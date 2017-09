07.09.2017 - 12.10.2017

KARLSRUHE

Badischer Kunstverein

Lubaina Himid & Alex Martinis Roe, bis 26.11., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3, Tel. 282 26, www.badischer-kunstverein.de



Badische Landesbibliothek

Sprachbilder – Bildersprache: Helene Marcarover und Georg Alexander Mathéy, bis 30.9., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15, Tel. 175 22 22, www.blb-karlsruhe.de



Badisches Landesmuseum

Zweck fremd?! – Den Dingen auf der Spur, 30.9.-5.8.2018, Wohin, wohin? – Studioausstellung, bis Dez 2017, Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis), Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, Tel. 926-65 14, www.landesmuseum.de



Centre Culturel

Simon Pfeffel: In a constant state of limbo, Eröffnung: 21.9., 19 Uhr, bis 24.10., Mo-Do 10-12.30 und 14-18 Uhr, Postgalerie, Karlstr. 16b, www.ccf-ka.de



Karl-Friedrich-Gedächtniskirche

Michael Schneider: Gemälde zum Thema Passion, bis Ende 2017, Mo-Do 9-18 Uhr, So 10 Uhr (Gottesdienst), Hardtstr. 56, Mühlburg, www.karl-friedrich-gemeinde.de



Ev. Stadtkirche

Innere Landschaften II: Antje Bessau & Sevim Bäuerle, Finissage: 30.9., 17 Uhr, Mi-Sa 14-17 Uhr, So 12-17 Uhr, Marktplatz, www.steinbilder.com



Matthäuskirche

Mensch Luther, 17.9.-19.11., Vorholzstr. 47, nach Anmeldung: Tel. 91 75-394, www.mensch-luther.de



Museum beim Markt

#Waldschwarzschön – Black Forest remixed!, bis 7.1.2018, Di-Do 11-17 Uhr, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 6, Tel. 926 65 78, www.landesmuseum.de



Naturschutzzentrum Rappenwört

Wolfgang Bentler: Rheinauen, Eröffnung: 28.9., 17 Uhr, bis 5.11., Di-Fr 12-18 Uhr, So/Fei 11-18 Uhr, ab 1.10. Di-Fr 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Hermann-Schneider-Allee, Tel. 950 47-0 47, www.nazka.de



Pfinzgaumuseum Durlach

Karlsruher Heimaten, bis 29.10., Sammelfieber: Bambus, Binsen, Birkenrinde – Hildegund Brandenburg zeigt ihre Schuhe, bis 29.10., Mein erster Schultag, 17.9.-17.12., Mi 10-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlsburg, Pfinztalstr. 9, www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum



Prinz-Max-Palais/Stadtmuseum

Karlsruher Heimaten, bis 29.10., Di/Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlstr. 10, Tel. 133 42 31, www.karlsruhe.de/stadtmuseum



Rathaus

Amahoro Burundi, Eröffnung: 15.9., 17.30 Uhr, bis 29.9., zu den übl. ÖZ, Rathausfoyer am Marktplatz, www.bw-burundi.de



Regierungspräsidium

Gut in Form – 30 Jahre Schreinerarbeiten, bis 8.10., GEDOK FormART, Eröffnung: 15.9., 17 Uhr, bis 15.10., Di-So 11-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17



Staatliche Kunsthalle

Erich Heckel: Zeichnungen und Druckgrafiken, 30.9.-11.2.2018, Di-So 10-18 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2, Tel. 926-33 59, www.kunsthalle-karlsruhe.de



Staatliches Museum für Naturkunde

Glanzlichter 2017 – Naturfotos, bis 3.10., Amerika nach dem Eis – Mensch und Megafauna in der Neuen Welt, bis 28.1.2018, Form und Funktion – Vorbild Natur (Dauerausstellung), Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13, Tel. 175 21 11, www.smnk.de



Stadtarchiv

Impressionen der Bundesgartenschau in KA im Jahr 1967, bis 1.2.2018, Mo-Mi 8.30-15.30 Uhr, Do 8.30-18 Uhr, Tel. 133 42 25, Markgrafenstr. 29, www.karlsruhe.de/stadtarchiv



Städtische Galerie

Willi Müller-Hufschmid, bis 8.10., Otto Bartning – Architekt einer sozialen Moderne, bis 22.10., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



St. Hedwig Waldstadt

Licht des Glaubens – Ludger Hinse, Eröffnung: 16.9., 18 Uhr, bis 15.10., Königsberger Str. 55, www.st-raphael-ka.de



