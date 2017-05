16.05.2017

Club/Live Musik

AKK | Stoner Tuesday: Duel & Support | 20.00

Besitos | Salsa Night | 20.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Company | 19.00



Bühne/Klassik

Insel | Ins Nordlicht blicken | ab 15 J. | 19.00

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

marotte Figurentheater | Ali Baba und die 40 Räuber | ab

5 J. | 10.00

Sandkorn | Eins auf die Fresse | ab 13 J. | 10.00

Schlachthof | Die Buschs | Comedy/Zauberei/Trash | 20.00

Schloss Gottesaue | PreCollege in Concert | 19.30

Tollhaus | Martin Sonneborn | Krawall und Satire | 20.00

Villa Gellertstr. 14 | Du bist perfekt | ab 12 J. | 11.00

Region

Forum König-Karls-Bad, Bad Wildbad | HfG: Kammermusik | Klavier/Cello | 19.30

Gymn. St. Paulusheim Bruchsal | Galaxy Quest – sauber durchs Weltall | 19.00

Haus am Westbahnhof LD | Erika Le Roux (Klavier) | 12.30

Kurhaus Schömberg | HfG: Kammermusik | Oboe/Querflöte/Klavier | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Albert-Schweitzer-Saal | Reformation – auch in Indien | 15.00

BGV Lichthof | Stadtgespräch | Globale Heimaten: Erwartungen, Enttäuschungen, Anpassungen? | 19.00

Hochschule (Außenstelle Amalienstr. 81-87, Raum 211) | Studiengang KulturMediaTechnologie | Infoabend | 18.00

Kinemathek | Haunted | Syrien, dt. UT | 19.00 | Denk ich an Deutschland in der Nacht | D | 21.15

KIT | Karrieremesse | 9.30

Prinz Max Palais | Schreiwe un Schwätze. Dialektautoren aus Baden | T. Liebscher | 19.00

vhs | Arzt-Patienten-Forum: Cholesterinwerte verbessern ohne Medikamente | 19.00

Region

Museum im Ritterhaus Offenburg | Oh Wunder – eine theologische Annäherung | Gespräch | 19.30