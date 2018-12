18.12.2018

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Dorfschänke | Matze & The Jazzic Friends | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tosca | 20.00 | Instant Integration | 20.00

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | MV Harmonie K’he | 18.00

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 19.30

Kohi | Die Kohibris | Improtheater | 19.00

Konzerthaus | Grease | Musical | 20.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 9.30 + 11.00 | Sneak Preview (FEM Fatale Improtheater) | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Violine | 19.30

Tempel | Faust für’s Auge | Tiyatro Diyalog | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

Atelier für Gestaltung | Surprise: Geschenke zum Papier | 11.00

BBK | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

HfG | If all you have is a hammer, everything looks like a nail | Antrittsvorlesung Prof. I. Weiss/Prof. M. Kryenbühl | 19.00

Kinemathek | Die Erbinnen | PAR/UR/D, dt. UT | 19.00

Rest. Oktave Oststadt | Offener Männertreff | 19.00

Schauburg | Reel Rock Film Tour: Kletterfilme | 20.00