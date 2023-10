01.10.2023–31.10.2023

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelierhaus, Atelier 2 Nord, Alter Schlachthof 13 a



Aktivio Sport

Roland Huss. Malerei/Skulptur, bis 31.1., Mo+Mi 7-21 Uhr, Di/Do/Fr 7-20 Uhr, Sa 10-15 Uhr, So 9-13 Uhr, Am Rüppurrer Schloß 5



Architekturschaufenster

Fluid Fields. Glaskunst in Meisenthal, bis 31.10., Di 10-14 Uhr, Mi-Fr 10-13 + 14-18 Uhr, Waldstr. 8



Badischer Kunstverein

Åsa Sonjasdotter. The Kale Bed Is so Called Because There Is Always Kale In It & Das Land denen. Film/Projektraum, beide: Vernissage: 5.10., 19 Uhr, bis 3.12., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3



Badisches Landesmuseum

Gobal Family. Ana Rios, bis 21.4.; Die 80er. Erlebnisausstellung, bis 25.2., Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So+Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe



Badische Landesbibliothek

Max Reger und sein Interpret Karl Straube. Künstlerfreundschaft, bis 13.1., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15



BBK

Animal. 20 Positionen, Finissage: 8.10., 17 Uhr; Norbert Noltes & Brigitte Nowatzke-Kraft. Collage/Malerei, Vernissage: 22.10., 11 Uhr, bis 12.11., Do+Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr, Am Künstlerhaus 47



Centre Culturel Franco-Allemand

Judith Milz. Installation/Performance, Vernissage: 19.10., 19 Uhr, bis 19.11., Mo-Fr 9.30-12.30 Uhr, Mo-Mi 14-17 Uhr, Do 14-18 Uhr, Karlstr. 52-54



Citydruck

Bert Kirner. Malerei, Vernissage: 6.10., 18 Uhr, bis 10.11., Di-Fr 9-16.30 Uhr, Hirschstr. 9



Fleischmarkthalle

25 Jahre Benefiz-Kunstversteigerung für die Aids-Hilfe Karlsruhe, Livebesichtigung: 14.10., 18-22 Uhr + 15.10., 11-16 Uhr, Versteigerung online: www.zesia-ka.de, Alter Schlachthof 13



Galerie Burster

Gary Schlingheider. In Bloom, bis 29.10., Do+Fr 14-18 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4



Galerie Clemens Thimme

Peter Kamm. Malerei, ab 23.9., Mi-Fr 14-18 Uhr n.V., Lorenzstr. 2



Galerie Demmer

Harald Metzkes. Malerei, bis 31.10., Mo-Fr 11-18.30 Uhr, Sa 11-15 Uhr, Herrenstr. 50



Galerie Kunstfachwerk N6

Grötzinger Kunstwochen: Karlo Arheidt, Zhanna Khelemska, Brigite Nowatzke-Kraft, Ulrich J. Sekinger, Vernissage: 20.10., 19 Uhr, bis 25.10.; Sibylle Dittmar-Reiss, Axel Schmid, Marny Staib, Vernissage: 27.10., 19 Uhr, bis 1.11.; Sabine Classen, Heidrun Malcomes, Ester Klauke. Vernissage: 3.11., 19 Uhr, bis 8.11., Mo-Mi+Sa 16-20 Uhr, So 14-18 Uhr, Niddastr. 6, KA-Grötzingen



Galerie Kunstperipherie/n

Sozpädal. Die frühen Jahre, bis 25.11., Do 18-20 Uhr, Sa 14-18 Uhr, Scheffelstr. 37



Galerie Oh

Manuel Kolip & Marvin Meyer. Malerei/Skulptur, bis 28.10., c/o Marvin Meyer Art, Waldstr. 69



Galerie Rottloff

Werner Schmidt. Zum 70. Geb. Malerei, bis 29.10.; Heinz Schanz. Malerei, 11.11.-22.12., Mi-Fr 14.30-18 Uhr, Sophienstr. 105



Gedok

Sybille Onnen. Zeichnung/Plastik, Vernissage: 6.10., 20 Uhr, bis 29.10., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14



