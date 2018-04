17.04.2018

Club/Live Musik

Jubez | Will Varley/Sean Mc Gowan | Folk | 20.30

Karlshochschule | Akustik Ding | Afterwork-Konzert | 18.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Selfish Murphy | 19.30

Tempel | Swingtanzabend | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | DJ Krush | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Brothers in Band: Dire Straits-Tribute | 20.00

Das Haus LU | Enjoy Jazz: GoGo Penguin | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Lord Finesse & DJ Boogie Blind | Hip Hop | 21.00

MHP Arena Ludwigsburg | Rock meets Classic | 20.00

Wolf-von-Gemmingen-Schule Gemmingen | Peter Lehen & Co. | Jazz for Kids | 10.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sonderkonzert: Crumb/Orff | 19.00 | Radikale Akte | 19.00 | Angriff auf die Freiheit | 20.00

Das Sandkorn | D!E SP!NNER: Im Café Babbel | Inklusives Theater | 19.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Hannes und der Bürgermeister | Comedy | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Erika LeRoux (Klavier) | 12.30

Löwensaal Nöttingen | Wie Findus zu Petterson kam | ab 4 J. | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | LitNight in English | 19.30

Aurum Weinbar | Weinstammtisch España | 19.00

Bad. Landesbibliothek | Rechtshistorische Rundgänge durch K’he | Buchvorstellung | 19.00

Kinemathek | Layla M. | B/NL/D/Jordanien, dt. UT | 19.00

Region

Museum im Ritterhaus Offenburg | Nepal – Kunst und Kultur auf dem Dach der Welt | Vortrag | 19.30

Popakademie MA | www.the-look-of-sound.de | Int. Forum für Musikfilme