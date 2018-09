12.09.2018–31.10.2018

KARLSRUHE

Badische Landesbibliothek

Gunnar Martinsson – Zeichnungen/Projekte 1957-2008, bis 22.9., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15, Tel. 175 22 22, www.blb-karlsruhe.de



Badisches Landesmuseum

Revolution! Für Anfänger*innen, bis 11.11., Studioausstellung: Island Hoping, bis 30.12., Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis), Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, Tel. 926-65 14, www.landesmuseum.de



Erinnerungsstätte Ständehaus

Fotoausstellung 25 Jahre Neues Ständehaus, bis 1.12., Di-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Ständehausstr. 2



Hochschule Technik und Wirtschaft

Fremdsein 4.0 – Multimediale Ausstellung WS: Heimat und Fremde, 9.10.-31.10., Moltkestr. 30, Geb. A, 1. OG, www.hs-karlsruhe.de



Museum beim Markt

Südwestdeutscher Keramikpreis, bis 6.1.2019, Di-Do 11-17 Uhr, Fr-So und Fei 10-18 Uhr, Karl-Friedrich-Straße 6, www.landesmuseum.de



Pfinzgaumuseum Durlach

Durlach flimmert. Kino, Film, Vergnügen 1945-1980, bis 16.12., Sammelfieber: Die Karlsruher Müllabfuhr und drumherum – Bernd Haupt zeigt ungewohnte Objekte, bis 16.9., Mi 10-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlsburg, Pfinztalstr. 9, www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum



Prinz-Max-Palais – Stadtmuseum

Bewegt euch! 1968 und die Folgen in Karlsruhe, bis 14.10., Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung, Internationale Solidarität, Eröffnung: 14.9., 18 Uhr, Di/Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlstr. 10, Tel. 133 42 34, www.karlsruhe.de/stadtmuseum



Regierungspräsidium

Forumkunst – Carine Dörflinger, Eva-Maria Lopez, Christine Schön, Olaf Quantius, Agnes Märkel, Eröffnung: 13.9., 17 Uhr, bis 14.10., Gut in Form: Schreiner Meister- und Gesellenstücke, bis 7.10., Di-So 11-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17, www.rp-karlsruhe.de



Staatliche Kunsthalle

Farbe querfeldein (Junge Kunsthalle), bis 21.10., sehen denken träumen – Französische Zeichnungen, 29.9.-13.1.2019, Di-So 10-18 Uhr, Do bis 21 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2, Tel. 926-33 59, www.kunsthalle-karlsruhe.de



Staatliches Museum für Naturkunde

Glanzlichter 2018: Naturfotos, bis 16.9., Flusspferde am Oberrhein – wie war die Eiszeit wirklich?, bis 27.1.2019, Kleine Sonderausstellung: Eiszeitkunst, Eröffnung: 26.9., 18 Uhr, bis 27.1.2019. Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13, Tel. 175 21 11, www.smnk.de



Stadtarchiv

Vor 50 Jahren ... Mit Horst Schlesiger durch das Jahr 1968, bis 27.9., Facetten der K’her Mädchenschulbildung im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert - Fotoausstellung, 1.10.-28.2.2019. Mo-Mi 8.30-15.30 Uhr, Do 8.30-18 Uhr, Tel. 133 42 25, Markgrafenstr. 29, www.karlsruhe.de/stadtarchiv



Städtische Galerie

Blickkontakt – Gesichter einer Sammlung, bis 20.1.2019, Mit Karl Weysser unterwegs, bis Frühjahr 2019, Umgehängt, bis Frühjahr 2019, Malerei 1850-1950, bis Frühjahr 2019, 24.9.-2.10. geschlossen, Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



ZKM-Medienmuseum

Dieter Hacker: Alle Macht den Amateuren. 1971–1984, bis 16.9., Beyond Festival: Future Design, Eröffnung: 3.10., 19 Uhr, bis 7.10., Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und durch Medien. Ein operationaler Kanon, bis 10.2.2019, Durch den schalldichten Vorhang. Das Experimentalstudio des Polnischen Rundfunks, bis 6.1.2019, Feedback #3: Marshall McLuhan und die Künste, 26.9..6.1.2019, Open Codes. Leben in digitalen Welten, bis 6.1.2019, zeitgemäß. Wohnen in Ba-Wü, 28.9.-15.10.2019, ZKM Gameplay, ab 30.9., The Morning Line (Vorplatz), Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, Tel. 81 00-0, www.zkm.de



Architekturschaufenster

Kunst und/im/am Bau – Marc Dittrich: Schnittmengen, Eröffnung: 27.9., 19 Uhr, 24.9.-19.10., Mo-Do 9-12 + 14-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr, Waldstr. 8, www.architekturschaufenster.de



