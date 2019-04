16.04.2019

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Unantastbar? | 20.00

FächerResidenz Nordstadt | Y. Kim (Violine)/T. Chernichka (Klavier) | Mozart | 18.30

Konzerthaus | The Music of Hans Zimmer & More | Filmmusik | 20.00

Tollhaus | Shaun Parker & Company | Tanz | 20.00

Region

Ev. Stadtkirche am Augustaplatz Baden-Baden | Über die Faszination des Bösen | Ensemble Berlin Prag/Solisten | Händel/Bach u.a. | 14.00

Festspielhaus Baden-Baden | Verdi: Otello | Berliner Philharmoniker | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Staatstheater | Theatergespräch: Unantastbar | 21.45

Kinemathek | La casa lobo | Chile, dt. UT | 19.00

Rest. Oktave Oststadt | Offener Männertreff | 19.00

Region

BadnerHalle RA | Schuhbörse | 10.00

Cineplex Neustadt | Hiwwe wie driwwe – Pfälzisch in Amerika | 19.00

Körperwelten-Museum HD | Dr. Junior Kinder-Akademie | 8-12 J. | 10.00