21.03.2017

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Die Stadtmitte | Erasmus Semester Opening Party (Mixed) | 23.00

Fettschmelze | Kneipenchor | 19.30

Jubez | Jakob Heymann | 20.30

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Company | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Dantons Tod | 11.00 | Agnes | nach P. Stamm | 11.00

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

Sandkorn | Jugendclub: Mädchen wie die | 19.00

Schloss Gottesaue | Frühjahrskonzert des Max-Reger-Instituts | 19.30

Tollhaus | nicht schlafen | Alain Platel – Les Ballets C de la B | 20.00

Region

Gloria Kulturpalast LD | Ted Louis | Magic Comedy | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Mein Freund Charlie | Mitmachtheater ab 4 J. | 14.30

Saalbau Neustadt | Ensemble 1800/Solisten | Haydn/Mozart u. a. | 20.00

Zwinger HD | Bacon | Tanzstück von N. Linning | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | LitNight in English | 19.30

Café Palaver | Meine Beweggründe im Kampf gegen Rassismus | I. Mensah-Schramm, Vortrag/Gespräch | 20.00

Ev. Erwachsenenbildung (Reinhold-Frank-Str. 48) | Kriegskinder tauschen sich aus | 10.00

Festplatz | Lichterlauf und Kundgebung gegen Rassismus | 18.30

Generallandesarchiv | Zeitzeugen auf dem Weg in eine moderne Heimerziehung | Vortrag | 18.00

ibz | Der gewöhnliche Rassismus | Vortrag | 19.30

Kinemathek | What our fathers did – a nazi legacy | Film/Gespräch | 19.00 | Worlds Apart | GR, dt. UT | 21.15

Kirchenfenster | Meine 95 Thesen | Spirituelles Frühstück | 10.00

Naturkundemuseum | Lernen von den Honigbienen – BEE-onik | Vortrag | 18.30

Rathaus am Marktplatz | Schluss mit Hass und Hetze! Übergabe einer Petition an OB Mentrup | 10.00

vhs | Soirée de la Francophonie | 19.00