äpfel und Birnen und anderes Gemüse. Die Obstbilder von Korbinian Aigner im Dialog mit der Sammlung Würth, bis 6.1.2019, tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Der Zauber der Verwandlung – 10 Wege zur Photographie, bis 25.11., Habitat – Vom Sich-Einrichten in der Welt, Eröffnung: 7.12., 20 Uhr, bis 20.1.2019m Di/Mi 17-20, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20, www.kunstverein-landau.de, www.villa-streccius.de



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Considerung Finland (Fotografie), bis 13.1.2019, Di-Fr 12-18 + Sa/So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48, www.kunstverein-ludwigshafen.de



Rudolf-Scharpf-Galerie

Laura Schawelka – Double Issues, bis 6.1.2019, Do-So 13-18 Uhr, Hemshofstr. 54, www.wilhelmhack.museum



Wilhelm-Hack-Museum

Autofiktionen – Zeichnung der Gegenwart, Eröffnung: 16.11., 18 Uhr, bis 24.2.2019, Bild und Blick – Sehen in der Moderne, bis 7.7.2019, Kabinettstücke: Make Love not War, bis 18.11., Di/Mi/Fr 11-18, Do 11-20, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, www.wilhelmhack.museum



MANNHEIM

Kunsthalle

OFFEN, bis 2020, Erinnern. Aus der Geschichte einer Institution, bis 2020, (Wieder-)Entdecken – Die Kunsthalle 1933 bis 1945 und die Folgen, bis 2020, Callot. Graphische Monumente, bis 25.11., Konstruktion der Welt: Kunst und Ökonomie – 1919-1939 + 2008-2018, bis 3.2.2019, Mannheim wächst. Bilder einer Industriestadt, Eröffnung: 6.12., 19 Uhr, bis 10.3.2019, Friedrichsplatz 4, www.kuma.art



Port25 – Raum für Gegenwartskunst

Considerung Finland (Fotografie), bis 13.1.2019, Mi-So 11-18 Uhr, Hafenstr. 25-27, www.port25-mannheim.de



Reiss-Engelhorn-Museen

Ägypten – Land der Unsterblichkeit, bis 2.12., Altägyptische Gefäße von ewiger Schönheit, bis 10.2.2019, Einfach tierisch!, bis 10.3.2019, Di-So 11-18 Uhr, Tel. 0621/293 31 50, Museum Weltkulturen D5

Weißes Gold aus der Frankenthaler Manufaktur, bis 2.12., Mumien – Geheimnisse des Lebens, bis 31.3.2019, Abenteuer Anden und Amazonas – hist. Fotografien von Wilhelm Reiß, bis 20.1.2019, Museum Zeughaus C5, www.rem-mannheim.de



Technoseum

Fertig? Los! Die Geschichte von Sport und Technik, bis 10.6.2019, tägl. 9-17 Uhr, Museumsstr. 1, www.technoseum.de



MAULBRONN

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde (Mitte 1960 bis 1980er Jahre), So 13.30-17 Uhr, Schafhof 2, www.kunstsammlung-heinrich.de



NEUENBÜRG

Schloss

Orte des Glücks (Fotografie), Eröffnung: 16.11., 19 Uhr, bis 6.1.2019, Mi-Sa 13-18 + So/Fei 10-18 Uhr, www.schloss-neuenbuerg.de



OBERDERDINGEN

Atelier Harald Kille

Fluchtkorridor 3: Harald Kille, Eröffnung: 17.11., 18 Uhr, n.V., Haustr. 3/1, Tel. 0152/248 250 78, www.haraldkille.de



OFFENBURG

Museum im Ritterhaus

Offenburg in der Welt zwischen 800 und 1800, Eröffnung: 16.11., 19 Uhr, Demokratie wagen? Baden 1818-1919, Eröffnung: 7.12.,19 Uhr, bis 17.2.2019, Kolonialzeitliche Sammlung, Archäologie in der Ortenau, Offenburg 1840-1970, Wald-Land-Fluss. Stein, Pflanze, Tier (Dauerausstellungen), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, www.museum-offenburg.de



Städtische Galerie

Rainer Nepita und Jörg Bach (Malerei/Bildhauerei), bis 10.2.2019, Gretel Haas-Gerber. Kleine Schönheiten, Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, www.galerie-offenburg.de



PFORZHEIM

Alfons-Kern-Turm

Influenza-M. Mode steckt an (Schaffensprozess von Modedesignern), bis 2.12., Do/Fr 13-19 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr, Theaterstr. 20, influenza-m.hs-pforzheim.de



Galerie Brötzinger Art

Charlotta Brunetti, Tine Bay Lührssen, Waltraud Munz-Heiliger, Brigitte Neufeldt, bis 2.12., Do 14-17/Fr+/Sa 18.30-22/So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14, Tel. 07231/46 51 42, www.galerie-broetzinger-art.de



