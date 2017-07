18.07.2017

Club/Live Musik

AKK | Silent Darkroom Schlonz | 20.00

Die Stadtmitte | New Noise: Heaven In Her Arms | Postrock | 19.00

G.-Klotz-Anlage | Vorfest: Steffi Spingies Band/The Curbside Prophets u. a. | 18.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Company | 19.00

Tollhaus | Youssou N’Dour & Le Super Etoile de Dakar | 20.30

Region



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sonderkonzert | Haydn/Respighi u. a. | 19.00 | Angriff auf die Freiheit | 20.00

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

Kimmelmannschule | Wo ist zuhause? | The Theaters | 11.00

marotte Figurentheater | Kasper baut ein Haus | ab 5 J. | 10.00

Sandkorn | Keine Party für den Tiger! | ab 11 J. | 10.00

Region

Baumwipfelpfad Bad Wildbad | Rossini in Wildbad: Luiza Borac (Klavier) | 20.00

Schloss Ettlingen | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

Schloss HD | Froschkönig | 10.00 | Dt.-Amerikan. Freundschaftskonzert | 19.00

Theater BAD | Hexenjagd | ab 14 J. | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Sprachbilder-Bildersprache | Podiumsgespräch zur Ausstellung | 19.00

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Naturkundemuseum | Frühe Felskunst im Westen der USA | Vortrag | 18.30

vhs | Berufsbegleitend studieren mit und ohne Abitur | 17.30

Region

Martin-Luther-Haus Bruchsal | Wie steht es um die Sicherheit in der Region? | Vortrag | 9.00