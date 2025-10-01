KUNSTKALENDER
Oktober 2025
01.10.2025–31.10.2025
KARLSRUHE
Alter Schlachthof
Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord
Badischer Kunstverein
Ștefan Bertalan – Ich habe 130 Tage mit einer Sonnenblume gelebt; Plants Intelligence, bis 23.11.
BBK
Raumblicke. Vernissage: So, 28.9., 11 Uhr
EnBW
The Story That Has Just Begun. Die NFT-Sammlung des ZKM. Vernissage: 22.10., 18 Uhr, bis 1.2.26
Galerie Axel Demmer
Harald Metzkes – Der große Maler der DDR, bis 31.10.
Kunstraum Neureut
Früherland. Thomas Heyl & Lutz Schäfer, bis 26.10.
Orgelfabrik
Sechs deutsche Städte neu entdeckt. Vernissage: 17.10., 18 Uhr, 16.-19.10.; Breathing Through Skin. Vernissage: 22.10., 19 Uhr; Finissage: 2.11., 14 Uhr
Paw Gallery
Bela Feldberg, Kolja Kärtner-Sainz, Matt Muir, Tatjana Vall, bis 24.10.
Pfinzgaumuseum
Brummi, Monza & Milano. Mopeds der Durlacher Firma Gritzner, bis 18.1.26
Segafredo
Große Sommerausstellung Südwestdeutscher Maler, mit u.a. Herbert Kitzel, Max Ackermann, Rainer Küchenmeister, K.P. Reuter, Heinz Schanz (Galerie Demmer), bis 1.11.
Staatliche Kunsthalle @ ZKM
Mind The Gap, Fotoprojekt von Niklas Goldbach, Berlin, bis 15.10.
Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais
Szenen einer Stadt. Der Karlsruher Fotograf Horst Schlesiger, bis 26.10.
Städtische Galerie
Özlem Günyol & Mustafa Kunt. Ratatataa & Pe Wolf. o.T., Fotografie, Ratatataa bis 12.4.26, Wolf bis 2.11.
Zettzwo Produzentengalerie
Holz. Vernissage: 10.10., 19 Uhr
ZKM
Amna Elamin. Unfamiliar Ceilings., Vernissage: 10.10., 16 Uhr, bis 11.1.26, ZKM, Eintritt frei; Johan Grimonprez. All Memory Is Theft – Retrospektive, bis 8.2.26; Fellow Travellers, bis 21.5.26; The Story That Never Ends. Die Medienkunst-Sammlung des ZKM, bis 20.9.26, Lichthof 1+2; 200 Jahre KIT in 100 Objekten, bis 19.10., Assembling Grounds. Praktiken der Koexistenz, bis 31.5.26; Phyto-Travellers, Eva-Maria Lopez, bis 26.10.
REGION
BADEN-BADEN
Museum LA8
Memory Of Colors. Jaime Ocampo-Rangel, bis 8.3.26
BIETIGHEIM-BISSINGEN
Städtische Galerie
Linolschnitt heute XIII, Grafikpreis der Stadt, bis 26.10.
BRUCHSAL
Kunstverein Das Damianstor
Joseph Stephan Wurmer, Holzbildhauer, bis 26.10.
ETTLINGEN
Art Galerie
Oktoberfest. Joachim Tatje, Norbert Damm & Kurt Boecker, Vernissage: 9.10., 18 Uhr, bis 19.10.
Kunstverein Wilhelmshöhe
Gülbin Ünlü, Bilder/Installation, bis 2.11.
Museum im Schloss
Mittelaltermitmachausstellung, bis 29.12.
GERMERSHEIM
Kunstverein
Fluid, Gruppenausstellung, bis 5.10.
GERNSBACH
Kunstweg am Reichenbach
Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr
HEIDELBERG
Textilsammlung Max Berk
Lotte Hofmann, Retrospektive, bis 18.1.26
HEILBRONN
Kunsthalle Vogelmann
Elfriede Lohse-Wächtler, Werkschau, bis 2.11.
JOCKGRIM
Zehnthaus
Albert Haueisen Preis 2024. Annette Czopf & Viktoria Shylova. Vernissage: 26.10., 11 Uhr, bis 16.11.
LUDWIGSHAFEN
Wilhelm-Hack-Museum
Anna Andreeva, bis 26.10.
OFFENBURG
Städtische Galerie
Stefan Bircheneder. Nur für Personal, Werkschau, bis 19.10.
PFORZHEIM
Schmuckmuseum
Alexander Blank, Schmuck, bis 5.10.; Aufgetischt – eine kulinarische Weltreise, Vernissage: 24.10., 19 Uhr, bis 19.4.26
RASTATT
Städtische Galerie Fruchthalle
Dzikadiva, imaginäre lesbische Bar in Polen, Karolina Sobel, Studenten der HfG Karlsruhe reinterpretieren Werke der städtischen Sammlung, bis 2.11.
SINDELFINGEN
Schauwerk Sindelfingen
Offene Horizonte, Themenausstellung mit Werken von u.a. Sigmar Polke, Rupprecht Geiger, Antonio Calderara, Thomas Ruff, bis 21.6.26