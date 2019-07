16.07.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Barstool Preachers | Punk/Ska | 20.30

Besitos | Salsa Night | 20.00

Günther-Klotz-Anlage | Vor-Fest | La Diri/The nightLIVEband | 19.00

Hubraum Durlach | Kitchen Tunes Afterwork | 18.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Tollhaus | Moka Efti Orchestra/Severija | 20.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | SDG-Festival: Politik-Podium/Poetry Slam/Con Artist/The Fantastic Nine & Chor/Andreas Kieling u. a. | 19.00

Kulturhalle Remchingen | I Dolci Signori | Italo-Pop | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust I | 11.00 | Ballett: Romeo und Julia | 19.30 | Jacques Brel – on n’oublie rien | 20.00

Emmauskirche Waldstadt | Karlsruher Holzflötenensemble | Händel/Bach/Debussy u. a. | 20.00

Erdbeermund | Try Out – Kaputt | Installation Bad. Staatstheater | 20.00

Schloss Gottesaue | Solistenexamen | Sion Choi (Klavier) | Rameau/Ravel u.a. | 19.30

Region

Kupferdächle PF | Was bedeutet uns heute die Friedliche Revolution? | Multimediales Projekt | 18.00

Schloss Ettlingen | Der geheime Garten | ab 5 J. | 10.00 | Die Zauberflöte | 20.00

Schloss HD | Die chinesische Nachtigall | 10.00 | Flötenzauber und Schlossmusik | 20.30

Theater Baden-Baden | Die weiße Rose | ab 14 J. | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

BBK | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Prinz-Max-Palais | Kommunikative Kulturvermittlung | Workshop/Vortrag (PH) | 16.00

Rest. Oktave Oststadt | Offener Männertreff | 19.00

vhs | Berufsbegleitend studieren mit und ohne Abitur | Info FernUni Hagen | 17.30 | Die Weimarer Verfassung | Vortrag | 19.30

Region

Buhlsche Mühle Ettlingen | Provenzalischer Rosenkrieg | Sophie Bonnet, Lesung | 20.00