19.03.2019

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Dorfschänke | Matze & The Jazzic Friends | 20.00

Kohi | Alex Skolnick Trio | Jazz/Metal | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Region

Steinhäuser Hof Neustadt | David Hellbrock’s Random/Control | Jazz | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Willkommen | Komödie | 20.00

Das Sandkorn | Der Steppenwolf | 19.00

Hemingway Lounge | Volkslied 4.0 | Theater Stupid Lovers | 19.30

Insel | Jugend ohne Gott | ab 14 J. | 19.00

Konzerthaus | Galakonzert mit dem Musikorps der Bundeswehr | 19.30

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Caroline Fischer (Klavier) | 20.00

Forum König Karls Bad Bad Wildbad | Ensemble Drukh – Tatoryte | 11.00

Saalbau Neustadt | Die Hochzeit des Figaro | 20.00

Stadttheater Bruchsal | Berhane Berhane | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Das Ministerium für Staatssicherheit als Herrschaftsinstrument der SED | Vortrag | 19.00

Carlo-Schmid-Schule | (Alltags-)Rassismus in der Schule | Vortrag | 17.00

Faire Ware | Plastikfreier Alltag | Silke Bott, Tipps | 19.00

Garten der Religionen | Friedensklangweg | 17.00

Jüd. Kultusgemeinde | Mach doch keine Judenaktion! | Vortrag/Diskussion | 19.00

Kinemathek | KWgR: Phral Mende – Wir über uns | Film/Gespräch | 19.00

Lessing-Gymnasium | Flohmarkt/Modenschau | 15.00

Marktplatz | Gedenkfeier für die Opfer von Rassismus | 19.00

Platz der Grundrechte | Lichterlauf gegen Rassismus/Diskriminierung | 18.15

Rest. Oktave Oststadt | Offener Männertreff | 19.00

Ständehaussaal | Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in einer gespaltenen Gesellschaft | Vortrag | 20.00

Tollhaus | Schwarze Frauen in Deutschland und das politische Erbe von Audre Lorde | Vortrag | 19.00

vhs | La francophonie en chansons! | bunter Abend in frz. Sprache | 18.00 | Mein Recht im Alltag | 19.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Mobiles Kino | 15.00