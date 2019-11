11.11.2019–13.12.2019

KARLSRUHE

Badische Landesbibliothek

Gebundene Pracht – Die Faszination Faksimile, bis 25.1.2020, Mo-Fr 9-19, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15, www.blb-karlsruhe.de



Badische Landesmuseum

Kaiser und Sultan – Nachbarn in Europas Mitte 1600-1700, bis 19.4.2020, Di-So/Fei 10-18 Uhr, Daaj – Zwischen Licht und Finsternis: Nooshin Shafiee, bis 26.1.2020, Archäologie in Baden, Audienz im Schloss – Eine virtuelle Zeitreise ins Barock, Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis), Di-Do 10-17, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, www.landesmuseum.de



Kunstakademie

Jahresausstellung, Eröffnung: 6.12., 19 Uhr, bis 18.12., Mo-Sa 9-22/So 14-18 Uhr, Lichthof, Reinhold-Frank-Str. 81, www.kunstakademie-karlsruhe.de



Museum beim Markt

museum x: Raum für kreativen Austausch, Di-So/Fei 11-17 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 6, www.landesmuseum.de



Pfinzgaumuseum Durlach

Landpartien: Durlach – Der Turmberg ruft, bis 1.12., Mi 10-18/Sa 14-18/So 11-18 Uhr, Karlsburg, Pfinztalstr. 9, www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum



Prinz-Max-Palais

Stadtmuseum: Vom Lichtbild zum Schnappschuss, Fotografie in Karlsruhe 1840 bis 1990, bis 26.1.2020, Di/Fr 10-18/Do 10-19 Uhr, Sa 14-18, So 11-18 Uhr, Karlstr. 10, www.karlsruhe.de/stadtmuseum



Regierungspräsidium

Kunst Handwerk Design – Weihnachtsmesse, Eröffnung: 11.12., 18 Uhr, bis 15.12., So-Sa 11-19, So 11-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17, www.rp-karlsruhe.de, www.weihnachtsmesse-karlsruhe.de



Staatliche Kunsthalle

Hans Baldung Grien. heilig | unheilig + Junge Kunsthalle: Das ungelöste Rätsel vom Fall im Stall + Marcel van Eeden. Das Karlsruher Skizzenbuch, 30.11.-8.3.2020, Di-So 10-18 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2-6, www.kunsthalle-karlsruhe.de



Staatliche Museum für Naturkunde

Planet 3.0 – Klima. Leben. Zukunft, bis 3.5.2020, Wasser – wie es unsere Erde formt – Bernhard Edmaier (Fotografie), bis 14.6.2020, Di-Fr 9.30-17, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13, www.smnk.de



Städtische Galerie

Tradition und Aufbruch. Nachkriegskunst in Karlsruhe, bis 19.1.2020, Erwin Gross – Auf Papier 2017-2019, Eröffnung: 4.12., 19.30 Uhr, bis 13.4.2020, umgehängt 2019: Facetten der Malerei 1960-2010, bis Frühjahr 2020, Mit Karl Weysser unterwegs, bis 15.11., Mi-Fr 10-18, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



ZKM-Medienmuseum

respektive Peter Weibel, bis 8.3.2020, Michael Bielicky, Perpetuum mobile, bis 8.3.2020, Die ganze Welt ein Bauhaus, bis 16.2.2020, Dammerstock – Wohnen 100, bis 1.12., Writing the History of the Future: Die Sammlung des ZKM II, bis 28.3.2021, zkm gameplay. the next level, (Dauerausstellung), Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, www.zkm.de



Alter Schlachthof

ARTweek – Art & After Work (Art 42, Galerie Elwert): Fabien Novarino, James Rizzi, Ottmar Hörl, Mel Ramos, Markus Lüpertz u.v.a., Eröffnung: 30.11., 19 Uhr, bis 8.12., tägl. 17-22, So 11-20 Uhr, www.galerie-elwert.de



Architekturschaufenster

Hier arbeiten wir! – Junge Architektur aus und um Karlsruhe, Eröffnung: 12.11., 19 Uhr, bis 1.12., Mo-Do 9-12 + 14-16, Fr 9-12 Uhr, Waldstr. 8, www.architekturschaufenster.de



Atelier Benjamin Bigot

Pariser Stadtportrait - Uwe Schebek (Fotografie), bis 10.1.2020, Do/Fr 10-17/Sa 10-13 Uhr u.n.V., Niddastr. 26, Grötzingen, www.originelleschuhe.de, www.schebek-photo.de,



