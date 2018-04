24.04.2018

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Substage | Heigh Chiefs | Rock/Blues | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Roméo et Juliette | Oper | 20.00 | Karnickel | Komödie | 20.00

FächerResidenz Karlsruhe Nordstadt | Klaviertrio | Tschaikowski | 18.30

marotte Figurentheater | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Region

Forum König-Karlsbad Bad Wildbad | H. Oh (Violoncello)/H. Kim (Klavier) | Rachmaninow/Beethoven u.a. | 19.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Kleinkunstpreis Ba-Wü: Chaostheater Oropax, Habbe & Meik, Martin Herrmann und Tino Bomelino | 19.00

Theater HD | Fräulein Agnes | 18.00 | Versetzung | 20.30

Zwinger HD | Mongos | ab 13 J. | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Poetry Please! | 19.30

DHBW | Studium generale: Shaping a career in a multinational enterprise | 16.30 | Master-Info: Center for Advanced Studies | 17.30

Filmpalast am ZKM | Anime Night: Fairy Tail Movie 1 | 20.00

Kinemathek | Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles | B/F, engl. UT | 19.00

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Jubez | Der vorletzte Samurai | Dennis Gastmann, Lesung | 20.30

Stadtbibliothek | Die Sumpfschwimmerin | U. Gramann, Lesung | 20.00

Region

Karlstorbahnhof HD | Ich glaub, mir geht es nicht so gut.. | B. von Stuckrad-Barre, Lesung | 20.00

Session Walldorf | Hans-Jörg Fischer | Saxophon-Schnupperkurs ab 8 J. | 19.00