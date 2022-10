01.10.2022–31.10.2022

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelierhaus, Alter Schlachthof 13 a



Badischer Kunstverein

The Living And The Dead Ensemble. Lanjelis, bis 20.11.; Charlotte Johannesson. Textil/Plotterdruck/Malerei, bis 20.11., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3



Badisches Landesmuseum

Parastou Forouhar. Zeichnung, bis 19.3.; Museumshelden. VolontärInnen-Ausstellung, bis 4.6., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe



Badische Landesbibliothek

Seher Wunder Wissenschaft. Der Blick in die Zukunft, Eröffnung: 18.10., 19 Uhr, bis 21.1., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15



BBK

Dieter Schwerda & Wilfried Steinbach. Malerei/Plastik, bis 9.10.; Zeichnung konzentriert. Gruppenausstellung, Eröffnung: 14.10., 19 Uhr, bis 6.11., Do+Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr, Am Künstlerhaus 47



Fleischmarkthalle

Benefiz-Kunstversteigerung für die Aids-Hilfe Karlsruhe, Livebesichtigung: 29.10., 14-18 Uhr + 30.10., 11-16 Uhr, Alter Schlachthof 13, Digitale Besichtigung mit Versteigerung: 29.10., 14 Uhr, bis 6.11., 20 Uhr, www.aidshilfe-karlsruhe.de



Franz-Bernhard-Haus

Andreas Lau. Malerei, bis 23.1., Fr 15-19 Uhr u.n.V., Weinbrennerstr. 58



Galerie Burster

Mwangi Hutter. Malerei/Installation/Sound, bis 29.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4



Galerie Demmer

Uwe Lindau. Malerei, Mo-Fr 11-18.30 Uhr, Sa 11-15 Uhr, Herrenstr. 50



Galerie Kunstfachwerk N6

Jost Schneider. Malerei, Eröffnung: 19.10., 18 Uhr, bis 20.11., Niddastr. 6, KA-Grötzingen



Galerie Yvonne Hohner Contemporary

Ergül Cengiz & Mona Hakimi-Schüler. Installation/Malerei/Papier, bis 12.11., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Marienstr. 12



Gedok

Eugenia Jäger & Natalia Zaloznaya. Acryl/Tusche/Papier/Digitalprint, bis 9.10., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14



Kohi

Raphael Cruz. Von Installation bis Video & Malerei, Ausstellung offen je während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de); Marcel Vangermain. Schmetterlinge, Schaufenster, Werderstr. 47



Kunstfenster

Zehn Plakatwände: Fotografie/Malerei/Videostill/Skulptur in 2D, (ehem.) StipendiatInnen der Kunststiftung BaWü, 13.10.-17.12., Öffentlicher Raum



Kunstraum Neureut

Julia Sossinka. Installation, bis 16.10.; Artgenossen. Mitgliederausstellung, 19.+20.11., Sa+So 14-17 Uhr u.n.V., Kirchfeldstr. 122



Neue Kunst Gallery

KEF! Malerei/Zeichnung, bis 15.10.; Moritz Götze. Malerei/Emaile, Eröffnung: 21.10., 19.30 Uhr, bis 19.11., Do+Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Zirkel 32



Orgelfabrik

Junge Kunst aus Halle. 16 KünstlerInnen der Burg Giebichenstein, Eröffnung: 27.10., 19 Uhr, bis 20.11., Do-Sa 16-19 Uhr, So 11-17 Uhr, Amthausstr. 17



Prinz-Max-Palais

Stadt, Mensch, Fluss. KarlsruherInnen am Rhein, 1.10.-2.4., Di+Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Stadtmuseum, Karlstr. 10



Regierungspräsidium

Kunstmesse. 40 Künstlerinnen des Bund Bildender Künstlerinnen Württembergs, bis 15.10., Mo-Fr 11-18 Uhr, Verkaufstag: Sa, 15.10., 11-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17



Segafredo

Karl Hubbuch. Zeichnungen auf Tapete (Galerie Demmer), 1.10.-15.11., Ecke Bürger-/Erbprinzenstr.



