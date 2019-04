14.05.2019

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Dorfschänke | Matze & The Jazzic Friends | 20.00

Kohi | Levin Goes Lightly | 20.00

Schwarzwaldhalle | Bonnie Tyler | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Region

Karlstorbahnhof HD | Inner City | 21.00

Lamm-Keller Bretten | Jamsession | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Büro | 18.30 + 20.05 | Oper am Klavier: Hoffmanns Erzählungen | 20.00

Insel | Lyrisches Liebesleid | ab 14 J. | 11.00

marotte Figurentheater | Wo die wilden Kerle wohnen | ab 4 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | Posaune-Studierende | 19.30

Region

Goetheplatz Baden-Baden | Vernissage 24. Baden-Württembergische Theatertage | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Joachim Krebs: Rhizom III (1983) | 18.00 | Das Medienarchiv aus dem Nachlass von Joachim Krebs im ZKM | 18.15

Ev. Migrations Centrum Durlach | Arbeiten in Deutschland - was muss ich wissen? | Infoveranstaltung für Geflüchtete/MigrantInnen | 18.00

Kinemathek | Ray & Liz | GB, dt. UT | 19.00

Naturkundemuseum | Turmalinerlebnis Madagaskar | Vortrag | 18.30

Region

Kinder-Kunst-Tag in Ba-Wü