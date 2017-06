20.06.2017

Club/Live Musik

AKK | Bounce at the Edge 3.0 Liveschlonz: Mess Up Your DNA u. a. | 20.00

Jubez | Sólstafir | 20.30

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Company | 19.00

Region

Kulturhof Flachsgasse Speyer | Kulturbeutel Festival | Glanzblick | Soul/Pop | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Dantons Tod | 11.00

dm Arena | Ninja Warrior Germany | TV-Aufzeichung | 13.00 + 17.00 + 21.00

Region

Festspielhaus BAD | Teufels Küche | Konzert ab 5 J. | 10.00 + 16.00

Gloria Kulturpalast LD | Ted Louis Magic Comedy | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Erika LeRoux (Piano) | Klass. Musik | 12.30

Rest. Padellino Ettlingen | Spott-Pürree | rastetter & wacker | 19.00

Schloss HD | Froschkönig | 10.00

Theater HD | Wir gratulieren/Der Ring des Polykrates | Opern | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | LitNight in English | 19.30

Architekturschaufenster | Bilder.Erzählen: Geschichte | Buchvorstellung | 19.00

DHBW | Studium generale: Blackout – IT-Sicherheit in kritischen Infrastrukturen | 18.00

FOM Hochschulzentrum (Zeppelinstr. 7b) | Info zum Studium | Bachelor | 18.00 | Master | 19.00

HfG | Reden ist nicht immer die Lösung | Prof. Omer Fast, Antrittsvorlesung | 19.00

Kinemathek | Ritual der schwarzen Sonne | D, dt. UT | 19.00 | Don’t Blink – Robert Frank | USA/Kanada/F, dt.UT | 21.15

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Prinz Max Palais | Hagard | L. Bärfuss, Lesung | 19.00

Stadtbibliothek | Hilflose UNO? – Atomwaffenverbot: Möglichkeiten und Grenzen der Weltorganisation | Vortrag | 19.30

vhs | Versicherungen und Vermittler | Vortrag | 19.30

Region

Schmuckmuseum PF | Gold. Der Mythos in Kunst und Dichtung | Lesung | 19.00