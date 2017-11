21.11.2017

Club/Live Musik

AKK | VDI Schlonz | 20.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Co. | 19.00

Region

Capitol MA | Andreas Kümmert & Band | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Sophia | Indiepop | 21.00

Kurhaus Baden-Baden | Götz Alsmann & Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der Goldne Topf | nach E.T.A. Hoffmann | 19.00 | La Traviata | von G. Verdi | 20.00

FächerResidenz | HfM: Klavier/Cello | 18.30

Insel | Karlsson vom Dach | ab 8 J. | 11.00

marotte Figurentheater | Pinocchio | ab 5 J. | 15.00

Schloss Gottesaue | Mihee Kim (Klavier) | 19.30

ZKM | Amal Project | Medhat Aldaabal/Davide Camplani (Sasha Waltz & Guests) | 20.00

Region

Haus am Westbahnhof LD | Erika Le Roux (Klavier) | 12.30

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Saalbau Neustadt | Der Pantoffel-Panther | 20.00

Schmuckmuseum PF | Facetten | Figurentheater + Livemusik | 19.00

Theater BAD | Auerhaus | ab 15 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

IHK | Bildung digital - was müssen wir für morgen wissen? | Podiumsdiskussion | 18.00

Werkraum (Marienstr. 11) | Filmpremiere: Mitleben | 19.00

Kinemathek | Teheran Tabu | D/Österreich, dt. UT | 19.00 | Die Tänzerin | 21.15

Konzerthaus | Das geheime Netzwerk der Natur | Peter Wohlleben, Lesung | 20.00

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Naturkundemuseum | Monitoring und Forschung im Nationalpark Schwarzwald | Vortrag | 18.30

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Der Froschkönig – was wirklich geschah | Lesung 2.+3. Kl. | 11.00 | Auf der Gass – Kindheit in Baden | 20.15

Schauburg | Italiens wilde Seele | S. Rosenboom, Vortrag | 19.30

vhs | Digitaler Nachlass | 19.00

Region

BadnerHalle RA | Erbrecht | Vortrag | 19.00