Knielinger Museum

Regionale Geschichte & Erlebnis-Ausstellung. Altes Handwerk, So 14-17 Uhr, Städtisches Hofgut Maxau, Maxau am Rhein 24



Kulturbunker Daxlanden

Jean-Michel Dejasmin. Werke der nächsten zehn Jahre – das Versprechen der Konsumgesellschaft, Vernissage: 6.10., 19 Uhr, Finissage: 28.10., 19 Uhr, Rheinhafenstr. 47



Kunstraum Neureut

Fragmente einer Gesellschaft. Fahar Al Salih. Malerei, Vernissage: 8.10., 14 Uhr, bis 5.11., Sa+So 14-17 Uhr u.n.V., Kirchfeldstr. 122



Meyer Riegger

Songs From A Room, Pt 2. Gruppenausstellung, bis 4.11., Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Klauprechtstr. 22 & Körnerstr. 45 (n.V.)



Neue Kunst Gallery

KEF! & Van Ray. Streetart, bis 4.11., Do+Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Zirkel 32



Orgelfabrik

Das Grüne Erinnern. Desiree Kabis & Daniel Lythgoe. Lichtinstallation/Performance, 13+14.10., 19.30 Uhr; Widerspiegelung. Künstlergruppe Art USKA. Ukrainische Künstlerinnen, Vernissage: 18.10., 18 Uhr, bis 222.10., Do-So 15-19 Uhr; Farbe. Masahito Okamoto & Anabela Martins. Malerei, Vernissage: 29.10., 11 Uhr, bis 5.11., Mi-Sa 15-19 Uhr, So 11-18 Uhr & Art Weekend: 28.+29.10., 12-18 Uhr, Amthausstr. 17-19



Paw Gallery

Nino Maaskola. Mount Benzin. Skulptur/Objekt, bis 19.10.; Ulrich Okujeni. Malerei/Zeichnung, Vernissage: 27.10., 19 Uhr, bis 24.11., Mo 14-18 Uhr, Do 11-14 Uhr u.n.V., Schützenstr. 37



Pfinzgaumuseum

Aufgetischt! 300 Jahre Durlacher Fayencen, bis 14.1., Mi 10-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Pfinztalstr. 9



Pförtnerhäuschen

FR-DE Correspondanz: Cynthia Montier & Ondine Dietz, bis 11.10.; Viola Korosi & Bronislava von Podevils, Vernissage: 14.10., 19 Uhr, bis 8.11., tgl. 24 Std., Alter Schlachthof 15



Rathausgewölbe Durlach

Wolfang Kopf & Katja Wittemann. Fünf Elemente, Vernissage: 6.10., 19 Uhr, bis 8.10., Sa+So 10-19 Uhr, Pfinztalstr. 33



Regierungspräsidium

Architekturschaufenster: Nichts Neues & Gefährdete Arten. Architektur/Bauen mit Bestand, Vernissage: 19.10., 18 Uhr, bis 19.11., Mo-So 11-18 Uhr, Rondellplatz, Karl-Friedrich-Str. 17



Retro Games

Game Over 83. Der Videospielcrash und seine Folgen, bis 23.12., Sa 15-22 Uhr, Schauenburgstr. 5



Segafredo

Raimund Vögtle. Malerei, bis 31.10., Ecke Bürger-/Erbprinzenstr.



Staatliche Kunsthalle

zu Gast im ZKM: Highlights der Sammlung, ZKM-Lichthof 1+2



Staatliches Museum für Naturkunde

Von Sinnen. Formen der Wahrnehmung, bis 14.1.; Deutschlands Bodenschätze, bis 14.4., Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13



Städtische Galerie

Ulla von Brandenburg. Installation; Tenti Hiramatsu. Kunstpreis Werner-Stober-Stiftung; beide bis 22.10., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27



Therme Vierordtbad

Ausstellung zum 150. Jubiläum: Tom Boller. Karlsruher Ansichten. Zeichnung/Malerei, bis März, Ettlinger Str. 4



Yvonne Hohner Contemporary

Sheila Furlan & Susanne Thiemann. Textilkunst, bis 4.11., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Marienstr. 12