ZKM-Medienmuseum

Radical Software. Die Raindance Foundation, bis 28.1.2018, Konrad Balder Schäuffelen/Helmut Heißenbüttel/Reinhard Döhl, bis 22.10., Centerbeam. Eine performative Skulptur des CAVS, bis 1.10., //supraliminal, bis 15.10., Hybrid Layers, bis 7.1.2018, The Art of Immersion, bis 28.1.2018, Datumsoria, bis 28.1.2018, The Morning Line (Vorplatz), Gottfried Fuchs und Julius Hirsch – jüdische Fußballstars aus Karlsruhe (Vorplatz), bis 7.10., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, Tel. 81 00-0, www.zkm.de



Architekturschaufenster

Hier wohnen wir! Junge Architektur aus und um Karlsruhe, Eröffnung: 4.10., 19 Uhr, bis 20.10., Mo-Do 9-12 + 14-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr, Waldstr. 8, www.architekturschaufenster.de



Artlet Studio

Ausgewählte Künstler der Galerie: B. Burkard, D. Nur u.a., bis 7.10., Do/Fr 14-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Boeckhstr. 4, Tel. 0151/15 67 52 32, www.artlet-studio.com



Badisches Schulmuseum

Palmbach – neue Heimat der Waldenser, bis 3.10., Henri-Arnaud-Str. 7, www.badisches-schulmuseum.de



EiswiesenDialoge

people. animals. landscape and more – Dolli Schorp (Fotoarbeiten aus Südafrika), bis 31.12., Mo/Di 10-19 Uhr u.n.V., Jürgen Mayer + Martin Kemminer, Auf den Eiswiesen 10, Tel. 0172/809 82 21, www.kemminer-architektur.de



Espresso Stazione

Malen mit Licht – Peter Freckmann (Fotografie), bis 14.10., Mo-Fr 8-14 Uhr, Kreuzstr. 17, www.espresso-stazione.de



Fraunhofer-Institut IOSB

Beatrix und Titus Tamm: Licht, Sand und Farbe, bis 30.11. n. Vereinb., Tel. 609 13 33, Fraunhoferstraße 1, www.iosb.fraunhofer.de



Galerie Clemens Thimme

Asger Jorn, Horst Antes, Pierre Alechinsky, bis 20.10., Mi-Fr 14-18 Uhr u.n.V., Lorenzstr. 2, Tel. 0160/94 61 87 76, www.galerie-thimme.de



Galerie Knecht & Burster

Johannes und Thaddäus Hüppi – Malerei/installative Skulptur, bis 7.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, Tel. 937 49 10, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie Rottloff

Harald Kröner, bis 6.10., Mi-Fr 14.30-19 Uhr u.n.V., Sophienstr. 105, Tel. 84 32 25, www.galerie-rottloff.de



Galerie Schrade

Antonio Marra, bis 21.10., Di-Fr 13-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Zirkel 34-38, Tel. 151 87 74, www.galerie-schrade.de



Gallery Artpark

Augenzeugen: Manshu-Rhan Park & Amadeus Certa, bis 30.9., Do/Fr 15-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr, Kriegsstr. 86, www.artpark.eu



Gedok

Lilo Maisch: Indian Summer, bis 1.10., verwandelt – Christine Hitzblech, Zdenka Brock, Karin Flurer-Brünger u.a., Eröffnung: 6.10., 20 Uhr, bis 29.10., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14, Tel. 37 41 37, www.gedok-karlsruhe.de



Kaplus 50

It’s About Time – Jörg Reimann (Fotografie), bis 2.10., Adlerstr. 33, www.reimannjoerg.de, www.kaplus50.de



Kohi

Urban Sketcher, Eröffnung: 16.9., 19 Uhr, Dein Kohi-Foto, Eröffnung: 6.10., 19 Uhr, geöffnet während Veranstaltungen u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47, www.kohi.de



Kunstraum Neureut

Crossover-Strategien in der aktuellen Kunst, bis 1.10., Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-17 Uhr, Kirchfeldstr. 122, www.kunstraum-neureut.de



Majolika Galerie

Work in Progress – Hirofumi Fujiwara, Christine Hitzblech, Hannelore Langhans u.a., Di-So/Fei 10-13 + 14-17 Uhr, Ahaweg 6-8, Tel. 912 37 70, www.majolika-karlsruhe.com



Neue Kunst Gallery

Ulrik Happy Dannenberg: Let’s Do It!, bis 21.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Zirkel 32, Tel. 130 57 21, Mobil 0151/15 61 37 13, www.neuekunst.de



