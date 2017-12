23.01.2018

Club/Live Musik

Ev. Stadtkirche | Giora Feidman & Rastrelli Cello Quartett & Jerusalem Duo | Feidman plays Beatles | 20.00

Jubez | Ruf’s Blues Caravan feat. Bernard Allison & Mike Vito | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Agnes | nach P. Stamm | 20.00

Schloss Gottesaue | Die Fledermaus | 19.00

Region

Saalbau Neustadt | Der gute Mensch von Sezuan | Schauspiel von B. Brecht | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | The Guitar Mongoloid | Schweden, engl. UT | 19.00 | Marlina – die Mörderin in 4 Akten | Indonesien, dt. UT | 21.15

Naturkundemuseum | Das Ende der Großtiere in der Neuen Welt | Vortrag | 18.30

Staatliche Kunsthalle | Eine moderne Olympia – Aspekte zum Frühwerk Cézannes | Vortrag | 19.00