Zettzwo-Produzentengalerie

Acht. Jubiläumsausstellung, bis 7.10.; Sofanien. Gruppenausstellung, Vernissage: 13.10., 19 Uhr, bis 4.11., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2



ZKM

Driving The Human. Prototypen für ökosoziale Erneuerung. Speculative Ecosystems & Interspecies Collaborations, 7.10.-26.11.; Ulrike Rosenbach. Video/Performance, bis 7.1.; Renaissance 3.0. Kunst & Wissenschaft, bis 7.1.; Skin 3.0, bis 7.1.; Mack im ZKM, bis 7.4., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19



Zukunftsraum

11. Nachhaltigkeitstage: Letters For Future II. Renate Schweizer & Guests. Intern. Papierkunst, Finissage: 8.10., 14-17 Uhr, Di-Do 14-18 Uhr, Rintheimer Str. 46

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Kathrin Sonntag. Fotografie/Installation, bis 19.11., Di-Fr 16-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Petrus-Jakobi-Weg 1



Graphik-Kabinett

À la Mode. Dresscodes. Grafik, bis 5.11., Di-Fr 16-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Riecker-Raum, Petrus-Jakobi-Weg 5



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Scultura. Bildhauerei, Außenausstellung, bis 3.10.; Lea Gocht & Nina Laaf. Skulptur, bis 19.11., Di-Fr 15-17 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13



Galerie Supper

Reinhard Voss & Andreas Wachter, bis 11.11., Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr u.n.V., Kreuzstr. 3



LA8

Criminal Women. Geschichte der weiblichen Kriminalität, bis 29.2., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8



Museum Frieder Burda

Der König ist tot, lang lebe die Königin, bis 8.10., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 b



Staatliche Kunsthalle

Auditions For An Unwritten Opera, Synch05. Recording 1989, beide bis 8.10.; Sarkis. Sieben Tage, sieben Nächte, Einzelausstellung, Vernissage: 27.10., 19 Uhr, bis 4.2., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 a



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

Künstlergruppe Kunsthöfle, Vernissage: 29.10., 14 Uhr, bis 19.11., Fr 16-18 Uhr, So 15-18 Uhr, Schlossgasse 3

BASEL

Fondation Beyeler

Niko Pirosmani. Malerei, bis 28.1., Mo-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Baselstr. 101, CH-4125 Riehen/Basel (Schweiz)



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Bibliomania. Buch & Kunst, bis 22.10.; Sammlung: Wer hat Lust auf Rot, Gelb und Blau?, bis 7.1., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Schall und Rau(s)ch: Dunstkreis der Dosierung. Gruppenausstellung, Vernissage: 11.11., 15 Uhr, bis 14.4., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2



BRUCHSAL

Damianstor

Hein Spellmann. Fotoobjekte, bis 22.10., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11



BÜHL

Friedrichsbau

Gerhard Hahn. Bildhauerei, Vernissage: 21.10., 19 Uhr, bis 19.11., Mo-Fr 8-12 Uhr, Mi-Fr 16-19 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Friedrichstr. 1



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk Sammlung Klein

Stiftungspreis Fotokunst. Gruppenausstellung, bis 24.3., Mi-Fr+So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40

ETTLINGEN

Galerie Werkstadt

Vera Holzwarth. Skulptur, bis 3.11., Do+Fr 10-13+16-18 Uhr, Sa 16-18 Uhr, Untere Zwingergasse 3



Kunstverein Wilhelmshöhe

Ralf J. Diemb. Fotografie, bis 15.10.; Franz Ackermann & Guests. Malerei, Vernissage: 27.10., 19 Uhr, bis 10.12., Mi-So 15-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86



Museum im Schloss

Sommerbrise. Mit Künstlern auf Reisen, bis 8.10.; Parallele Leben. Karl u. Helene Albiker & Karl u. Thilde Hofer, bis 29.12.24, Mi-So 13-18 Uhr, Schlossplatz 3



FRIEDRICHSHAFEN

Kunstverein

Mitgliederausstellung, bis 29.10., Mi-Fr 15-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Buchhornplatz 6



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



GERMERSHEIM

Kunstverein

Bodo Korsig, Gerhard Langenfeld, Markus Strieder. Malerei/Skulptur/Objekt, bis 8.10., Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10



