21.02.2017

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Fettschmelze | Kneipenchor | 19.30

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Company | 19.00

Tempel | Swingtanzabend | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Agnes | nach P. Stamm | 11.00 + 20.00 | Dantons Tod | 12.00 | Das Abschiedsdinner | Komödie | 20.00

Brahmssaal | Wiener Klassik | Respighi/Haydn/Schubert | 20.00

Sandkorn | Andorra | 10.00 + 19.00

Region

Forum König-Karls-Bad, Bad Wildbad | HfM-Klavierrezital | 19.30

Lamm Bretten | Ali Jabor spielt Oud | Konzert und Lesung | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Rotkäppchen | Figurentheater ab 4 J. | 14.30

Realschule Östringen | BLB: Gulliver | 10.30

Theater treppab Bruchsal | BLB: Bob Dylan – The Never Ending Tour | 19.30

Zwinger HD | Blutrote Schuhe | von C. Way | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | LitNight in English! | 19.30

Kinemathek | Verwahrlost und gefährdet?: DaHeim | mit Gespräch | 19.00 | Sworn Virgin | I/D/CH/Kosovo, dt. UT | 21.15

Naturkundemuseum | Die Flora von Rhodos | Vortrag | 18.30