Badischer Kunstverein

Heinz Frank. Selbst flüssig, klammert sich an überflüssig, bis 1.12., Di-Fr 11-19/Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3., www.badischer-kunstverein.de



BBK

Online/Offline. Materielle Verknüpfungen im postdigitalen Zeitalter, bis 17.11., Neue Mitglieder 2017-2019, Eröffnung: 1.12., 11 Uhr, bis 20.12., Do/Fr 17-19, Sa/So 14-19 Uhr, Am Künstlerhaus 47, www.bbk-karlsruhe.de



Centre Culturel Franco-Allemand

Wie man gekonnt hinten von der Bühne fällt – Anike Joyce Sadiq, bis 11.12., Mo-Do 9.30-12.30+14-18, Fr-So 12-16 Uhr, Postgalerie, 3. OG, www.ccfa-ka.de



EnBW

Ateliereinblicke: Wallhack - Dave Bopp, Eröffnung: 20.11., 18 Uhr, bis 21.2.2020, Mo-Fr 10-18 Uhr, Durlacher Allee 93, www.enbw.com



Fraunhofer IOSB

Quilts: Textile Arbeiten der Patchworkgruppe Karlsruhe, bis 28.11., nach tel. Voranmeldung, Tel. 609 13 33, Fraunhoferstr. 1, www.iosb.fraunhofer.de



Fünf

Heidesee im Fokus (Fotografie), bis 27.11., Holzschnitt/Astwerke – Michael Senft, ab 3.12., Kanalweg 52, www.fuenf.de



Galerie 32

Tafeln - Hellmut Telge, bis 15.11., Di-Fr 10-13, Do/Fr 14-18.30, Sa 10-15 Uhr, Markgrafenstr. 32, www.hellmut-telge.de, galerie32.de



Galerie Burster

Sandra Meisel – Augenblicke gleich null, alles andere mehr, bis 21.12., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr, Baumeisterstr. 4, www.galerieburster.de



Galerie Clemens Thimme

Michael Langer, bis 20.12., Mi-Fr 14-18 Uhr n.V., Lorenzstr. 2, www.galerie-thimme.de



Galerie Demmer

Shmuel Shapiro - Arbeiten von 1960-1980, bis 31.12., Mo-Sa 11-18 Uhr, Herrenstr. 50. www.axeldemmer.de



Galerie Hess

Jenny Schäfer – In Harmonie, bis 16.11., Di-Fr 10-13 + 14.30-18.30, Sa 10-16 Uhr, Kaiserstr. 36, www.galeriehess.de



Galerie Klinger & Me

Zoran Petrovic (Skulptur/Malerei), bis 23.11., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr, Marienstr.12, galerieklingerandme.com



Galerie Knecht & Burster

Eberhard Eckerle, Sandra Meisel, Sophia Solaris – What is here to keep me here?, bis 23.11., Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie KunstPeripherien

Schau hin! (Zur Situation wohnungsloser Menschen) - Isis Chi Gambatté / 40 Jahre Sozpädal, bis 10.1.2020, Mo-Do 9-16.30, Fr 9-15 Uhr, Scheffelstr. 37, Tel.: 0174/641 88 37, www.galerie-kunstperipherien.de



Galerie Schrade

Berlin-Zyklen - Matthias Mansen (Holzschnitte), 15.11.-21.12., Di-Fr 13-18/Sa 11-14 Uhr, Zirkel 34 - 40, www.galerie-schrade.de



Galerie Spektrum

Jahresendausstellung von Künstlern der Galerie (Schmuck/Malerei/Objekt/Fotografie), 15.11.-21.12., Do-Sa 13-19 Uhr u.n.V., Gebhardstr. 19, www.galerie-spektrum.de



Gedok

Strukturfragmente: Silvia Asshoff-Graeter, Melanie Beger, bis 30.11., Mi-Fr 17-19, Sa/So 14-16 Uhr, Pole Position – Projekt3drei (Fotografie), Eröffnung: 7.12., 19 Uhr, bis 22.12., Mi-So 17-19 Uhr, Markgrafenstr. 14, www.gedok-karlsruhe.de



