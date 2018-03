20.03.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Spunk Volcano & the Eruptions | 20.30

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith feat. Bart Budwig | 19.30

Tempel | Swingtanzabend | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Dantons Tod | 11.00 | Simon Boccanegra | von G. Verdi | 20.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 11.00

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz | ab 5 J. | 10.00

Region

Reithalle Rastatt | Dui do on de sell – Reg mi net uf | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Die Fiedelgrille & der Maulwurf | ab 3 J. | 15.00

Theater BAD | Spielparcours auf den Spuren von Jules Verne | ab 6 J. | 16.00 | Oh, wie schön ist Panama | ab 3 J. | 17.00 | Reise zum Mittelpunkt der Erde | ab 10 J. | 18.00

Zum Goldenen Ochsen Dettenheim | Die Made mit Speck | Heimatabend + 3-Gänge-Menü | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Glückel von Hameln | Lesung | 19.00

Hochschule Technik + Wirtschaft (Geb. A) | Connect IT – Firmenkontaktmesse | 9.00

Kinemathek | Rififi am Karfreitag | GB, dt. UT | 19.00

Landratsamt | Igal Avidan: Mod Helmy – ein muslimischer Held, der Juden vor der Gestapo rettete | Lesung | 19.00

Schloss | Lebensfreude und Totenkult – Auf Spurensuche durch die Etrusker-Ausstellung | 15.00

Region

Innenstadt Offenburg | Christian Lindemann | König der Taschendiebe | 15.00

Stadtbibliothek Gaggenau | Savoir Vivre: Frz. Salon | Stefanie von Wietersheim/Bettina de Cosnac/Murielle Rousseau | Lesung | 20.00