HEIDELBERG

Gedok

Silke Prottung & Monika Maier-Speicher. Malerei/Collage, bis 7.10.; Sabine Schreier & Angelika Wild-Wagner. Malerei/Keramik, Vernissage: 14.10., 17 Uhr, bis 18.11., Mi+Fr 16-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22



Kunstverein

Winds Of The Anthropocene. Fünf Filme; Eloïse Bonneviot & Anne de Boer. Multimedia Installation, beide bis 5.11., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Hauptstr. 97



Kurpfälzisches Museum

Heidelberg in den 50er Jahren. Fritz Hartschuh. Fotografie, bis 28.1., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



Textilsammlung Max Berk

Hand in Hand. Stickprojekt Guldusi. Textilkunst, 8.10.-28.1., Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Brahmsstr. 8



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Gregor Schneider. Ernst Franz Vogelmann-Preis für Skulptur, bis 29.10., Di-So+Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



JOCKGRIM

Zehnthaus

Ki Youn Kim & Boglarka Balassa. Preisträgerinnen Albert Haueisen-Preis 2022, bis 15.10., Sa 15-17, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-18



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Landkreis im Lockdown. Yakup Zeyrek. Fotografie, bis 15.10., Fr-So 11-18 Uhr, Stuttgarter Str. 93



KÜNZELSAU

Sammlung Würth

Fähigkeiten! Kunst von besonderen Menschen, bis 3.12., tägl. 11-18 Uhr, Museum Würth, Reinhold-Würth-Str. 15; Joachim Georg Creuzfelder. Malerei, bis 10.12., Mi-So+Fei 11-17 Uhr, Hirschwirtscheuer, Scharfengasse 12



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Benjamin Burkard. Malerei/Installation, Vernissage: 13.10., 19 Uhr, bis 19.11., Di+Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Fail Easy. Raum der Begegnung, bis 18.11.; Di-Sa 11-20 Uhr, Zoom-Quartier, Rhein-Galerie, Im Zollhof 4



Wilhelm-Hack-Museum

Das bewegte Quadrat. Züricher Schule der Konkreten, bis 29.10.; Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen, bis 21.1.; Zeiten des Aufbruchs. Kunst vor u. zwischen den Weltkriegen, bis 4.2., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23



MANNHEIM

Kunsthalle

1,5 Grad. Leben, Kosmos, Technik, bis 8.10.; Itamar Gov. Video, bis 26.11.; Das Porträt. Sammlungsausstellung, bis 10.3., Di-So 10-18 Uhr, Friedrichsplatz 4



Reiss-Engelhorn-Museen

La vie des blocs. Jean-Michel Landon. Fotografie, bis 4.2.; Ugo Dossi. Zeichen und Wunder, bis 30.6., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Museum Weltkulturen D5



NEUENBÜRG

Schloss

Sylvia Witzenmann. Malerei, Vernissage: 6.10., 19 Uhr, bis 9.12., Mi-Sa 13-18 Uhr, So+Fei 10-18 Uhr, Hintere Schlosssteige/Schloss 1



OFFENBURG

Galerie im Artforum

Mitgliederausstellung. Bewegung, bis 29.10., Fr 17-20 Uhr, Sa+So 14-17 Uhr, Okenstr. 57



Kunstverein

Stephanie Pech. Malerei, bis 17.11., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2



Städtische Galerie

Marion Eichmann. Zeichnung/Objekt, bis 8.10.; Birgit Lang. Frauen, 22.10.-5.11., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2/Kulturforum



OBERDERDINGEN

Galerie Aschingerhaus

Susanne Wadle. Skulptur, bis 22.10., Fr-So 14-17 Uhr, Aschingerstr. 3

PFINZTAL

Pfinztaler Kunsttage

Vernissage: 13.10., 18 Uhr, Kelterplatz in Söllingen, 14+15.10., Sa 15-18 Uhr, So 12-18 Uhr, Berghausen/Söllingen/Kleinsteinbach, www.pfinztaler-kunsttage.de



PFORZHEIM

Alfons-Kern-Turm (A.K.T.)