Artlet Studio

Leben aus dem Nichts – Ke Li, bis 29.9., Jesús Curiá und Fernando Suárez – Tradition und Moderne, Eröffnung: 6.10., 18 Uhr, bis 17.11., Do/Fr 14-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Boeckhstr. 4, Tel. 0151/15 67 52 32, www.artlet-studio.com



Atelier Circus 3000

Sim-One – All Essen, Eröffnung: 15.9., 15 Uhr, Fr 21.9. 19-22 Uhr, Sa 22.9. 16-20 Uhr, Alter Schlachthof 13a, www.circus3000.com



Badischer Kunstverein

Kathy Acker – Get Rid of Meaning, Eröffnung: 4.10., 19 Uhr, bis 2.12., Allianzen 2 – Rebecca Stephany, bis 30.12., Allianzen 3 – Volker Zander & Felicitas Wetzel – Ein Hörspiel, bis 30.12., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3., www.badischer-kunstverein.de



BBK

Gerold Bursian – Stationen (Malerei/Video/Klangkompositionen), Eröffnung: 16.9., 11 Uhr, bis 7.10., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-18 Uhr, Tel. 937 47 46, Am Künstlerhaus 47, www.bbk-karlsruhe.de



Botanischer Garten (Kalthaus)

Kunstakademie zu Gast: Brunnen umspielende Vegetation – André Wischnewski & Jochen Hautzdorf, bis 7.10., Di-Fr 10-16.45 Uhr, Sa/So/Fei 10-17.45 Uhr, Hans-Thoma-Str. 6, www.botanischer-garten-karlsruhe.de



CAS Software

Drei im Dialog – Heinz Heister, Renate Knappe, Norbert Schweigert, bis 31.10., Mo-Fr 9-18 Uhr, CAS-Weg 1-5, www.cas.de



Centre Culturel Franco-Allemand

Pola Sperber: l’attrape - Kakteen mit dem Lasso fangen, Eröffnung: 27.9., 19 Uhr, bis 26.10., Mo-Do 10-12.30 + 14-18 Uhr, Fr 10-12.30 Uhr, Postgalerie, 3. OG, www.ccfa-ka.de



Eiswiesen Dialoge

People. animals. landscape and more – Dolli Schorp (Fotoarbeiten aus Südafrika), bis Ende 2018, Mo/Di 10-19 Uhr u.n.V., Jürgen Mayer + Martin Kemminer, Auf den Eiswiesen 10, Tel. 0172/809 82 21, www.kemminer-architektur.de



Fraunhofer IOSB

LichTraum: Künstlergruppe for-mal, Eröffnung: 21.9., 18 Uhr, bis 22.11., nach tel. Voranmeldung (0721/60 91-333), Fraunhoferstr. 1, www.iosb.fraunhofer.de



Friseur Erwin Gärtner

Raumkonzepte – Karin Gengel (Malerei), Eröffnung: 15.9., 15 Uhr, bis 15.12., Waldstr. 40a am Ludwigsplatz, www.karin-gengel.de



Fünf

Michael Senft: Astwerke, Kanalweg 52, Tel. 0721/ 97 66 47 12, www.fuenf.de



Galerie Burster

Wolfgang Ganter – Parvus Miraculum, Eröffnung: 15.9., 15 Uhr, bis 24.11., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr, Baumeisterstr. 4, Tel. 0721/60 90 31 56, www.galerieburster.de



Galerie Clemens Thimme

Axel Heil: Do You Miss Space?, Eröffnung: 15.9., 15 Uhr, bis 26.10., Mi-Fr 14-18 Uhr (im August nur n.V.), Lorenzstraße 2, Tel. 0160/94 61 87 76, www.galerie-thimme.de



Galerie Demmer

Von Max Ackermann bis Herbert Zangs, bis 18.9., Mo-Sa 11-18 Uhr, Herrenstr. 50. www.axeldemmer.de



Galerie Klinger & Me/contemp-rent

Himmel ohne Engel – Christine Schön, bis 13.10., Marienstr. 12, www.contemp-rent.com



Galerie Knecht & Burster

Field Trip – Wilhelm Neusser, Eröffnung: 15.9., 15 Uhr, bis 13.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, Tel. 937 49 10, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie/Kunsthandlung Hess

Legends – James Francis Gill (Pop Art), Eröffnung: 28.9., 18.30 Uhr, bis 26.10., Mo-Fr 10-13 Uhr + 14.30-18.30 Uhr, Sa 10-16 Uhr, Kaiserstr. 36, www.galeriehess.de



Galerie Rottloff

Linie – Karlheinz Bux, Eröffnung: 15.9., 15 Uhr, bis 19.10., Mi-Fr 14.30-19 Uhr u.n.V., Sophienstr. 105, Tel. 84 32 25, www.galerie-rottloff.de



Galerie Schrade

Christine Gläser (Malerei/Collagen), Eröffnung: 15.9., 16 Uhr, bis 20.10., Di-Fr 13-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Zirkel 34 - 40, Tel. 0721/151 87 74, www.galerie-schrade.de



