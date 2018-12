15.01.2019

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Region

Steinhäuser Hof Neustadt | Triebwerk Hornung | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Ehen unserer Eltern | 20.00

Kammertheater | Die Made – Benefizabend mit Bernd Gnann | 19.30

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Kontrabass | 19.30 | The 11th Night of the Profs: Georg Arzberger Molter | Ensemble Vitilo/HfM-Studierende | 19.30

Region

Kulturhalle Remchingen | Ein Walzertraum | Operette | 20.00

Rosengarten MA | Helmut Lotti & The Golden Symphonic Orchestra | 20.00

Schloss Schwetzingen | La verità in cimento | Oper von A. Vivaldi | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

BBK | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Naturkundemuseum | Was die Erdgeschichte uns über den aktuellen Klimawandel lehrt | Vortrag | 18.30

Region

Residenzschloss RA | Rastatt, seine Schlösser und das Militär 1842-1918 | Vortrag | 18.00

vhs Bretten | Patientenverfügung | Vortrag | 18.00