IBZ

#heimA(r)t – Kunst 18, bis 2.12., ÖZ n. Vereinb., Tel.: 89 33 37 10, Kaiserallee 12d, www.ibz-karlsruhe.de



Jutta Becker Keramik

Silke Prottung (Schmuck), Jutta Becker (Keramik), Nov: Mi/Do 11-19 Uhr, Dez: www.jutta-becker-objektdesign.de, Marienstr. 57



Kohi

Fiese Fliese – Tom Singier (Siebdruck/Keramik), Eröffnung: 15.11., 19 Uhr, bis 9.12., geöffnet während der Veranstaltungen u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47, www.kohi.de



Kunst & Mehr

Schaufensterausstellung Digitale Kunst – Kathup Tsering, n.V. Tel. 203 03 20, Uhlandstr. 30



Kunstfachwerk N6

Wir sind so frei - Natascha Brändli, Nicole Bellaire, bis 15.12., Mi 17-20, So 11-18, 7.12. 10-13 Uhr, Niddastr. 6, Grötzingen



Meyer Riegger

Gabriel Vormstein, Binge-watching (the world collapse), Eröffnung: 15.11., 18 Uhr, bis 21.12., Di-Fr 11-18, Sa 11-14 Uhr, Klauprechtstr. 22, www.meyer-riegger.de



Mikado

Lena Holz (Weben), Maria Lange (Malerei), Michael Senft (Holzschnitt), Eröffnung: 30.11., 19 Uhr, 1.12. 11-18 Uhr, Kanalweg 58, mikadokultur.de



Naturschutzzentrum Rappenwört

Fledermäuse – Jäger der Nacht, Eröffnung: 12.11., 10 Uhr, bis 8.3.2020, Der kleine Weihnachtsstall, 10.12.-6.1.2020, Di-Fr 12-17, So/Fei 11-17 Uhr, Hermann-Schneider-Allee 47, www.naturschutzzentren-bw.de



Neue Kunst Gallery

Thitz – Preview for L.A., bis 21.12., Do/Fr 13-19, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Zirkel 32, Tel. 130 57 21, Tel. 0151/15 61 37 13, www.neuekunst.de



Orgelfabrik Durlach

Jonny, wenn Du Geburtstag hast – Jochen Wilms, Lutz Schäfer, Eröffnung: 14.11., 19 Uhr, bis 24.11., Mi/Do 17-19.30, Fr 15-19.30, Sa/So 10-19 Uhr, Architektonische Objekte – Hartmut Siemon (Skulptur), Eröffnung: 5.12., 18 Uhr, bis 8.12., Fr 15-19, Sa 11-18, So 11-16 Uhr, Dreispurig – Muhua Li, Yulong Lin, Meng Zhang, Eröffnung: 11.12., 19 Uhr, bis 22.12., Mi-Sa 15-19.30, So 11-18 Uhr, Amthausstr. 17, www.orgelfabrik-verein.de



Poly Produzentengalerie

Lucile Schwörer-Merz, Cosima Klischat, Finissage: 14.11., 19 Uhr, 17-19 Uhr, Symptoms of the culture - Katharina Baumgärtner, Kai König/Sven Durst, Eröffnung: 22.11., 19 Uhr, bis 30.11., Mo-Fr 17-19, Sa/So 16-19 Uhr, Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22/So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



Showroom Schmitt

Querfeldein – Peter Seesemann, Heiko Peifer, Eröffnung: 23.11., 19 Uhr, bis 26.11. n.V., Luisenstr. 44, 3. OG, schmidcn@hotmail.com, www.auf-der-suche-nach-colorado.de/showroom.html



Ubu

Seva (Urban Art)/Mojo (Tuschezeichnungen), ab 8.11., Karlstr. 6, www.ubu.bar



Wasser- und Brunnenmuseum

Sturm im Wasserglas - Amei Hoffmann (Malerei), 20.11.-19.2.2020, Mi 15-17 Uhr, Wasserwerkstr. 4, www.stadtwerke-karlsruhe.de



Werkstatt Jo Hartmann

Verletzlichkeit und Reife – Beate Nedovic (Männer-Portätfotografie), bis 31.1.2020, Mo-Fr 8-12.30+13.30-18, Sa 10-13 Uhr, u.n.V., Tel. 59 30 30, Daxlanderstr. 68





zettzwo Produzentengalerie

Wüste Gurken, bis 7.12., Der goldene Schnitt, Eröffnung: 13.12., 19 Uhr, bis 3.1.2020, Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