Galerie Spektrum

Wahlverwandtschaften – Tanja Mohr, Marianne Schliwinski, Eröffnung/Einweihung der Galerie: 15.9., 15 Uhr, bis 27.10., Do-Sa 13-18 Uhr u.n.V., Gebhardstr. 19, Tel. 81 75 05, www.galerie-spektrum.de



Gallery Artpark

Glatt – Norbert Huwer, Susanne Egle, Jürgen Elsner, Kwangbae Son u. a., bis 13.10., Do/Fr 15-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr, Di/Mi n.V., Kriegsstr. 86, www.artpark.eu



Gedok

Aktuelle Positionen aus Temeswar, bis 30.9., doppelt/doppeldeutig – Angewandte Kunst aus Reutlingen und Karlsruhe, Eröffnung: 5.10., 20 Uhr, Finissage/Lesung: 28.10., 11 Uhr, Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14, Tel. 37 41 37, www.gedok-karlsruhe.de



Karl-Nagel-Stube

Karl Nagel und sein Bulach (825 Jahre Bulach), Eröffnung: 22.9., 16 Uhr, bis 30.12., Mi/So 13-18 Uhr, Litzenhardtstr. 119a, Bulach



Kohi

Kiki Lamers: Malerei, Eröffnung: 8.9., 19 Uhr, Heiko Sievers – Mushroom of the Day, Eröffnung: 12.10., 19 Uhr, bis 6.11., geöffnet während Veranstaltungen u.n.V., Werderstr. 47, www.kohi.de



Kunstraum Neureut

Ironie und Humor in der aktuellen Kunst – Pavel Miguel, Klaus Staeck, Michael Volkmer, Daniel Wagenblast, Andreas Welzenbach, Eröffnung: 13.9., 19 Uhr, bis 14.10., Do 17-19 Uhr, Sa/So 14-17 Uhr, Kirchfeldstr. 122, www.kunstraum-neureut.de



Kurasan Physiotherapiepraxis

Sandra Y. Jacques: Cyanotypien – eine analog digitale Wanderung, bis 5.4.2019, Mo-Fr 8-18 Uhr, Kriegsstr. 140



Luis Leu

Rodeo Stereo – Tobias Fluhr, Florian Wörrle, Eröffnung: 28.9., 19 Uhr, bis 5.10., Luisenstr. 32, n.V., www.tobiasfluhr.de, www.florianwoerrle.de



Majolika Galerie

Leuchtender König – Thomas Hildenbrand, Eröffnung: 11.10., 19 Uhr, bis 16.11., Fabian Schmid: New Design, bis 30.9., Work in Progress – Hirofumi Fujiwara, Christine Hitzblech, Hannelore Langhans u.a., Di-So/Fei 10-13 + 14-17 Uhr, Ahaweg 6-8, Tel. 912 37 70, www.majolika-karlsruhe.com



Meyer Riegger

Sammy. Björn Braun, Eröffnung: 15.9., 15 Uhr, bis 3.11., Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Klauprechtstr. 22, Tel. 82 12 92, www.meyer-riegger.de



Neue Kunst Gallery

Mündung - Igor Oleinikov (Malerei), Eröffnung: 15.9., 19.30 Uhr, bis 20.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Zirkel 32, Tel. 130 57 21, Mobil 0151/15 61 37 13, www.neuekunst.de



Orgelfabrik

Doris Rieger & Montserrat Reiling-Murillo (Malerei), Eröffnung: 27.9., 18 Uhr, bis 30.9., Fr 13-19.30 Uhr, Sa 10-19.30 Uhr, So 11-20 Uhr, Amthausstr. 17, www.orgelfabrik-verein.de



Phono Bar

Ordnung & Chaos, Jens Josef Johann (dreijot), Eröffnung: 17.9., 19 Uhr, tägl. ab 17 Uhr, So geschlossen, Karl-Wilhelm-Str. 6, www.phono.bar



Poly Produzentengalerie

Richard Herrera – California Dreamin, Eröffnung: 15.9., 15 Uhr, bis 14.10., Mo-Fr 16-20 Uhr, Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22 Uhr, So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



Projektraum Rochade

Mia Bailey: H, Eröffnung: 14.9., 19 Uhr, bis 23.9., Fr-So 16-18 Uhr, Putlitzstr. 14, www.miabailey.net



Showroom Schmitt

Drachenland – Youngkuk Ko, Eröffnung: 15.9., 15 Uhr, bis 19.9., n.V., Luisenstr. 44, Tel. 0157/32 50 47 19



Sozialgericht

Suzanne Hammann: Farbräume, bis 14.12., Mo-Do 8-12 und 13-15.30 Uhr, Fr 8-12 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 13, www.sozialgericht-karlsruhe.de



