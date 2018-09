25.09.2018

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Region

Festhalle Dudenhofen | Mother’s Finest | 40 Jahre Rockpalast | 20.00

SAP Arena MA | Jeff Lynne’s ELO | 20.00



Bühne/Klassik

marotte Figurentheater | Sneak Preview | FEM-Fatale Impro-Theater | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Architekturschaufenster | Mehr Wohnen – Urbane Nähe | Vortrag | 19.00

Filmpalast am ZKM | Anime Night: Lu Over The Wall | 20.00

Gartenschule Montessori | Schulaktion Gesunde Pause | 9.00

Kinemathek | Shut Up and Play the Piano! | D/GB, dt. UT | 19.00

Kohi | Wehe, Du schreibst nichts über die Nits - Die neun Leben des King Bronkowitz | Stefan Gaffory, Lesung | 20.00

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Naturkundemuseum | Klimawandel in der Erdgeschichte | Vortrag | 18.30

Restaurant Kühler Krug | Treffen Freundeskreis Katze und Mensch | 19.30

Stadtmuseum | Der Widerstand gegen das Kernforschungszentrum + Atomkraftanlagen der EnBW | Vortrag/Gespräch | 18.00

Verkehrsmuseum | Schräglage | Textwerkstatt Tintenfrische | 19.30

Region

Martin-Luther-Haus Bruchsal | Frauen in Baden | Buchvorstellung/Vortrag | 9.00