REGION

BACKNANG

Galerie der Stadt

Titus Schade, Eröffnung: 22.11., 20 Uhr, bis 9.2.2020, Di-Fr 17-19, Sa/So/Fei 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, www.galerie-der-stadt-backnang.de



Graphik-Kabinett

Tierisch! – Mit Haut und Haar, bis 26.1.2020, Di-Fr 17-19, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 5, www.graphik-kabinett-backnang.de



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

Variations – Petra Weiner-Jansen (Bildhauerei), Martin Loos (Fotografie), bis 8.12., Fr 16-18 Uhr, So 15-18 Uhr, Schlossgasse 3, www.kunstgilde-art.de



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Rosa Loy (Malerei), bis 24.11., Künstlerin in Baden-Baden 2019: Laura Buschbeck, Eröffnung: 8.12., 11 Uhr, bis 2.2.2020, Di-Fr 15-18, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, www.gfjk.de



Galerie Supper

Monika Thiele . Harmoonie, bis 22.12., Mi-Fr 12-18, Sa/So 12-16 Uhr, Kreuzstr. 3, galerie-supper.de



LA 8

Die Welt von oben. Der Traum vom Fliegen im 19 Jh., bis 8.3.2020, Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Museum Frieder Burda

Karin Kneffel, bis 8.3.2020, Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

The Space Beetween Us - Boris Mikhailov, Eröffnung: 15.11., 19 Uhr, bis 16.2.2020, Studioraum 45cbm: Kill Screens - Lukas Rehm, 23.11.-12.1.2020, Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, www.kunsthalle-baden-baden.de



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Zur Unzeit gegeigt… Otto Nebel (1892-1973), bis 19.1.2020, Studio: Bekenntnis zum Gegenstand – Linolschnitte von Karl Rössing, Robert Förch, Malte Sartorius, bis 16.2.2020, Di/Mi/Fr 14-18, Do 14-20, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64, galerie.bietigheim-bissingen.de



BÖBLINGEN

Deutsches Fleischermuseum

Bloodless Boutique – Anna McCarty, 14.11.-29.3.2020, Marktplatz 27, Mi-Fr 15-18/Sa 13-18/So/Fei 11-17 Uhr, fleischermuseum.boeblingen.de



Städtische Galerie

Die Sammlung Gerhard Bleicher, bis 17.11., Netzwerkerinnen der Moderne – 100 Jahre Frauenkunststudium, Eröffnung: 1.12., 15 Uhr, bis 19.4.2020, Mi-Fr 15-18, Sa 13-18, So 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2, staedtischegalerie.boeblingen.de



BRETTEN

Kunstverein

Joachim Czichon (Neue Keramiken), Eröffnung: 24.11., 17 Uhr, bis 4.1.2020, Sa 10-13, So 15-17 Uhr, Beylehof, Sporgasse 8, www.kvbretten.de

BRUCHSAL

Kunstverein im Damianstor

Sandro Vadim – Reine Malerei, bis 8.12., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11, www.damianstor.de



Schloss

Faszination Lego, bis 1.3.2020, DMM: Vive la musique mécanique, bis 5.2.2020, Di-So 10-17 Uhr, Schloss, www.schloss-bruchsal.de



BÜHL

Friedrichsbau

Meldungen zur Kunst - Rainer Braxmaier, bis 1.12., Mi-Fr 16-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, 13.11.-15.11. geschlossen, Friedrichstr. 2, www.buehl.de



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

Vollgas – Full Speed, bis 19.1.2020, 2-Raum: Angela Bulloch: Elliptical Song Drawing Machines, bis 17.11., Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, 1. Do/Monat 13-20 Uhr, Museumsweg 1, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Galerie KulturZeit

Dialog – Katja Fezer-Eifert, Nicolas Schützinger, bis 24.1.2020, Mo-Fr 9-19, Sa/So 9-18 Uhr, MediClin Staufenburg Klinik, Burgunderstr. 24, www.staufenburg-klinik.de



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

Am Anfang war das Land. Kunst der Aborigines, bis 1.3.2020, Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40, www.sammlung-klein.de



ETTLINGEN

Galerie Heilig

Die kleine wilde Frau - Manja Wöhr (Malerei), Eröffnung/Lesung: 30.11., 18 Uhr, bis 31.12., Hauptstr. 46, Spessart, www.galerie-heilig.de