Tom Boller Ladengalerie

Stani – Portraits: Schleifkunst zum Begreifen, Eröffnung: 15.9., 18 Uhr, bis 21.10., Di/Do/Fr 11-19 Uhr, Mi/Sa 11-16 Uhr, Werderstr. 30, www.tomboller.de/ladengalerie



V8 Plattform

Bilder der Hand, die die Spuren einträgt – Philipp Röcker, Eröffnung: 14.9., 19 Uhr, bis 18.9., Viktoriastr. 8, Sa-Di 15-19 Uhr u.n.V., Tel. 0179/22 73 27 2, www.viktoria8.de



VHS

Monika Roser, bis 15.9., zu den übl. ÖZ, Kaiserallee 12e, www.vhs-karlsruhe.de



Waldhornstraße 27/29 Hinterhof

CCCK – Pio Rahner, Max Santo, Eröffnung 28.9., 19 Uhr, 29.9./30.9. 15-18 Uhr, www.piorahner.de, www.maxsanto.de



Werkstatt Jo Hartmann

Verletzlichkeit und Reife – Beate Nedovic (Frauen-Portätfotografie), Eröffnung: 6.10., 15 Uhr, bis 31.1.2019, Mo-Fr 7.30-12.30 Uhr + 13.30-18 Uhr, Tel. 59 30 30, Daxlanderstr. 68



Zettzwo Produzentengalerie

Jubiläumsausstellung: Drei, Eröffnung: 14.9., 19 Uhr, bis 6.10., Das ist alles nur geklaut, Eröffnung: 12.10., 19 Uhr, bis 3.11., Fr 18-20 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



REGION

BACKNANG

Galerie der Stadt

Klasse Güdemann: Häute und Morgen, Eröffnung: 21.9., 20 Uhr, bis 18.11., Werke der Städtischen Kunstsammlung, 24.9.-10.2.2019, Di-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, Tel. 07191/89 44 77, www.galerie-der-stadt-backnang.de



BAD BERGZABERN

Kaffeefleck

Hypno-Fotos – Akademie Naturnah, bis 30.9., Mo-Sa 9.30-18 Uhr, Marktstr. 1, Tel. 06343/925 42 90, www.kaffeefleck.de



Soularts

Einlassen: Ein Wort – 28 Perspektiven, Eröffnung: 15.9., 18 Uhr, bis 15.12., Fr 15-18 Uhr, Sa 15-19 Uhr, So 10-13 Uhr, Institut für Raumpsychologie, Weinstr. 32a, Tel. 06343/304 96 48, www.soularts.net



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Rachel von Morgenstern (Malerei), Eröffnung: 23.9., 11 Uhr, bis 11.11., Di-Fr 15-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, Tel. 07221/262 61, www.gfjk.de



Galerie Supper

Monika Thiele. Der Vorhang, Eröffnung: 7.10., 12 Uhr, bis 11.11., Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa/So 12-16 Uhr, Kreuzstr. 3, www.galerie-supper.de



LA 8

Wilhelm Busch. Bilder und Geschichten, 29.9.-3.3.2019, Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Landgericht

Scheinbar 3.0: Anne-Marie Sprenger, Marita Mattheck, Eröffnung: 27.9., 19 Uhr, bis 2.11., Mo-Do 8-16.30 Uhr, Fr 8-14.30 Uhr, Gutenbergstr. 16



Museum Frieder Burda

James Turrell: The Substance of Light, bis 28.10., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, Tel. 07221/39 89 80, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften, bis 7.10., 45cbm Projektraum: Kasia Fudakowski – Bad Basket, Eröffnung: 21.9., 19 Uhr, bis 11.11., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, Tel. 07221/30 07 64 44, www.kunsthalle-baden-baden.de



BASEL

Fondation Beyeler

Balthus, bis 1.1.2019, tägl. 10-18 Uhr, Mi bis 20 Uhr, Baselstr. 101, CH-Riehen/Basel, Tel. 004161/645 97 00, www.fondationbeyeler.ch



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Dürr AG

Szenische Installation mit 3 Robotern und Licht, Joachim Fleischer, Eröffnung: 11.10., 18.30, bis 27.10., Mo/Mi/Fr 16-19 Uhr, Sa 15-18 Uhr, Foyer Carl-Benz-Str. 34, Bissingen



Städtische Galerie

Drehmoment: Produktionskunst made by Nándor Angstenberger, Joachim Fleischer und Pia Lanzinger, bis 14.10., Studioausstellung: Gustav Schönleber – Küstenfahrten an der Nord- und Ostsee, bis 23.9., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64, Tel. 07142/744 83, galerie.bietigheim-bissingen.de



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

In Ekstase: Wilhelm Geyer und sein malerisches Werk, bis 7.10., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2, Tel. 07031/669-17 05, www.staedtischegalerie.boeblingen.de



BRETTEN

Kunstverein

Bilder zum Wein – Johannes Gervé (Malerei), 21.9.-6.10., Sa 10-13 Uhr, So 15-17 Uhr, Sporgasse 8 (Beyle Hof), www.kvbretten.de



