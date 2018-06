19.06.2018

Club/Live Musik

AKK | Travel-Slam-Schlonz | 19.30

Die Stadtmitte | New Noise: Jesus Piece/Year of the Knife | 19.00

P8 | Humanity Is A Curse/Liver Values | Crust | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Region

SAP Arena MA | Bryan Adams | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Brigitte Bordeaux | Szenische Lesung/Gespräch | 20.00

Das Sandkorn | Jackpot (-ist Geld alles) | 11.00 | Die Odyssee oder: Telemach allein zuhaus | 18.00 | Andorra | 19.00

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 11.00

Region

Haus am Westbahnhof LD | Erika Le Roux (Klavier) | 12.30

Kulturhalle Remchingen | Die Physiker | 19.00

Kurpark Bad Herrenalb | Trachtengruppe Bad Herrenalb | 19.00

Schloss HD | Heidi | ab 6 J. | 10.00 | Shakespeare in Music | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | LitNight in English | 19.30

Architekturschaufenster | Dynamisches Band – Urbane Nähe | Vortrag | 19.00

HfG | Adam Harvey | Vortrag in engl. Sprache | 18.30

Kinemathek | Camino a La Paz | Argentinien, dt. UT | 19.00

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Stadtbibliothek | 1968: Drei Generationen – eine Geschichte | Claus Koch, Lesung | 20.00

vhs | Digitaler Nachlass | Vortrag | 19.00

ZKM | Regionalkonferenz des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Stuttgart | 10.00

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Das romantische Elsass | Lichtbildervortrag | 19.00