Orgelfabrik Salon

Nina Walter: Ahorn und Poesie, Eröffnung: 5.10., 18 Uhr, bis 8.10., Fr/Sa 17-19.30 Uhr, So 11-13 Uhr, Amthausstr. 17, www.orgelfabrik-verein.de



Pförtnerhäuschen (Schlachthof)

Yan Chang: Schwarzwaldbilder, bis 26.9., jederzeit einsehbar, Alter Schlachthof 9+49



Poly Produzentengalerie

Bettina Yagoubi-Amann und Mahmoud Yagoubi, 15.9.-8.10., Mo-Fr 17-20 Uhr, Sa/So 15-18 Uhr, Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Projektraum Rochade

Denis Krieg: mare, Eröffnung: Fr, 8.9., 19 Uhr, bis 17.9., Nina Laaf + Ines Doleschal: Albraum + Spreepalast, Eröffnung: 22.9., 19 Uhr, bis 1.10., Fr 19-22 Uhr, Sa 15-20 Uhr, So 13-18 Uhr, Putlitzstr. 14, www.wolfgangrempfer.de



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22 Uhr, So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



Rathausgewölbe Durlach

Franke, Sauvageot, Hinder, Eröffnung: 21.9., 18 Uhr, bis 25.9., tägl. 10-19 Uhr, Rathaus Durlach



Tom Boller Ladengalerie

Moritz Konrad, bis 11.10., Mo 16-19 Uhr, Di/Do/Fr 11-19 Uhr, Mi/Sa 11-16 Uhr, Werderstr. 30, www.tomboller.de/ladengalerie



Verkehrsmuseum

Abgefahren – Rund ums Rad, bis 30.9., So 10-13 Uhr, Werderstr. 63, www.verkehrswacht-karlsruhe.de



Zettzwo Produzentengalerie

„Zwo“, bis 7.10., Druck, Eröffnung: 13.10., 19 Uhr, bis 3.11., Fr 18-20 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



REGION

AU AM RHEIN

Joachim Lehrer, Malerei, Eröffnung: 22.9., 19.30 Uhr, bis 22.10., Sa 11-13 Uhr u.n.Vereinb., Erlenweg 6, Tel. 0176/30 42 44 92



BACKNANG

Galerie der Stadt

Sven Kroner, Eröffnung: 22.9., 20 Uhr, bis 19.11., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, Tel. 07191/89 44 77, www.galerie-der-stadt-backnang.de



BAD BERGZABERN

Art Galerie im Schloss

Xaver Mayer: Malerei und Zeichnung, Eröffnung: 17.9., 11 Uhr, bis 1.10., Do/Fr 16-18 Uhr, So 15-18 Uhr, Schlossgasse 3, www.kunstgilde-art.de



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Mitgliederausstellung: Reise-Skizzen, 1.10.-19.11., Di-Fr 15-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, Tel. 07221/262 61, www.gfjk.de



Galerie Supper

Monika Thiele – Wind-Worte, Eröffnung: 1.10., 19 Uhr, bis 12.11., Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa/So 12-16 Uhr, Kreuzstr. 3, Tel. 07221/373 04 50, www.galerie-supper.de



LA 8

Hans Thoma. Wanderer zwischen den Welten, 23.9.-4.3.2018, Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Museum Frieder Burda

Lightboxes – Rodney Graham, bis 26.11., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, Tel. 07221/39 89 80, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

Liang Shuo, bis Oktober, Studioraum 45 cbm: Der Schein der Dinge – Sophia Pompéry, bis 24.9., Imagination – Stefanie Klingemann, Eröffnung/Performance: 29.9., 19 Uhr, bis 12.11., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, Tel. 07221/30 07 64 44, www.kunsthalle-baden-baden.de



Stadtmuseum

Reformation mit Hindernissen, bis 5.11., Ausgepackt! 125 Jahre Stadtmuseum, bis 4.2.2018, Di-So 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 10, Tel. 07221/932272, www.baden-baden.de



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Malerbücher/Mappenwerke des 20./21. Jh., bis 24.9., Jenseits des Dokumentarischen: Fotografie aus China und Deutschland, bis 3.10., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64, Tel. 07142/744 83, galerie.bietigheim-bissingen.de



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Neo-interpretiert!! – Jim Avignon, bis 17.9., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2, Tel. 07031/669-17 05, www.boeblingen.de