Melanchthonhaus

Bücher gerettet: Wertvolle Drucke dank Patenschaften in neuem Glanz, 12.10.-7.11., Marktplatz 1



Museum Schweizer Hof

Aufbruch - Bretten 1945 bis 1965, bis 3.10., Sa/So 11-17 Uhr, Engelsberg 9, www.bretten.de



Sparkasse Kraichgau

Harald Kille: Fluchtkorridor (Malerei/Kleinplastik), Eröffnung: 11.10., 19 Uhr, bis 10.11., Engelsberg 6-8



Rathaus

Heimat – ein Ort und ein Gefühl, Eröffnung: 8.10., 18 Uhr, bis 27.11., Untere Kirchgasse 9, www.bretten.de



BRUCHSAL

Kunstverein im Damianstor

Tilmann Zahn, bis 7.10., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11, www.damianstor.de



COLMAR (F)

Musée Unterlinden

Corpus Baselitz, bis 29.10., Mo/Mi/Fr-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Place Unterlinden, Tel. 0033-389 20 15 50, www.musee-unterlinden.com



DAHN

Kunstverein Dahn

Mi/Do/So 15-18 Uhr, Marktstr. 7, www.kunstverein-dahn.de



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

Colorful. farbenfroh – Im Fokus: Dorothy Fratt, bis 20.1.2019, 2-raum: Ulrich Möckel, bis 14.10., Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, 1. Do/Monat 13-20 Uhr, Museumsweg 1, Tel. 0771/896 68 90, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Galerie KulturZeit

Roland Bentz: Biene, Käfer, Falter, bis 12.10., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa/So 9-18 Uhr, MediClin Staufenburg Klinik, Burgunderstr. 24, www.staufenburg-klinik.de



Museum für Aktuelle Kunst/Sammlung Hurrle

Profile in der Kunst am Oberrhein: Guido Kucznierz/Voré, bis 25.11., Das Lied der Dinge. Stillleben im Wandel der Kunst, bis 4.11., Von Halbweltdamen und toten Fischen, Kleine Werkschau zu Paul Kleinschmidt, bis 4.11., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, geschlossen 18.-29.6., Almstr. 49, Tel. 0781/93 20 14 02, www.museum-hurrle.de



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

Hängung #19 – Enrico Bach, Franziska Holstein. Ayan Farah, bis 21.12., Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40, Tel. 07042/376 95 66, www.sammlung-klein.de



EDENKOBEN

Max Slevogt-Galerie

Mittelpunkt Mensch. Der Bildhauer Volker Krebs, bis 25.11., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Villa Ludwigshöhe, www.schloss-villa-ludwigshoehe.de



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Markus Hoffmann: I am here to learn / Thomas Dawidowski: unsteady flow, bis 14.10., Mi/Fr/Sa 15-18 Uhr, Do 15-20 Uhr, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86, Tel. 07243/138 74, www.kunstverein-wilhelmshoehe.de



Museum im Schloss

Sammlungsausstellung: Karl Hofer & Karl Albiker, bis 3.10., Sauber? Kulturgeschichte des Badens und der Körperhygiene in Ettlingen, 12.9.-12.1.2019, Dauerausstellung: Archäologische Sammlung, Mi-So 11-18 Uhr, Schlossplatz 3, Tel. 07243/10 12 73, www.museum-ettlingen.de



GENGENBACH

Museum Haus Löwenberg

Infantes – Iwajla Klinke (Portraits), bis 4.11., Di-Fr 11-17 Uhr, Sa/So/Fei 13-18 Uhr, Hauptstr. 13, Tel. 07803/93 01 41, www.museum-haus-loewenberg.de



GERMERSHEIM

Kunstverein

fiocco bianco – Acht junge Positionen zeitgenössischer Kunst, bis 30.9., Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10, www.kunstverein-germersheim.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Klangfarbe-Farbklang: Christel Aytekin, bis 19.10., Mo-Do 8-12 Uhr, Do 14-18 Uhr, Fr 8-13 Uhr, Igelbachstraße 11, www.gernsbach.de



HAGUENAU (F)

Chapelle des Annonciades

August Herborth – Keramiker und Künstler ohne Grenzen, Eröffnung: 12.9., 18 Uhr, 15.9.-24.2.2019, place Dr. Albert Schweitzer, www.sortirahaguenau.fr



Musée du Bagage

Von der großen Reise zum Massentourismus – Du Grand Tour au Tour opérateur, bis 29.12.2019, Sa/So 14-17.30 Uhr, Rue Saint-Georges No. 5, www.museedubagage.com



HEIDELBERG

Gedok-Galerie

Elsa Becke: LandArt (Fotoarbeiten), bis 13.10., Mi/Fr 17-20 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Körperwelten-Museum