Städtische Galerie

Florina Leinß & Karolina Sobel. Malerei/Installation/Fotografie, bis 23.10.; Marcel van Eeden & Karl Hubbuch. Zeichnung, 19.10.-12.2.23; Helen Feifel. Rauminstallation, 23.10.-26.4., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27

Verkehrsmuseum

Nächste Ausfahrt: Entenhausen, Duck-Sammlung Martin Wacker, Eröffnung: So, 30.10., 11 Uhr, bis vorläufig März 2023, So 10-13 Uhr, Werderstr. 63

Werkstattpalast

Wissens-, Kunst- und Kulturformat zum Thema (Infra-)Struktur, bis 15.10., Do-So, An der Anlegestelle, Rheinhafen, www.werkstattpalast.de



Zettzwo Produzentengalerie

Sieben. Jubiläumsaustellung, bis 8.10.; Sammelsurium. Gruppenausstellung, Eröffnung: 14.10., 19 Uhr, bis 5.11., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2



ZKM

John Sanborn. Videokunst, bis 30.10.; Katharina John. Fotografie/Video-Reenactment, bis 6.11.; Marijke van Warmerdam. Film, 29.10.-5.2.; Soun-Gui Kim. Lazy Clouds, bis 5.2.; Walter Giers. Electronic Art, 15.10.-16.4., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19



REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Douglas Henderson. Klang-Kunst-Installation, bis 27.11., Di-Fr 17-19, Sa+So 14-19 Uhr, Petrus-Jakobi-Weg 1



Graphik-Kabinett

Hintergründig – Vor lauter Bäumen. Graphik, bis 23.10.; Hintergründig – Mit allen Wassern, 25.10.-12.3., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-19 Uhr, Riecker-Raum, Petrus-Jakobi-Weg 5



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Skulpturenausstellung im Bäderviertel, bis 3.10.; Junge Positionen. Önen/Albrecht/Martinez/Pöll/Durgeloh. Malerei/Grafik/Skulptur, bis 13.11., Di-Fr 15-17 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13



Museum Frieder Burda

Maler des heiligen Herzens. André Bauchant, Camille Bombois, Séraphine Louis, Henri Rousseau, Louis Vivin, bis 20.11., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 b



Staatliche Kunsthalle

Nature And State, bis 16.10., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 a



BAD RAPPENAU

Bikini Art Museum

Amy Winehouse. Kleidung & Leben, bis 31.3.; Dauerausstellung, Mo-So 10-20 Uhr, Buchäckerring 42



BASEL

Fondation Beyeler

Piet Mondrian. Zum 150. Geburtstag, bis 9.10.; Jubiläumsausstellung, 30.10.-8.1.; Doris Salcedo. Objekt/Intervention, 9.10.-17.9.23, Mo-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Baselstr. 101, CH-4125 Riehen/Basel (Schweiz)



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Linolschnitt heute XII. Grafikpreis, bis 9.10.; Gestern, heute, morgen. Sarah F. Levin. Multimedia, bis 6.11.; De Ploeg. Avantgarde in den Niederlanden, Eröffnung: 28.10., 19 Uhr, bis 26.2., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64



BÖBLINGEN

Deutsches Fleischermuseum

Judith Samen. Fotografie, bis 23.10.; Klasse Judith Samen. Künstl. Fotografie der Kunsthochschule Mainz, Eröffnung: 10.11., 19 Uhr, bis 5.3., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Marktplatz 27



BRETTEN

Museum im Schweizer Hof

Demokratie wagen? Baden 1818-1919, bis 27.11., Mi 15-19 Uhr, Mi 15-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Engelsberg 9



BRUCHSAL

Damianstor

Sabine K. Braun. Papier-Objekte, bis 23.10.; Mathias Hornung. Holzrelief/Druck, 13.11.-11.12., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11 & Schlossmuseum



BÜHL

Friedrichsbau

Ulrich J. Wolff. Malerei, Eröffnung: 21.10., 19 Uhr, bis 20.11., Mo-Fr 8-12 Uhr, Mo 14-16 Uhr, Do 14-18 Uhr, Friedrichstr. 2



ETTLINGEN

Art Galerie Ettlingen

Ella Gengel & Kai Wintergreen. Malerei/Fotografie, Eröffnung: 30.9., 19 Uhr, bis 8.10., Di-Fr 14-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Kronenstr. 5



Galerie Werkstadt

Katja Wittemann. Malerei, bis 12.11., Do+Fr 10-13+16-18 Uhr, Sa 16-18 Uhr, Untere Zwingergasse 3



Kunstverein Wilhelmshöhe

Jack. Hommage an Bildhauerin Silke Fehsenfeld von Silke Stock. Zeichnung, bis 23.10., Mi-Sa 15-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86



