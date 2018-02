13.03.2018

Club/Live Musik

Amerikan. Bibliothek | How Sweet the Moonlight Sleeps | Tony Maude | in engl. Sprache | 19.30

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Substage | Arcane Roots/Jamie Lenman | 20.00

Tollhaus | Elif | Chanson-Pop | 20.00

Region

Maimarkthalle MA | Marteria | 20.00

Porsche-Arena Stuttgart | Toto | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Liederabend Kammersänger Konstantin Gorny | 20.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00

St. Stephan | Judas | Bad. Staatstheater | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Chinesischer Nationalcircus: The Grand Hongkong Hotel | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Shadows in Motion | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Die Entstehung des Bundesverfassungsgerichts | Vortrag | 19.00

ibz | Dialog der Religionen: Was ist Wahrheit? | 19.30

International Department (Schlossplatz 19) | Badischer Totentanz | E. Klingler, Lesung | 19.00

Jubez | Das Frauenbild der neuen Rechten | Vortrag/Diskussion | 19.00

Kinemathek | Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? | 19.00

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Naturkundemuseum | Solnhofen, ein Fenster in die Zeit des Erdmittelalters | Vortrag | 18.30

Region

Kulturhaus Osterfeld PF | Friedenspotential und Gewaltbereitschaft in Judentum, Christentum, Islam | Vortrag | 19.00

Stadtbibliothek Ettlingen | E-Medien Sprechstunde | 15.00