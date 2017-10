14.11.2017

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Co. | 19.00

Region

Rosengarten MA | Linda Hesse | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Büro | Performance | 18.45 + 20.00 | Der Liebestrank | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM: The 8th Night of the Profs | 19.30

Region

Schlossfeldhalle Achern-Großweier | Alfons | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

HfG | Antrittsvorlesung Mario Minale | 19.00

ibz | Zuflucht in Pfinztal – Chronik einer angekündigten Prüfung | Dokufilm | 19.00

Jubez | jubezmediale | 9.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Misa Mi | Film ab 6 J. | 8.30 | Vier wie wir, retten die Schule | für Kl. 3+4 | 11.00 | Kirchberg | 14.00 | Populärmusik aus Vittula | Film ab 12 J. | Rainer Markus Wimmer | Lesung + Musik | 20.00 | Hofmaler | 20.15

Substage | Ich bin dann mal eben wieder tot... | Nicholas Müller, Lesung | 20.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Schottland | Live-Multivision | 20.00

Kunstverein PF im Reuchlinhaus | Max | Markus Orths, Lesung | 19.00

Theater im Pfalzbau LU | A. Schnitzler: Die kleine Komödie | Lesung | 19.30