Museum im Schloss

Schau mich an! Porträt – Image – Selfie, Sonderausstellung, Mi-So 11-18 Uhr, Schlossplatz 3



FRIEDRICHSHAFEN

Kunstverein

Janina Frye. Skulptur, bis 13.11; Grafikmarkt, 26.11.-11.12., Mi-Fr 15-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Buchhornplatz 6



GERMERSHEIM

Kunstverein

Reinhold Braun, Friedrich Dickgiesser, Leander Kresse. Malerei, Finissage: 4.10., 14-18 Uhr; 40 Jahre Kunstverein Germersheim, Gruppenausstellung, 4.11.-4.12., Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



HEIDELBERG

Gedok

Barbara Guthy, Soana Schüler, Claudia Urlaß. Skulptur/Landart/Zeichnung/Objekt, bis 22.10.; Sabine Friebe-Minden. Malerei, Eröffnung: 29.10., 19 Uhr, bis 26.11., Mi+Fr 16-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22



Körperwelten-Museum

Dauerausstellung, Mo-So+Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5



Kunstverein

Simon Denny. Konzept/Installation, 20.10.-8.1.; Katinka Eichhorn & Jordon Madlon. Textil/Zeichnung/Objekt, 20.10.-8.1.; Céline Condorelli. Installation, bis 31.12.24, Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Hauptstr. 97



Textilsammlung Max Berk

Pascale Goldenberg, Gabi Mett, Juditz Mundwiler. Textile Open Project (T.O.P.), 16.10.-29.1., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Anselm Reyle. Teenage Wasteland, bis 23.10.; Expressionismus Schweiz. 12.11.-26.2., Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Di-Fr 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Benjamin Badock. Objekt/Holz-/Linolschnitt, 1.10.-15.1., Fr-So 11-18 Uhr, Stuttgarter Str. 93



KÜNZELSAU

Museum Würth

Edita Kadirić. Cocoon. Malerei, bis 13.11., tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Arnold Mario Dall’O, Walter Moroder, Aaron Demetz. Malerei/Plastik aus Südtirol, bis 2.10.; Dominik Schmitt. Malerei, Eröffnung: 14.10., 19 Uhr, bis 20.11., Di+Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Now You Have To Respect Me. Ira Konyukhova. Multimedia, bis 30.10.; Malte Bruns. Skulptur/Installation, 19.11.-7.1., Di-Fr 12-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48



Wilhelm-Hack-Museum

Körperbilder. Radikale Neupositionierung im 20. Jh., bis 26.2.; Street Life. Die Straße in der Kunst, 12.11.-5.3., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48



MANNHEIM

Kunsthalle

Urban Nature. Kollektiv Rimini Protokoll, Multimedia/Installation, bis 16.10.; Verena Issel. Installation, bis 23.10.; Liebermann, Slevogt, Corinth. Graphik, bis 20.11. Di-So 10-18 Uhr, Friedrichsplatz 4



OFFENBURG

Städtische Galerie

Tomi Ungerer. Zeichnung/Illustration, bis 23.10.; Entre 2 / Zwischen 2. 10 französische u. deutsche KünstlerInnen, ab 26.11., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2/Kulturforum



OBERDERDINGEN

Galerie Aschingerhaus

Ursula Vanoli-Gaul. Malerei, bis 16.10.; Mitgliederausstellung des Kulturdreiecks Oberderdingen, Eröffnung: 23.10., 11 Uhr, bis 20.11., Mi-So 14-17 Uhr, Aschingerstr. 3

PFORZHEIM

Alfons-Kern-Turm (A.K.T.)

Die Hand Gottes. Fußball und Gesellschaft, Eröffnung: 7.10., 19 Uhr, bis 4.12., Do-Sa 15-19 Uhr, So 11-19 Uhr, Emma-Jaeger-Str. 20



Galerie Brötzinger Art

Anina Gröger. Malerei/Keramik, bis 23.10., Do 14-17 Uhr, Fr+Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14



Pforzheim Galerie

Leo Staigle. Malerei, bis 29.1., Mi-Sa 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81



Gasometer Pforzheim

360-Grad-Panorama: Great Barrier Reef, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6



Schmuckmuseum

Schöngeschrieben. Sprache, Schrift & Schmuck, bis 6.11.; Was ist Schmuck? Ethnografischer Nachlass neu präsentiert, Dauerausstellung, Di-So+Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