Kunstverein Wilhelmshöhe

Klasse Klingelhöller – wie Singvögel, rückwärts, bis 15.12., Mi-Sa 15-18, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86, www.kunstverein-wilhelmshoehe.de



Museum im Schloss

Die Weihnachtswiese – Spielzeuglandschaft frei nach Peterchens Mondfahrt, 1.12.-9.2.2020, Bilder spröder Schönheit: Neupräsentation von Werken Karl Hofers (1874-1955) aus der Stiftung Menschenbild in Winterthur, seit 27.10., Sauber? Kulturgeschichte des Badens und der Körperhygiene in Ettlingen, bis Januar 2021, Dauerausstellung: Archäologische Sammlung, Mi-So 11-18 Uhr, Schlossplatz 3, Tel. 07243/10 12 73, www.museum-ettlingen.de



FRANKFURT

Städel Museum

Making Van Gogh. Geschichte einer deutschen Liebe, bis 16.2.2020, Di-So 10-18, Do/Fr 10-21 Uhr, Dürerstr. 2, www.staedelmuseum.de



GERMERSHEIM

Kunstverein

Kunst in den Gewölben: Stefan Forler, Stefan Engel, Karl F. Stewart, Finissage: 1.12., KunstCafé: 15 Uhr, Künstlergespräch: 17 Uhr, Sa 15-18, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10, www.kunstverein-germersheim.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



HAGUENAU (F)

Musée du Bagage

Von der großen Reise zum Massentourismus – Du Grand Tour au Tour opérateur, bis 29.12., Sa/So 14-17.30 Uhr, Rue Saint-Georges No. 5, www.museedubagage.com



HEIDELBERG

Gedok-Galerie

Kopfsache – Liliana Geiss (Malerei), Angelika Karoly (Objekte), bis 23.11., Zusammenspiel – Elsbeth Lang, Danuta Latta, Sandra Obel u. a., Eröffnung: 7.12., 18 Uhr, bis 4.1.2020, Mi/Fr 17-20/Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Körperwelten-Museum

Anatomie des Glücks & Sonderausstellung: Die Grasbeißerbande, Mo-Fr 9-18, Mi bis 21, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, www.koerperwelten.com



Kurpfälzisches Museum

Königskinder – Das Schicksal des Winterkönigs und seiner Familie, bis 16.2.2020, Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97, www.museum-heidelberg.de



Tankturm

Enjoy Jazz: Das Musiklabel ECM wird 50, bis 16.11, während der Konzerte u.n.V., 06221/132440, Eppelheimer Str. 46, www.enjoyjazz.de



Textilsammlung Max Berk

Gute Wünsche in Seide. Kinderkimonos der Sammlung Nakano, bis 12.1.2020, Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Brahmsstr. 8, www.museum-heidelberg.de



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Hans Purrmann. Kolorist der Moderne, bis 9.2.2020, Di-So/Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28, www.museen-heilbronn.de



JOCKGRIM

Zehnthaus

Nicole Bellaire, Erika Klos, bis 17.11., Fr 20-22 Uhr, Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-28, www.zehnthaus.de



KEHL

Kunstforum Kork

Aus der Heimat – Bärbel Freitag-Henninger, Renate Mattis, bis 10.1.2020, Mo-Fr 8-12 + 14-18 Uhr, Sa auf Anfrage, Landstr. 20, www.kunstforum-kork.de



KLINGENMÜNSTER

Stiftsgut Keysermühle

Alles wie es will – Zauberhafte Melancholie: Matthias Göhr, bis 20.1.2020, Bahnhofstr. 1, www.hotel-restaurant-stiftsgut-keysermuehle.de



KÜNZELSAU

Museum Würth

Zwischen Pathos und Pastos – Christopher Lehmpfuhl in der Sammlung Würth, bis 15.3.2020, tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

fortuna – Echoräume der Wirklichkeit: Gabriele Basch, bis 24.11., … und außen ist die Welt: Bildlabor3: Malerei aus den Kunstateliers der Uni Landau, Eröffnung: 6.12., 20 Uhr, bis 19.1.2020, Di-Mi 17-20, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20, www.villa-streccius.de, www.kunstverein-landau.de



LINGENFELD

Rathaus

Der Klang der Farbe – Sigrid Kiessling-Rossmann, Eröffnung: 24.11., 11 Uhr, bis 8.12., Sa 15-17/So 10-12 + 15-17 Uhr, Hauptstr. 58, www.kunstverein-lingenfeld.de