BRETTEN

Melanchthonhaus

Gedenkstücke im Melanchthonhaus, Eröffnung: 15.9., 19.30 Uhr, bis 29.10., Di-Fr 14-17 Uhr, Sa/So 11-13 und 14-17 Uhr, www.melanchthon.com



BRUCHSAL

Kunstverein Das Damianstor

Wilhelm Morat – Barock, Eröffnung: 17.9., 11 Uhr, bis 15.10., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11, www.damianstor.de



Rathaus

Ein Bild von einer Stadt – Bruchsaler Gemälde und Zeichnungen, bis 15.9., Mo-Mi 8-16 Uhr, Do 8-17 Uhr, Fr 8-12 Uhr, Kaiserstr. 66



Schloss

Wege der Reformation - Egli-Figuren, Eröffnung: 20.9., bis 2.10., Di-So/Fei 10-17 Uhr



BÜHL

Mediathek

Bridges – multimediale Ausstellung, Eröffnung: 26.9., 16 Uhr, bis 17.10., Di/Do 11-18 Uhr, Mi/Fr 14-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr, Platz Vilafranca, Tel. 07223/91 11 53



CALW

Hermann Hesse Museum

Hesse: Eine Mythologie des Tessins, bis 1.10., Di-So 11-17 Uhr, Marktplatz 30, www.calw.de/hermann-hesse-museum



COLMAR (F)

Musée Unterlinden

Rodtschenko – Sammlung Puschkin, bis 2.10., Mo/Mi/Fr-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Place Unterlinden, Tel. 0033-389 20 15 50, www.musee-unterlinden.com



DAHN

Altes Rathaus

Kiddy Citny, bis 19.10., Mi/Do/So 15-18 Uhr, Marktstr. 7, www.kunstverein-dahn.de



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

Leidenschaft. Passion – Im Fokus: Pierre Soulages, bis 21.1.2018, Lothar Quinte/Sibylle Wagner: Wechselblick, bis 15.10., Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Museumsweg 1, Tel. 0771/896 68 90, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Museum für Aktuelle Kunst/Sammlung Hurrle

Auf unbekanntem Terrain. Landschaft in der Kunst nach 1945, 16.9.-4.2.2018, Profile in der Kunst am Oberrhein: Ben Hübsch/Martin Kasper, bis 29.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, (geschl. bis 15.9.), Almstr. 49, Tel. 0781/93 20 14 02, www.museum-hurrle.de



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

10 Jahre Kunstwerk: beide | both. Sean Scully und Liliane Tomasko, bis 22.12., Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40, Tel. 07042/376 95 66, www.sammlung-klein.de



EDENKOBEN

Max Slevogt-Galerie

Poppe Folkerts – der Maler der Nordsee, bis 26.11., Di-So + Fei 10-18 Uhr, Schloss Villa Ludwigshöhe, www.schloss-villa-ludwigshoehe.de



EGGENSTEIN

Rathaus

Kreative Kette Karlsruhe – Andreas Helmling, Marion Knoblauch, Axel Birgin, Angela Wörner (Skulptur/Malerei/Fotografie/Schmuckdesign), Eröffnung: 1.10., 11 Uhr, bis 25.10., Mo-Fr 8-12.30 Uhr, Do 14-18 Uhr, Friedrichstr. 32



ETTLINGEN

Museum im Schloss

Norbert Huwer – retrospektiv, 1.10.-12.11., Neue Sammlungsausstellung – Karl Hofer & Karl Albiker, Mi-So 13-18 Uhr, Schlossplatz 3, Tel. 07243/10 12 73, www.museum-ettlingen.de



Kunstverein Wilhelmshöhe

Zeichnographen – Tobias Dostal, bis 15.10., Mi-Sa 15-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86, Tel. 07243/138 74, www.kunstverein-wilhelmshoehe.de



Grünhaus der Stadtwerke

Majolika zu Gast – Edith Baerwolff, Candace Carter, Isa Dahl, Victoria Tobostai, Emil Wachter, Thaddäus Hüppi u.v.a., bis 15.9., Hertzstr. 33



GAGGENAU

Unimog-Museum

Motoren, Getriebe, Achsen – der Antriebsstrang des Unimog, bis 19.11., Di-So 10-17 Uhr, An der B462, Ausfahrt Schloss Rotenfels, Tel. 07225/981 31-0, www.unimog-museum.com



GERMERSHEIM

Kunstverein

narrativ, bis 1.10., Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10, www.kunstportal-pfalz.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 10.15 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Licht + Konturen, bis 20.10., Mo-Mi 8-12 Uhr, Do 8-18 Uhr, Fr 8-13 Uhr, Igelbachstr. 11