Gasometer Pforzheim

360°-Panorama: Great Barrier Reef, ab 17.11., tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6, www.gasometer-pforzheim.de



Kunstverein im Reuchlinhaus

Die Erde und ihre Schraffur im Prioritätenstreit: Karlheinz Bux, Klaus Heider, Manfred Schmalriede, Wanda Stolle, Eröffnung: 23.11., 19.30 Uhr, bis 27.1.2019, Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, Tel. 07231/215 25, www.kunstvereinpforzheim.de



Pforzheim Galerie

Das Künstlerehepaar Vera und Bert Joho, bis 28.4.2019, Mi/Sa 14-17, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81, www.kultur.pforzheim.de



Schmuckmuseum

Ost trifft West – exquisite Kostbarkeiten des Art Déco. Die Sammlung von Prinz und Prinzessin Sadruddin Aga Khan, bis 6.1.2019, Di-So + Fei 10-17 Uhr, Jahnstraße 42, www.schmuckmuseum.de



Schütt – Schmuck & Edelsteine

Vom Rohstein zum Schmuckobjekt, bis 18.11., Mo-Fr 9-17 Uhr, Goldschmiedeschulstr. 6, www.schuett-schmuck-edelsteine.de



Stadtmuseum

Pforzheim und seine Partnerstädte, bis 3.3.2019, Mi/Do 14-17, So 10-17 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 243, Tel. 07231/39 25 59, www.kultur.pforzheim.de



PIRMASENS

Forum Alte Post

Innere Landschaften: Hommage an Klaus Heinrich Keller, 18.11.-13.1.2019, Di-So/Fei 10-17 Uhr, Poststr. 2, www.forumaltepost.de



RASTATT

Historische Bibliothek

Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) in Büchern/Bildern, bis 3.3.2019, So/Fei 11-17 Uhr, Ludwig-Wilhelm-Gymnasium, Lyzeumstr. 11



Residenzschloss

1818/1918. Die Großherzöge von Baden, bis 10.2.2019, Di-So/Fei 10-16.30 Uhr, Herrenstr. 18-20, www.schloss-rastatt.de



Städtische Galerie Fruchthalle

Visit – Eva Rosenstiel, bis 10.3.2019, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Es lebe das Neue!? – Rastatt in der Weimarer Republik, bis 3.2.2019, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, www.stadtmuseum-rastatt.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Martha Jungwirth, bis 3.2.2019, Präsentation Sammlung Selinka – Pierre Alechinsky, bis 24.2.2019, Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Kunstmuseum Reutlingen / Galerie

Holzschnitt now!: Xylon Deutschland und Schweiz, Eröffnung: 2.12., 11 Uhr, bis 27.1.2019, Di-Sa 11-17, Do 11-19, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum Reutlingen / konkret

Arbeiten aus System. Konkrete Kunst 1954-2008, bis 27.1.2019, Di-Sa 11-17, Do 11-19, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum Reutlingen / Spendhaus

seine Zeit wird kommen: Wilhelm Laage zum 150. Geb.-tag, bis 6.1.2019, Di-Sa 11-17, Do 11-19, So/Fei 11-18 Uhr, Spendhausstr. 4, www.reutlingen.de



RHEINZABERN

Kleines Kulturzentrum

Kerstin Püttmann (Makro-Fotografie), bis 2.12., Hauptstr. 41



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

5. Int. André Evard-Preis für konkret-konstruktive Kunst, bis 17.2.2019, Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1, Tel. 07642/920 16 20, www.kunsthallemessmer.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Wohin das Auge reicht – Neue Einblicke in die Sammlung Würth, bis 17.3.2019, tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



SCHWEIGEN-RECHTENBACH

Skulpturengarten

Dieter Händel, Stephan Müller, Marc Reibel, Susanne Wadle, Pavel Miguel, bis Ende Oktober, ganztägig im Gemeindepark



SINDELFINGEN

Schauwerk

Heimvorteil: Deutsche Künstler aus der Sammlung Schaufler, bis 30.6.2019, Lichtempfindlich 2 – Fotografie aus der Sammlung Schaufler, bis 6.1.2020, Sabrina Haunsperg: Werke 2008-2018, bis 20.1.2019, Di/Do 15-16.30 (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, www.schauwerk-sindelfingen.de



SPEYER

Hist. Museum der Pfalz

Das Sams und die Helden der Kinderbücher, bis 6.1.2019, Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4, www.museum.speyer.de



Städtische Galerie Kulturhof Flachsgasse

4 mal Götze – eine Hallenser Künstlerfamilie, bis 18.11., Do-So 11-18 Uhr, Flachsgasse 3, www.speyer.de



STAUFEN

Keramikmuseum

Magische Kristalle, bis 30.11., Mi-Sa 14-17, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3, www.landesmuseum.de