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Gestaltung der Zukunft, Laura Eckert, Florian Graf, René Hüls, Ruth Hutter u.v.a., bis 19.1.2020, Di-Fr 12-18, Sa/So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48, www.kunstverein-ludwigshafen.de



Rudolf-Scharpf-Galerie

Skafte Kuhn – Bonjour Melencolia, bis 5.1.2020, Do-So/Fei 13-18 Uhr, Hemshofstr. 54, www.wilhelmhack.museum



Wilhelm-Hack-Museum

Darf ich Dir meine Sammlung zeigen? 40 Jahre Meisterwerke zu Gast, bis 26.1.2020, Di/Mi/Fr 11-18, Do 11-20, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, www.wilhelmhack.museum



MALSCH

Die Alte Schule

Das Leben in Szene gesetzt - FotoArt-Ausstellung, So, 24.11., 15-19 Uhr, Talstr. 38



MANNHEIM

Kunsthalle

Gustav Seitz. Leib und Seele, bis 1.3.2020, John Bock, AuraAroma Ω-Beule, bis Oktober 2020, Liebe, Alltag, Akrobaten – Graphik um 1900, bis 12.1.2020, Manet. Die Ankaufsgeschichte, bis 17.11., Aspekte der Landschaftsdarstellung vom 19.-21. Jh., bis 31.12., Erinnern. Aus der Geschichte einer Institution, bis 1.1.2020, (Wieder-)Entdecken – Die Kunsthalle 1933 bis 1945 und die Folgen, bis 1.1.2020, Inspiration Matisse, bis 19.1.2020, Friedrichsplatz 4, www.kuma.art



[Kunst]Projekte

Sich sehen lassen – Julia Schmalzl, bis 20.11., 13./15./20.11. 17-19 Uhr, u.n.V., Tel. 0171/183 64 62, Lange Rötterstr. 68, www.kunstprojekte.eu



Reiss-Engelhorn-Museen

Alles mit der Zeit, bis 2.2.2020, Ägypten – Land der Unsterblichkeit, Di-So 11-18 Uhr, Museum Weltkulturen D5

Chromatik – Klang der Farbe in der modernen Glaskunst, 1.12.-26.4.2020, Antanas Sutkus: Kosmos, bis 26.1.2020, Javagold – Pracht und Schönheit Indonesiens, bis 13.4.2020, Di-So 11-18 Uhr, Museum Zeughaus C5, www.rem-mannheim.de



MAULBRONN

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde (Mitte 1960 bis 1980er Jahre), So 13.30-17 Uhr, Schafhof 2, www.kunstsammlung-heinrich.de



NEUENBÜRG

Schloss

Kapriolen der Natur – Fotowettbewerb, Eröffnung/Preisverleihung: 15.11., 19 Uhr, bis 6.1.2020, Phänomen Universum – Utopie und Wirklichkeit, bis 6.1.2020, Mi-Sa 13-18, So/Fei 10-18 Uhr, www.schloss-neuenbuerg.de



NEUSTADT

UpArt Contemporary

Natascha Brändli – feinlein, Eröffnung: 17.11., 11 Uhr, bis 22.12., Mi/Do 15-18, So 11-15 Uhr, u.n.V., Quellenstr. 32, www.upart-online.de



Villa Böhm

Crux: Schnittstellen zwischen Natur und Mensch – Jörg Heieck (Cyanotypie/Panoramafotografie), Eröffnung: 15.11., 19 Uhr, bis 1.12., Do/Fr 15-18, Sa/So 11-13 + 15-18 Uhr, www.kunstverein-nw.de



OFFENBURG

Museum im Ritterhaus

Kolonialzeitliche Sammlung + Archäologie in der Ortenau + Offenburg 1840-1970 + Wald-Land-Fluss. Stein, Pflanze, Tier (Dauerausstellungen), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, www.museum-offenburg.de



Städtische Galerie

Hiroyuki Masuyama: Minima x Maxima, bis 16.2.2020, Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, www.galerie-offenburg.de



PFORZHEIM

EMMA-Kreativzentrum/A.K.T.