RASTATT

Kunstverein

Werner Degreif & Elisabeth Wagner. Installative Zeichnung/Bildhauerei, bis 9.10, In der Pagodenburg, Kapellenstr. 34



Städtische Galerie Fruchthalle

Schmunzeln. Von heiter bis absurd, bis 27.11., Do-Sa 12-17 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Musterung. Pop & Politik in Textilkunst, bis 30.10.; Carl Lohse. Malerei, 19.11.-19.2., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Çiğdem Aky. Malerei. Stipendiatin der HAP-Grieshaber-Stiftung, bis 23.10.; Ins Licht. Highlights der Gemäldesammlung, bis 29.1.; Vera Leutloff. Malerei, bis 5.1.; 30 Jahre Künstlerbuch Almanach, bis 8.1.; Adolf Hölzel. Figur und Abstraktion, 23.10.-5.2., Eberhardstr. 14, Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So+Fei 11-18 Uhr



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Patrick Hughes & Zhuang Hong-Yi. Malerei/Relief/Objekt, bis 23.10., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1



SCHWEIGEN-RECHTENBACH

Skulpturengarten

Frisch aufgestellt. Neue Skulpturen & Objekten, Gemeindepark; Kunstparcours durch den Ort, beide bis 31.10., www.schulhaus-schweigen.com



SCHWETZINGEN

Schlossgarten

Chapungu. Shona-Steinskulpturen von zeitg. KünstlerInnen aus Simbabew, bis 10.10., Schlossgarten: 9-20 Uhr, Ehrenhof, Schlossgarten & Orangerie



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

What I Like! Partizipativ-kuratierte Sammlungsausstellung, bis 10.4.; Lisa Moll. Musik/Performance/Malerei, bis 10.4.; Ilse Beate Jäkel. Zeichnung, bis 10.4., Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-17 Uhr



Schauwerk Sindelfingen

Chiharu Shiota. Installation, 23.10.-8.10.23; Ben Willikens. Zeichnung/Fotografie, bis 12.2.; Mi-So 11-18 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15



SINZHEIM

Kunstraum Dr. Laurenz Averkorn

Helmut Helmes: Flying Flowers. 23.9.-20.11.; Fr+Sa 14-17 Uhr u.n.V., Im Feil 35, Sinzheim-Winden



STAUFEN



Keramikmuseum

Susan Heise. Keramik, bis 9.10.; Die wilden 70er. Freiheit in Form & Farbe. Keramik, bis 27.11.; Zsuzsa Füzesi. Keramik, 14.10.-27.11., Mi-Sa 14-17 Uhr, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Junge Kunst aus Leipzig #7. Jonathan Kraus, Heinrich Mauersberger, Robert Rudat, bis 16.10.; Lena Imbery & Olga Sora-Lux. Malerei, 13.11.-4.12., Di+Do 16-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95



TÜBINGEN

Kunsthalle

Christian Jankowski. Aktion-/Konzeptkunst, bis 30.10.; Sisters & Brothers. Geschwister in der Kunst, Eröffnung: 18.11., 19 Uhr, bis 16.4., Di/Mi/Fr-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Cover Art. Schallplatten-Designs/Installation, bis 16.10.; Der Simplicissimus. Satirische Wochenschrift, 19.11.-12.2., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12



WALDENBUCH

Museum Ritter

Şakir Gökçebağ. Objekt/Bild; Italienische Kunst aus der Sammlung Marli Hoppe-Ritter, beide 16.10.-16.4., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Barragán Gallery. Architektur/Archiv; Sabine Marcelis. Sammlungsinstallation nach Farbe, bis 14.5.; Hello, Robot. Design zwischen Mensch und Maschine, bis 5.3.; How To Best Teach Design Today?, 15.10.-16.4., tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2



WEIL DER STADT

Kunstforum

Willem Julius Müller. Malerei, 18.9.-9.10.; Karl Vollmer. Malerei, 13.11.-4.12., Fr 16-19 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Wendelinskapelle, Herrenberger Str. 17



ZELL AM HARMERSBACH

Villa Haiss

Wiedereröffnung: Tobias Molitor. Installation/Objekt, Kabinettausstellung, bis 29.1.; Emil Schumacher. Malerei/Grafik, bis bis 29.1.; Neue Dauerausstellung: Internationale Kunst ab 1945; Skulpturenpark und Zeller Kunstweg, ab 2.9., Sa-So+Fei 14-18 Uhr, Am Park 1