STRASBOURG (F)

Centre culturel de l’Elsau

Architekturtage: Elsau – vom Vorort zur Siedlung, bis 20.12., Mo-Fr 8.45-12.00 Uhr + 14-18.30 Uhr, 6, rue Mathias-Grunewald, www.europa-archi.eu



Le Vaisseau

neuer Ausstellungsbereich: LOG’HIC² – Mathe macht Spaß, Di-So 10-18 Uhr, 1 bis rue Philippe Dollinger, www.levaisseau.com



Maillon-Wacken

Architekturtage: Ein Jahrhundert ohne Zwischenakte – Das Viertel Wacken 1924-2019, bis 30.3.2019, 7, place Adrien-Zeller, www.europa-archi.eu



Parc des Expositions

ST-ART – Europäische Messe für zeitgenössische Kunst, 16.-18.11., Fr-So 11-20 Uhr, 7 place Adrien Zeller, Wacken, www.st-art.com



STUTTGART

ABK

Diplom Bildende Kunst/Werner-Pokorny-Preis, Eröffnung: 27.11., 19 Uhr, bis 2.12., Mi-So 13-19 Uhr (Neubau 2, Foyer), Inside AKA No. 04: Nadine Bracht – Don’t Stop the Horse!, bis April 2019, Mo-Do 10-17 Uhr, Mo-Do 11-15.30 Uhr (in der vorlesungsfreien Zeit), Am Weißenhof 1, Bibliothek, www.abk-stuttgart.de



Die Raumgalerie

Spione des Moments – Raumszenerien, bis 20.11., Visionen-Projektionen: Sergei Tchoban, Eröffnung: 26.11., 19 Uhr, bis 9.2.2019, Mo-Fr 11-19, Sa 13-18 Uhr, Ludwigstr. 73, www.dieraumgalerie.de



Galerie Klaus Braun

Anne Berlit: Reflexion des Ungefähren (Bilder auf Plexiglas), 16.11.-12.1.2019, Mi-Fr 14-19/Sa 11-15 Uhr u.n.V., Charlottenstr. 14, 5. OG, Tel. 0711/640 59 89, www.galerie-klaus-braun.de



Linden-Museum

Hawai’i revisited – Die James-Cook-Sammlung Göttingen im Dialog mit zeitgenössischer Kunst, bis 5.5.2019, Di-Sa 10-17, So/Fei 10-18 Uhr, Hegelplatz 1, Tel. 0711/20 22-3, www.lindenmuseum.de



Naturkundemuseum

Butterflyalarm – Nature meets Design, Eröffnung: 14.11., 18 Uhr, bis 10.3.2019, Di-Fr 9-17, Sa/So 10-18 Uhr, Rosenstein 1, www.naturkundemuseum-bw.de



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Inspiration Natur - Elvira Dick (Malerei), bis 25.11., Di/Do 16-18, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95, www.kulturkreis-sulzfeld.de



TÜBINGEN

Kunsthalle

Birgit Jürgenssen. Ich bin / I am, bis 17.2.2019, Di 11-19, Mi-So 11-18 Uhr, Philosophenweg 76, www.kunsthalle-tuebingen.de



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Graphic Novels. Aktuelle deutsche Comic-Romane, bis 6.1.2019, Di-So 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12, www.galerie-stihl-waiblingen.de



WALDENBUCH

Museum Ritter

Squares in Motion – Kinetische Kunst aus der Sammlung Marli Hoppe-Ritter, bis 28.4.2019, Di-So 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27, www.museum-ritter.de



WALLDORF

SAP

Young Talents – Studierende der Universität der Künste Berlin, bis 22.2.2019, Mo-Fr 10-18.30 Uhr, 27.10./28.10., 12-17 Uhr, Int. Schulungszentrum, Dietmar-Hopp-Allee 20, www.sap.de/kunst



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Victor Papanek: The Politics of Design, bis 10.3.2019, Schaudepot: Stühle der Macht, bis 17.2.2019, tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2, www.design-museum.de



WÖRTH

Städtische Galerie Altes Rathaus/Kunstverein

Heinrich-von-Zügel-Kunstförderpreis – Thema: TierNaturPur, Finissage/Publikumspreis: 18.11., 14.30 Uhr, Do 16-19/So 14-18 Uhr, Ludwigstr.1, www.kunstverein-woerth.de



ZELL AM HARMERSBACH

ASAS Art Center

The History of Co-construction: Zhang Yizhi (1940-2004)/Zhang Bin, bis 3.3., 4.11./8.12./13.1./24.2., 14-18 Uhr, u.n.V., Hauptstr. 40, www.artbischoff.com



Museum Villa Haiss

Eun Nim Ro: Tier-Mensch, bis 17.2.2019., Do-So 14-18 Uhr, Am Park 1, www.artbischoff.co