HAINFELD

Artworkroom Gallery

Zuletzt sah man die Sterne – Peco Kawashima, bis 17.9., ÖZ n. Vereinb., Weinstr. 32, www.artworkroomgallery.com



HEIDELBERG

Gedok Galerie

Wunschbilder – partizipatorisches Kunstprojekt mit Geflüchteten, 16.9.-21.10., Mi-Fr 17-20 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Körperwelten Museum

Anatomie des Glücks, Eröffnung: 28.9., Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, www.koerperwelten.com



Kunstverein

Widerständige Bilder (Biennale für aktuelle Fotografie), bis 5.11., Di/Mi/Fr 12-19 Uhr, Do 15-22 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr, Hauptstr. 97, www.hdkv.de



Sammlung Prinzhorn

Wer bist du? Das bist du! (Biennale für aktuelle Fotografie), bis 5.11., Di, Do-So 11-17 Uhr, Mi 11-20 Uhr, Voßstr. 2, Tel. 06221/56 44 92, www.prinzhorn.ukl-hd.de



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Vom Raum an die Wand: Bildhauergrafik, bis 8.10., Di-So und Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28, Tel. 07131/56 44 20, www.museen-heilbronn.de



Museum im Deutschhof

Alamannen und Franken im Südwesten, bis 24.9., Di 10-19 Uhr, Mi-So und Fei 10-17 Uhr, Deutschhofstr. 6, Tel. 07131/56 22 95, www.museen-heilbronn.de



IMPFLINGEN

Weingut Junker

Der inszenierte Zufall – Axel Birgin (Highspeedfotografie), Eröffnung: 23.9., 14.30 Uhr, bis 16.1.2018, Fr/Sa 10-18 Uhr, So 10-13 Uhr u.n.V., Sonnenberghof, Tel. 06341/841 44, www.weingut-junker.de, www.liquid-inspirations.de



JOCKGRIM

Zehnthaus

Albert-Haueisen-Preis, bis 24.9., Fr 20-22 Uhr, Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-28, www.zehnthaus.de



KAISERSLAUTERN

Museum Pfalzgalerie

Meister der Farbe: Pollock der Ältere, bis 29.10., Ohne Schlüssel und Schloss? Chancen und Risiken von Big Data, Eröffnung: 17.9., 11 Uhr (Pfalztheater), bis 18.2.2018, Di 11-20 Uhr, Mi-So + Fei 10-17 Uhr, Museumsplatz 1, Tel. 0631/364 72 01, www.mpk.de



KÜNZELSAU

Museum Würth

Allerlei Entdeckungen: Einblicke in die Sammlung Carmen Würth, bis 8.10., tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Distanzen überwinden – Künstler der Bretagne, bis 8.10., Di/Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20, Tel. 06341/89 84 72, www.villa-streccius.de



Galerie Hiestand

Schaulager 2017, bis 1.10., Di-Fr 10-16 Uhr, Sa 10-15 Uhr u.n.V., Stadthausgasse 11, Tel. 06341/968 90 73, www.galerie-hiestand.de



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Global Players (Biennale für aktuelle Fotografie), bis 5.11., Di-Fr 12-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48, Tel. 0621/52 80 55, www.kunstverein-ludwigshafen.de



Rudolf-Scharpf-Galerie

Toulu Hassani, Eröffnung: 29.9., 18 Uhr, bis 10.12., Do/Fr 15-18 Uhr, Sa/So 13-18 Uhr, Hemshofstr. 54, Tel. 0621/529 19 68, www.wilhelmhack.museum



Wilhelm-Hack-Museum

Erzählte Welt. Geschichte in der Kunst, bis 3.6.2018, Tomas Schmit: Bald ist wieder Schneckentreffen, bis 17.9., 1x1 der Kamera / Das stille Bild verlassen (Biennale für aktuelle Fotografie), bis 5.11., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, Tel. 0621/504-29 03, www.wilhelmhack.museum

MANNHEIM

[Kunst]Projekte

Irena Paskali – Raum-Zeit-Kontinuum, Eröffnung: 15.9., 19 Uhr, bis 11.10., Catherine Bourdon, Jakob Roepke, Fabian Weincke, Eröffnung: 13.10., 19 Uhr, ÖZ n. Vereinb., Tel. 0171/183 64 62, Lange Rötterstr. 68, www.kunstprojekte.eu



Port 25 – Raum für Gegenwartskunst

Kein Bild ist eine Insel (Biennale für aktuelle Fotografie), bis 5.11., Di-So 12-18 Uhr, Hafenstr. 25-27, www.port25-mannheim.de