Dämonkratie: Mathieu Asselin, Jonas Burgert, Beate Engl, Jon Kessler, Umut Yasat u. a., bis 24.11., Emma-Jäger-Str.20, A.K.T.: Theaterstr. 21, www.emma-pf.de



Galerie Brötzinger Art

Michael Danner – Zeitraumraumzeit, bis 17.11., Do 14-17/Fr+/Sa 18.30-22/So 11-18 Uhr, Art to go – Kunst zum kleinen Preis, 14./15.12., 14-18 Uhr, Brunnenstr. 14, Tel. 07231/46 51 42, www.galerie-broetzinger-art.de



Gasometer Pforzheim

360°-Panorama: Great Barrier Reef, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6, www.gasometer-pforzheim.de



Kunstverein im Reuchlinhaus

12. Ortszeit – Kunst aus der Region Nordschwarzwald, bis 5.1.2020, Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, www.kunstvereinpforzheim.de



Schmuckmuseum

Die Welt neu geordnet – Schätze aus der Zeit Napoleons, bis 1.3.2020, Di-So + Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, www.schmuckmuseum.de



PIRMASENS

Forum Alte Post/Stadtmuseum

Pirmasenser Fototage, Eröffnungsgala: 15.11., 19 Uhr, bis 24.11., Over the Rainbow – Xaver Mayer (Werkschau), Eröffnung: 29.11., 19 Uhr, bis 26.1.2020, Di-So/Fei 10-17 Uhr, Poststr. 2, www.forumaltepost.de



RASTATT

Historische Bibliothek

Landpartien: Warum in die Ferne schweifen? Reisende und Reiseziele in der Geschichte, bis 2.2.2020, So/Fei 11-17 Uhr, Lyzeumstr. 11, www.rastatt.de



Städtische Galerie Fruchthalle

Entschwert – Andreas Durrer & Armin Göhringer, bis 26.1.2020, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Landpartien: Von Rastatt ins romantische Murgtal, bis 2.2.2020, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, www.stadtmuseum-rastatt.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Mondjäger: Nathalie Djurberg und Hans Berg im Dialog mit Asger Jorn, bis 16.2.2020, Di-So 11-18, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Kunstmuseum / Galerie

kunstort ELEVEN artspace, bis 19.1.2020, Di-Sa 11-17, Do 11-19, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum / konkret

An Ort und Stelle – Fotografie des Gegenwärtigen, Eröffnung: 13.12., 19 Uhr, bis 19.4.2020, Di-Sa 11-17, Do 11-19, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Wandel-Hallen, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum / Spendhaus

40 aus 800: Ausgewählte Grieshaber-Neuerwerbungen, bis 6.1.2020, Damien Deroubaix: Headbangers Ball part 3 - Alte Meister (Komödie), bis 1.3.2020, Di-Sa 11-17, Do 11-19, So/Fei 11-18 Uhr, Spendhausstr. 4, www.reutlingen.de



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Marylin Monroe – Leben und Legende, bis 2.2.2020, Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1, www.kunsthallemessmer.de



SCHWETZINGEN

Schloss

Metamorphose: Helga Grimme (Fotomalerei), bis 2.2.2020, tägl. 10-16 Uhr, www.schloss-schwetzingen.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Lust auf mehr – Neues aus der Sammlung Würth zur Kunst nach 1960, bis 20.9.2020, tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

On the Quiet – Gruppenausstellung, 17.11.-23.2.2020, Joachim Kupke – Frühe Fotos, späte Bilder. Skulptur + Marie Lienhard – Crossing Limbo, bis 23.2.2020, Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18, Sa/So/Fei 10-17 Uhr, www.galerie-sindelfingen.de



Schauwerk

Tom Sachs. Timeline, bis 26.4.2020, Lichtempfindlich 2 – Fotografie aus der Sammlung Schaufler, bis 11.10.2020, Di/Do 15-16.30 (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, www.schauwerk-sindelfingen.de



SINZHEIM

Galerie B

Der Weg nach innen – Masayo Odahashi (Glaskunst), bis 8.12., Mo-Sa n.V., Bergstr. 19, Tel. 07221/855 85, www.galerieb.de



Kunstraum Dr. Laurenz Averkorn

Hermann Reimer – Lichtspiele (Malerei), bis 14.12., Fr/Sa 14-17 Uhr u.n.V., Im Feil 35, www.kunstraumdraverkorn.de



