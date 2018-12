01.01.2019

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Dinner for One mit Songs | 18.00 | Neujahrskonzert : Prosit Neujahr aus Wien | 19.00

Ev. Stadtkirche | Festl. Neujahrskonzert | R. Scheck & E. Schmidt (Trompeten)/C.-M. Raiser (Orgel) | Bach/Mozart u. a. | 17.00

Konzerthaus | Show Must Go On - Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Region

Münsterkirche Klosterreichenbach | Im Glanz von Trompete und Orgel | Festl. Neujahrskonzert | 17.00

Schloss Schwetzingen | Festl. Neujahrskonzert | Philharmonie Baden-Baden | 19.30

Theater HD | Philharmonisches Orchester HD | Rossini/Bellini/Verdi u. a. | 18.00