Reiss-Engelhorn-Museen

Museum Weltkulturen D5: Total genial! – Coole Erfindungen vom Faustkeil bis zur Jeans, bis 1.10., Schätze der Archäologie Vietnams, 16.9.-7.1.2018, Museum Zeughaus C5: Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt, bis 31.10., Di-So 11-18 Uhr, Tel. 0621/293 31 50, www.rem-mannheim.de



Wasserturm

Gespenstergeschichten: Arno Gisinger (Biennale für aktuelle Fotografie), bis 5.11., Di-So 15-19 Uhr, Friedrichsplatz, www.biennalefotografie.de



Zephyr – Raum für Fotografie

Beweis und Zeugenschaft (Biennale für aktuelle Fotografie), bis 5.11., Di-So 11-18 Uhr, C4, 9, Tel.: 0621-293 21 20, www.zephyr-mannheim.de



MAULBRONN

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde (Mitte 1960 bis 1980er Jahre), So 13.30-17 Uhr, Schafhof 2, Tel. 07043/95 79 10, www.kunstsammlung-heinrich.de



Kloster

Freiheit – Wahrheit – Evangelium. Reformation in Württemberg, 14.9.-19.1.2018, tägl. 9-17.30 Uhr, Klosterhof 5, Tel. 07043/92 66-10, www.kloster-maulbronn.de



NEUENBÜRG

Schloss

Augsburger Puppenkiste, bis 12.11., Sandro Vadim: Filamente, Eröffnung: 17.9., 11 Uhr, bis 29.10., Mi-Sa 13-18 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Tel. 07082/79 28 61, www.schloss-neuenbuerg.de, www.landesmuseum.de



NEUSTADT

Up Art Galerie

Blühen, bis 30.9., Two Exhibitions . Photographic Works, bis 29.10., Mi/Do/So 14-18 Uhr, Villa Knoeckel, Quellenstr. 32, Tel. 06321/92 92 49, www.upart-online.de



OFFENBURG

Städtische Galerie/Kunstverein

Gretel Haas-Gerber: Malerei aus sieben Jahrzehnten, bis 24.9., Figur in der Malerei:

Ruth Bussmann & Andreas Lau, Eröffnung: 15.9., 19.30 Uhr, bis 22.10., Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, Tel. 0781/82 20 40, www.galerie-offenburg.de



Museum im Ritterhaus

Wunder. Facetten des Unfassbaren, bis 25.2.2018, Wald – Land – Fluss. Stein, Pflanze, Tier (Dauerausstellung), Verdammt lang her: Archäologie in der Ortenau (Dauerausstellung), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, Tel. 0781/82 25 77, www.museum-offenburg.de



PIRMASENS

Forum Alte Post

Hugo-Ball-Kabinett (interaktive Dauerausstellung), Was sich abzeichnet, bis 30.9., Di-So 10-17 Uhr, Poststr. 2, Tel. 06331/239 27 16, www.forumaltepost.de



Science Center Dynamikum

Haste Töne? Klänge zum Hören, Sehen und Anfassen, verlängert bis 5.11., Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Fröhnstr. 8, Pirmasens, www.dynamikum.de



PFORZHEIM

EMMA Kreativzentrum/Alfons-Kern-Turm

Wa(h)re Angst – Maya Aruch & Gal Melnick, Roger Ballen, Kathrin Borer & Andreas Hagenbach, Jonas Burgert u.v.a., Eröffnung: 5.10., 19 Uhr, bis 29.10., Do-So 11-19 Uhr, Emma-Jaeger-Str. 20, Alfons-Kern-Turm, Theaterstr. 21, www.emma-pf.de



Galerie Brötzinger Art

Axel Hertenstein: Druckgrafik/Malerei, bis 30.9., Barbara Karsch-Chaieb: Stein Erde Form, Eröffnung: 6.10., 20 Uhr, bis 5.11., Do 14-17 Uhr, Fr/Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14, Tel. 07231/46 51 42, www.galerie-broetzinger-art.de



Galerie für Kunst & Design

brillant – 10 Jahre Galerie für Kunst & Design; Handwerk mit Tradition, Eröffnung: 6.10., 19 Uhr, bis 29.10., Mo-Sa 10-19 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 56, www.schmuckwelten.de



Gasometer Pforzheim

Rom im Jahr 312 – Yadegar Asisi (Panorama), bis Frühjahr 2018, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6, Tel. 07231/776 09 97, www.gasometer-pforzheim.de, www.asisi.de



Hohenwart Forum

reFORMATion – Kunstwettbewerb zum Reformationsjubiläum, bis 5.11., Mo-Sa 8-19 Uhr, So 8-16 Uhr, Schönbornstr. 25, www.hohenwart-forum.de



Innenstadt

Metall – Es ist nicht alles Gold was glänzt: Skulpturen im öffentlichen Raum, bis 31.10.