SPEYER

Historisches Museum der Pfalz

Marilyn Monroe. Die Unbekannte, bis 12.1.2020, Medicus – Die Macht des Wissens (Geschichte der Medizin), 8.12.-21.6.2020, Junges Museum: Der Grüffelo, 22.12.-14.6.2020, Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4, www.museum.speyer.de



Städtische Galerie Kulturhof Flachsgasse

Tage Nächte Schattensprung – Reinhard Ader (Retrospektive zum 70. Geb.-tag) bis 8.12., Digital Divide: Malerie im Zeitalter Neuer Medien – Andreas Lau, Römer+Römer, Nick Fudge, Eröffnung: 1.12., 11 Uhr, bis 12.1.2020, Do-So 11-18 Uhr, Flachsgasse 3, www.speyer.de



STAUFEN

Keramikmuseum

Art déco – Aufbruch in die Moderne, bis 30.11., Mi-Sa 14-17, So/Fei 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3, www.landesmuseum.de



STRASBOURG (F)

Arte

Open Circuits: Wipe Cycle – Frank Gillette und Ira Schneider, You:r:code – Bernd Lintermann und Peter Weibel, bis 15.11., 4 Quai du Chanoine Winterer, www.zkm.de



STUTTGART

Die Raumgalerie

Die Kunst der Komposition. Stefan Berg, bis 16.11., Mo-Fr 11-19, Sa 13-18 Uhr, Ludwigstr. 73, www.dieraumgalerie.de



Galerie Klaus Braun

Rita Ernst – Weite, bis 19.12., Mi-Fr 14-18/Sa 11-14 Uhr u.n.V., Charlottenstr. 14, 5. OG, www.galerie-klaus-braun.de



Kunstmuseum Stuttgart

Frischzelle_26: André Wischnewski, bis 6.9.2020, Vertigo. Op Art und eine Geschichte des Schwindels 1520 – 1970. Eröffnung: 22.11., 19 Uhr, bis 19.4.2020, Di-So 10-18/Fr 10-21 Uhr,Kleiner Schlossplatz 1, www.kunstmuseum-stuttgart.de



Linden-Museum

Azteken, bis 3.5.2020, Di-Sa 10-17, Mi 10-20, So/Fei 10-18 Uhr, Hegelplatz 1, Tel. 0711/20 22-3, www.lindenmuseum.de



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Hama Lohrmann: ratio naturalis (Land Art/Fotografie), bis 24.11., Di/Do 16-18, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95, www.kulturkreis-sulzfeld.de



TÜBINGEN

Kunsthalle

Tanz! - Max Pechstein: Bühne, Parkett, Manege, Eröffnung: 29.11., 18 Uhr, bis 15.3.2020, Di-So 11-18, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76, www.kunsthalle-tuebingen.de



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Eleganz & Poesie. Höhepunkte der französischen Zeichenkunst, bis 6.1.2020, Di-So 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12, www.galerie-stihl-waiblingen.de



WALDENBUCH

Museum Ritter

Daniel Hausig. Dynamic Light + Szene Ungarn, bis 19.4.2020, Di-So 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27, www.museum-ritter.de



Schloss/Museum der Alltagskultur

Adieu Plastiktüte!, bis 3.7.2020, Di-Sa 10-17, So 10-18 Uhr, Kirchgasse 3, www.museum-der-alltagskultur.de



WALLDORF

SAP

Vom Bauhaus zum AppHaus, bis 28.2.2020, Mo-Fr 10-18.30 Uhr, Int. Schulungszentrum, Dietmar-Hopp-Allee 20, www.sap.de/kunst



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Objekte der Begierde. Surrealismus und Design 1924 bis heute, bis 19.1.2020, Gallery: Daisy Ginsberg – Better Nature, bis 24.11., Schaudepot: After the Wall – Design seit 1989, bis 23.2.2020, tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2, www.design-museum.de



WEIL DER STADT

Kunstforum/Wendelinskapelle

Bernd Hennig – Alles klar!, Eröffnung: 17.11., 11 Uhr, bis 15.12., Fr 16-19, Sa/So 11-17 Uhr, Herrenberger Str. 17, www.kunstforum-weilderstadt.de



WÖRTH

Städtische Galerie Altes Rathaus/Kunstverein

Andreas Hella – Retrospektive, Eröffnung: 22.11., 20 Uhr, bis 22.12., Do 16-19/So 14-18 Uhr, Ludwigstr.1, www.kunstverein-woerth.de