Anatomie des Glücks & Sonderausstellung: Die Grasbeißerbande, Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, www.koerperwelten.com



Sammlung Prinzhorn

Extraordinaire! Werke aus psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz um 1900, 11.10.-20.1.2019, Di/Do-So 11-17 Uhr, Mi 11-20 Uhr, Voßstr. 2, Tel. 06221/56 44 92, www.prinzhorn.ukl-hd.de



Textilsammlung Max Berk

7. Europäische Quilt-Triennale, 16.9.-6.1.2019., Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Brahmsstr. 8, www.museum-heidelberg.de



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Halb Frau, halb Künstlerin – Käte Schaller-Härlin und Mathilde Vollmoeller-Purrmann, bis 21.10., Di-So und Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28, Tel. 07131/56 44 20, www.museen-heilbronn.de



JOCKGRIM

Zehnthaus

200 Jahre Landkreis Germersheim: Künstler vergangener Zeit, bis 30.9., Fr 20-22 Uhr, Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-28, www.zehnthaus.de



KAISERSLAUTERN

Museum Pfalzgalerie

Der Wind wird uns tragen: Foto- und Filmausstellung von Abbas Kiarostami, bis 23.9., Pfalzpreis für Bildene Kunst 2018 (Sparte Malerei), 20.9.-2.12., Di 11-20 Uhr, Mi-So + Fei 10-17 Uhr, Museumsplatz 1, Tel. 0631/364 72 01, www.mpk.de



KÜNZELSAU

Museum Würth

Äpfel und Birnen und anderes Gemüse. Die Obstbilder von Korbinian Aigner im Dialog mit der Sammlung Würth, bis 6.1.2019, tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Kreishaus Südliche Weinstraße

Künstler/innen der südpfälzischen Kunstgilde Bad Bergzabern, Eröffnung: 16.9., 11 Uhr, bis 12.10., An der Kreuzmühle 2, Tel. 06341/94 00



Städtische Galerie Villa Streccius

Wachgeküsst. Industriekultur erzählen, bauen und leben in Landau, bis 7.10., Di/Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20, Tel. 06341/89 84 72, www.villa-streccius.de, www.kunstverein-landau.de



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Deltabeben – Regionale 2018, bis 21.10., Di-Fr 12-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48, Tel. 0621/52 80 55, www.kunstverein-ludwigshafen.de



Rudolf-Scharpf-Galerie

Rudolf Scharpf und Ernst Gassenmeier, bis 7.10., Do/Fr 15-18 Uhr, Sa/So 13-18 Uhr, Hemshofstr. 54, Tel. 0621/529 19 68, www.wilhelmhack.museum



Wilhelm-Hack-Museum

Deltabeben – Regionale 2018, bis 21.10., Bild und Blick – Sehen in der Moderne, bis 7.7.2019, Kabinettstücke: Make Love not War, bis 18.11., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, Tel. 0621/504-29 03, www.wilhelmhack.museum



MANNHEIM

Kunsthalle

Offen, bis 2020, Erinnern. Aus der Geschichte einer Institution, bis 2020, (Wieder-)Entdecken – Die Kunsthalle 1933 bis 1945 und die Folgen, bis 2020, Callot. Graphische Monumente, Eröffnung: 13.9., 19 Uhr, bis 25.11., Konstruktion der Welt: Kunst und Ökonomie – 1919-1939 + 2008-2018, Eröffnung: 11.10., 19 Uhr, bis 3.2.2019, Friedrichsplatz 4, www.kuma.art



[Kunst]Projekte

Martin Conrad, Carita Schmidt: Metamorphosy, Eröffnung: 21.9., 19 Uhr, bis 19.10., 26.9./3.10./5.10./10.10./12.10./17.10./19.10. 17-19 Uhr, ÖZ n. Vereinb., Tel. 0171/183 64 62, Lange Rötterstr. 68, www.kunstprojekte.eu



Port 25 – Raum für Gegenwartskunst

Ungeborenen Elefanten ins Maul sehen..., Eröffnung: 14.9., 19 Uhr, bis 28.10., Mi-So 11-18 Uhr, Hafenstr. 25-27, www.port25-mannheim.de



Reiss-Engelhorn-Museen

Einfach tierisch!, bis 10.3.2019, Di-So 11-18 Uhr, Tel. 0621/293 31 50, Museum Weltkulturen D5, www.rem-mannheim.de

Mumien – Geheimnisse des Lebens, 16.9.-31.3.2019, Abenteuer Anden und Amazonas – hist. Fotografien von Wilhelm Reiß, bis 20.1.2019, Museum Zeughaus C5, www.rem-mannheim.de



MAULBRONN

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde (Mitte 1960 bis 1980er Jahre), So 13.30-17 Uhr, Schafhof 2, Tel. 07043/95 79 10, www.kunstsammlung-heinrich.de



MINFELD

Kunst auf öffentlichen Flächen, bis 31.10.