Kulturverein Brühlstraße

Pforzheimer Schmuckindustrie als Hinterhofphänomen, 6.-29.10., Fr/Sa 18-21 Uhr, So 15-18 Uhr, Brühlstr. 7a



Kunstverein im Reuchlinhaus

140 Jahre Kunstverein – 140 Stimmen, bis 24.9., Grafik 2017, Eröffnung: 28.9., 19 Uhr, bis 22.10., Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, Tel. 07231/215 25, www.kunstvereinpforzheim.de



Kupferdächle

Fotografie und Portraitzeichnen, bis 3.11., Di-Fr 16-21 Uhr und bei Veranstaltungen, Kallhardtstr. 31, Tel. 07231/28 09 50, www.kupferdaechle.de



Östliche 9

Sebastian Wehrle: Facing Tradition, 18.9.-3.11., Östl. Karl-Friedrich-Straße 9, Vitrinen Goldstadt 250, 1. OG, www.goldstadt250.de



Pforzheim Galerie

Welt offen – Werkauswahl, bis 8.10., Mi/Sa 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81, www.kultur.pforzheim.de



Schmuckwelten

Kronen der Macht – Königskronen, Zepter und Reichsäpfel, bis 30.9., Mo-Sa 10-19 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 56, www.schmuckwelten.de



Stadtmuseum

50 Jahre Mottenkäfig, 24.9.-25.1.2018, Mi/Do 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 243, Tel. 07231/39 25 59, www.kultur.pforzheim.de



Volksbankhaus

Wechselspiel – Reaktionen Schmuckschaffender auf Werke Bildender Kunst, Eröffnung: 5.10., 19 Uhr, 6.-8.10., 10-19 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 53



RASTATT

Kunden Center Sparkasse

NewArtNow – Rosemarie Berger & Waltraud John, Eröffnung: 9.10., 18 Uhr, bis 24.10., werktags zu den übl. ÖZ, Kaiserstr. 37



Städtische Galerie Fruchthalle

Aus einem Leben – Ulrike Michaelis, bis 17.9., Zwischen Erde und Himmel – Nino Malfatti, Eröffnung: 29.9., 19 Uhr, bis 28.1.2018, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, Tel. 07222/972 84 10, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Das Dörfel – Ein Stadtteil macht Geschichte, bis 8.10., Verwahrlost und gefährdet? – Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949-1975, bis 8.10., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, Tel. 07222/972 84 00, www.stadtmuseum-rastatt.de



Wehrgeschichtliches Museum

Hybris – Fotoausstellung zu Krieg und Militarismus, bis 17.9., Di-So + Fei 10-17.30 Uhr, Herrenstr. 18, Tel. 07222/342 44, www.wgm-rastatt.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

We Love Animals, bis 15.10., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Tel. 0751/828 10, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Städtisches Kunstmuseum Spendhaus

HAP Grieshaber: Kindheitsbilder, bis 17.9., Jennifer König – Holzschnitt-Förderpreis, bis 3.10., Black Sugar – 7x zeitgenössischer Hochdruck, bis 3.10., Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So/Fei 11-18 Uhr, Spendhausstr. 4, Tel. 07121/303 23 22, www.reutlingen.de/kunstmuseum



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Picasso und die Frauen, bis 12.11., Di-So 10-18 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1, Tel. 07642/920 16 20, www.kunsthallemessmer.de



SCHÖMBERG

Rathaus

14. Schömberger Fotoherbst, Eröffnung : 6.10., 19 Uhr, bis 4.11., Mo-Fr 8-12 Uhr, Do auch 14-18.30 Uhr, Lindenstr. 7, www.schoemberg.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Verborgene Schätze aus Wien, 17.9.-8.4.2018, tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



Kunstverein

Gabriele Basch, Eröffnung: 16.9., 18 Uhr, bis 5.11., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa/So 12-18 Uhr, Am Markt 7/8, Tel. 0791/978 01 86, www.kvsha.de



SCHWETZINGEN

Schloss & Schlossgarten

Frau und Natur – Die Natur der Frau, bis 28.10. im Schlossgarten, www.schloss-schwetzingen.de



