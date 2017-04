25.04.2017

Club/Live Musik

AKK | Johann Erasmussens Länder-Schlonz | 20.00

Besitos | Salsa Night | 20.00

Jubez | Henrik Freischlader Trio | 20.30

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Company | 19.00

Substage | Anti-Flag/Support | 20.00

Region

Halle 02 HD | Faber | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Antigone | 19.00 | Die Leiden des jungen Werther | 20.00

Region

Forum-König-Karls-Bad Bad Wildbad | F. Jörns (Klavier) | Bach/Debussy u.a. | 19.30

Gloria Kulturpalast LD | Ted Louis | Magic Comedy | 20.00

Jugendstil-Festhalle LD | Kammerorchester Basel/Solisten | Bach/Bartok u. a. | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | Anime Night: Genocidal Organ | 20.00

Kinemathek | Marija | D/CH, dt. UT | 19.00 | Girls don’t fly | D, dt. UT | 21.15

Kirchenfenster | Meine 95 Thesen | Spirituelles Frühstück | 10.00

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Naturkundemuseum | Wege in die Neue Welt | Vortrag | 18.30

Prinz Max Palais | Das geht ins Auge. Geschichten der Karikatur | A. Platthaus, Lesung | 19.00

Tollhaus | Brasilien - Naturparadies am Scheideweg | Greenpeace-Live-Fotoshow | 19.30

Region

Museum Offenburg | Die Hohkönigsburg – mittelalt. Burgenbau im Zeitalter des Nationalismus | Vortrag | 19.30