NEUENBÜRG

Schloss

Faszination Drachen – Mythen Märchen Heldensagen, bis 11.11., Mi-Sa 13-18 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Tel. 07082/79 28 61, www.schloss-neuenbuerg.de, www.landesmuseum.de



NEUSTADT

UpArt Contemporary

Körpersprache II - Paul Beel, Anja Luithle, Michael Magin u. a., bis 23.9., So 15-18 Uhr u.n.V., Quellenstr. 32, www.upart-online.de



OBERDERDINGEN

Galerie im Aschingerhaus

Es könnte auch ganz anders sein - Sandro Vadim, bis 14.10., Mi-So 14-17 Uhr, Aschingerstr. 3, www.oberderdingen.de



OFFENBURG

Kunstverein

Fluchtkorridor: Harald Kille, Eröffnung: 14.9., 19.30 Uhr, bis 21.10., Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, Tel. 0781/82 20 40, www.kunstverein-offenburg.de



Museum im Ritterhaus

Ein Fenster zur Welt: Die kolonialzeitliche Sammlung (Dauerausstellung), Verdammt lang her – Archäologie in der Ortenau + Wald-Land-Fluss. Stein, Pflanze, Tier (Dauerausstellungen), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, Tel. 0781/82 25 77, www.museum-offenburg.de



Städtische Galerie

Carolin Jörg: Zeichnung, bis 7.10., Gretel Haas-Gerber. Kleine Schönheiten, Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, Tel. 0781/82 20 40, www.galerie-offenburg.de



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Monika Ziemer: Vom Suchen und Finden II, bis 29.9., Sina Heffner: Tektonik, 6.10.-4.11., Do 14-17 Uhr, Fr/Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14, Tel. 07231/46 51 42, www.galerie-broetzinger-art.de



Gasometer Pforzheim

Rom im Jahr 312 – Yadegar Asisi (Panorama), bis Ende 2018, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6, Tel. 07231/776 09 97, www.gasometer-pforzheim.de, www.asisi.de



Kunstverein im Reuchlinhaus

Janusz Czech: Sight, Seeing, Society, bis 7.10., Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, Tel. 07231/215 25, www.kunstvereinpforzheim.de



Pforzheim Galerie

Axel Hertenstein – Mein Metier ist das Büchermachen, bis 21.10., Mi/Sa 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81, www.kultur.pforzheim.de



Schmuckmuseum

Ost trifft West – exquisite Kostbarkeiten des Art Déco. Die Sammlung von Prinz und Prinzessin Sadruddin Aga Khan, bis 6.1.2019, Di-So + Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, www.schmuckmuseum.de



Schütt – Schmuck & Edelsteine

Vom Rohstein zum Schmuckobjekt, bis 18.11., Mo-Fr 9-17 Uhr, Goldschmiedeschulstr. 6, www.schuett-schmuck-edelsteine.de



Stadtmuseum

Geschichte der Pforzheimer Kunstgewerbeschule, Teil 1: Design und Innovation, bis 7.10., Mi/Do 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 243, Tel. 07231/39 25 59, www.kultur.pforzheim.de



PIRMASENS

Forum Alte Post

Arbeiten zum Schwerpunkt Keramik – Künstlerstipendiaten Schloss Balmoral, bis 28.10., Di-So 10-17 Uhr, Poststr. 2, Tel. 06331/239 27 16, www.forumaltepost.de



RASTATT

Schloss Favorite

Rückzug und Repräsentation – Die Eremitage, bis 21.10., Di-So/Fei 10-18 Uhr, Am Schloss Favorite 5, www.schloss-favorite-rastatt.de



Städtische Galerie Fruchthalle

25 Jahre Kunst in der Fruchthalle – Jubiläumsausstellung, bis 30.9., Sonderschau: Welt der Träume – Phantastik in der Box (Sammlung Westermann), bis 30.9., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, Tel. 07222/972 84 10, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Es lebe das Neue!? – Rastatt in der Weimarer Republik, bis 3.2.2019, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, Tel. 07222/972 84 00, www.stadtmuseum-rastatt.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Hermann Waibel – Bildlicht, bis 30.9., Christoph Girardet & Matthias Müller: personne, bis 30.9., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Tel. 0751/828 10, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Kunstmuseum Reutlingen / Galerie

Dieter Mammel: Tiefer Schlaf, bis 4.11., Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum Reutlingen / konkret

Arbeiten aus System. Konkrete Kunst 1954-2008, bis 27.1.2019, Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum Reutlingen / Spendhaus

O.W. Himmel: Full Labeled, bis 30.9., HAP trifft Mamma Andersson, seit 26.5., Spuren und Funde – Winand Victor zum 100. Geburtstag, bis 7.10., Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So/Fei 11-18 Uhr, Spendhausstr. 4, www.reutlingen.de