Im Osten nichts Neues. Osteuropäische Perspektiven, Vernissage: 20.10., 19 Uhr, bis 14.1., Fr 14-19 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 11-19 Uhr; Ornamenta Transferium. Prolog-Ausstellung, bis 8.10., Fr-So 10-20 Uhr; Theaterstr. 21



Emma Kreativzentrum

Im Osten nichts Neues: Polnische Schule. Plakatausstellung, Vernissage: 20.10., 19 Uhr (im A.K.T.), bis 19.11., Fr 14-19 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 11-19 Uhr, Emma-Jaeger-Str. 20



Schmuckmuseum

Auf Abwegen. Schmuck/Gerät/Objekt, Vernissage: 5.10., 19 Uhr, bis 14.1.; Herta Gebhart. Mode, www.schmuckmuseum-digital.de, Di-So+Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

Point Of View. Hannah Cooke, Simone Demandt, Johannes Mundinger. Malerei/Konzept/Fotografie, bis 1.4., Do-Sa 12-17 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48



RAVENSBURG

Kunstmuseum

(Wahl-)Familie. Die, die wir sind, bis 5.11., Mi-So 11-18 Uhr, Di 14-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Klaus Rinke. Zeichnung/Installation, bis 15.10.; Hochdruck. 70 Jahre Xylon, bis 22.10.; Der View. HAP Grieshaber. Grafik, bis 19.11., Eberhardstr. 14, Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So+Fei 11-18 Uhr



RIEGEL

Kunsthalle & Galerie Messmer

André Evard. Malerei, bis 15.10.; Nina Gamsachurdia. Malerei/Objekt, bis 5.11., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Rosenrot, Grasgrün, Quittengeld. Pflanzengeheimnisse, bis 5.11., tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35



SCHWEIGEN-RECHTENBACH

Skulpturengarten

30 Werke. Zwölf BildhauerInnen, bis 31.10., Gemeindepark, Hauptstr. 20 & Kunstparcours durch den Ort



SINDELFINGEN

Schauwerk Sindelfingen

Shiota. Installation/Performance, bis 8.10.; Doug Aitken. Return To The Real, bis 1.4., Mi-So 11-18 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15



SPEYER

Kunstverein Speyer

Sandro Vadim. Malerei, Vernissage: 6.10., 19 Uhr, bis 12.11., Do-So 11-18 Uhr, Kulturhof Flachsgasse, Flachsgasse 3



STAUFEN

Keramikmuseum

Tonangebend. Starke Frauen u. ihre Kunst 1918-45, bis 30.11.24; Pascale Klingelschmitt. Skulptur, bis 8.10.; Corinna Smyth. Stille Gefäße, 13.10.-26.11., Mi-Sa 14-17, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3



STUTTGART

Königsbau Passagen

The Mystery Of Banksy. Street-Art, verlängert bis 15.10., Mo-Sa, 10-20 Uhr, Königstr. 26



TUTTLINGEN

Galerie der Stadt

Hans-Jürgen Kossack. Bildhauerei, bis 5.11., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Rathausstr. 7



TÜBINGEN

Kulturhalle

Bats’n’Insects. Sabine Schäfer & Rosemarie Vollmer. Audiovisuelle Installation, Vernissage: 4.10., 18 Uhr, bis 14.10., Mi-Fr 16-19 Uhr, Sa+So 11-15 Uhr, Nonnengasse 19



Kunsthalle

Daniel Richter. Malerei, bis 3.10.; Innenwelten. Sigmund Freud und die Kunst, Vernissage: 27.10., 19 Uhr, bis 3.3., Di/Mi/Fr-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Stipendium für Zeichnung u. Papierkunst, bis 8.10., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Eva Mayr-Stihl Platz 1



WALDENBUCH

Museum Ritter

Rozbeh Asmani. All Our Colours; Made Of Paper. 60 Positionen, beide 15.10.-7.4., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Garden Futures. Designing With Nature, bis 3.10.; Iwan Baan. Fotografie, 21.10.-3.3., tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2



ZELL AM HARMERSBACH

Villa Haiss

L. M. Wintersberger. Malerei; Ymer Shaqiri. Retrospektive, beide bis 31.12., Sa-So+Fei 14-18 Uhr, Am Park 1