SINDELFINGEN

Schauwerk

Split – Spiegel, Licht, Reflexion, bis 3.10., rosalie. Lichtwirbel, bis 7.1.2018, Jason Martin. Werke 1997-2017, bis 28.1.2018, Di/Do 15-16.30 Uhr (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, Tel. 07031/932 49 00, www.schauwerk-sindelfingen.de



SINZHEIM

Galerie B

Nicole Chesney – Glaskunst, bis 30.9., geöffnet n.V., Bergstr. 19, Tel. 07221/85585, www.galerieb.de



SPEYER

Historisches Museum der Pfalz

Richard Löwenherz. König – Ritter – Gefangener, 17.9.-15.4.2018, Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4, www.loewenherz-ausstellung.de



Städtische Galerie/Kulturhof Flachsgasse

Willy Weiglein: Figur und Landschaft, bis 8.10., Julia Penndorf: Handpressendrucke, bis 22.10., Do-So 11-18 Uhr, Flachsgasse 3, www.speyer.de



STAUFEN

Keramikmuseum

Der Elefant im Porzellanladen – Die Kunst der Tierfiguren, bis 7.1.2018, Mi-Sa 14-17 Uhr, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3, 07633/80 64 50, www.landesmuseum.de



STRASBOURG (F)

Le Vaisseau

LAB’OH – Neue Ideenwelt, Di-So 10-18 Uhr, 1 bis rue Philippe Dollinger, www.levaisseau.com



Place d’Austerlitz

Trinationale Ausstellung zeitgenössischer Architektur am Oberrhein, 27.9.-5.10., www.europa-archi.eu



STUTTGART

Kunstmuseum

Über den Umgang mit Menschen, wenn Zuneigung im Spiel ist, bis 5.11., Di-So 10-18 Uhr, Fr 10-21 Uhr, Kleiner Schlossplatz 1, Tel. 0711/261 196 00, www.kunstmuseum-stuttgart.de



Landesarchiv Ba-Wü

Auf den Spuren der Freimaurer, bis 22.9., Mo 9.15-17 Uhr, Di/Mi 8.30-17 Uhr, Do 8.30-19 Uhr, Fr 8.30-16 Uhr, Konrad-Adenauer-Str. 4, Tel. 0711/212-43 35, www.landesarchiv-bw.de



Lindenmuseum

Hawai’i – Königliche Inseln im Pazifik, 14.10.-13.5.2018, Di-Sa 10-17 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Hegelplatz 1, Tel. 0711/20 22-3, www.lindenmuseum.de



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Karl Vollmer || both sides now, Eröffnung: 24.9., 11 Uhr, bis 15.10., Di/Do 16-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95, www.kulturkreis-sulzfeld.de



TÜBINGEN

Kunsthalle

Shirin Neshat: Frauen in Gesellschaft, bis 29.10., Di 11-19 Uhr, Mi-So 11-18 Uhr, Philosophenweg 76, Tel. 07071/969 10, www.kunsthalle-tuebingen.de



UNGERSHEIM (F)

Ecomusée d’Alsace

Báuistella – Festival für experimentelles Bauen, bis 24.9., Feuer und Flamm(kuchen); Mode elsässischer Art; Hygiene vom 19. Jhdt. bis heute; elsäss. Kunsthandwerk; alle bis 5.11., Di-So 10-18 Uhr, Chemin Grosswald, Tel. 03 89 74 44 74, www.ecomusee.alsace



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Christoph Niemann. Modern Times, Eröffnung: 22.9., 19 Uhr, Di-So 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12, www.galerie-stihl-waiblingen.de



WALDENBUCH

Museum/Sammlung Marli Hoppe-Ritter

Rot kommt vor Rot, bis 17.9., Di-So 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27, Tel. 07157/53 51 10, www.museum-ritter.de



WALLDORF

SAP AG

Metropolink – Urban Art Unlimited, bis 15.9., Mo-Fr 10-20 Uhr, Schulungszentrum, Headquarters Building 5, Dietmar-Hopp-Allee 20, www.sap.de/kunst



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Play Parade. Eine Eames-Ausstellung für Kinder, bis 11.2.2018, tägl. 10-18 Uhr, Tel. 07621/702 32 00, Charles-Eames-Str. 2, www.design-museum.de



ZELL AM HARMERSBACH

Museum Villa Haiss

Hans Rentschler, bis 19.11., Do-So 13-18 Uhr, Am Park 1, Tel. 07835/54 99 87, www.artbischoff.com