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Dalí – Der Zauber des Genies, bis 14.10., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1, Tel. 07642/920 16 20, www.kunsthallemessmer.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Wohin das Auge reicht – Neue Einblicke in die Sammlung Würth, bis 17.3.2019, tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



SCHWEIGEN-RECHTENBACH

Skulpturengarten

Dieter Händel, Stephan Müller, Marc Reibel, Susanne Wadle, Pavel Miguel, bis Ende Oktober, ganztägig im Gemeindepark



SCHWETZINGEN

Schloss

Gefaltete Schönheit – Die Kunst des Serviettenbrechens, bis 4.11., bis 27.9.: Mo/Di/Mi/Fr 11-16 Uhr, Do 11-19 Ihr, Sa/So 10.30-17 Uhr stündlich, 28.9.-27.10.: Mo-Fr 11-16 Uhr, Sa/So/Fei 10.30-17 Uhr stündlich, 28.10.-4.11.: Fr 14 Uhr, Sa/So/Fei 11.00+13.30+15.00 (nur im Rahmen einer Führung), www.schloss-schwetzingen.de



SINDELFINGEN

Schauwerk

Lichtempfindlich 2 – Fotografie aus der Sammlung Schaufler, bis 6.1.2020, Sabrina Haunsperg: Werke 2008-2018, bis 20.1.2019, Pinc kommt! Retrospektive Rupprecht Geiger, bis 16.9., Di/Do 15-16.30 Uhr (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, Tel. 07031/932 49 00, www.schauwerk-sindelfingen.de



SPEYER

Hist. Museum der Pfalz

Das Sams und die Helden der Kinderbücher, bis 6.1.2019, Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4, www.museum.speyer.de



Städtische Galerie Kulturhof Flachsgasse

Johannes Doerr | Gerd Roos: Zwei Malerfreunde, bis 16.9., Do-So 11-18 Uhr, Flachsgasse 3, www.speyer.de



STAUFEN

Keramikmuseum

Magische Kristalle, bis 30.11., Mi-Sa 14-17 Uhr, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3, www.landesmuseum.de



STRASBOURG (F)

Cryogénie

Architekturtage: Abstraktion und Architektur, 10.10.-20.10., Mi-Fr 13-19 Uhr, 3, rue de l’Université, europa-archi.eu



Le Vaisseau

Neuer Ausstellungsbereich: LOG’HIC² – Mathe macht Spaß, Di-So 10-18 Uhr, 1 bis rue Philippe Dollinger, www.levaisseau.com



UFR Math/Info

Architekturtage: Skizzen aus 20 Jahren von Laurent Kohler, 15.9.-31.10., 7, rue René Descartes, europa-archi.eu



STUTTGART

Die Raumgalerie

Spione des Moments – Raumszenerien, bis 20.11., Mo-Dr 11-19 Uhr, Sa 13-18 Uhr, Ludwigstr. 73, www.dieraumgalerie.de



Galerie Klaus Braun

Giuseppe Scaiola – Forma Primaria, 21.9.-3.11., Mi-Fr 14-19 Uh, Sa 11-14 Uhr, Charlottenstr. 14, 5. OG, Tel. 0711/640 59 89, www.galerie-klaus-braun.de



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Junge Kunst aus Berlin: The Illusion of Painting (Malerei), 23.9.-14.10., Di/Do 16-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95, www.kulturkreis-sulzfeld.de



TÜBINGEN

Kunsthalle

Almost Alive: Hyperrealistische Skulptur in der Kunst, bis 21.10., Di 11-19 Uhr, Mi-So 11-18 Uhr, Philosophenweg 76, Tel. 07071/969 10, www.kunsthalle-tuebingen.de



VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Städtische Galerie

Neringa Vasiliauskaite – Repeat and Remain Again and Again + Michael Franz, Fabian Ginsberg, Ina Johanna Götte, Matthias Hesselbacher – Antiimperialistische Kunst in Ba-Wü, bis 7.10., Di-So 10-12 + 14-17 Uhr, Friedrich-Ebert-Str. 35, Tel. 07720/82 10 98, galerie.villingen-schwenningen.de



WALDENBUCH

Museum Ritter

Weiß ist der Grund, bis 16.9., Ulrich Wagner – Urbane Systeme, bis 16.9., Di-So 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27, Tel. 07157/53 51 10, www.museum-ritter.de



WALLDORF

SAP

South African Identities, bis 15.9., Mo-Fr 10-18.30 Uhr, Internat Schulungszentrum, Dietmar-Hopp-Allee 20, www.sap.de/kunst



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Victor Papanek: The Politics of Design, Eröffnung: 28.9., 18 Uhr, bis 10.3.2019, tägl. 10-18 Uhr, Tel. 07621/702 32 00, Charles-Eames-Str. 2, www.design-museum.de



ZELL AM HARMERSBACH

ASAS Art Center

The Sublimity in Wild Grass – Chinesische Malerei, bis 30.9., n.V., Hauptstr. 40, www.artbischoff.com